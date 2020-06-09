Проректор столичного частного вуза вымогал 224 тыс. грн за поступление иностранцев в университет, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители разоблачили коррупционную деятельность проректора частного университета Киева, который вымогал 224 тыс. грн за поступление иностранцев в вуз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Установлено, что за поступление иностранцев в университет и решение вопроса о получении виз, дающих им разрешение для въезда на территорию Украины, педагог требовал 224 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Сегодня, 9 июня, проректора задержали.

Проводятся следственные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о высшем образовании: "У нас должны появиться новые Сикорские, Королевы и Вернадские"



