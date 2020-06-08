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Новости Фото Силовики
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За сутки на дорогах Киева и области 33 автомобиля ехали быстрее 170 км/ч, рекорд - 197 км/ч - у Range Rover, - патрульная полиция. ФОТО

Накануне камеры автоматической фиксации в Киеве и области зафиксировали 33 автомобиля, которые двигались со скоростью более 170 километров в час.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

Отмечается, что наибольшую скорость развил автомобиль Range Rover, ехавший по автодороге Киев – Харьков – Довжанский. Внедорожник разогнался до 197 километров в час при разрешенной скорости в 110 километров в час.

Наибольшее количество раз скоростной режим нарушали шесть автомобилей: Volkswagen, Renault, Opel и два Mercedes. Каждый из них за сутки превысил скорость по восемь раз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За пять дней работы камеры автофиксации в Киеве зафиксировали 200 тыс. нарушений ПДД

За сутки на дорогах Киева и области 33 автомобиля ехали быстрее 170 км/ч, рекорд - 197 км/ч - у Range Rover, - патрульная полиция 01
За сутки на дорогах Киева и области 33 автомобиля ехали быстрее 170 км/ч, рекорд - 197 км/ч - у Range Rover, - патрульная полиция 02
За сутки на дорогах Киева и области 33 автомобиля ехали быстрее 170 км/ч, рекорд - 197 км/ч - у Range Rover, - патрульная полиция 03

Также читайте: Автофиксация нарушений ПДД: за сутки зарегистрировано 57,8 тыс. случаев превышения скорости

Напомним, закон, которым вводится автоматическая фото- и видеофиксация нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, вступил в силу еще в начале августа 2015 года.

С 1 июня 2020 года в Киеве и области заработала система автофиксации нарушений ПДД. Постепенно она будет расширена на всю Украину.

Автор: 

Киев (25521) Киевская область (4135) нарушения (947) ПДД (532) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+8
Штрафуйте. Систему покарання за порушення ПДР треба б ще змінити....
1й раз штраф .
2й раз штраф×2
3й раз ×3
4й ×4
5й ×5 та позбавлення посвідчення водія. Й щоб не мали можливість "парєшать" .
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08.06.2020 19:03
+2
Сильная новость. Оказывается, в Украине превышают скорость.
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08.06.2020 18:47
+2
Я пропоную по 1000 грн штрафу за кожний км понад дозволеної швидкості.
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08.06.2020 19:37
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Сильная новость. Оказывается, в Украине превышают скорость.
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08.06.2020 18:47 Ответить
Кретины, особенно с трубами в заднице.
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08.06.2020 18:57 Ответить
А ставки на победителя в забегах можно ставить??
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08.06.2020 19:03 Ответить
Штрафуйте. Систему покарання за порушення ПДР треба б ще змінити....
1й раз штраф .
2й раз штраф×2
3й раз ×3
4й ×4
5й ×5 та позбавлення посвідчення водія. Й щоб не мали можливість "парєшать" .
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08.06.2020 19:03 Ответить
Та в нас такі рєшали, що й прізвище та ім'я змінять шо б пАрєшать
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08.06.2020 19:18 Ответить
Я пропоную по 1000 грн штрафу за кожний км понад дозволеної швидкості.
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08.06.2020 19:37 Ответить
Есть страны, где считают в% от дохода.
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08.06.2020 19:47 Ответить
Хотілось ще знати статистику аварій на данному проміжку траси. Я добре пам'ятаю знаки 40 всюди.
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08.06.2020 19:06 Ответить
Range Rover - слабак! Треба не менше 250 валити
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08.06.2020 19:17 Ответить
Тоталізатор?
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08.06.2020 19:22 Ответить
не допоже. єліте тіпо пофіг. простим громадянам удар по бюджету. але. там де було раніше 90+ убрали знаки. тобто, це лише бізнес проект
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08.06.2020 19:57 Ответить
За добу на дорогах Києва та області 33 автомобілі їхали швидше ніж 170 км/год, рекорд - 197 км/ч у Range Rover, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 5155
Робимо ставки, панове. Хто на Range Rover?
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08.06.2020 20:03 Ответить
Более трёх нарушений в год и на пересдачу, через идиото-тест.
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08.06.2020 20:05 Ответить
из-за того, что водитель будёт дергаться, не превышает ли он скорость и постоянно втыкать в спидометр, будет больше аварий чем до этого
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08.06.2020 20:18 Ответить
да уж! ты опытный водила! чего на тот спидометр смотреть?
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08.06.2020 21:28 Ответить
Да ещё и не смотреть, а "втыкать в него, и при этом постоянно дёргаться".
Блиииин.. такого дебила как за руль вообще можно пускать? Втыкающего и дёргающегося из-за всего-то просьбы ехать по правилам.
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08.06.2020 22:04 Ответить
ну спробуй на автобані їхати 50 км/год. Це вже складає небезпеку для того хто так тащитиметься
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09.06.2020 14:05 Ответить
це хворі люди, без прав та автомобілів.
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10.06.2020 02:20 Ответить
у зеленых дебилов есть просьба чпокнуть зеленых терпил. Особенно ездящих на дырчиках, как ты. Запомни, правила пишут для лохов (ездяй по правилам)
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11.06.2020 00:14 Ответить
да уж! а ты опытный мудила! чего в бюллетень смотреть, если можно проголосовать по приколу?
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11.06.2020 00:12 Ответить
Жаль, што вчера не заметил, вместо того, штоп хвалицца отем фольцем в яме на нещасных 113кмч которые ещё в прошлом году там были вполне норм, луччеб повырывали руки у всех, кто там светофор со знаками влупил.

Идиоты.
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09.06.2020 11:07 Ответить
 
 