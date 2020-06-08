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Празднование Троицы в Одессе: без масок в храмах и социальной дистанции. ФОТОрепортаж

В Одессе 7 июня, на Троицу, несмотря на меры предосторожности в связи с эпидемией COVID-19 большинство местных жителей при посещении храмов не надевали медицинские маски.

Об этом сообщает Думская, передает Цензор.НЕТ

"Все храмы УПЦ МП открыты - кое-где стояли священники снаружи и святили водой зелень…Большинство горожан заходили в церкви без защитных масок", - отмечается в сообщении.

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Возле храмов образовались небольшие базарчики: на Пушкинской и Преображенской торговали травами, камышом и разными букетами из полевых цветов. Из продавцов только считанные люди были в масках.

"О социальной дистанции между прихожанами у лотков с товарами также говорить не приходится", - подчеркивается в сообщении.

Греко-католический храм святого апостола Андрея Первозванного на Гимназической улице был закрыт, лишь двери и окна украшены зелеными веточками. На доске объявлений — уведомления об онлайн-службах и предупреждение входить в храм в маске.

Празднование Троицы в Одессе: без масок в храмах и социальной дистанции 01
Празднование Троицы в Одессе: без масок в храмах и социальной дистанции 02
Празднование Троицы в Одессе: без масок в храмах и социальной дистанции 03
Празднование Троицы в Одессе: без масок в храмах и социальной дистанции 04
Празднование Троицы в Одессе: без масок в храмах и социальной дистанции 05
Празднование Троицы в Одессе: без масок в храмах и социальной дистанции 06
Празднование Троицы в Одессе: без масок в храмах и социальной дистанции 07
Празднование Троицы в Одессе: без масок в храмах и социальной дистанции 08
Празднование Троицы в Одессе: без масок в храмах и социальной дистанции 09
Празднование Троицы в Одессе: без масок в храмах и социальной дистанции 10
Празднование Троицы в Одессе: без масок в храмах и социальной дистанции 11
Празднование Троицы в Одессе: без масок в храмах и социальной дистанции 12
Празднование Троицы в Одессе: без масок в храмах и социальной дистанции 13
Празднование Троицы в Одессе: без масок в храмах и социальной дистанции 14
Празднование Троицы в Одессе: без масок в храмах и социальной дистанции 15
Празднование Троицы в Одессе: без масок в храмах и социальной дистанции 16
Празднование Троицы в Одессе: без масок в храмах и социальной дистанции 17
Празднование Троицы в Одессе: без масок в храмах и социальной дистанции 18
Празднование Троицы в Одессе: без масок в храмах и социальной дистанции 19
Празднование Троицы в Одессе: без масок в храмах и социальной дистанции 20
Празднование Троицы в Одессе: без масок в храмах и социальной дистанции 21
Празднование Троицы в Одессе: без масок в храмах и социальной дистанции 22
Празднование Троицы в Одессе: без масок в храмах и социальной дистанции 23

Автор: 

карантин (16729) Одесса (7885) религия (899) православие (257) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Каких клетках? Это ты с рашкой перепутал. Просят просто соблюдать социальную дтстанцию и носить маски в местах скопления людей, одними из которых и есть церкви.
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08.06.2020 14:21
+7
хде авакян со штрафами в 17 тысч?Стерненка ловят?
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08.06.2020 14:13
+3
Идиоты, потом будет всплеск, опять засядем на карантин, только уже не превентивный, а по объективным причинам.
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08.06.2020 14:18
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хде авакян со штрафами в 17 тысч?Стерненка ловят?
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08.06.2020 14:13 Ответить
Безкоштовні маски тільки в храмах УГКЦ в Одесі.
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08.06.2020 15:08 Ответить
Каких клетках? Это ты с рашкой перепутал. Просят просто соблюдать социальную дтстанцию и носить маски в местах скопления людей, одними из которых и есть церкви.
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08.06.2020 14:21 Ответить
тут вси перелякани, монобольшинство, так сказать
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08.06.2020 14:35 Ответить
От социальной дистанции усугубляется психиатрия.
https://censor.net/news/3200630/pandemiya_covid19_vyzvala_rost_kolichestva_sluchaev_tyajeloyi_depressii_issledovanie

А от усугубленной психиатрии - кровопролитие.
https://censor.net/photo_news/3200649/**********************************************************************************************************

Так что хрен редьки не слаще. Смерть все равно возьмет свою жатву.
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08.06.2020 14:43 Ответить
А у вас там ходять в масках, чи без?
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08.06.2020 14:23 Ответить
Идиоты, потом будет всплеск, опять засядем на карантин, только уже не превентивный, а по объективным причинам.
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08.06.2020 14:18 Ответить
Когда в голове москалячие испражнения, объяснять бесполезно!
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08.06.2020 14:23 Ответить
взяли за приклад тернопільских попів, під кадила, дзвони та бубни відганяють вірус!
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08.06.2020 14:20 Ответить
Просто попам нужны деньги. Церкви давно уже перестали быть синонимом Храма Господня. Христос боролся с торговлей в церквях, но и он не смог побороть жажду наживы у попов
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08.06.2020 14:23 Ответить
7+14=21. Очікуємо нежданчик.
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08.06.2020 14:25 Ответить
да, у них менталитет такой, они мало кто в это верит)
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08.06.2020 14:27 Ответить
Сатанизм всея руси.
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08.06.2020 14:35 Ответить
Сатанизм всея руси.
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08.06.2020 14:39 Ответить
"прихожан не нужно учить, они не обучаемы. но платёжеспособны. в этом суть церкви" (С)
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08.06.2020 14:44 Ответить
фотки навевают грусть и уныние.
девка, выходящая из церкви в юбке с длиной, открывающей трусы. Какая тут маска?
шанхай в виде стихийных базаров с товаром на коробках и раскладушках.
И на заднем фоне этого беспредела мирно скучающая машина полиции.
Это Украина, и ничего тут не будет хорошего.
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08.06.2020 15:20 Ответить
Хоть греко-католики адекватные
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08.06.2020 15:25 Ответить
Обоснуй.
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08.06.2020 19:00 Ответить
Последний абзац:
"Греко-католический храм святого апостола Андрея Первозванного на Гимназической улице был закрыт, лишь двери и окна украшены зелеными веточками. На доске объявлений - уведомления об онлайн-службах и предупреждение входить в храм в маске."
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08.06.2020 21:54 Ответить
може скоріше повиздихають адепти московського сатанату
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09.06.2020 11:21 Ответить
 
 