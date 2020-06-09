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Новости Фото Российские террористы сбили Боинг
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Россия отказалась предоставить суду исходные снимки, на которых якобы были украинские "Буки", - авиационный эксперт Лукашевич. ФОТО

Власти РФ утверждают, что спутниковые снимки местности около с. Зарощенское, на которых якобы были видны украинские "Буки", не сохранились.

Об этом пишет в Фейсбуке российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич, информирует Цензор.НЕТ.

Лукашевич цитирует сторону обвинения, выступавшую сегодня на слушаниях. Так, прокуроры просили Российскую Федерацию предоставить все спутниковые снимки, сделанные в период с 14 по 18 июля 2014 года в Луганской и Донецкой областях, и всю другую информацию, касающуюся крушения рейса MH17.

"Российские власти предоставили в НИЗКОМ разрешении цифровые копии изображений, показанных Донецком и Зарощенским. Несмотря на неоднократные запросы, мы никогда не получали файлы исходных изображений этих космических снимков. Российские власти ответили только в марте 2020 года, заявив, что спутниковые снимки местности около Зарощенского не сохранились", — цитирует Лукашевич сторону обвинения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Обвинение в суде по MH17: В июле 2014 года украинские "Буки" не стреляли

"Это, по сути, признание того, что "космические снимки" с "Буками" на окраине Зарощенского, предъявленные всему миру на брифинге Минобороны России 21 июля 2014 года, были сфальсифицированной подделкой", — считает эксперт.

По мнению Лукашевича, российские СМИ пытаются отвлечь внимание от отказа РФ предоставить исходники снимков, распространяя информацию об отказе США рассекречивать свои космические снимки.

Россия отказалась предоставить суду исходные снимки, на которых якобы были украинские Буки, - авиационный эксперт Лукашевич 01Россия отказалась предоставить суду исходные снимки, на которых якобы были украинские Буки, - авиационный эксперт Лукашевич 02

Снимки, которые Россия представляла как доказательство того, что самолет МН17 был сбит украинским "Буком"

Сегодня в нидерландском суде обвинение продолжило представлять данные расследования по делу МН17.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Также на Цензор.НЕТ: Обвинение в суде по MH17: Террористы после падения "Боинга" радовались и сообщали в СМИ, что сбили украинский самолет

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

Читайте также: Суд по MH17: Версия об уничтожении "Боинга" украинским истребителем - несостоятельна

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.

Россия отказалась предоставить суду исходные снимки, на которых якобы были украинские Буки, - авиационный эксперт Лукашевич 03Россия отказалась предоставить суду исходные снимки, на которых якобы были украинские Буки, - авиационный эксперт Лукашевич 04

Автор: 

Нидерланды (1586) подделка (438) россия (95687) суд (25112) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371) фейк (680)


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Топ комментарии
+21
Власти РФ утверждают, что спутниковые снимки местности около с. Зарощенское, на которых якобы были видны украинские "Буки", не сохранились. Источник: https://censor.net/p3200941

Як і при написанні, а точніше переписуванні історії самої московії - всі документи, що ніби-то засвідчують як рік заснування Москви, так і належність тих боліт до Руси - не збереглись.
Минають століття, але на московії нічого не міняється - методи ті ж самі.
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09.06.2020 19:48
+20
Если русский не врет, потыкайте его палкой - он, скорее всего, сдох.
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09.06.2020 20:28
+18
Так они им и нафиг не сдались в составе РФ. Они для них и не люди, и не территория, а средство для своего влияния на политические процессы в Украине.
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09.06.2020 19:57
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Власти РФ утверждают, что спутниковые снимки местности около с. Зарощенское, на которых якобы были видны украинские "Буки", не сохранились. Источник: https://censor.net/p3200941

Як і при написанні, а точніше переписуванні історії самої московії - всі документи, що ніби-то засвідчують як рік заснування Москви, так і належність тих боліт до Руси - не збереглись.
Минають століття, але на московії нічого не міняється - методи ті ж самі.
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09.06.2020 19:48 Ответить
А на снимках кацапы пишут правильно - Украина, Донецкая область.
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09.06.2020 19:49 Ответить
Так они им и нафиг не сдались в составе РФ. Они для них и не люди, и не территория, а средство для своего влияния на политические процессы в Украине.
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09.06.2020 19:57 Ответить
это операция прикрытия оккупации Крыма
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09.06.2020 21:41 Ответить
Отвлечение внимание от Крыма и шантаж мирового сообщества с помощью событий на Донбассе, тоже имеет место быть. Одно не исключает второго.
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09.06.2020 22:08 Ответить
с кремлем о чем либо договариваться
- это тоже самое, что подписывать договора и пакты с обезьяной у которой в руке граната...
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09.06.2020 19:56 Ответить
Это дело не стоит куриного яйца. Шесть лет они тянули кота за хвост. Спрашивается,просто так?
И ,вообще, каким надо быть упоротым чтобы расчитывать на признание. Это просто спекталь для овец.
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09.06.2020 19:59 Ответить
рефрейминг классики жанра "да, были демоны, но они самоликвидировались" ))
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09.06.2020 20:01 Ответить
Не, я не понял, а кого что удивляет? Кацапьё с самого начала сыпало в кучу разные и противоречивые версии произошедшего, прыгая от "диспетчера Карлоса" до украинского Су-24, до украинского Бука и т.п. Их ничуть не смущало что каждая последующая версия из категории "мамой клянусь" тут же превращает предыдущую версию (из той же категории) в откровенную ложь. Так что открытие ещё одной лжи от кассавов никого не удивит и не смутит.
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09.06.2020 20:07 Ответить
Если русский не врет, потыкайте его палкой - он, скорее всего, сдох.
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09.06.2020 20:28 Ответить
Таки-да. Или в отрубе.
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09.06.2020 21:15 Ответить
А если он врет, иобните его палкой посильнее и потом потыкайте ею - если он жив, процедуру повторите.
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09.06.2020 21:33 Ответить
лучше бы предоставили, еще раз бы
поржали с их никчемных фотожоперов.
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09.06.2020 20:16 Ответить
Ворожа Україні паРаша (Росія) відмовилася представити вихідні знімки, на яких нібито були українські "Буки" заявивши, що супутникові знімки місцевості близько Зарощенське не збереглися "їх нібито викрали спец - служби України. Але в кремля є письмові свідчення про те, що такі знімки все таки дійсно були..А значить їх можна залучити до кримінальної справи як вагоме потвердження що все-таки ж українські "Буки" збили MH17, на що Росія і вказує ..
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09.06.2020 20:23 Ответить
Ой, русские соврали! какая неожиданность!
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09.06.2020 20:27 Ответить
Как предоставить то,чего нет?
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09.06.2020 20:35 Ответить
Точно так було з грамотами придуманої ними "Переяславської ради, і її документами з нібито офіційними підписами гетьманів, полковників ... і де вказано що вони і весь український народ побажали стати кацапськими рабами кріпаками підданими жахливого монголоїдного царя москалів личакарів. Ці москалі кацапи вони і зараз моторошно виють люто з піною на губах стверджують що ці, грамоти зникли, згоріли або загубилися і буквально все справжні документи 1654 року. Але у них є багато різних копій нібито цих документів, але намальованих набагато пізніше які вони можуть засунути хіба що собі глибоко в свою кацапську жопу
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09.06.2020 20:39 Ответить
ну так это же монголоидные североазиатские свинособаки что с них взять?
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09.06.2020 20:45 Ответить
Россия отказалась предоставить суду исходные снимки, на которых якобы были украинские "Буки"

- Россия просто не успела ещё их сфабриковать. Сфабрикует и предствит. Потерпите.
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09.06.2020 22:14 Ответить
кацапы - не люди а мрази. все прекрасно знают что мразей уничтожают.

точка. все остальное от лукавого.
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09.06.2020 23:53 Ответить
А куда пропал алконавт Леонтьев,который махал фотоснимками с украинским истребителем на полтора километра?Нужно приобщить это к делу как доказательство того что кацапы-дебилоиды высшей степени.
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10.06.2020 04:03 Ответить
 
 