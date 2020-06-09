Военные медики развернули мобильную лабораторию со спецкомплексом, где можно сделать 20 исследований за сутки и получить результат за 6 часов. ФОТО
На днях состоялись двухэтапные учения с руководящим составом военно-медицинских клинических центров и военных госпиталей во главе с Командующим Медицинских сил ВС Украины генерал-майором медицинской службы Игорем Хоменко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Армія.Inform.
Первый этап инструкторско-методических занятий провели на территории Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь", второй - на военном полигоне, где ознакомились на практике с функционированием военного мобильного госпиталя, приемом раненых в центре подготовки подразделений ракетных войск и артиллерии.
Военные медики практиковались в развертывании мобильной лаборатории cо специальным биолабораторным комплексом, который применяется для идентификации в полевых условиях патогенных микроорганизмов, в частности коронавируса COVID-19.
Как показали учения, занимает это около 30 минут. В условиях полной укомплектованности персоналом и расходными материалами в сутки в ней можно провести 20 лабораторных исследований. Готовые результаты уже через 6 часов после доставки материала.
Напомним, что за время пандемии острой респираторной болезни COVID-19 в Вооруженных Силах Украины протестировано более 1000 военнослужащих, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил, а также во время боевого слаживания на общевойсковых полигонах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://censor.net/comments/locate/3200839/019214e5-c629-72fa-93ea-1ac97a587dd2
а у нас як завжди - добре шо не сказали як "братья", типу наші вчені вкотре розробили оналоговнанет, в 15 разів дешевше аніж оналоги(правда ніхто закуповувати не поспішає)
ясно шо навіть німці і швейцюрюги на могли би той шо на кров тест робити хоч за 15хв., хоч за(хоча х.з.), як наші - за 6год.
так шо наші у чомусь як завжди - говорять не тільки лиш неправду, алей 3.14-здьош
просто статтю, якщо правду писати - назвати потрібно "пнх, дякуйте шо хоч шось знимкуємо та розвішуємо вам вермішель на вуха"
просто якщо би було щось новітнє, або ******* - то наголосили б на цьому. Напр. "в Швейцарії експ. тести = 15хв., а тут у нас - 17."
чи ви забув де.... вибачаюсь, співчуваю(ше б мені теж так співчували) шо "живеш" тут