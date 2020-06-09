Пьяный экс-советник Кернеса Санин устроил ДТП в Харькове: четверых пострадавших забрала скорая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове на проспекте Победы, 64, вероятно, экс-чиновник устроил тройное ДТП со многими пострадавшими. Более того, он находился в состоянии алкогольного опьянения и после инцидента вел себя неадекватно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Канал 24", согласно данным СМИ, нарушителем оказался Юрий Санин, бывший советник Харьковского мэра Геннадия Кернеса. Также он возглавлял департамент земельных ресурсов в Харьковском горсовете.

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Как пишет телеграмм канал "ХС.Харьков", инцидент произошел поздно вечером 8 июня. В результате не менее четырех человек забрала скорая.

По предварительным данным полиции, 61-летний водитель автомобиля "Mercedes C63 AMG" проигнорировал остановку и допустил столкновение с автомобилями "Chevrolet Nubira" и "Mercedes E220", которые стояли впереди на красный сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали 53-летний водитель, 23 и 22-летние пассажиры из автомобиля "Chevrolet Nubira" и 16-летняя пассажирка автомобиля "Mercedes-Benz E220". Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение и после осмотра врачами отпущены.

Водитель транспортного средства "Mercedes C63 AMG" отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте, поэтому был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Как сообщают журналисты в больнице мужчина устроил перепалку с активистами.

Более того, по словам одного из медиков, в общем злоумышленник вел себя неадекватно. Поэтому ему даже сделать кардиограмму было невозможно.

В итоге мужчина анализы сдавать отказался и уехал из больницы.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Все обстоятельства ДТП выясняются.

По данным харьковского интернет-ресурса, до приезда правоохранителей мужчина закрылся в своей машине. На обнародованных кадрах видно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, угрожал одному из свидетелей ударить его по голове.



Фото: ХС.Харьков/ Facebook

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Харьковские телеграмм каналы пишут, что за рулем Mercedes, который собственно столкнулся с другим машинами, был Юрий Витальевич Санин. Это бывший начальник департамента земельных ресурсов в Харьковском горсовете.

Кроме того, он в свое время был советником Харьковского мэра Геннадия Кернеса. Собственно тогда он стал фигурантом еще одного скандала.

В 2018 году ему объявили о подозрении по статье Криминального кодекса о злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжкие последствия. По данным прокуратуры Харьковской области, Санин с нарушением законов подписал проект, благодаря которому в частную собственность передали 0,22 гектара государственных земель. Говорится о двух участках, которые были в постоянном пользовании госпредприятия "Киевская лесная научно-исследовательская станция".

В итоге прокуратура подготовила два ходатайства:

- об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста,

- об отстранении от должности на время досудебного расследования.

Кроме того, в суде рассмотрели иск прокуратуры о возвращении незаконно приватизированных участков леса.

По итогам судебного заседания Санину избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Декларация Юрия Санина: коротко

Согласно декларации за 2017 год, уже экс-чиновник проживал вместе с женой Еленой Саниной.

В собственности супругов находились:

- земельный участок площадью 1120 квадратных метров в поселке Рогань Харьковского района (стоимость – 93,3 тысячи гривен),

- жилой дом площадью 46,6 квадратных метра в Рогани (стоимость – 260 тысяч гривен),

- квартира площадью 149,2 квадратных метра в Харькове (стоимость не указана),

- два гаража в Харькове (каждый по 28,2 квадратных метра и стоит по 9,8 тысячгривен).