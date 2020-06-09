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Пьяный мужчина в Киеве угнал машину иностранного посла и устроил ДТП на Андреевском спуске. ФОТОрепортаж

В Киеве кинологи вместе с патрульными полицейскими задержали молодого человека, который завладел автомобилем посла иностранного государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную полицию.

Отмечается, что правонарушитель в состоянии опьянения проник в резиденцию на улице Гончарная на Подоле, похитил ключи от внедорожника Mitsubishi Pajero, снес им ворота и скрылся. Далее он отправился в неизвестном направлении, но на Андреевском спуске устроил ДТП и сбежал, оставив машину.

Полицейские смогли задержать угонщика неподалеку от места аварии. Им оказался 20-летний парень, у которого правоохранители заметили признаки опьянения.

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Пьяный мужчина в Киеве угнал машину иностранного посла и устроил ДТП на Андреевском спуске 01
Пьяный мужчина в Киеве угнал машину иностранного посла и устроил ДТП на Андреевском спуске 02
Пьяный мужчина в Киеве угнал машину иностранного посла и устроил ДТП на Андреевском спуске 03

Полицейские уже начали расследование по статье о незаконном завладении транспортным средством вместе с проникновением. За это мужчине грозит до 8 лет за решеткой.

ДТП (7679) Киев (25580) Нацполиция (16498) посол (1804) угон (294)


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Топ комментарии
+3
Вiдстем вiд рашки на пару часов по випивцi , а результат пiсля оковитоi очевидний , Ефремов у Моцквi ,а цей у Киевi !
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09.06.2020 13:25
+2
Не, я одобряю если это машина посла РФ.
А что за резеденция ? Кто в курсе ?
резиденцию на улице Гончарная на Подоле,
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09.06.2020 13:39
+1
про камеры, бедолага, не знал???)
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09.06.2020 13:25
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про камеры, бедолага, не знал???)
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09.06.2020 13:25 Ответить
Вiдстем вiд рашки на пару часов по випивцi , а результат пiсля оковитоi очевидний , Ефремов у Моцквi ,а цей у Киевi !
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09.06.2020 13:25 Ответить
Не, я одобряю если это машина посла РФ.
А что за резеденция ? Кто в курсе ?
резиденцию на улице Гончарная на Подоле,
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09.06.2020 13:39 Ответить
Неужели в гугле забанили?

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09.06.2020 14:24 Ответить
Жаль что это не кацапская бибика .... я бы её вдобавок и обоссал
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09.06.2020 17:23 Ответить
Точно угнал?
У польского посла водителем работал его родственник.
Когда он приезжал за очередной страховкой, все коты в квартале вылазили на деревья.
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09.06.2020 13:40 Ответить
охранник посольства, уволен задним числом...
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09.06.2020 13:52 Ответить
Ну считаю, это не серьёзное преступление. Соответственно и мера наказания не должна быть высокой! 10 лет тюрьмы всего лишь.
А за убийство к примеру под синькой - должно быть минимум пожизненное. В идеале конечно - смертная казнь. Жаль то её отменили.
Не знаю. Но всегда презирал алкашей....
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09.06.2020 17:24 Ответить
как Чак Норрис
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18.06.2020 14:34 Ответить
Он просто искал причину сесть
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09.06.2020 22:32 Ответить
Дурак.
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16.06.2020 20:23 Ответить
 
 