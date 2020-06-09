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Военные медики развернули мобильную лабораторию со спецкомплексом, где можно сделать 20 исследований за сутки и получить результат за 6 часов. ФОТО

На днях состоялись двухэтапные учения с руководящим составом военно-медицинских клинических центров и военных госпиталей во главе с Командующим Медицинских сил ВС Украины генерал-майором медицинской службы Игорем Хоменко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Армія.Inform.

Первый этап инструкторско-методических занятий провели на территории Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь", второй - на военном полигоне, где ознакомились на практике с функционированием военного мобильного госпиталя, приемом раненых в центре подготовки подразделений ракетных войск и артиллерии.

Военные медики развернули мобильную лабораторию со спецкомплексом, где можно сделать 20 исследований за сутки и получить результат за 6 часов 01

Военные медики практиковались в развертывании мобильной лаборатории cо специальным биолабораторным комплексом, который применяется для идентификации в полевых условиях патогенных микроорганизмов, в частности коронавируса COVID-19.

Военные медики развернули мобильную лабораторию со спецкомплексом, где можно сделать 20 исследований за сутки и получить результат за 6 часов 02

Как показали учения, занимает это около 30 минут. В условиях полной укомплектованности персоналом и расходными материалами в сутки в ней можно провести 20 лабораторных исследований. Готовые результаты уже через 6 часов после доставки материала.

Военные медики развернули мобильную лабораторию со спецкомплексом, где можно сделать 20 исследований за сутки и получить результат за 6 часов 03

Напомним, что за время пандемии острой респираторной болезни COVID-19 в Вооруженных Силах Украины протестировано более 1000 военнослужащих, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил, а также во время боевого слаживания на общевойсковых полигонах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВСУ за сутки выявили четыре новых случая COVID-19, всего - 293, - Командование Медсил

Военные медики развернули мобильную лабораторию со спецкомплексом, где можно сделать 20 исследований за сутки и получить результат за 6 часов 04

карантин (16729) медицина (2524) военнослужащие (6155) ВСУ (6624) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
100%, що "лабораторні" тести виявляться експрес-тестами) гроші витрачено, на виході - ще одна коронавірусна булька
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09.06.2020 14:31
+1
когда порох стал президентом бывшие рыги масово пополнили его партию, а его кум без образования стал генпрокурором, а его сын стал депутатом
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09.06.2020 14:38
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Когда Порох стал президентом армия воевала на старой советской технике в футболках и кроссовках, сейчас армия воюет в современной амуниции на современной технике
https://censor.net/comments/locate/3200839/019214e5-c629-72fa-93ea-1ac97a587dd2
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09.06.2020 14:26 Ответить
когда порох стал президентом бывшие рыги масово пополнили его партию, а его кум без образования стал генпрокурором, а его сын стал депутатом
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09.06.2020 14:38 Ответить
Медичні шпиталі зі всім обладнанням створив ще Гриценко коли був міністром оборони, тому порошенко тут ні до чого! порошенко за 5 років війни жодного разу ті шпиталі не застосував на фронті! Але зараз за умов епідемії 20 тестів на добу це критично мало, має бути 2000 тестів на добу а краще більше!
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09.06.2020 15:19 Ответить
100%, що "лабораторні" тести виявляться експрес-тестами) гроші витрачено, на виході - ще одна коронавірусна булька
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09.06.2020 14:31 Ответить
ага, ну тупі німці поставили такі будки біля доріг - 15хв. тест займає.
а у нас як завжди - добре шо не сказали як "братья", типу наші вчені вкотре розробили оналоговнанет, в 15 разів дешевше аніж оналоги(правда ніхто закуповувати не поспішає)
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09.06.2020 14:46 Ответить
ПЛР-тест не може робитися 15 хвилин
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09.06.2020 14:48 Ответить
а я його мав на увазі?
ясно шо навіть німці і швейцюрюги на могли би той шо на кров тест робити хоч за 15хв., хоч за(хоча х.з.), як наші - за 6год.
так шо наші у чомусь як завжди - говорять не тільки лиш неправду, алей 3.14-здьош
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09.06.2020 15:09 Ответить
бачу, що в статті, наче навмисно, не уточнюється, які тести використовуються
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09.06.2020 15:27 Ответить
а як ви хотів?
просто статтю, якщо правду писати - назвати потрібно "пнх, дякуйте шо хоч шось знимкуємо та розвішуємо вам вермішель на вуха"

просто якщо би було щось новітнє, або ******* - то наголосили б на цьому. Напр. "в Швейцарії експ. тести = 15хв., а тут у нас - 17."
чи ви забув де.... вибачаюсь, співчуваю(ше б мені теж так співчували) шо "живеш" тут
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09.06.2020 15:35 Ответить
 
 