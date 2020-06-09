РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11047 посетителей онлайн
Новости Фото Будни полиции
7 920 5

Грабителей, отнявших у предпринимателя 4,5 млн грн, задержали во Львове. ФОТОрепортаж

Злоумышленники брызнули бизнесмену в лицо "Тереном", выхватили у него сумку с деньгами и бросились бежать.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.

Полицейские задержали злоумышленников почти сразу после нападения.

"Все они являются местными жителями, один из них ранее был осужден за совершение тяжкого преступления. Во время задержания злоумышленники оказали сопротивление правоохранителям и пытались убежать", — сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: В центре Киева трое мужчин напали на врача и, угрожая ножом, отобрали у него медоборудование стоимостью 290 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТО

Полицейские выяснили, что злоумышленники заранее следили за потерпевшим. По данным следствия, они "специализируются" на разбойных нападениях.

Действия задержанных квалифицированы по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Им грозит от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Грабителей, отнявших у предпринимателя 4,5 млн грн, задержали во Львове 01
Грабителей, отнявших у предпринимателя 4,5 млн грн, задержали во Львове 02
Грабителей, отнявших у предпринимателя 4,5 млн грн, задержали во Львове 03
Грабителей, отнявших у предпринимателя 4,5 млн грн, задержали во Львове 04
Грабителей, отнявших у предпринимателя 4,5 млн грн, задержали во Львове 05

Автор: 

Львов (4589) Нацполиция (16500) разбой (287)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какой процент отката?
показать весь комментарий
09.06.2020 19:18 Ответить
падлы!
лучше бы чиновников грабили!
у них наворованные деньги а не заработанные честным трудом.
ГДЕ ЗАКОН О КОРОТКОСТВОЛЕ ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ГРАЖДАН?
показать весь комментарий
09.06.2020 20:01 Ответить
4,5 млн гривен ну да это как раз "народ , пенсионеры и учителя ", не подписывайтесь не разобравшись за тех кого и в лицо не видели и ничего про них не знаете ну это так на всякий случай типа не суди и судим не будешь ,другое дело, что преступники грабители должны быть наказаны по закону и лет так на 15 с конфискацией
показать весь комментарий
09.06.2020 21:42 Ответить
грамотно задержали---- никого не задушили, протестов нет
показать весь комментарий
09.06.2020 20:39 Ответить
Таких и удушить - греха не будет.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:01 Ответить
 
 