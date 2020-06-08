Мужчина всадил ножницы в шею товарищу в столичном Гидропарке, потерпевшего доставили в больницу, - Нацполиция. ФОТО
Во время рыбалки между пьяными приятелями возникла ссора, в ходе которой один из мужчин достал ножницы и ударил другого в шею. Пострадавшего доставили в больницу, а правонарушителя - в полицию. Продолжается досудебное расследование.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.
При установлении всех обстоятельств происшествия правоохранители выяснили, что мужчины приехали порыбачить. Рыбалка сопровождалась употреблением алкоголя.
На почве внезапной неприязни 50-летний злоумышленник напал на товарища с ножницами. В результате 45-летний пострадавший получил проникающее ранение в шею. Его госпитализировали для оказания медицинской помощи в условиях стационара.
Фигуранта задержали. Изъятые ножницы, как вещественное доказательство, направлены на проведение экспертного исследования.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.
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Офигеть... это был портной и они поспорили какой ниткой лучше прострочку для фильдиперса делать? Интересное орудие...
А мне нравится эта ваша постановка вопроса. Только я бы слегка переделал (с вашего позволения) под себя.
Кто то рождается сильным, но тупым (как усик),а кто то сильным, красивым и умным (как я).
Авакова хотят додавить?
У этого пид....са клев был а у меня нет. Внезапно почувствовал неприязнь и замыслил зло.