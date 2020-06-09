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Проректор столичного частного вуза вымогал 224 тыс. грн за поступление иностранцев в университет, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители разоблачили коррупционную деятельность проректора частного университета Киева, который вымогал 224 тыс. грн за поступление иностранцев в вуз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Установлено, что за поступление иностранцев в университет и решение вопроса о получении виз, дающих им разрешение для въезда на территорию Украины, педагог требовал 224 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Сегодня, 9 июня, проректора задержали.

Проводятся следственные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Проректор столичного частного вуза вымогал 224 тыс. грн за поступление иностранцев в университет, - Нацполиция 01
Проректор столичного частного вуза вымогал 224 тыс. грн за поступление иностранцев в университет, - Нацполиция 02

Автор: 

взятка (6166) вуз (906) Киев (25587) Нацполиция (16498)


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Вот жеж барыга, им зеленский зарплаты сделал по 4000 у.е., а они взятки берут
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09.06.2020 16:18 Ответить
не хило, как-то так. во-де косилово капусты.
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09.06.2020 16:20 Ответить
Удивительно, что только иностранцы сподобились заложить коррупциенера, в то время как коренные "европейцы" повели себя как терпилы. Или проректор оказался патриотом и требовал деньги только с иностранцев?
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09.06.2020 16:27 Ответить
ну таки новость вообще не понятно о чём . вуз частный сколько захотел столько и потребовал
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09.06.2020 17:53 Ответить
Почему не озвучили название вуза и фамилию "злодея"? Сколько можно покрывать этих хабуг.
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09.06.2020 16:33 Ответить
Лучше бы проверили Кривой Рог, филиал КНЭУ им. Вадима Гетьмана. Вот где клоака.
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09.06.2020 22:21 Ответить
 
 