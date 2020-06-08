За сутки на дорогах Киева и области 33 автомобиля ехали быстрее 170 км/ч, рекорд - 197 км/ч - у Range Rover, - патрульная полиция. ФОТО
Накануне камеры автоматической фиксации в Киеве и области зафиксировали 33 автомобиля, которые двигались со скоростью более 170 километров в час.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.
Отмечается, что наибольшую скорость развил автомобиль Range Rover, ехавший по автодороге Киев – Харьков – Довжанский. Внедорожник разогнался до 197 километров в час при разрешенной скорости в 110 километров в час.
Наибольшее количество раз скоростной режим нарушали шесть автомобилей: Volkswagen, Renault, Opel и два Mercedes. Каждый из них за сутки превысил скорость по восемь раз.
Напомним, закон, которым вводится автоматическая фото- и видеофиксация нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, вступил в силу еще в начале августа 2015 года.
С 1 июня 2020 года в Киеве и области заработала система автофиксации нарушений ПДД. Постепенно она будет расширена на всю Украину.
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1й раз штраф .
2й раз штраф×2
3й раз ×3
4й ×4
5й ×5 та позбавлення посвідчення водія. Й щоб не мали можливість "парєшать" .
Робимо ставки, панове. Хто на Range Rover?
Блиииин.. такого дебила как за руль вообще можно пускать? Втыкающего и дёргающегося из-за всего-то просьбы ехать по правилам.
Идиоты.