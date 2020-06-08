Трое взрослых и ребенок погибли в результате ДТП на Житомирщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Овруч-Словечное, вблизи с. Скребеличи Житомирской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Житомирской области.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.
В результате столкновения двух автомобилей, которое произошло 8 июня около 10:00, погибли пассажиры автомобиля Lanos - трое взрослых и ребенок.
Водитель Mitsubishi получил телесные повреждения и доставлен в местную больницу.
Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.
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глаза-руки-ноги-мозги,- включайтесь своевременно, берегите от гибели своих хозяев.....
Для справки: первое детепе механического тс со смертельным исходом произошло в 1869 году, когда скорость в городе ограничивалась 2 милями в час, за городом - 4.
https://www.zhitomir.info/news_192489.html
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