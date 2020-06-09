Блогер показал, как "решили" проблему с ТРЦ на проезжей части в Киеве: Бровки поставили под углом, подсыпали камушков. ФОТО
После резонанса со строительством на проезжей части в Киеве нового ТРЦ на данном участке произошли некоторые изменения.
Об этом сообщил блогер Сергей Наумович в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня появляется фото героического "решения" проблемы. Нам дали понять, что это так и останется. Бровки и отбойник поставили под углом, мол, так было задумано, подсыпали камушков, а одна полоса проезжей части ушла "в пользу знатоков"", - написал Наумович.
Кроме того, он отметил, что "кадастровая карта Киева свидетельствует о том, что эта территория находится в коммунальной собственности. Целевое назначение - "для строительства зданий конечной остановки"".
Ранее сообщалось, что на проспекте Леся Курбаса строящийся ТРЦ "вылез" на дорогу, перегородив крайнюю полосу движения.
Советник мэра Киева Максим Бахматов пообещал "публично" разобраться в сложившейся ситуации.
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Зелена погань!
Нужно просто это вписать в закон про первую леди)))
Но тогда ждите Майдан. Мало не покажется.
И ещё Кличко назначает глав районов, которые должны быть в курсе, а не в доле.
вот ещё немножко потренируюсь и пойду наваляю...
смотри лучше за своим кормильцем Тищенко. Пока он весь Киев песком не засыпал.
Хочу услышать их версию происходящего.
А я-то думал что Кличко стал мэром на волне Революции Достоинства...
для таких веще есть ЗАКОН. Суд выносит решение. Все другие методы- не приведут ни к чему. Все помнят стройку одоробла на валах? есть решения судов всех инстанций. До сих пор верхние этажи не снесены - т.к. закон и его ывполнения очень инетртны.
Кличко здесь не при чем.
А вот то что Кличко УЖЕ вошел в историю города как лучший мэр за последние лет сто - уже факт. Мост от Владимирской горки к Мариинке УЖЕ все называют Мост Кличко. Только так его гугл и ищет.
Так что закройтесь и не отсвечивайте.
мо свыня педальку покусал?
вот пример как все сейчас решается, две партии «Солідарність» и «Єдність» быстро проголосовали на счет супер нового домища и походу чкаловский парк теперь будет придомовой территорией нового супер домика:
https://hmarochos.kiev.ua/2020/06/03/zemelna-komisiya-kyyivrady-progolosuvala-za-zabudovu-chkalivskogo-skveru-perelik-deputativ/?fbclid=IwAR0UxVSWLLoOKgg64G_R48dc2PjX0_ukZgoBac2zEi3akMfdedgxA1vweOY
о вот и все поименно проголосовавшие за этот домище:
https://www.facebook.com/811897972172523/posts/3516588348370125/?app=fblhttps://isex.com.ua/product6815.html
что до киева, то клячки нехило поживились в этом городе
А кто-то думал , что будет иначе ? )))))
Видно, разрешение трудно получить.