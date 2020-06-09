Экоактивист из Киева за время карантина очистил лес от двух с половиной тонн мусора. ФОТО
Экоактивист Владислав Стемковский из Киева во время карантина очищал окрестности от мусора. Всего ему далось убрать около 2,5 тонны мусора.
Об этом Стемковский рассказал в утреннем шоу на 24 канале, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, гуляя 2-3 часа по лесу, он мог собрать до 10 мешков мусора.
"Очень много мест для отдыха и прогулок в Киеве замусорены. Но там надо не только убирать, но и проводить образовательную работу среди людей. Потому что в местах, где я уже убирал, снова появляется мусор", - пояснил Стемковский.
Украинец рассказал, что у него уже даже появились последователи.
"Сначала я стеснялся и пытался выходить так, чтобы меня никто не видел, но потом понял, что здесь ничего удивительного нет. Сейчас люди благодарят, и это приятно, а потом говорят, что тоже начали убирать", - отметил экоактивист.
Уточняется, что такая инициатива получила название "плогинг". Сейчас она очень популярна в мире.
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Без маски ещё!!!
Что за мерзкий народ...Потом мы удивляемся, что так бедно живем.С таким мышлением невозможно быть богатым и успешным
ответь без вони на два вопроса. лесопарк в Киеве - общественное место? требование носить маски в общественных местах было?
По статистике - 50% пластик.
И его надо было сортировать отдельно.
Наши дети два раза в год участвуют в подобных акциях, и, собирая мусор, отсортировывают пластик. Пластик идёт на переработку, остальной мусор - на мусоросжигательный завод.
Ну ладно, не "Мустанг", а красный ушастый "Запорожец" ?
Ну хоть красный самокат ?
очень бы хотелось иметь себе такого друга! идейного, неравнодушного и со своей независимой позицией.
После того, как видишь быдло и хамство повсюду, после таких людей и новостей хочется здесь жить!