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Сотрудники "А-МУССОН" требуют от властей Сум провести честный конкурс на право вывоза бытовых отходов. ФОТОрепортаж

Сегодня работники ООО "А-Муссон" и жители г. Сумы пикетировали городской совет с требованием проведения нового честного конкурса на вывоз твердых бытовых отходов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Sumy Post.

Неделю назад исполком определил исполнителей коммунальной услуги по вывозу бытовых отходов по лотам № 1, № 2, № 3, № 4. Лоты №1, №2 выиграл ООО "Сервисресурс", а №3 и №4 - ООО "А-МУССОН" . Однако техническая способность исполнителей разная. 

Отмечается, что ООО "Сервисресурс" не имеет достаточного количества техники чтобы обслуживать полгорода.

По словам основателя "А-МУССОН" Анатолия Маковского, при принятии решения о разделе города между двумя обществами, некоторые члены комиссии имели предвзятые взгляды. Ведь ООО "Сервисресурс" принадлежит депутату Сумского городского совета Жиленко Виталию Николаевичу, который имеет непосредственное влияние на некоторых членов конкурсной комиссии.

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"5 лет назад, когда пришла новая власть и провела честный конкурс, мы не верили своим глазам. Думали, что действительно есть изменения в нашем государстве на много лет вперед и революция принесла новые лица, но прошли годы и "регионалы" берут свое. Мы требуем от местных властей пересмотреть состав комиссии и отменить позорное, на наш взгляд, решение по вывозу бытовых отходов в городе Сумы. Наша компания готовилась к этому конкурсу более полугода: строила площадки, ремонтировала автомобили, докупала новые. Но качество обслуживания не так важно, как "договоренности". Надеемся, что депутаты пересмотрят это решение, сделают определенные выводы и назначат дату проведения нового конкурса. Это даст возможность нашему конкуренту подготовиться лучше, а не ходить и договариваться по кабинетам", - отметил Маковский.

Сообщается, что уставный фонд ООО "А-МУССОН" составляет 7 млн грнгривен, а "Сервисресурса" - 7 тыс. гривен. Более того, техника, состав и гараж "Сервисресурса" находятся в аренде.

Сессия Сумского городского совета, где должны утвердить результаты конкурса на вывоз мусора, состоится завтра в 9 утра. Работники ООО "А-МУССОН" и сумчане призывают присоединиться всех неравнодушных к отстаиванию интересов города.

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Сотрудники А-МУССОН требуют от властей Сум провести честный конкурс на право вывоза бытовых отходов 01
Сотрудники А-МУССОН требуют от властей Сум провести честный конкурс на право вывоза бытовых отходов 02
Сотрудники А-МУССОН требуют от властей Сум провести честный конкурс на право вывоза бытовых отходов 03
Сотрудники А-МУССОН требуют от властей Сум провести честный конкурс на право вывоза бытовых отходов 04
Сотрудники А-МУССОН требуют от властей Сум провести честный конкурс на право вывоза бытовых отходов 05

Автор: 

горсовет (667) конкурс (1143) мусор (491) Сумы (1152)


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Топ комментарии
+2
Сервісресурс-примушував купувати дорогі контейнери для сміття (у них) в той час як Муссон здає їх у безкоштовну аренду тому майже всі відмовилися від послуг сервісресурсу а тепер насильно загоняють нас у це збанкрутіле (завдяки директору) гівно.
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09.06.2020 16:55
+1
йди в дупло Лисенко - найкращий мер в історії Сум.
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09.06.2020 16:56
+1
Очень даже причем...
Вот из текста новости...пять лет назад...когда зеленого стада не было у власти все было по другому...

"5 лет назад, когда пришла новая власть и провела честный конкурс, мы не верили своим глазам. Думали, что действительно есть изменения в нашем государстве
Источник: https://censor.net.ua/p3200891
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09.06.2020 17:23
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Лысенко давно пора было выгнать из мэрии. К сожалению, эту обвислую свиноподобную рожу терпят именно потому что она готова услуживать всем, кто заносит ей деньги.
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09.06.2020 16:53 Ответить
йди в дупло Лисенко - найкращий мер в історії Сум.
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09.06.2020 16:56 Ответить
Сервісресурс-примушував купувати дорогі контейнери для сміття (у них) в той час як Муссон здає їх у безкоштовну аренду тому майже всі відмовилися від послуг сервісресурсу а тепер насильно загоняють нас у це збанкрутіле (завдяки директору) гівно.
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09.06.2020 16:55 Ответить
Честный конкурс при зеленом стаде у власти...это из области фантастики...
Это стадо уже с десяток таких конкурсов провело...первый был особо честный...и показательный...его мендель выиграла...и далее понеслось...
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09.06.2020 16:56 Ответить
При чем тут зеленые или голубые?Зеленые назначают Миськраду?Просто у нас все прогнило насквозь:взятки берут все от врача и преподавателя до депутата и министра.И когда пахнет баблом,забываются даже политические взгляды и убеждения-работают совместно абы побольше потянуть.Еще приплети "прыпорошэнкутакогонэбуло"
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09.06.2020 17:15 Ответить
Очень даже причем...
Вот из текста новости...пять лет назад...когда зеленого стада не было у власти все было по другому...

"5 лет назад, когда пришла новая власть и провела честный конкурс, мы не верили своим глазам. Думали, что действительно есть изменения в нашем государстве
Источник: https://censor.net.ua/p3200891
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09.06.2020 17:23 Ответить
Ну,естественно-парашенка и коррупцию победил,и руки поотрубывал.Что "зеленый",что "шоколадный"-одного пошива.А то,что "думали, что действительно есть изменения в нашем государстве"-то все так думали.Ошиблись,к сожалению.Или "клоун"-мудак априори,а министр Яныка,создатель ПР и бизнес-партнер Ахметки-патриот,сколько бы не врал и не крал?Не нужно болеть за любимых политиков,как за футбольную команду,как бы плохо она не играла,а судить их по реальным делам.А реально:два мудака-пустозвона.Впрочем,как и все предыдущие
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09.06.2020 19:25 Ответить
Бытовые отходы,- и те "свои" разворовывают о_О.
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09.06.2020 17:00 Ответить
Парадокс, эти дерутся за право вывоза мусора, а садовой продолжает развозить его по областям
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09.06.2020 17:01 Ответить
ты спал 3 года? уже ж не вывозит.
и да - где дела против него, за "вывоз"?
че, тема протухла, и только ты встрепенулся?
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09.06.2020 17:10 Ответить
Удивительно,что выбирать перевозчиков ТБО доверили людям,абсолютно далёким от этой темы.Или члены комиссии неадекватные,с проблемами зрения или же "заинтересованы" собственником "Сервисресурса". А-МУССОН внедрил раздельный сбор,что никогда до этого не было сделано;построил сортировочную линию ещё в 2016 году.Зато на конкурсе за право вывоза ТБО члены комиссии не обратили внимания на то,что ни земли под строительство сортировочной линии, впрочем как и самой линии у "Сервисресурса" нет,а фото презентации линии взято из интернета.Отсюда вопрос: какой инвестор будет вкладывать деньги в переработку мусора, когда местные царьки, вроде Журбы будут торговать лотами на конкурсах.Опыт Львова в помощь...
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10.06.2020 21:42 Ответить
 
 