Трое взрослых и ребенок погибли в результате ДТП на Житомирщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Овруч-Словечное, вблизи с. Скребеличи Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Житомирской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.

В результате столкновения двух автомобилей, которое произошло 8 июня около 10:00, погибли пассажиры автомобиля Lanos - трое взрослых и ребенок.

Водитель Mitsubishi получил телесные повреждения и доставлен в местную больницу.

Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.

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