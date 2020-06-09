Пьяный мужчина в Киеве угнал машину иностранного посла и устроил ДТП на Андреевском спуске. ФОТОрепортаж

В Киеве кинологи вместе с патрульными полицейскими задержали молодого человека, который завладел автомобилем посла иностранного государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную полицию.

Отмечается, что правонарушитель в состоянии опьянения проник в резиденцию на улице Гончарная на Подоле, похитил ключи от внедорожника Mitsubishi Pajero, снес им ворота и скрылся. Далее он отправился в неизвестном направлении, но на Андреевском спуске устроил ДТП и сбежал, оставив машину.

Полицейские смогли задержать угонщика неподалеку от места аварии. Им оказался 20-летний парень, у которого правоохранители заметили признаки опьянения.

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Полицейские уже начали расследование по статье о незаконном завладении транспортным средством вместе с проникновением. За это мужчине грозит до 8 лет за решеткой.