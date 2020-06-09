Служебная халатность экс-главы ЛОГА привела к 7 млн грн убытков, - прокурор Диденко. ФОТОрепортаж

Прокурор Львовской области Ирина Диденко подписала уведомление о подозрении экс-главе облгосадминистрации. Обвинение состоит в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (более 7 млн ​​убытков).

Об этом она сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"По версии следствия: в прошлом чиновник издал распоряжение, которым передал в собственность обществу земельный участок площадью более 15 га, расположенный за пределами с. Стрелки на территории Бибрского городского совета Перемышлянского района Львовской области для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения по цене 7 231 071 грн. Вместе с тем, на этом участке на самом деле размещается проточное озеро более 9 га и прибрежная защитная полоса, которые, согласно действующему законодательству, не подлежат отчуждению из государственной собственности. В то же время, готовим иск в суд о возврате земли и озера в собственность государства", - отметила Диденко.

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По данным СМИ, речь идет о Маркияне Мальском, который возглавлял ЛОГА с 5 июля по 26 декабря 2019 года. Он, среди прочего, распорядился предоставить ООО "Узлісся" разрешение на разработку технической документации по землеустройству возле Стрелок на Перемышлянщине.

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