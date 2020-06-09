Экоактивист из Киева за время карантина очистил лес от двух с половиной тонн мусора. ФОТО

Экоактивист Владислав Стемковский из Киева во время карантина очищал окрестности от мусора. Всего ему далось убрать около 2,5 тонны мусора.

Об этом Стемковский рассказал в утреннем шоу на 24 канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, гуляя 2-3 часа по лесу, он мог собрать до 10 мешков мусора.

"Очень много мест для отдыха и прогулок в Киеве замусорены. Но там надо не только убирать, но и проводить образовательную работу среди людей. Потому что в местах, где я уже убирал, снова появляется мусор", - пояснил Стемковский.







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Украинец рассказал, что у него уже даже появились последователи.

"Сначала я стеснялся и пытался выходить так, чтобы меня никто не видел, но потом понял, что здесь ничего удивительного нет. Сейчас люди благодарят, и это приятно, а потом говорят, что тоже начали убирать", - отметил экоактивист.

Уточняется, что такая инициатива получила название "плогинг". Сейчас она очень популярна в мире.