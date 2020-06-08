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Новости Фото ДТП
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Трое взрослых и ребенок погибли в результате ДТП на Житомирщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Овруч-Словечное, вблизи с. Скребеличи Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Житомирской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.

В результате столкновения двух автомобилей, которое произошло 8 июня около 10:00, погибли пассажиры автомобиля Lanos - трое взрослых и ребенок.

Водитель Mitsubishi получил телесные повреждения и доставлен в местную больницу.

Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.

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Трое взрослых и ребенок погибли в результате ДТП на Житомирщине, - Нацполиция 01
Трое взрослых и ребенок погибли в результате ДТП на Житомирщине, - Нацполиция 02
Трое взрослых и ребенок погибли в результате ДТП на Житомирщине, - Нацполиция 03

Автор: 

дети (6492) ДТП (7673) смерть (9223) Житомирская область (1390)


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Топ комментарии
+10
Вам тільки на волах їздити.
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08.06.2020 13:57
+4
Швидкісні машини не для наших людей. Їм потрібні горбаті Запорожці.
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08.06.2020 14:09
+3
Не хотел убивать, но убил. Таким надо давать 20 лет, не п/ж.
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08.06.2020 14:04
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Вам тільки на волах їздити.
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08.06.2020 13:57 Ответить
...мрак...- дороги собирают свою жуткую дань...р.и.п..................
глаза-руки-ноги-мозги,- включайтесь своевременно, берегите от гибели своих хозяев.....
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08.06.2020 13:59 Ответить
Швидкісні машини не для наших людей. Їм потрібні горбаті Запорожці.
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08.06.2020 14:09 Ответить
Как всегда нобежали пешкодралы с ботами от полицаев.

Для справки: первое детепе механического тс со смертельным исходом произошло в 1869 году, когда скорость в городе ограничивалась 2 милями в час, за городом - 4.
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08.06.2020 14:21 Ответить
БыдЛанос - скоростной автомобиль?
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08.06.2020 14:22 Ответить
Нононо! Тут у пешкодралов принято, что всё, что едет быстрее 50 должно самоубиться аж до атомов.
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08.06.2020 14:27 Ответить
Не знаю как у отбитых пешкодралов, но у меня возникают порой желания помочь самоубиться персонажам, выжимающих 150+ в городе, еще и без глушителей.
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08.06.2020 14:34 Ответить
Не хотел убивать, но убил. Таким надо давать 20 лет, не п/ж.
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08.06.2020 14:04 Ответить
​У Бердичеві блогер з друзями декілька днів незаконно утримували і під час стріму знущалися з 28-річного чоловіка

https://www.zhitomir.info/news_192489.html
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08.06.2020 14:10 Ответить
так об этом весь интернет знает. известный блогер.
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08.06.2020 19:25 Ответить
выживших в ланосе нету. соответственно мусорам на руку. можно раскачивать на деньги водителя мицубиси.
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08.06.2020 14:20 Ответить
Неудивительно что выживших нет, Ланос - коробка смерти, способная сплющить любой из Жигулей всмятку, при этом не укоротившись даже на четверть. Знаю о чем говорю
.
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08.06.2020 14:30 Ответить
Заметил - что ни ланос в серьезном ДТП, то трупы... При этом в другой машине - максимум переломов пара.
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08.06.2020 15:31 Ответить
За рулем одной из машин был пьяный копчик. Ни одно СМИ не указало.
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09.06.2020 10:55 Ответить
 
 