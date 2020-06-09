Известный российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре Москвы. Пострадавший умер в больнице. ВИДЕО+ФОТО
На Смоленской площади в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. В результате происшествия пострадал один человек, который впоследствии скончался в больнице.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС
Инцидент произошел 8 июня около 23:00 мск у дома 3 на Смоленской площади.
Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Granta.
Водителя Lada, мужчину 1963 года рождения, с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Пострадавший работал курьером в компании доставки еды "Деликатеска.ру".
В момент происшествия актер был в состоянии алкогольного опьянения.
"Состояние опьянения установлено", - сказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.
В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по части 2 статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Как позже сообщила "Новая газета" со ссылкой на РИА "Новости", водитель фургона, пострадавший в ДТП с участием Ефремова, скончался в больнице.
По данным ТАСС, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и врачам не удалось спасти его. Агентство со ссылкой на источник утверждает, что Ефремова уже отпустили под подписку о невыезде.
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Достойный, просто выдающийся актер... И как человек, очень достойный и порядочный!
Очень жаль!
А от того, что его засадят, никому лучше не будет (кроме путина).
Он может обеспечить детей погибшего - это лучше, чем сидеть в тюрьме.
жаль убиенного...
Теперь младший с ними борется и выгребает не по-детски.
Спасибо партии родной за счастливое детство.
И за то, что все мы дети Ильича.
Но "жрецы Мельпомены" пьют безбожно.... Сколько судеб поломаных...
Украины, породовшей Московию, смогут выполнить жучки и кроты в самой Московии, а также, имхо, препятсвует целеполаганию оружия возмездия для русни в будущем.
https://www.youtube.com/watch?v=X1msqEIeyY4
https://www.youtube.com/watch?v=RIBzwcTKn-M
https://www.youtube.com/watch?v=-Woc_pf3q8Y
Русская водка, ты меня сгубила!
Русская водка, черный хлеб, селёдка;
Весело веселье, тяжело похмелье.
Он простой алкаш и нарик дошедший до логического предела...
Следующий этап либо согласие на сотрудничество, либо срок и БИЧ
Погибшего,конечно же, жалко. Но .учитывая политические взгляды Ефремова, с ним распправятся
Это точно! Вы правы на все 100%
Тут это хорошо поясняется: https://www.youtube.com/watch?v=X1msqEIeyY4