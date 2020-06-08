Празднование Троицы в Одессе: без масок в храмах и социальной дистанции. ФОТОрепортаж
В Одессе 7 июня, на Троицу, несмотря на меры предосторожности в связи с эпидемией COVID-19 большинство местных жителей при посещении храмов не надевали медицинские маски.
Об этом сообщает Думская, передает Цензор.НЕТ
"Все храмы УПЦ МП открыты - кое-где стояли священники снаружи и святили водой зелень…Большинство горожан заходили в церкви без защитных масок", - отмечается в сообщении.
Возле храмов образовались небольшие базарчики: на Пушкинской и Преображенской торговали травами, камышом и разными букетами из полевых цветов. Из продавцов только считанные люди были в масках.
"О социальной дистанции между прихожанами у лотков с товарами также говорить не приходится", - подчеркивается в сообщении.
Греко-католический храм святого апостола Андрея Первозванного на Гимназической улице был закрыт, лишь двери и окна украшены зелеными веточками. На доске объявлений — уведомления об онлайн-службах и предупреждение входить в храм в маске.
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https://censor.net/news/3200630/pandemiya_covid19_vyzvala_rost_kolichestva_sluchaev_tyajeloyi_depressii_issledovanie
А от усугубленной психиатрии - кровопролитие.
https://censor.net/photo_news/3200649/**********************************************************************************************************
Так что хрен редьки не слаще. Смерть все равно возьмет свою жатву.
девка, выходящая из церкви в юбке с длиной, открывающей трусы. Какая тут маска?
шанхай в виде стихийных базаров с товаром на коробках и раскладушках.
И на заднем фоне этого беспредела мирно скучающая машина полиции.
Это Украина, и ничего тут не будет хорошего.
"Греко-католический храм святого апостола Андрея Первозванного на Гимназической улице был закрыт, лишь двери и окна украшены зелеными веточками. На доске объявлений - уведомления об онлайн-службах и предупреждение входить в храм в маске."