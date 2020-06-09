Блогер показал, как "решили" проблему с ТРЦ на проезжей части в Киеве: Бровки поставили под углом, подсыпали камушков. ФОТО

После резонанса со строительством на проезжей части в Киеве нового ТРЦ на данном участке произошли некоторые изменения.

Об этом сообщил блогер Сергей Наумович в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня появляется фото героического "решения" проблемы. Нам дали понять, что это так и останется. Бровки и отбойник поставили под углом, мол, так было задумано, подсыпали камушков, а одна полоса проезжей части ушла "в пользу знатоков"", - написал Наумович.

Кроме того, он отметил, что "кадастровая карта Киева свидетельствует о том, что эта территория находится в коммунальной собственности. Целевое назначение - "для строительства зданий конечной остановки"".

Ранее сообщалось, что на проспекте Леся Курбаса строящийся ТРЦ "вылез" на дорогу, перегородив крайнюю полосу движения.

Советник мэра Киева Максим Бахматов пообещал "публично" разобраться в сложившейся ситуации.

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