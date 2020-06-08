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Мужчина всадил ножницы в шею товарищу в столичном Гидропарке, потерпевшего доставили в больницу, - Нацполиция. ФОТО

Во время рыбалки между пьяными приятелями возникла ссора, в ходе которой один из мужчин достал ножницы и ударил другого в шею. Пострадавшего доставили в больницу, а правонарушителя - в полицию. Продолжается досудебное расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

При установлении всех обстоятельств происшествия правоохранители выяснили, что мужчины приехали порыбачить. Рыбалка сопровождалась употреблением алкоголя.

На почве внезапной неприязни 50-летний злоумышленник напал на товарища с ножницами. В результате 45-летний пострадавший получил проникающее ранение в шею. Его госпитализировали для оказания медицинской помощи в условиях стационара.

Фигуранта задержали. Изъятые ножницы, как вещественное доказательство, направлены на проведение экспертного исследования.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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Мужчина всадил ножницы в шею товарищу в столичном Гидропарке, потерпевшего доставили в больницу, - Нацполиция 01
Мужчина всадил ножницы в шею товарищу в столичном Гидропарке, потерпевшего доставили в больницу, - Нацполиция 02

Автор: 

Гидропарк (36) драка (2020) Киев (25521) Нацполиция (16463)


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Топ комментарии
+12
это на рыбалке то, а шо б они на охоте учудили, даже подумать страшно!
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08.06.2020 15:58
+5
"Кто то рождается сильным"
А мне нравится эта ваша постановка вопроса. Только я бы слегка переделал (с вашего позволения) под себя.

Кто то рождается сильным, но тупым (как усик),а кто то сильным, красивым и умным (как я).
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08.06.2020 16:44
+3
Порыбачили с огоньком.
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08.06.2020 15:58
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Порыбачили с огоньком.
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08.06.2020 15:58 Ответить
кравці-шевці
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08.06.2020 16:37 Ответить
леску перекусывал ножницы соскочили, и так 5 раз.
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08.06.2020 17:27 Ответить
"в ходе которой один из мужчин достал ножницы и ударил другого в шею."
Офигеть... это был портной и они поспорили какой ниткой лучше прострочку для фильдиперса делать? Интересное орудие...
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08.06.2020 15:58 Ответить
это на рыбалке то, а шо б они на охоте учудили, даже подумать страшно!
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08.06.2020 15:58 Ответить
Они что из кружка умелые руки ? Хотя ножницы вроде как медицинские
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08.06.2020 15:59 Ответить
кружок йуних хєрургов "піроговци"
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08.06.2020 16:33 Ответить
В голосину.
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08.06.2020 19:11 Ответить
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08.06.2020 19:15 Ответить
Да нет...Просто фанат Дозора"
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11.06.2020 10:48 Ответить
И это короткострел запрещён. А представьте шо б было, если б он был разрешён. Шах и мат, сторонники легализации оружия.
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08.06.2020 15:59 Ответить
Ну не выстрелил а всадил ножницы, разница в чем?
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08.06.2020 16:14 Ответить
То напевно сарказм)
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08.06.2020 16:18 Ответить
Конечно надо разрешать короткострел,разве это человек всадил ножницы в шею,дебилов- нелюдей надо отстреливать ,остальные задумаются ,а стоит ли быковать... Кто то рождается сильным(как усик),а кто то слабым (как я) и только Кольт всех уравнивает,так то дядя глупоВатый...
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08.06.2020 16:38 Ответить
"Кто то рождается сильным"
А мне нравится эта ваша постановка вопроса. Только я бы слегка переделал (с вашего позволения) под себя.

Кто то рождается сильным, но тупым (как усик),а кто то сильным, красивым и умным (как я).
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08.06.2020 16:44 Ответить
Ну если бы у нападавшего был короткострел, то потерпевшего уже бы называли погибший.
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08.06.2020 19:41 Ответить
Не факт ,а законный короткоствол легко идентифицируется ,так что дядя ментов с сиреной ты не дождешься .*А если ,а если*,- рассматривается конкретная ситуация без фантазий ,ватник
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09.06.2020 07:18 Ответить
Как раз факт, ибо нарушитель использовал для нападения то, что имел под рукой. Были ножницы - воткнул ножницы, был бы пекаль пальнул бы в голову. Он же ножницы не в руку пострадавшему воткнул, явно намеревался убить. А пушкой убить гораздо проще, к тому же после первого выстрела стрелку уже ничего не угрожает. Кто первый стреляет тот и прав.
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09.06.2020 15:09 Ответить
Не уровняет. Победит тот кто быстрее.
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08.06.2020 20:07 Ответить
неадекватам не выдавать.
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08.06.2020 17:26 Ответить
На Житомирщине уже порыбалили на свою голову.
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08.06.2020 17:28 Ответить
Да ладно,чё на мужика напали?Мож он хотел друга просто подстричь,но выпитый алкоголь не дал этого сделать.Кантик сзади на шее уже врачи подровняют.
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08.06.2020 16:01 Ответить
Это Эдвард-ножницы вместо рук ааааа
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08.06.2020 16:01 Ответить
на рыбалке с ножницами ?
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08.06.2020 16:01 Ответить
таки да . сам не рыбак но помню . что отец ножницы брал узелки всякие на лёске вязал кончики обрезал
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08.06.2020 16:08 Ответить
половинки лезвия достаточно
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08.06.2020 16:14 Ответить
нет многие именно с ножницами ходили . раньше рыбы много было в море и поэтому куча разных крючков и лески разного размера с собой. в любой момент могло пойти от тарани до камбалы и срочно меняли крючки . поводки . да и сейчас глянул в интернете - ножницы для рыбалки в продаже разнообразные
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08.06.2020 16:32 Ответить
Что-то мне подсказывает, что если бы этот рыбак перерезал горло своему собутыльнику половинкой лезвия, то ты вопрошал бы здесь, мол, зачем лезвие на рыбалке.
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08.06.2020 18:26 Ответить
Чоловік встромив ножиці в шию товариша на столичному Гідропарку, потерпілого доставили в лікарню, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9608
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08.06.2020 17:42 Ответить
О! А йа сьодні цілий день присматрбюю собі надійний мультітул в "трєвожний рюкзак" на случай БП
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08.06.2020 19:17 Ответить
Коллега - параноик. Я давно всем родственникам такие собрал, по два штуки, один в машину, один - под кровать
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08.06.2020 19:22 Ответить
Дещо знаюся на виживанні - три роки прожив у лісі. Але не мав такого знаряддя, тільки сокира і ніж, які знайшов у лісі
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08.06.2020 19:26 Ответить
Такого опыта у меня, конечно, нет. Я раза 3-4 щороку хожу на 2-3 тиждня по ****** в одиночку, бо от людей устаю.
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08.06.2020 19:38 Ответить
тут всьо китайське. Хотілось би мариканське - це ж лезерман придумав
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08.06.2020 19:30 Ответить
Всё понимаю, накидной нахуа ?
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08.06.2020 20:58 Ответить
Шоб был
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08.06.2020 20:59 Ответить
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09.06.2020 02:35 Ответить
Вопрос звучит приблизительно как "в бордель с презервативом?". Садись, два.
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08.06.2020 16:10 Ответить
Что-то много новостей об уголовщине.
Авакова хотят додавить?
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08.06.2020 16:03 Ответить
Не, это наши будни. Плюс православный праздник.
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08.06.2020 16:52 Ответить
Эти новые эуропейцы те еще алкаши
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08.06.2020 16:06 Ответить
Новий десант з лахти?)) Чи то так, зайти, сернути і хутко зникнути?)
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08.06.2020 16:17 Ответить
Йа нэпанимайю Пиши па-руски
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08.06.2020 17:35 Ответить
Парускі сам навчишся, дістало расєян їхнього діалекту навчати.
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08.06.2020 17:54 Ответить
Ты даун? Хотя кого я спрашиваю
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08.06.2020 21:02 Ответить
Don't run with scissors)))
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08.06.2020 16:15 Ответить
Бидло виходить з карантину. Може завжди їх тримати на карантині? Так спокійно було
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08.06.2020 16:16 Ответить
Я еще понимаю нож, но нахрена ножницы брать.
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08.06.2020 16:22 Ответить
Так ножницы попиарились, ещё раз показав,что могут быть универсальны в использовании--в руках мастера-- тем чем они являются,--в руках пьяного дебила--оружием.
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08.06.2020 16:23 Ответить
Заборонити ножиці. Видавати лише депутатам, суддям та прокурорам.
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08.06.2020 17:56 Ответить
ше рано людєй в гідропарк пускати - здичавіли на карантінє
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08.06.2020 16:32 Ответить
"На почве внезапной неприязни"
У этого пид....са клев был а у меня нет. Внезапно почувствовал неприязнь и замыслил зло.
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08.06.2020 16:36 Ответить
Это были бухарики, а удочки взяли для прекрытия.
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08.06.2020 16:40 Ответить
Очень часто под словом "рыбалка" подразумевают алкоголизм на свежем воздухе, возле водоёма. А водка до добра не доводит.
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08.06.2020 16:47 Ответить
А что это такое - алкоголизм на свежем воздухе, возле водоёма? Значит бывает еще алкоголизм на свежем воздухе возле мангала с шашлыком и алкоголизм в квартире в спертом воздухе. И кстати, в умеренном количестве водка и до зла не доводит, равно как пиво, коньяк, виски и.т.д.
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08.06.2020 16:53 Ответить
Ключевые слова "умеренное колличество".
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08.06.2020 16:58 Ответить
У раыбаков сегодня педикюр должен быть на европейском уровне, поймите, эстетика очень важна для улова.
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08.06.2020 16:57 Ответить
На рыбалке ножницы первая вещь.
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08.06.2020 17:06 Ответить
А был бы у него наградной пистолет как у паршивинского,то пострадала только нога этого товарища.
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08.06.2020 17:29 Ответить
білявку не поділили...з вузьким горлишком
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08.06.2020 17:53 Ответить
Ох и рыбалка теперь пошла, то пристрелят, то зарежут. Рыбка наверное не клюет, да и карантин напрочь мозги снёс большинству.
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08.06.2020 17:55 Ответить
опять дрыщь в татуировках...
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08.06.2020 18:22 Ответить
Хорошо что потерпевший не черный,а то бы началось!
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08.06.2020 18:25 Ответить
нет, не "началось" бы это Украина, всем извесно реальное положение дел и реальные "права" каждого, в Украине нет никаких иллюзий по поводу декларативной писанины и мазни на туалетной бумаге под названием "конституция" (народ не имеет к ней никакого отношения,не писал ее своей кровью и потом и не спорил до хрипоты из-за каждой загагулины)!
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08.06.2020 19:18 Ответить
Не "товарищ", а СОБУТЫЛЬНИК, не на рыбылке, а на ПЬЯНКЕ под видом "рыбалки", остальное банальшина недееспособного быдла! Выпороть обоих на конюшне и усех делов, а нынче одного из них могут на долго закрыть в кутузке, не справедливо это и жестоко (такое отношение а НЕДЕЕСПОСОБНУ быдлу, не должно быть у них широких прав, но и ответственность тоже ограниченная)
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08.06.2020 19:06 Ответить
Сьогоднішня стрічка новин - ********* УСІ...
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08.06.2020 20:21 Ответить
В состоянии когда закусывают опарышами вместо перловки
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08.06.2020 21:26 Ответить
Играли в камень, ножницы, бумага ...
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08.06.2020 21:36 Ответить
 
 