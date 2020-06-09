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Новости Фото ДТП
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Пьяный экс-советник Кернеса Санин устроил ДТП в Харькове: четверых пострадавших забрала скорая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове на проспекте Победы, 64, вероятно, экс-чиновник устроил тройное ДТП со многими пострадавшими. Более того, он находился в состоянии алкогольного опьянения и после инцидента вел себя неадекватно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Канал 24", согласно данным СМИ, нарушителем оказался Юрий Санин, бывший советник Харьковского мэра Геннадия Кернеса. Также он возглавлял департамент земельных ресурсов в Харьковском горсовете.

Внимание! Ненормативная лексика!

Как пишет телеграмм канал "ХС.Харьков", инцидент произошел поздно вечером 8 июня. В результате не менее четырех человек забрала скорая. 

По предварительным данным полиции, 61-летний водитель автомобиля "Mercedes C63 AMG" проигнорировал остановку и допустил столкновение с автомобилями "Chevrolet Nubira" и "Mercedes E220", которые стояли впереди на красный сигнал светофора. 

В результате ДТП пострадали 53-летний водитель, 23 и 22-летние пассажиры из автомобиля "Chevrolet Nubira" и 16-летняя пассажирка автомобиля "Mercedes-Benz E220". Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение и после осмотра врачами отпущены.

Пьяный экс-советник Кернеса Санин устроил ДТП в Харькове: четверых пострадавших забрала скорая 01

Водитель транспортного средства "Mercedes C63 AMG" отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте, поэтому был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Как сообщают журналисты в больнице мужчина устроил перепалку с активистами.

Более того, по словам одного из медиков, в общем злоумышленник вел себя неадекватно. Поэтому ему даже сделать кардиограмму было невозможно.

В итоге мужчина анализы сдавать отказался и уехал из больницы.

Пьяный экс-советник Кернеса Санин устроил ДТП в Харькове: четверых пострадавших забрала скорая 02

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Пьяный экс-советник Кернеса Санин устроил ДТП в Харькове: четверых пострадавших забрала скорая 03

По данным харьковского интернет-ресурса, до приезда правоохранителей мужчина закрылся в своей машине. На обнародованных кадрах видно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, угрожал одному из свидетелей ударить его по голове.

Пьяный экс-советник Кернеса Санин устроил ДТП в Харькове: четверых пострадавших забрала скорая 04
Фото: ХС.Харьков/ Facebook

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Харьковские телеграмм каналы пишут, что за рулем Mercedes, который собственно столкнулся с другим машинами, был Юрий Витальевич Санин. Это бывший начальник департамента земельных ресурсов в Харьковском горсовете.

Кроме того, он в свое время был советником Харьковского мэра Геннадия Кернеса. Собственно тогда он стал фигурантом еще одного скандала.

В 2018 году ему объявили о подозрении по статье Криминального кодекса о злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжкие последствия. По данным прокуратуры Харьковской области, Санин с нарушением законов подписал проект, благодаря которому в частную собственность передали 0,22 гектара государственных земель. Говорится о двух участках, которые были в постоянном пользовании госпредприятия "Киевская лесная научно-исследовательская станция".

В итоге прокуратура подготовила два ходатайства:

- об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста,

- об отстранении от должности на время досудебного расследования.

Кроме того, в суде рассмотрели иск прокуратуры о возвращении незаконно приватизированных участков леса.

По итогам судебного заседания Санину избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Декларация Юрия Санина: коротко

Согласно декларации за 2017 год, уже экс-чиновник проживал вместе с женой Еленой Саниной.

В собственности супругов находились:

- земельный участок площадью 1120 квадратных метров в поселке Рогань Харьковского района (стоимость – 93,3 тысячи гривен),

- жилой дом площадью 46,6 квадратных метра в Рогани (стоимость – 260 тысяч гривен),

- квартира площадью 149,2 квадратных метра в Харькове (стоимость не указана),

- два гаража в Харькове (каждый по 28,2 квадратных метра и стоит по 9,8 тысячгривен).

ДТП (7679) пьянство (867) Харьков (7518) чиновник (1560)


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Топ комментарии
+17
Бидло і за кермом залишається бидлом.
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09.06.2020 09:50
+7
Советский советник суСсанин заблудился на скрепном советском проспекте победы советского Гулага над несоветским Эксенгаузеном и советского говна Жукова над несоветским Рамштейном.)
Насоветовал советскому человеку Гепе на новенький несоветский Мерседес. Советские "машины" суСсанин не любит, как и любой советский человек)
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09.06.2020 09:54
+5
ничего поцу не будет, поц отпетляет!!!
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09.06.2020 09:51
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Бидло і за кермом залишається бидлом.
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09.06.2020 09:50 Ответить
это дергачёвский или москалёвский быдло-чёрт!!
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09.06.2020 09:52 Ответить
ничего поцу не будет, поц отпетляет!!!
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09.06.2020 09:51 Ответить
худоба!
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09.06.2020 09:52 Ответить
экс-советник кернеса - уже за это надо расстреливать. но что-то мне подсказывает, что этот мерс недавно подрезал машину моей дочери, поэтому он заслуживает на продолжительные пытки, а не на скорую смерть.
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09.06.2020 09:53 Ответить
Советский советник суСсанин заблудился на скрепном советском проспекте победы советского Гулага над несоветским Эксенгаузеном и советского говна Жукова над несоветским Рамштейном.)
Насоветовал советскому человеку Гепе на новенький несоветский Мерседес. Советские "машины" суСсанин не любит, как и любой советский человек)
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09.06.2020 09:54 Ответить
У каждого жителя Украины должен быть судейский набор: 0,5 л. легковоспламеняющейся жидкости и зажигалка. Тем более все в масках. Не нужно крика и шума, подошли, из бутылочки плеснули и чиркнули зажигалкой - и по домам, а тот пусть сидит дальше, в своей машине. только так, и никак иначе эту ситуацию не исправишь.
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09.06.2020 09:54 Ответить
Юрий Витальевич? Прямо де жа вю.
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09.06.2020 09:57 Ответить
Кернес несет ответственность за всех своих консультантов с 1990г. За всех своих знакомых соседей может и за журналистов которым он давал когда-то интервью???
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09.06.2020 10:00 Ответить
https://www.newsroom.kh.ua/news/pyanyy-eks-sovetnik-kernesa-sprovociroval-dtp-v-kotorom-postradali-chetyre-cheloveka Напомним, в 2018 году тогда еще действующему советнику харьковского мэра Юрию Санину объявили подозрение по статье 364 УК Украины ("злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия"). По данным следствия, в 2013 году он, находясь на должности руководителя местного Госкомзема, одобрил проект выделения земли. По документу гражданин получал два участка, принадлежавшие "Харьковской лесной научно-исследовательской станции". В дальнейшем этот документ послужил основанием для бесплатной передачи массива в частные руки. Сейчас дело рассматривается в суде.
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09.06.2020 11:21 Ответить
Максимум заплатит штраф по 130-ой
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09.06.2020 10:01 Ответить
чувак наверное не знал про камеры и штрафы???)
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09.06.2020 10:05 Ответить
Пр. Победы 52 напротив 8-я поликлиника, ост. трамвая "Молодежная".
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09.06.2020 10:15 Ответить
Аббревиатура на номере как всегда- "АО" *Ассобо Ох-евший"!
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09.06.2020 10:23 Ответить
Наградить пожизненно.
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09.06.2020 10:26 Ответить
Рюкзаков на вертольоті не прилітав? Управу поліції в Харкові не розформував? Чи це перший такий випадок у тому місті? Якби не вінницький "Ягуар", то там було б так само, як у Донецьку, чи Луганську. При владі букли ті ж самі "правителі-керносівці", які давлять машинами людей.
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09.06.2020 10:38 Ответить
п'яне-хуцпате бидло за кермом -ТРИЧІ=ЗЛОЧИНЕЦЬ
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09.06.2020 10:38 Ответить
руSSий мир такий скрєпний, особливо на християнські св'ята.
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09.06.2020 10:59 Ответить
год назад главный архитектор керноса убил человека в дтп, тоже бухой - рассказать где он сейчас? догадываетесь? так что возмущайтесь дальше с мощнейшим министром мвд все будет упоряде
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09.06.2020 11:32 Ответить
...после чего покинул медучереждение... ЧТО ЭТО БыЛО?????
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09.06.2020 12:02 Ответить
П'яний ексрадник Кернеса Санін влаштував ДТП у Харкові: чотирьох постраждалих забрала швидка - Цензор.НЕТ 246
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09.06.2020 12:42 Ответить
Наверное только самосуд, изменит жизнь в стране в сторону цивилизации.. В мацкве Ефремов устроил пьяное ДТП со смертельным исходом.
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09.06.2020 12:42 Ответить
Сколько человек должны сбить/побить/убить люди хитросделанного Кернеса, чтобы его избиратели стали понимать: Кернес - это враг. Подлый. Хитрый. Циничный.
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09.06.2020 15:56 Ответить
в таких ситуациях наличие короткоствола очень даже помогло-б
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09.06.2020 19:06 Ответить
Свиня є свинею не тільки у Харкові,але й у Африці.
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09.06.2020 23:35 Ответить
 
 