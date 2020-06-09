Сотрудники "А-МУССОН" требуют от властей Сум провести честный конкурс на право вывоза бытовых отходов. ФОТОрепортаж

Сегодня работники ООО "А-Муссон" и жители г. Сумы пикетировали городской совет с требованием проведения нового честного конкурса на вывоз твердых бытовых отходов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Sumy Post.

Неделю назад исполком определил исполнителей коммунальной услуги по вывозу бытовых отходов по лотам № 1, № 2, № 3, № 4. Лоты №1, №2 выиграл ООО "Сервисресурс", а №3 и №4 - ООО "А-МУССОН" . Однако техническая способность исполнителей разная.

Отмечается, что ООО "Сервисресурс" не имеет достаточного количества техники чтобы обслуживать полгорода.

По словам основателя "А-МУССОН" Анатолия Маковского, при принятии решения о разделе города между двумя обществами, некоторые члены комиссии имели предвзятые взгляды. Ведь ООО "Сервисресурс" принадлежит депутату Сумского городского совета Жиленко Виталию Николаевичу, который имеет непосредственное влияние на некоторых членов конкурсной комиссии.

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"5 лет назад, когда пришла новая власть и провела честный конкурс, мы не верили своим глазам. Думали, что действительно есть изменения в нашем государстве на много лет вперед и революция принесла новые лица, но прошли годы и "регионалы" берут свое. Мы требуем от местных властей пересмотреть состав комиссии и отменить позорное, на наш взгляд, решение по вывозу бытовых отходов в городе Сумы. Наша компания готовилась к этому конкурсу более полугода: строила площадки, ремонтировала автомобили, докупала новые. Но качество обслуживания не так важно, как "договоренности". Надеемся, что депутаты пересмотрят это решение, сделают определенные выводы и назначат дату проведения нового конкурса. Это даст возможность нашему конкуренту подготовиться лучше, а не ходить и договариваться по кабинетам", - отметил Маковский.

Сообщается, что уставный фонд ООО "А-МУССОН" составляет 7 млн грнгривен, а "Сервисресурса" - 7 тыс. гривен. Более того, техника, состав и гараж "Сервисресурса" находятся в аренде.

Сессия Сумского городского совета, где должны утвердить результаты конкурса на вывоз мусора, состоится завтра в 9 утра. Работники ООО "А-МУССОН" и сумчане призывают присоединиться всех неравнодушных к отстаиванию интересов города.

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