Россия отказалась предоставить суду исходные снимки, на которых якобы были украинские "Буки", - авиационный эксперт Лукашевич. ФОТО

Власти РФ утверждают, что спутниковые снимки местности около с. Зарощенское, на которых якобы были видны украинские "Буки", не сохранились.

Об этом пишет в Фейсбуке российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич, информирует Цензор.НЕТ.

Лукашевич цитирует сторону обвинения, выступавшую сегодня на слушаниях. Так, прокуроры просили Российскую Федерацию предоставить все спутниковые снимки, сделанные в период с 14 по 18 июля 2014 года в Луганской и Донецкой областях, и всю другую информацию, касающуюся крушения рейса MH17.

"Российские власти предоставили в НИЗКОМ разрешении цифровые копии изображений, показанных Донецком и Зарощенским. Несмотря на неоднократные запросы, мы никогда не получали файлы исходных изображений этих космических снимков. Российские власти ответили только в марте 2020 года, заявив, что спутниковые снимки местности около Зарощенского не сохранились", — цитирует Лукашевич сторону обвинения.

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"Это, по сути, признание того, что "космические снимки" с "Буками" на окраине Зарощенского, предъявленные всему миру на брифинге Минобороны России 21 июля 2014 года, были сфальсифицированной подделкой", — считает эксперт.

По мнению Лукашевича, российские СМИ пытаются отвлечь внимание от отказа РФ предоставить исходники снимков, распространяя информацию об отказе США рассекречивать свои космические снимки.

Снимки, которые Россия представляла как доказательство того, что самолет МН17 был сбит украинским "Буком"



Сегодня в нидерландском суде обвинение продолжило представлять данные расследования по делу МН17.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.