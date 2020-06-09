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Служебная халатность экс-главы ЛОГА привела к 7 млн грн убытков, - прокурор Диденко. ФОТОрепортаж

Прокурор Львовской области Ирина Диденко подписала уведомление о подозрении экс-главе облгосадминистрации. Обвинение состоит в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (более 7 млн ​​убытков).

Об этом она сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"По версии следствия: в прошлом чиновник издал распоряжение, которым передал в собственность обществу земельный участок площадью более 15 га, расположенный за пределами с. Стрелки на территории Бибрского городского совета Перемышлянского района Львовской области для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения по цене 7 231 071 грн. Вместе с тем, на этом участке на самом деле размещается проточное озеро более 9 га и прибрежная защитная полоса, которые, согласно действующему законодательству, не подлежат отчуждению из государственной собственности. В то же время, готовим иск в суд о возврате земли и озера в собственность государства", - отметила Диденко.

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Служебная халатность экс-главы ЛОГА привела к 7 млн грн убытков, - прокурор Диденко 01
Служебная халатность экс-главы ЛОГА привела к 7 млн грн убытков, - прокурор Диденко 02

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Служебная халатность экс-главы ЛОГА привела к 7 млн грн убытков, - прокурор Диденко 03
Служебная халатность экс-главы ЛОГА привела к 7 млн грн убытков, - прокурор Диденко 04

По данным СМИ, речь идет о Маркияне Мальском, который возглавлял ЛОГА с 5 июля по 26 декабря 2019 года. Он, среди прочего, распорядился предоставить ООО "Узлісся" разрешение на разработку технической документации по землеустройству возле Стрелок на Перемышлянщине.

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Автор: 

ОГА (2392) прокуратура (5020) халатность (68) Диденко Ирина (4) Львовская область (2916)


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Топ комментарии
+4
Захваченных прибрежных полос в Украине - сотни. Все эти "Дома отдыха" нужно сносить.
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09.06.2020 20:01
+3
Знов ВО "Свобода"

Бывший народный депутат и основной финансист ВО "Свобода" Игорь Кривецкий фактически завладел уже более 110 га земли во Львовской области, часть которой составляют паи для АТОшников.
Источник: публикация "http://lviv.nashigroshi.org/2019/11/05/kryvets-kyy-ofitsiyno-perepysav-na-sebe-zemli-atovtsiv-v-seli-strilky/?fbclid=IwAR16YtvXGlT6JpgRYeEKmXKoxgmoSRYTPoTaUMymbdGk71MHO-UXIE7FQ5A Наші гроші. Львів "
Детали: Общество с ограниченной ответственностью "Эко ферма Эдем" 13 сентября 2019 года официально стало собственником 65,51 га в селе Стрелки.
На кадастровой карте это три участка, которые предназначены для ведения личного сельского хозяйства. По данным Госгеокадастра, нормативная денежная оценка трех участков составляет 353,12 тыс. грн.
Официальной основательницей "Эко фермы Эдем" еще недавно была главная бухгалтер развлекательного комплекса Edem Resort Medical & SPA Галина Середницкая.
Однако несколько месяцев назад основателем фирмы стало ООО "Узлісся", конечным бенефициаром которого является Игорь Кривецкий.
Три участка общей площадью 65,51 га вблизи Стрелок были образованы из паев площадью 2 га, которые сельсовет Стрелок предоставил участникам АТО и местным жителям для ведения сельского хозяйства еще в 2017 году.
В начале 2019 года эти 29 участков были объединены в три больших участка и переданы в частную собственность.
Долгое время на публичной кадастровой карте информация о собственности была скрыта. Чиновники Госгеокадастра - как областные, так и районные - на официальные запросы не отвечали.
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09.06.2020 20:39
+1
в вышгороде кивская обл захватили киллометры побережья оградив доступ и уже годами чинуши всех мастей засунули язык в опу. сакварелидзе нужно в ген прокуроры иначе эти волчары позорные никогда не остановятся. а мишку в меры киева или главой ога.
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09.06.2020 20:58
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Захваченных прибрежных полос в Украине - сотни. Все эти "Дома отдыха" нужно сносить.
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09.06.2020 20:01 Ответить
дельное говорите Иван Петрович
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09.06.2020 20:25 Ответить
Знов ВО "Свобода"

Бывший народный депутат и основной финансист ВО "Свобода" Игорь Кривецкий фактически завладел уже более 110 га земли во Львовской области, часть которой составляют паи для АТОшников.
Источник: публикация "http://lviv.nashigroshi.org/2019/11/05/kryvets-kyy-ofitsiyno-perepysav-na-sebe-zemli-atovtsiv-v-seli-strilky/?fbclid=IwAR16YtvXGlT6JpgRYeEKmXKoxgmoSRYTPoTaUMymbdGk71MHO-UXIE7FQ5A Наші гроші. Львів "
Детали: Общество с ограниченной ответственностью "Эко ферма Эдем" 13 сентября 2019 года официально стало собственником 65,51 га в селе Стрелки.
На кадастровой карте это три участка, которые предназначены для ведения личного сельского хозяйства. По данным Госгеокадастра, нормативная денежная оценка трех участков составляет 353,12 тыс. грн.
Официальной основательницей "Эко фермы Эдем" еще недавно была главная бухгалтер развлекательного комплекса Edem Resort Medical & SPA Галина Середницкая.
Однако несколько месяцев назад основателем фирмы стало ООО "Узлісся", конечным бенефициаром которого является Игорь Кривецкий.
Три участка общей площадью 65,51 га вблизи Стрелок были образованы из паев площадью 2 га, которые сельсовет Стрелок предоставил участникам АТО и местным жителям для ведения сельского хозяйства еще в 2017 году.
В начале 2019 года эти 29 участков были объединены в три больших участка и переданы в частную собственность.
Долгое время на публичной кадастровой карте информация о собственности была скрыта. Чиновники Госгеокадастра - как областные, так и районные - на официальные запросы не отвечали.
показать весь комментарий
09.06.2020 20:39 Ответить
А не дочитавши до останнього абзацу, думав, що мова стосовно "екс-очільника ЛОДА" йде про нинішнього нардепа від ЄС Олега Синютку... І навіть здивувався, коли прочитав "По данным СМИ, речь идет о Маркияне Мальском, который возглавлял ЛОГА с 5 июля по 26 декабря 2019 года"
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09.06.2020 20:41 Ответить
в вышгороде кивская обл захватили киллометры побережья оградив доступ и уже годами чинуши всех мастей засунули язык в опу. сакварелидзе нужно в ген прокуроры иначе эти волчары позорные никогда не остановятся. а мишку в меры киева или главой ога.
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09.06.2020 20:58 Ответить
Человек ПОСТРОИЛ КРАСИВЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕНЬГИ ЗА ГРАНИЦУ НЕ ВЫВОЗИЛ , налоги государству платит
ЖТИХ ПРОКУРОРОВ - лоботрясов и прилипал к бюджетным деньгам ГНАТЬ НАДО !!!
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09.06.2020 22:27 Ответить
А может ли построить что-то эта прокурорская дура Диденко ?

Службова недбалість ексочільника ЛОДА призвела до 7 млн ​​грн збитків, - прокурор Діденко - Цензор.НЕТ 4452
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09.06.2020 22:31 Ответить
Службова недбалість ексочільника ЛОДА призвела до 7 млн ​​грн збитків, - прокурор Діденко - Цензор.НЕТ 1804
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09.06.2020 22:32 Ответить
За такие объекты людям надо премию от государства давать , а не кошмарить их бизнес
Службова недбалість ексочільника ЛОДА призвела до 7 млн ​​грн збитків, - прокурор Діденко - Цензор.НЕТ 3198
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09.06.2020 22:34 Ответить
И есть где свадьбы проводить ( у прокуроров наверно свадьбы в Монако !)
Службова недбалість ексочільника ЛОДА призвела до 7 млн ​​грн збитків, - прокурор Діденко - Цензор.НЕТ 6789
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09.06.2020 22:36 Ответить
 
 