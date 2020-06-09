СБУ за 3 месяца нейтрализовала 21 интернет-агитатора спецслужб РФ: сеяли панику и дестабилизацию. ФОТО
За последние три месяца киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили 21 интернет-агитатора, которые по заданию российских спецслужб пытались дестабилизировать ситуацию и создавали панические настроения в обществе.
Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, такие агитаторы действовали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком, Жашкове, Чернигове и в населенных пунктах вблизи линии разграничения.
Так, только за последнюю неделю сотрудники СБУ разоблачили трех интернет-агитаторов в Донецкой, Одесской областях и в Чернигове. Они регулярно размещали в соцсетях призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности нашей страны. Также распространяли пропаганду террористических организаций "Л/ДНР" и выполняли другие задачи российских спецслужб.
Сейчас в отношении задержанных агитаторов зарегистрированы уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти.
Всего за период действия карантинных мероприятий киберспециалисты СБУ заблокировали более 2,7 тысячи сообществ с более чем миллионной аудиторией, разоблачили 393 интернет-агитатора, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19.
Информацию о выявленных 372 агитаторах СБУ направила в Национальную полицию. 173 человека привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП.
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путен нападет или путен введи войска ?
Или никто Дон Кихота не читал ?
цих (журналюшок, посадовців з КМДА, серед інших Кличка, та псевдовчених з Академії наук) вже нейтралізували?
а цього психотерориста затримали?
https://portal.lviv.ua/news/2020/05/11/parky-i-skvery-zakryvaly-zadlia-psykholohichnoho-vplyvu-na-ukraintsiv-moz