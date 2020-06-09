Пьяный мужчина в Киеве угнал машину иностранного посла и устроил ДТП на Андреевском спуске. ФОТОрепортаж
В Киеве кинологи вместе с патрульными полицейскими задержали молодого человека, который завладел автомобилем посла иностранного государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную полицию.
Отмечается, что правонарушитель в состоянии опьянения проник в резиденцию на улице Гончарная на Подоле, похитил ключи от внедорожника Mitsubishi Pajero, снес им ворота и скрылся. Далее он отправился в неизвестном направлении, но на Андреевском спуске устроил ДТП и сбежал, оставив машину.
Полицейские смогли задержать угонщика неподалеку от места аварии. Им оказался 20-летний парень, у которого правоохранители заметили признаки опьянения.
Полицейские уже начали расследование по статье о незаконном завладении транспортным средством вместе с проникновением. За это мужчине грозит до 8 лет за решеткой.
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А что за резеденция ? Кто в курсе ?
резиденцию на улице Гончарная на Подоле,
https://locator.ua/ru/p/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2/%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-22/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8/p101596/ Посольство + консульство + резиденция посла Южной Кореи там.
У польского посла водителем работал его родственник.
Когда он приезжал за очередной страховкой, все коты в квартале вылазили на деревья.
А за убийство к примеру под синькой - должно быть минимум пожизненное. В идеале конечно - смертная казнь. Жаль то её отменили.
Не знаю. Но всегда презирал алкашей....