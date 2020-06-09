Военные медики развернули мобильную лабораторию со спецкомплексом, где можно сделать 20 исследований за сутки и получить результат за 6 часов. ФОТО

На днях состоялись двухэтапные учения с руководящим составом военно-медицинских клинических центров и военных госпиталей во главе с Командующим Медицинских сил ВС Украины генерал-майором медицинской службы Игорем Хоменко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Армія.Inform.

Первый этап инструкторско-методических занятий провели на территории Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь", второй - на военном полигоне, где ознакомились на практике с функционированием военного мобильного госпиталя, приемом раненых в центре подготовки подразделений ракетных войск и артиллерии.

Военные медики практиковались в развертывании мобильной лаборатории cо специальным биолабораторным комплексом, который применяется для идентификации в полевых условиях патогенных микроорганизмов, в частности коронавируса COVID-19.

Как показали учения, занимает это около 30 минут. В условиях полной укомплектованности персоналом и расходными материалами в сутки в ней можно провести 20 лабораторных исследований. Готовые результаты уже через 6 часов после доставки материала.

Напомним, что за время пандемии острой респираторной болезни COVID-19 в Вооруженных Силах Украины протестировано более 1000 военнослужащих, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил, а также во время боевого слаживания на общевойсковых полигонах.

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