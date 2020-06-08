Пограничники задержали велосипедиста из Чехии, ехавшего в Казахстан без еды и денег. ФОТО
Украинские пограничники задержали на границе с Польшей нарушителя с велосипедом.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
Там рассказали, что в воскресенье пограничники Львовского отряда получили информацию от пограничников Польши о возможной попытке незаконно пересечения границы неизвестным лицом.
Вскоре на участке отдела "Нисмычи", в Сокольском районе Львовской области, украинские пограничники задержали нарушителя с велосипедом.
"По словам мужчины он проживает в Чехии, а незаконно пересек границу из Польши в Украину, потому что имел целью попасть в Казахстан, но зачем это ему было нужно, четко объяснить не смог", - отмечается в сообщении.
Задержанный также рассказал, что из Чехии через Польшу до границы с Украиной ехал на велосипеде. "Сколько это заняло времени не помнит. Каким образом иностранец должен был преодолеть 4 тыс км на велосипеде и чем питаться – не известно, поскольку с собой кроме сменной одежды он ничего не имел. Денег у велосипедиста тоже не было. В его рюкзаке пограничники нашли также карту автомобильных дорог Польши, которая частично охватывала и территорию Украины", - отмечается в сообщении.
За незаконное пересечение границы пограничники привлекли иностранца к административной ответственности. После установления всех обстоятельств дела его передадут польским правоохранителям.
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когда они начнут заниматься борьбой с контрабасом и нелегальной миграцией?
Он ведь с таким же успехом мог сказать, что едет в Японию.
Это вполне мог быть "мул", который сбросил товар и бабло до задержания. Просто отстегнул подрамную сумку и все дела.
А дальше как? Денег-то нет. Одуванчиками питаться или промышлять набегами на огороды?
- вы откуда?
- Украина.
- Это Чехия?
- ыыыы??? нет.. это Украина...
- Точно не Чехия? Ну ладно.
занавес...
Скорее всего, врет мужичек - ехать ему было не далеко и явно не целью путешествий.