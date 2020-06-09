Грабителей, отнявших у предпринимателя 4,5 млн грн, задержали во Львове. ФОТОрепортаж

Злоумышленники брызнули бизнесмену в лицо "Тереном", выхватили у него сумку с деньгами и бросились бежать.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.

Полицейские задержали злоумышленников почти сразу после нападения.

"Все они являются местными жителями, один из них ранее был осужден за совершение тяжкого преступления. Во время задержания злоумышленники оказали сопротивление правоохранителям и пытались убежать", — сказано в сообщении.

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Полицейские выяснили, что злоумышленники заранее следили за потерпевшим. По данным следствия, они "специализируются" на разбойных нападениях.

Действия задержанных квалифицированы по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Им грозит от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.









