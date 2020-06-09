Известный российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре Москвы. Пострадавший умер в больнице. ВИДЕО+ФОТО

На Смоленской площади в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. В результате происшествия пострадал один человек, который впоследствии скончался в больнице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС

Инцидент произошел 8 июня около 23:00 мск у дома 3 на Смоленской площади.

Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Granta.

Водителя Lada, мужчину 1963 года рождения, с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Пострадавший работал курьером в компании доставки еды "Деликатеска.ру".

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В момент происшествия актер был в состоянии алкогольного опьянения.

"Состояние опьянения установлено", - сказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по части 2 статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как позже сообщила "Новая газета" со ссылкой на РИА "Новости", водитель фургона, пострадавший в ДТП с участием Ефремова, скончался в больнице.

По данным ТАСС, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и врачам не удалось спасти его. Агентство со ссылкой на источник утверждает, что Ефремова уже отпустили под подписку о невыезде.



Фото: Тасс