Украинцы выстаивают по 7-9 часов на границе, чтобы уехать на заработки в Польшу: "Привет президенту. Еду не от хорошей жизни". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинцы вторую неделю подряд массово едут на работу в Польшу и по 7-9 часов стоят перед польским пунктом пропуска "Медика", который сейчас является единственным пешим переходом на украинско-польской границе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радио.Свобода"

Как сообщают журналисты, почти вся нейтральная зона, или, как еще говорят, сервисная, а это между украинским и польским пунктами пропуска, заполнена гражданами Украины. На объявление с просьбой соблюдать социальную дистанцию уставшие люди не обращают внимания, многие пренебрегают и маской.

Кто-то сидит на своем чемодане или на траве, потому что никаких скамеек нет, а большинство стоит. Туалетов также нет.

Журналисты пообщались с украинцами, ожидающими возможности пересечь границу. Так, Карина Лесив из Ивано-Франковской - студентка первого курса академии в Лодзи. 16 июня у нее начинается сессия, но студентка едет заранее, учитывая трудности при пересечении границы. Ей приходится ждать с заробитчанами. Хотя обсервацию в Польше не будет проходить.

"Должны быть отдельные очереди для студентов и тех, кто на сезонные работы едет, а тут все вместе. Выхода нет, надо ждать. Морально себя настроила, взяла воду и пончики", - говорит Карина Лесив.

В Государственной пограничной службе очереди в нейтральной зоне объясняют тем, что в связи с карантином польская сторона ввела ограничительные мероприятия и дольше по времени оформляют документы.

"За последние дни становится больше людей, которые едут в Польшу. С украинской стороны очереди нет, потому что ограничений по выходу с территории Украины нет. С польской стороны есть определенные ограничения в связи с карантином, потому что вносят данные о месте пребывания гражданина Украины в Польше, прохождение обсервации, осуществляются санитарные мероприятия, что занимает определенное время. Поэтому людям приходится ожидать перед польским пунктом пропуска", - говорит Маргарита Вершинина, пресс-секретарь Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечает "Радио Свобода", если 10 лет назад на работу в Польшу ехали преимущественно жители областей Западной Украины, а в ходе вооруженного конфликта на Донбассе участились выезды людей с Луганщины и Донетчины, то сейчас большое количество работников - с Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской областей. Среди тех, кто едет работать в Польшу, и предприниматели, которые потеряли работу из-за карантина, потому что не получили никакой помощи от государства.

Например, у Татьяны Белецкой собственный бизнес в Днепре, в частности она шила дизайнерские подушки, но три месяца карантина уничтожили ее собственное дело. Она едет в Польшу работать сиделкой.

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В длиннющей очереди также и бывший врач с Полтавщины Татьяна Резвицова. Женщина тоже впервые едет работать за границу, она сдала тест по польскому языку и будет работать в медицине.

"3826 гривен была моя зарплата в Украине, врач высшей категории, 25 лет стажа. Привет президенту. Еду не от хорошей жизни. Украина ничем не обеспечивает. Люди выброшены за борт жизни. Только со стороны власти были одни обещания. Если бы была работа в Украине, люди бы не ехали по чужим границам и не бросали бы семьи. У меня ребенок будет поступать, ему нужно дать образование. Все платное и за все надо платить. Развалили медицину, выбросили людей. Я не нужна Украине. Мне страшно в своей стране. Это разве не ужас? ", - говорит Резвицова.

Украинцев из разных регионов Украины к пешему пункту пропуска в Шегини привозят нелегальные перевозчики. Люди едут сюда круглосуточно большими автобусами, бусами, легковыми автомобилями. Стоят по 7-9, а то и по 12:00, под дождем и солнцем. Спрятаться - негде. Сесть - нигде. За сутки пеший переход пересекает от 2500 до 3000 граждан.

Напомним, по оценкам премьер-министра Дениса Шмыгаля, за время карантина, который ввели из-за распространения коронавирусной инфекции, в Украину вернулось около 2 млн трудовых мигрантов. Премьер тогда говорил, что это "чрезвычайно квалифицированная, обученная в Европе рабочая сила", которая будет "очень полезной" для развития экономики Украины.



Фото: Радио.Свобода