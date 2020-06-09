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Новости Фото ДТП
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Известный российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре Москвы. Пострадавший умер в больнице. ВИДЕО+ФОТО

На Смоленской площади в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. В результате происшествия пострадал один человек, который впоследствии скончался в больнице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС

Инцидент произошел 8 июня около 23:00 мск у дома 3 на Смоленской площади.

Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Granta.

Водителя Lada, мужчину 1963 года рождения, с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Пострадавший работал курьером в компании доставки еды "Деликатеска.ру".

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В момент происшествия актер был в состоянии алкогольного опьянения.

Известный российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре Москвы. Пострадавший умер в больнице 01

"Состояние опьянения установлено", - сказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Известный российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре Москвы. Пострадавший умер в больнице 02

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по части 2 статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Известный российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре Москвы. Пострадавший умер в больнице 03

Как позже сообщила "Новая газета" со ссылкой на РИА "Новости", водитель фургона, пострадавший в ДТП с участием Ефремова, скончался в больнице.

По данным ТАСС, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и врачам не удалось спасти его. Агентство со ссылкой на источник утверждает, что Ефремова уже отпустили под подписку о невыезде.

Известный российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре Москвы. Пострадавший умер в больнице 04
Фото: Тасс

актер (296) ДТП (7673) москва (3073) Ефремов Михаил (7)


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Топ комментарии
+70
Хороший актер Ефремов, но водка всех уравнивает.
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09.06.2020 08:08
+57
Жалко. Хороший человек. За Украину, против Путина. Теперь московиты его сгнобят.
Вот до чего людей доводит русская водка.
Как и все русское...
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09.06.2020 08:10
+35
Пострадавший в ДТП умер в больнице.
Вот теперь - действительно пипец...
п.с.
Ефремов был на американском джипе.
Бедолага - на московитской жестянке-ладе.
Ефремов и его машина почти не пострадали.
Русское - убивает...
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09.06.2020 08:39
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у меня там три племянника, и каждый сбил по семь кацапомотоциклистоф...ну ты понял - бабло рулит...
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09.06.2020 12:49 Ответить
отож
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09.06.2020 13:02 Ответить
Считаю , что место всех пьющих водителей - в земле....Среди людей им не место.
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09.06.2020 12:54 Ответить
Алкаш за рулем (даже если он против путина) - это преступник.
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09.06.2020 12:58 Ответить
Жаль мужика, в кацапии засудят его теперь. Жил бы в Украине мог бы президентом стать.
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09.06.2020 13:48 Ответить
Жаль человека.
Достойный, просто выдающийся актер... И как человек, очень достойный и порядочный!
Очень жаль!
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09.06.2020 13:55 Ответить
Если он честный и совестливый человек каким себя изображает, он должен отсидеть положенные 7 лет за убийство. Если не сядет, то мир несправделив, и таким "знаменитостям" можно все, а он лицемерный подлец.
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09.06.2020 13:57 Ответить
Если он совестливый человек, то должен бросить пить.
А от того, что его засадят, никому лучше не будет (кроме путина).
Он может обеспечить детей погибшего - это лучше, чем сидеть в тюрьме.
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09.06.2020 14:03 Ответить
младший Ефремов известный алконавт, как и его покойный папаша...
жаль убиенного...
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09.06.2020 14:00 Ответить
Творчі люди майже всі випивають. Мел Гібсон нарешті вилікувався, а Джоні Депп навпаки, виглядає як алкаш. Та ще й на п'яну голову з мільйонера перетворився на банкрута.
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09.06.2020 14:35 Ответить
Папаша вылизывал режиму и передал мальцу навыки пития.
Теперь младший с ними борется и выгребает не по-детски.
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09.06.2020 14:05 Ответить
что вы до лады докопались этот фургончик стоит 600тысяч тугриков откуда в нём какая либо безопасность, любой авто взять такой ценовой категории если они есть вообще, он будет ничем не лучше, не надо сравнивать с чероки за 3-4 ляма, за эти деньги можно уаз патриот бронированных собрать он этот чероки как гормонь сомнёт..
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09.06.2020 14:06 Ответить
Половина автопарка бывшего СССР - это ВАЗ-классика.
Спасибо партии родной за счастливое детство.
И за то, что все мы дети Ильича.
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09.06.2020 14:17 Ответить
Жалкий ватник работал работу на Ладе, а "совесть нации" пьянствовал на Grand Cherokee за 60 тысяч баксов.
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09.06.2020 14:22 Ответить
paradox!
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09.06.2020 18:41 Ответить
ЛАЙНО ТВОЯ ЛАДА
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09.06.2020 23:31 Ответить
почитав козлорилу блогосферу--- жахнувся. одне слово козломорди. зграя цієї погані як свора шакалів накинулась на єфремова, як зомбі. їх не турбують загиблі жителі донбасу чи сирії,лівії і тд. а ось на єфремові потоптались всі. ніхто у нас не виправдовує єфремова. але ми не станемо плювати у порядного п"янчугу втрапившого в халепу. нажаль в трагічну халепу. так буває. для мене твереза козломордія більш гидка за ханигу-актора. а ще більше - знімавша на телефон. пс доречі з місця аварії не тікав.
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09.06.2020 14:49 Ответить
Лучше б пореченков...
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09.06.2020 15:17 Ответить
был в той Ладе.
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09.06.2020 18:41 Ответить
Скорее всего помогли Мишке попасть на нары, зная его пристрастие к бухлу. А теперь и власть как-бы ни при чём и их оппонент в лагерях отдалённых. А там уже добить и сломать- плёвое дело для путинососов.
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09.06.2020 15:46 Ответить
ОН БЫ ВЗЯЛ ТАКСИ, ЕСЛИ Б МОСКВЕ СТОЛЬКО ДЖИПОВ НЕ УГОНЯЛИ !!!
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09.06.2020 16:43 Ответить
И ЖАЛКО, ЧТО НЕ ХЙЛО НА ЛАДЕ БЫЛ !!!
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09.06.2020 16:44 Ответить
Или хотя бы пореченков...
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09.06.2020 17:38 Ответить
Що тут казати. З його громадською позицією влуплять по максимуму...
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09.06.2020 17:44 Ответить
С настоящей гражданской позицией не по мAскве на джипах пьяными гоняют, а по мордовским лагерям сидят, как Борис Стомахин сидел.
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09.06.2020 17:49 Ответить
А ти сидів по лагерям я бачу багато ...
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09.06.2020 23:30 Ответить
Это точно! А какого-то " своего" отмазали бы наверняка . Сказали бы что водитель Лады был пьян... Жалко Ефремова... С совестью и мозгами! И не лизоблюд!
Но "жрецы Мельпомены" пьют безбожно.... Сколько судеб поломаных...
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10.06.2020 05:09 Ответить
Не знаю, кто такой этот Ефремов и не узнаю. Но двумя кацапами меньше - это не повод горевать. Повод горевать - это то, что только двумя. Московская "аппазицённая" тусовка - это такая же оппозиция Пуйлу, как барыжная ************ - украинский патриотизм.
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09.06.2020 17:46 Ответить
Так, але той кацап, що знищує ворога із середини, для нас корисний.
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09.06.2020 17:50 Ответить
Польза от них минимальная, а вред - ощутимый, потому что создает иллюзию, что работу
Украины, породовшей Московию, смогут выполнить жучки и кроты в самой Московии, а также, имхо, препятсвует целеполаганию оружия возмездия для русни в будущем.
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09.06.2020 18:39 Ответить
Мнение о Ефремове вовсе не такие радужные, как то, что сложилось у украинских патриотов: https://www.youtube.com/watch?v=-Woc_pf3q8Y

https://www.youtube.com/watch?v=X1msqEIeyY4

https://www.youtube.com/watch?v=RIBzwcTKn-M
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13.06.2020 00:21 Ответить
А ты чего в цветущую Украину зеленского до сих пор не вернулся?
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09.06.2020 18:19 Ответить
Ефремов выступал против аннексии Крыма и войны на Донбассе . Выступал открыто , один из немногих россиян.
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09.06.2020 18:27 Ответить
Спасибо - буду знать благодаря вам.
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09.06.2020 18:35 Ответить
Єфремов це той хто відкрито сказав путіну ЩО ТОЙ Х*ЙЛО і даремно попер в Україну з війною. Це заслуговує поваги
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09.06.2020 23:34 Ответить
Это не делает вам чести... Не знать Ефремова...
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10.06.2020 05:10 Ответить
Отнюдь, скорее, не делает чести Украинским патриотам в очередной раз вляпываться в креатуры российских спец-медиа,

https://www.youtube.com/watch?v=-Woc_pf3q8Y
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12.06.2020 21:20 Ответить
Жаль парня и Мишку - это уже не шутки.
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09.06.2020 18:01 Ответить
Местечко, похоже, знакомое - у Арбата прямо напротив лавровского МИДа. Не туда повернул таранщик и не тем загрузился.
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09.06.2020 18:45 Ответить
Русская водка, что ты натворила!
Русская водка, ты меня сгубила!
Русская водка, черный хлеб, селёдка;
Весело веселье, тяжело похмелье.
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09.06.2020 18:48 Ответить
Хоть фильмы для меня и древние,особенно с участием его отца,но актёры с них даровитые,утончённые, как игрой,так и мимикой--не фальшивят. Ах эта водка,какие таланты рано или поздно губит "зелёный змий". Для таких финиш всегда предсказуем своей трагичностью.
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09.06.2020 19:04 Ответить
НАДО ЕГО ВНЕСТИ В СПИСОК НА ОБМЕН! ДАТА ГРАЖДАНСТВО УКРАИНЫ НУ И ОРДЕН! 100% ПОДСТАВА ПУТИНСКИХ ******%!
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09.06.2020 19:24 Ответить
Подстава в чем? ФСБКГБ ему кокс в нос между стопарями задавало?
Он простой алкаш и нарик дошедший до логического предела...
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10.06.2020 08:19 Ответить
Нет..гебня доводила и давила, и их холуи...чел заливал зеньки и не лизал Ж...
Следующий этап либо согласие на сотрудничество, либо срок и БИЧ
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09.06.2020 21:18 Ответить
Очень жаль, хороший человек и сам себя так загубил, алкоголь это зло
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09.06.2020 22:08 Ответить
Він був адекватним росіянином, який протидіяв режиму своєю творчістю, але лишня хромосома таки проявила себе. Жаль...
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09.06.2020 22:39 Ответить
Интересный жытель маасквы записал видео - настоящий ордынец по генотипу
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09.06.2020 23:18 Ответить
https://youtu.be/OOEi_0KkIao Ефремов. Смерть Путина. Это одно из последних стихотворений Ефремова. Месяц назад. Вот за это и...
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09.06.2020 23:21 Ответить
ЛАДА це АВТІВКА - ЛАЙНО, ті хто їх купують або мазохисти, або несповна розуму
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09.06.2020 23:29 Ответить
7 лет в колонии пойдет ему на пользу, там его вылечат от алкогольной и нарко зависимости
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10.06.2020 04:06 Ответить
Он -АРТИСТ И ЧЕЛОВЕК ЧЕСТИ,а вы - злое и желчное существо!
Погибшего,конечно же, жалко. Но .учитывая политические взгляды Ефремова, с ним распправятся
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10.06.2020 05:19 Ответить
О Ефремове мы знаем, а о погибшем, которого "жалко" не знаем ничего. Может он вата ватная и крымнашист? Если нет, то можно пожалеть. Жить в России человеку у которого есть ум, честь и совесть и не пить - невозможно. Высоцкий пил, наркоманил и гонял на предельной скорости. Кучу машин разбил и чудом никого не грохнул.
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10.06.2020 07:57 Ответить
" Жить в России человеку у которого есть ум, честь и совесть и не пить - невозможно."----

Это точно! Вы правы на все 100%
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10.06.2020 08:09 Ответить
это не личность, а приблатненный системой совковый актёришко, а не оппозиоционер, не стоит ни уважения ни скорби.
Тут это хорошо поясняется: https://www.youtube.com/watch?v=X1msqEIeyY4
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12.06.2020 23:31 Ответить
Конечно приблатненный как все знаменитые актеры. Может поэтому и позволялось ему читать стихи Быкова и Орлуши в "гражданах". Актёр Ефремов шикарный. Как он перевоплощался в том же Гражданине поэте! А по поводу побухать, так Бэдкомедиан правильно сказал: "Режиссеры готовы заплатить любые деньги, чтобы именно Ефремов буханул в их фильме". Не достаточно оппозиционный оппозиционер? Но не лижет путинский зад как Михалков, Машков, Безруков и прочая актерская братия. Жаль, что пострадает из-за какого-то ничтожества, клопа, чья никчемная жизнь ничего не стоит.
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15.06.2020 22:04 Ответить
Он алкоголики наркоман севший в хлам пьяный за руль и убивший невинного человека, поэтому должен сесть на долго, независимо от его политических взглядов и достижений.
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10.06.2020 05:51 Ответить
Жаль Ефремова, но как можно жить на России и НЕ ПИТЬ! Это уже давно аксиома и описано в литературе: "Все ценные люди России, все нужные ей люди - все пили, как свиньи. А лишние, бестолковые - нет, не пили".
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10.06.2020 07:35 Ответить
вот с кем он бухал надо определить и кто из них мог в водочку...того...сыпануть, капнуть...КГБ это ещё те поцы.
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10.06.2020 10:25 Ответить
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