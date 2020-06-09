Служебная халатность экс-главы ЛОГА привела к 7 млн грн убытков, - прокурор Диденко. ФОТОрепортаж
Прокурор Львовской области Ирина Диденко подписала уведомление о подозрении экс-главе облгосадминистрации. Обвинение состоит в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (более 7 млн убытков).
Об этом она сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"По версии следствия: в прошлом чиновник издал распоряжение, которым передал в собственность обществу земельный участок площадью более 15 га, расположенный за пределами с. Стрелки на территории Бибрского городского совета Перемышлянского района Львовской области для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения по цене 7 231 071 грн. Вместе с тем, на этом участке на самом деле размещается проточное озеро более 9 га и прибрежная защитная полоса, которые, согласно действующему законодательству, не подлежат отчуждению из государственной собственности. В то же время, готовим иск в суд о возврате земли и озера в собственность государства", - отметила Диденко.
По данным СМИ, речь идет о Маркияне Мальском, который возглавлял ЛОГА с 5 июля по 26 декабря 2019 года. Он, среди прочего, распорядился предоставить ООО "Узлісся" разрешение на разработку технической документации по землеустройству возле Стрелок на Перемышлянщине.
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Бывший народный депутат и основной финансист ВО "Свобода" Игорь Кривецкий фактически завладел уже более 110 га земли во Львовской области, часть которой составляют паи для АТОшников.
Источник: публикация "http://lviv.nashigroshi.org/2019/11/05/kryvets-kyy-ofitsiyno-perepysav-na-sebe-zemli-atovtsiv-v-seli-strilky/?fbclid=IwAR16YtvXGlT6JpgRYeEKmXKoxgmoSRYTPoTaUMymbdGk71MHO-UXIE7FQ5A Наші гроші. Львів "
Детали: Общество с ограниченной ответственностью "Эко ферма Эдем" 13 сентября 2019 года официально стало собственником 65,51 га в селе Стрелки.
На кадастровой карте это три участка, которые предназначены для ведения личного сельского хозяйства. По данным Госгеокадастра, нормативная денежная оценка трех участков составляет 353,12 тыс. грн.
Официальной основательницей "Эко фермы Эдем" еще недавно была главная бухгалтер развлекательного комплекса Edem Resort Medical & SPA Галина Середницкая.
Однако несколько месяцев назад основателем фирмы стало ООО "Узлісся", конечным бенефициаром которого является Игорь Кривецкий.
Три участка общей площадью 65,51 га вблизи Стрелок были образованы из паев площадью 2 га, которые сельсовет Стрелок предоставил участникам АТО и местным жителям для ведения сельского хозяйства еще в 2017 году.
В начале 2019 года эти 29 участков были объединены в три больших участка и переданы в частную собственность.
Долгое время на публичной кадастровой карте информация о собственности была скрыта. Чиновники Госгеокадастра - как областные, так и районные - на официальные запросы не отвечали.
ДЕНЬГИ ЗА ГРАНИЦУ НЕ ВЫВОЗИЛ , налоги государству платит
ЖТИХ ПРОКУРОРОВ - лоботрясов и прилипал к бюджетным деньгам ГНАТЬ НАДО !!!