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Блогер показал, как "решили" проблему с ТРЦ на проезжей части в Киеве: Бровки поставили под углом, подсыпали камушков. ФОТО

После резонанса со строительством на проезжей части в Киеве нового ТРЦ на данном участке произошли некоторые изменения.

Об этом сообщил блогер Сергей Наумович в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня появляется фото героического "решения" проблемы. Нам дали понять, что это так и останется. Бровки и отбойник поставили под углом, мол, так было задумано, подсыпали камушков, а одна полоса проезжей части ушла "в пользу знатоков"", - написал Наумович.

Кроме того, он отметил, что "кадастровая карта Киева свидетельствует о том, что эта территория находится в коммунальной собственности. Целевое назначение - "для строительства зданий конечной остановки"".

Блогер показал, как решили проблему с ТРЦ на проезжей части в Киеве: Бровки поставили под углом, подсыпали камушков 01

Ранее сообщалось, что на проспекте Леся Курбаса строящийся ТРЦ "вылез" на дорогу, перегородив крайнюю полосу движения. 

Советник мэра Киева Максим Бахматов пообещал "публично" разобраться в сложившейся ситуации.

Читайте также: Посещаемость киевских ТРЦ пока ниже докарантинной, выросло число целевых визитов, - опрос

Блогер показал, как решили проблему с ТРЦ на проезжей части в Киеве: Бровки поставили под углом, подсыпали камушков 02
Блогер показал, как решили проблему с ТРЦ на проезжей части в Киеве: Бровки поставили под углом, подсыпали камушков 03

Киев (25580) строительство (1997) трц (57)


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Топ комментарии
+33
Розбудіть гаранта, нехай подзвонить.
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09.06.2020 10:28
+26
А самолёты с коммерческим грузом встречать - чья компетенция?
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09.06.2020 10:35
+16
Кличко молчит, значит все согласовано.
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09.06.2020 10:31
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И что изменилось, одной полосы то все равно нет.
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09.06.2020 10:24 Ответить
Изменилось то что теперь они строят не на дороге
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09.06.2020 10:40 Ответить
если можно заезжать в ТРЦ на трамвае, то почему нельзя на машине?
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09.06.2020 10:27 Ответить
там не те що в ТРЦ там скоро взагалі проїхати стане неможливо
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09.06.2020 10:44 Ответить
А дорогу сдвинуть никак не получится?
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09.06.2020 10:27 Ответить
Просто убрать...
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09.06.2020 10:41 Ответить
Розбудіть гаранта, нехай подзвонить.
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09.06.2020 10:28 Ответить
Каждый должен заниматся своим делом, а это компетенция мэрии Киева.
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09.06.2020 10:32 Ответить
А самолёты с коммерческим грузом встречать - чья компетенция?
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09.06.2020 10:35 Ответить
А ленточки перерезать на 100 метров отремонтированной дороги это было в компетенции Порашенко?
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09.06.2020 10:49 Ответить
Порошенко ещё перерезал ленточки перед создаваемыми при нём предприятиями и не пиарился не на своём, а твой Зелемойский их обратно соплёй склеивает.
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09.06.2020 10:53 Ответить
Какими предприятиями, там были небольшие цеха на сотню рабочих, к открытию которых он не имеет никакого отношения, но прилететь и пропиарится он был первый.
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09.06.2020 10:58 Ответить
Пара тысяч цехов на сотню человек это сколько будет? Может Моника другие рабочие места создаёт, которые ты разглядел?
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09.06.2020 11:06 Ответить
Викладіть перелік хоча б сотні цехів. а то мені здається що ви знатний мисливець з картини Перова.
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09.06.2020 11:27 Ответить
перед зебілами бісер метати?
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09.06.2020 13:04 Ответить
да неужели? а станцию метро в Харькове, которую строили 30 лет, кто открывал?
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09.06.2020 12:32 Ответить
а компетенція бубачки тільки красти???
Зелена погань!
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09.06.2020 10:44 Ответить
Зателефонуй краще до газети "Гудок"!)))
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09.06.2020 10:36 Ответить
Лєнка в магазін його послала, він зайнятий.
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09.06.2020 10:38 Ответить
Не права.
Нужно просто это вписать в закон про первую леди)))
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09.06.2020 11:11 Ответить
Теперь верю что вопрос решал Кличко.
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09.06.2020 10:28 Ответить
в статье написано кто решал, - советник мера
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09.06.2020 12:37 Ответить
Кличко молчит, значит все согласовано.
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09.06.2020 10:31 Ответить
Обилечено. а сколько всего такого за 5 лет мэрствования тупорылого.
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09.06.2020 10:32 Ответить
о, набежали троляки. Не надейтесь на чудо - Кличко переизберут на ура. У вас надежда только на то чтоб не допустить его к выборам.
Но тогда ждите Майдан. Мало не покажется.
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09.06.2020 12:20 Ответить
кличко НЕ молчит. Сказал что не знал про такое и разберется. Я ему верю, но понятно что за несколько дней невозможно убрать такую постройку. Нужно проводить решения через суды и т.д - на это уйдут годы. К сожалению.
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09.06.2020 12:19 Ответить
Этой стройке уже 4-й год. ТРЦ уже забрало одну полосу на круге возле трамвая.
И ещё Кличко назначает глав районов, которые должны быть в курсе, а не в доле.
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09.06.2020 17:57 Ответить
Кличко молчит вообще по всем незаконным стройкам. Реально не могу вспомнить, чтобы мер города кричал о самозахвате земли или изменении целевого назначения под застройку в его же городе.
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09.06.2020 17:56 Ответить
Лет пять уже этому убожищу.....
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09.06.2020 10:31 Ответить
Ты про ТЦ или Кличка??
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09.06.2020 10:36 Ответить
Пардон....ЭТИМ!
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09.06.2020 10:49 Ответить
А чому "активісти" не закладуть туди вибухівку. Тоді й влада відреагує. Негайно.
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09.06.2020 10:33 Ответить
кличко - ублюдок
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09.06.2020 10:37 Ответить
Зелегнойський - мразота
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09.06.2020 10:45 Ответить
я бы ему и Усику навалял...

вот ещё немножко потренируюсь и пойду наваляю...
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09.06.2020 11:25 Ответить
по сути у клячка есть охрана, так что не старайтесь
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09.06.2020 11:56 Ответить
а Кличко там при чем? Он что ли строил или должен возле каждого дятла стоять с топором?
смотри лучше за своим кормильцем Тищенко. Пока он весь Киев песком не засыпал.
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09.06.2020 12:21 Ответить
А зачем мер в городе?
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09.06.2020 17:59 Ответить
Ну, на Оболони Клячко ещё не то отчебучил.
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09.06.2020 10:38 Ответить
Пархатих вигороджуєш?
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09.06.2020 10:46 Ответить
А на Троещине Поперек ул Маяковского поставил плавилен для игровых автоматов от самого бардюра презжей части.
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09.06.2020 10:46 Ответить
клячки и зеленский братья акробатья
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09.06.2020 10:40 Ответить
Кличко ставленник Порошенка Не переводи стрелки не пройдет.
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09.06.2020 11:16 Ответить
порошенко и клячко, и зеленский с ярмаками и ткаченками одна шайка
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09.06.2020 11:55 Ответить
ну вот девачка ты и спалилась, что работаешь на Тищенко. Ему ничего не светит в Киеве, кроме кучи неприятностей, узбагойся уже.
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09.06.2020 12:32 Ответить
Фанаты Кличко не заходят в эту тему?
Хочу услышать их версию происходящего.
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09.06.2020 10:42 Ответить
73% обрали? Тепер Жеріть. Те
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09.06.2020 10:47 Ответить
73% выбрали Кличко?
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09.06.2020 10:50 Ответить
Цей беспредел почався ще за Черновецького, якщо не раніше.
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09.06.2020 11:00 Ответить
Вот это поворот!
А я-то думал что Кличко стал мэром на волне Революции Достоинства...
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09.06.2020 11:17 Ответить
я не вижу при чем тут Кличко. В упор смотрю - не вижу. Кличко давал разрешение строить на проезжей части? Кличко должен стоять возле каждой стройки? в обязанностях Кличко - лично ходить и на свое усмотрение разламывать незаконные постройки?
для таких веще есть ЗАКОН. Суд выносит решение. Все другие методы- не приведут ни к чему. Все помнят стройку одоробла на валах? есть решения судов всех инстанций. До сих пор верхние этажи не снесены - т.к. закон и его ывполнения очень инетртны.
Кличко здесь не при чем.
А вот то что Кличко УЖЕ вошел в историю города как лучший мэр за последние лет сто - уже факт. Мост от Владимирской горки к Мариинке УЖЕ все называют Мост Кличко. Только так его гугл и ищет.
Так что закройтесь и не отсвечивайте.
Блогер показав, як "розв’язали" проблему з ТРЦ на проїжджій частині в Києві: Канти поставили під кутом, підсипали камінчиків - Цензор.НЕТ 4809
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09.06.2020 12:28 Ответить
Хватит пиарить мостик построенный за наши же деньги, в котором уже поменяли все стекла.
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09.06.2020 18:02 Ответить
зебильное гавно тупое на одно рыло...
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09.06.2020 10:49 Ответить
будкостроитель-педалька ученик свыни
мо свыня педальку покусал?
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09.06.2020 11:34 Ответить
А в америці негрів б'ють!
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09.06.2020 10:49 Ответить
Їх для цього в Америку і завезли.
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09.06.2020 10:57 Ответить
Я тут давеча смотрел на Google Maps свой родной район в Запорожье. Так там частник забором перегородил дорогу государственную, по которой я тысячи раз ездил на велосипеде. Просто к своей территории присоединил дорогу.
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09.06.2020 10:54 Ответить
То есть, не ТРЦ с дороги убрали, а дорогу укоротили, чтобы торговому центру не мешала.
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09.06.2020 10:59 Ответить
здание даже не достроенное НЕВОЗМОЖНО убрать с проезжей части за пару дней. узбагойтесь уже, не выиграет выборы ваш Тищенко.
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09.06.2020 12:29 Ответить
" офіс простих рішень" запроцював
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09.06.2020 11:03 Ответить
Зато у Витальки рейтинг под 40%! Значит он тут ни при чём.
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09.06.2020 11:24 Ответить
сейчас реально под шумок с вирусом, в Раде по быстрячку все распродают:

вот пример как все сейчас решается, две партии «Солідарність» и «Єдність» быстро проголосовали на счет супер нового домища и походу чкаловский парк теперь будет придомовой территорией нового супер домика:
https://hmarochos.kiev.ua/2020/06/03/zemelna-komisiya-kyyivrady-progolosuvala-za-zabudovu-chkalivskogo-skveru-perelik-deputativ/?fbclid=IwAR0UxVSWLLoOKgg64G_R48dc2PjX0_ukZgoBac2zEi3akMfdedgxA1vweOY
о вот и все поименно проголосовавшие за этот домище:
https://www.facebook.com/811897972172523/posts/3516588348370125/?app=fblhttps://isex.com.ua/product6815.html
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09.06.2020 11:31 Ответить
порєшалі
Блогер показав, як "розв’язали" проблему з ТРЦ на проїжджій частині в Києві: Канти поставили під кутом, підсипали камінчиків - Цензор.НЕТ 5985
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09.06.2020 11:33 Ответить
Невже знову знесуть? ))) А таки знесуть, якщо вєталя вдруге не оберемо! І якому придурку приспічило будувати ТРЦ над трамвайним депо? ))) Обов'язково сходжу подивитися фільм про стародавній Рим із гуркотом трамваю. Або на концерт Вівальді...
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09.06.2020 11:51 Ответить
зеленский, порошенко, клячко и прочие обувают лохов
что до киева, то клячки нехило поживились в этом городе
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09.06.2020 11:58 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂
А кто-то думал , что будет иначе ? )))))
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09.06.2020 12:46 Ответить
Кто бы выстроил торговый центр на месте кабмина ?
Видно, разрешение трудно получить.
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09.06.2020 12:48 Ответить
Кличко - это тупорылый черт. У него уже и явный кацапский акцент появился (как и у Ермака, его подельника). Кличко покрывает почти все незаконные стройки по Киеву. Сначала строительство возле озер на Осокорках, потом ЖК «Тетрис холл» на пересечении улиц Димитрова и Анри Барбюса, потом "Укрбуд" Микитася, потом Протасов Яр, и т.д. По поводу ТРЦ на улице Леся Курбаса - киевляне писали, звонили, жаловались уже более года! Там круг и мощная транспортная развязка, конечные станции трамвая и маршруток, всегда полно народу и влепить там ТРЦ - это преступление. Те, кто давал погодження и Кличко вместе с ними должны сидеть в тюрьме.
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10.06.2020 14:51 Ответить
 
 