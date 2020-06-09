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СБУ за 3 месяца нейтрализовала 21 интернет-агитатора спецслужб РФ: сеяли панику и дестабилизацию. ФОТО

За последние три месяца киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили 21 интернет-агитатора, которые по заданию российских спецслужб пытались дестабилизировать ситуацию и создавали панические настроения в обществе.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, такие агитаторы действовали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком, Жашкове, Чернигове и в населенных пунктах вблизи линии разграничения.

Так, только за последнюю неделю сотрудники СБУ разоблачили трех интернет-агитаторов в Донецкой, Одесской областях и в Чернигове. Они регулярно размещали в соцсетях призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности нашей страны. Также распространяли пропаганду террористических организаций "Л/ДНР" и выполняли другие задачи российских спецслужб.

Сейчас в отношении задержанных агитаторов зарегистрированы уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти.

СБУ за 3 месяца нейтрализовала 21 интернет-агитатора спецслужб РФ: сеяли панику и дестабилизацию 01
СБУ за 3 месяца нейтрализовала 21 интернет-агитатора спецслужб РФ: сеяли панику и дестабилизацию 02

Читайте также: За время карантина выявлены 370 агитаторов, распространявших фейки о COVID-19 для нагнетания паники, - СБУ

Всего за период действия карантинных мероприятий киберспециалисты СБУ заблокировали более 2,7 тысячи сообществ с более чем миллионной аудиторией, разоблачили 393 интернет-агитатора, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19.

Информацию о выявленных 372 агитаторах СБУ направила в Национальную полицию. 173 человека привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП.

агитация (508) россия (95687) СБУ (19931) ФСБ (1939)


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Топ комментарии
+14
забирайте 22-го. - Менистр Ткаченко решил что пропаганда "ДНР" пореченковим не является основой для запрета проката его фильмов в Украине.
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09.06.2020 13:43
+11
т.е. написали о том что вислюк оманський и Ко - распродали почти 1000 тонн масок - значит "распространял панику", бо вислюк правды не любит))
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09.06.2020 13:40
+5
СБУ за 3 месяца нейтрализовала 21 интернет-агитатора спецслужб РФ: сеяли панику и дестабилизацию - Цензор.НЕТ 6317
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09.06.2020 13:47
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т.е. написали о том что вислюк оманський и Ко - распродали почти 1000 тонн масок - значит "распространял панику", бо вислюк правды не любит))
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09.06.2020 13:40 Ответить
СБУ за 3 месяца нейтрализовала 21 интернет-агитатора спецслужб РФ: сеяли панику и дестабилизацию - Цензор.НЕТ 6317
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09.06.2020 13:47 Ответить
А ГДЕ Ж 73% !!!??? ИЛИ ЭТО ПРОСТО МОРАЛЬНО СЛЕПЫЕ !?)
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09.06.2020 16:38 Ответить
Как именно паниковали ?
путен нападет или путен введи войска ?
Или никто Дон Кихота не читал ?
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09.06.2020 13:41 Ответить
забирайте 22-го. - Менистр Ткаченко решил что пропаганда "ДНР" пореченковим не является основой для запрета проката его фильмов в Украине.
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09.06.2020 13:43 Ответить
зеленським виборців лякали...
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09.06.2020 13:46 Ответить
Якось гівняно лякають. Зеленський набирає в першому турі не менше 40% голосів тих, хто прийде на вибори. ********** треба списувати на звалище використаних ботів за профнепридатність.
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09.06.2020 14:49 Ответить
Дестабілізація потрібна. Ця зелена нечисть порушує права людини.
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09.06.2020 13:49 Ответить
Шановний Цензоре! А на яких ресурсах вони паскудили?
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09.06.2020 13:55 Ответить
так они же все тут
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09.06.2020 15:22 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/21/7244577/

цих (журналюшок, посадовців з КМДА, серед інших Кличка, та псевдовчених з Академії наук) вже нейтралізували?

а цього психотерориста затримали?
https://portal.lviv.ua/news/2020/05/11/parky-i-skvery-zakryvaly-zadlia-psykholohichnoho-vplyvu-na-ukraintsiv-moz
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09.06.2020 13:55 Ответить
Сою спалили. Караууул!!!
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09.06.2020 13:56 Ответить
О! А ось і перший двбйб
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09.06.2020 14:22 Ответить
А правда, шо Приват включил в страховку и ковид?
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09.06.2020 14:03 Ответить
А ТБ-агітаторів (112, ЗІК, Ньюс Ван, Наш, Прямий, 5) нейтралізовувати буде папа Карло ?
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09.06.2020 14:10 Ответить
Я конечно рад за киберспецов из СБУ!Они конечно хорошо прибарахлились,забрав у интернет агитаторов компы и другую аппаратуру!!! Но хотелось бы конкретики: ФИО арестантов и их возраст...какая статья УК и были ли случаи-когда паникёров посадили или оштрафовали?!А то получается ,что это"борьба Дон Кихота с ветряными мельницами"!!!
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09.06.2020 14:13 Ответить
Мертведчук - всем известный антиукраинский агитатор кремля, ФСБ, гундяевской сатанистской секты.... Почему он открыто убивает Украину, и до сих пор на свободе и ...жив?
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09.06.2020 14:42 Ответить
Накрыли кодло **********. Зрады станет поменьше.
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09.06.2020 14:46 Ответить
порохоботов спалили!
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09.06.2020 16:48 Ответить
 
 