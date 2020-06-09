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Автомобиль ВСУ подорвался на неустановленном устройстве в Авдеевке, травмированы 10 военных, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Около половины десятого утра 9 июня во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры коксохимического завода в Авдеевке последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры начато досудебное расследование по факту подрыва на взрывном устройстве военного автомобилю ВС Украины, в результате чего 10 военнослужащих получили минно-взрывные травмы.

Отмечается, что пострадавшим оказана медицинская помощь.

Сведения о ЧП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, досудебное расследование продолжается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Луганщине обнаружен схрон с 210 кг взрывчатки, принадлежащий наемнику РФ из банды "Призрак", - прокуратура. ФОТО

Автомобиль ВСУ подорвался на неустановленном устройстве в Авдеевке, травмированы 10 военных, - Офис Генпрокурора 01
Автомобиль ВСУ подорвался на неустановленном устройстве в Авдеевке, травмированы 10 военных, - Офис Генпрокурора 02
Фото: gp.gov.ua

Также читайте: Наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Авдеевки, - Минобороны

Автор: 

взрыв (6775) взрывчатка (844) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Донбасс (26956) Авдеевка (2444) Офис Генпрокурора (2478)


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Топ комментарии
+52
травмовані, але слава Богу, живі
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09.06.2020 20:36
+49
Це за новою, зеленою кваліфікацією вони травмовані, а насправді, поранені.
Мінно-вибухові поранення можуть бути дуже тяжкими, але хто ж зараз розкаже правду?...
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09.06.2020 20:39
+49
Якнайшвидшого одужання, хлопці !
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09.06.2020 20:40
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Правила форума Совет форумчан
травмовані, але слава Богу, живі
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09.06.2020 20:36 Ответить
Це за новою, зеленою кваліфікацією вони травмовані, а насправді, поранені.
Мінно-вибухові поранення можуть бути дуже тяжкими, але хто ж зараз розкаже правду?...
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09.06.2020 20:39 Ответить
А коли вам здавалося, що вам розказували правду?
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09.06.2020 20:44 Ответить
Потрібні бронемашини Козак 2М1 а ще краще Козак 2М2 без задніх дверей для того щоб захист бійців був справді потужним. Бронемашина Спартан не має потужного захисту!
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09.06.2020 23:28 Ответить
Все залежить тільки від фугасу. Іноді навіть Меркава не врятує.
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10.06.2020 11:22 Ответить
Тут мова йде про підрив на фугасі на території міста Авдіївка, тобто фугас закладений диверсантами. Великого фугасу вони пронести на територію Авдіївки не змогли, це і врятувало бійців! Але якби замість Спартана був Козак 2М2 було б ще менше травм і поранень у бійців! Я б взагалі забрав всі двері з Козака і лишив тільки задню десантну апарель та люки зверху - так буде ще більший захист від вибухів мін!
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10.06.2020 13:29 Ответить
вот я с тобой согласен, Бронемашина Спартан слаба и много проблем и недостатков имеет. Вот список.
Нужно переходить на Козак 2.

Автомобіль ЗСУ підірвався на невстановленому пристрої в Авдіївці, травмовано 10 військових, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 1374
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10.06.2020 12:05 Ответить
кабина практично цела. даже не покорёжило-двери открываются.
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09.06.2020 20:48 Ответить
Дай Бог, чтобы обошлось легкими ранениями.
Правду может узнаем от волонтеров в госпиталях.
А классификацию ранений зеленые официально поменяли. Многое, что раньше называлось ранением, у них стало называться травмами.
Волонтеры возмущались этим несколько месяцев, а может и пол года назад.
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09.06.2020 20:58 Ответить
До зеленых квалифицировали по другому.
Поэтому даже сообщения от штаба АТО, ССО выглядели иначе, у нас на фронте были раненые, а теперь у капитулянтов сплошные травмированные.
Очень удобно для их стратегии "какая разница" и затирания темы войны.
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10.06.2020 07:24 Ответить
Рана, єто когда липка кровоточить, а контузия-єто боевая травма
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10.06.2020 08:58 Ответить
Коменти нижче не прочитав, букв забагато?
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10.06.2020 09:08 Ответить
Щоб не платити.
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10.06.2020 06:46 Ответить
Народний депутат Ірина Фріз («Європейська солідарність») звернулася до Міністерства оборони України з депутатським запитом, в якому просила роз'яснити ситуацію зі змінами в Класифікаторі бойових втрат.
Відповідний запит було оголошено на пленарному засіданні ще шостого грудня 2019 року, а відповідь надійшла лише нині.
«Міністерству знадобився місяць для надання відповіді на запит, що вдвічі перевищує строк, передбачений ч. 5 ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України», - наголосила Ірина Фріз.
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09.06.2020 21:08 Ответить
Звернення до міністра оборони Андрія Загороднюка було ініційоване Іриною Фріз після низки критичних публікацій у ЗМІ про те, що Генштаб ЗСУ затвердив новий Класифікатор втрат особового складу Збройних Сил, за яким акубаротравми, струси та забої головного мозку, внутрішніх органів не є видами бойових поранень і віднесені до категорії «інші».
Це, наголошує депутат, дасть змогу владі статистично зменшувати на 25-30 відсотків кількість бойових втрат саме за рахунок штучної підміни категорії поранень. «Наприклад, із чотирьох поранених один військовослужбовець має тяжку контузію з можливим розривом барабанних перетинок та струсом головного мозку.
Відповідно до нового класифікатора, воїн не віднесений до поранених під час бойових дій, а класифікується як легко травмований», - ідеться в запиті.
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09.06.2020 21:12 Ответить
дааа...- капсула-то целая осталась, но удар ТМ-ки...- не позавидуешь...
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09.06.2020 21:00 Ответить
От удара ТМ-ки крышка копота улетела бы, или по крайней мере была с дырой.
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09.06.2020 21:07 Ответить
Это подтверждается что автомобиль хороший если бы на обычных машинах то боюсь бы погибли много. Надо просить США Англии Канады передать нам свои законсервированные или списанные Авто с противоминной защитой и передать их в войска на первую линию вторую.Такого добра у них тысячи. Помню как критиковали купленные по цене металлолома Саксоны и помню как хвалили их военные... Лучше и увереннее себя чувствуешь когда едешь в нем или на Богдане или буханке.
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09.06.2020 23:08 Ответить
І це чудово !
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09.06.2020 23:33 Ответить
главное перестать стрелять! Так, віслюк оманський?
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09.06.2020 20:37 Ответить
Мало войска отвели, нужно было до Днепра...
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09.06.2020 21:11 Ответить
Врятував панцирник воїнів.Слава Україні!!!Героям одужання.
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09.06.2020 20:39 Ответить
Якнайшвидшого одужання, хлопці !
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09.06.2020 20:40 Ответить
Куда они попёрлись в поля? Да ещё вдесятером?
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09.06.2020 20:41 Ответить
А читати ні?
Написано ж: "последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывном устройстве".
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09.06.2020 20:45 Ответить
Первый-последний - я про это не спрашивал.
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09.06.2020 20:51 Ответить
придурку - які поля в "в районі Палацу культури коксохімічного заводу в Авдіївці"
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09.06.2020 20:59 Ответить
Фото видел?
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09.06.2020 21:02 Ответить
передок на обочину відкинуло, а задок на дорозі стоїть
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09.06.2020 21:55 Ответить
Так есть поля или это монтаж?
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09.06.2020 22:01 Ответить
тупенький - подивився хоч би на гугльмапі де знаходиться цей Палац культури - це окраїна міста проспект Цетральний
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09.06.2020 22:09 Ответить
Очок тебе порвать, рузге бутилочник
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09.06.2020 20:57 Ответить
Судя по всему просто ехали по полям, а мин там хватает.
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09.06.2020 20:42 Ответить
Интересно как получилось что подорвалась последняя машина в колонне, сьехали в сторону что-ли.
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09.06.2020 20:45 Ответить
Це означає, що заряд був керований і приведений у дію саме під останньою машиною. Через відведення військ і збільшення сірої зони диверсійні групи терористів отримали можливість просочуватися на нашу територію з далеко меншими проблемами, ніж тоді, коли був візуальний контакт з ворожими позиціями.
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09.06.2020 23:08 Ответить
судя по повреждению автомобиля "травмированы 10 военных" = тяжелые 300-ые, наверное, будут дозированно выдавать информацию
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09.06.2020 20:46 Ответить
А что повреждения, передку капец а остальное целое, даже лобовое стекло уцелело.
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09.06.2020 20:49 Ответить
Передок машины лежит на воронке? Нет. Вероятно, машину немного подкинуло и отбросило от взрыва. Какой вес спартана? Вместе с бойцами - 10 тонн. Т.е. взрыв был мощный. Боюсь, там довольно серьезно парней в машине побило.
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09.06.2020 20:57 Ответить
Воронка похоже под ним, "Спартан" по инерции проскочил место взрыва. А вот колёса да, надо искать.
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09.06.2020 21:01 Ответить
Судя по повреждениям отделались лёгкой контузией, ушибами и испугом.
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09.06.2020 20:50 Ответить
Пам'ятаю як ще за президентства Пороха місцеві "иксперди" виливали тони лайна на Спартан та Кугуар, а автомобілі реально не одне життя військових вже врятували.
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09.06.2020 20:47 Ответить
А ехали бы на УАЗике - были бы одни трупы. Но ты прав, говна в свое время вылили на Президента много.
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09.06.2020 20:50 Ответить
Че ты куришь? Краз одним из первых наладил производство и поставлял армии броневики. А после минских договоренностей оказался не у дел. Все военные заказы друзья Порошенка поделили между собой. Там не осталось места не только броневикам, а и даже кразовским грузовикам. Петин завод освоил сборку белорусско-китайских МАЗов, нужно было их толкать.
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09.06.2020 20:56 Ответить
Ну Кразистам тоже халтурить не нужно было.
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09.06.2020 21:28 Ответить
Фігасє! Передньої підвіски ніц нема! Це ж яка потужність вибуху була (то ж не якийсь ланос)? І після цього всього-навсього травмовані??? Або наш автопром зробив надзвичайний прорив в галузі безпеки, або хтось бре-бре...
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09.06.2020 20:48 Ответить
В презентации этих броневиков, вроде бы, отмечали наличие бронекапсулы.
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09.06.2020 20:52 Ответить
Судячи з фото "салон" майже цілий
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09.06.2020 21:54 Ответить
Ну хоть на етот раз не на газоне сельскохозяйственном. Хоть живы остались. Но то что в нашем тылу бродят вражеские ДРГ ето результат невведение военного положения и комендантского часа в прифронтовой зоне
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09.06.2020 20:53 Ответить
Да какое ДРГ , смысл им поле минировать, там такого добра и так полно.
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09.06.2020 20:58 Ответить
Это результат разведения.
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09.06.2020 22:35 Ответить
Тут Российские новости? Или решил душу успокоить?
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09.06.2020 21:01 Ответить
Добре що тільки поранені. Врятувала "машинка" хлопців.
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09.06.2020 21:04 Ответить
Крутая броня.
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09.06.2020 21:04 Ответить
тм - судя по повреждениям на фото
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09.06.2020 21:07 Ответить
шимус , а как ты опредиляеш тип боеприпаса по нанесенным повреждениям ?
и если тм - то какая ( их много )
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09.06.2020 21:22 Ответить
а другого там не надо- обычная логика основной боеприпас это тм что мы что бубизяны ими пользуются
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09.06.2020 21:27 Ответить
" это провокация , карлик хочет мира тоже как и я" - зеля
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09.06.2020 21:10 Ответить
а машинка ниче , выдержала
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09.06.2020 21:19 Ответить
У тебя мало времени.Пиши быстрее,свинособака😂🌷
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09.06.2020 21:27 Ответить
Вот Это Техника , - Все живы. Из уазика не осталось бы ничего.
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09.06.2020 21:27 Ответить
Там и от Урала ни хера не осталось бы.
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09.06.2020 23:45 Ответить
это точно, если б не хорошая броня на "Спартане" и противоминная стойкость, то все были бы трупы. Нашим военным ВСУ надо больше на Козак 2 переходить, у него мощнее броня (Класс 2 по STANAG 4569, стандарт NATO)... Так уже же есть Козак 3.

Автомобіль ЗСУ підірвався на невстановленому пристрої в Авдіївці, травмовано 10 військових, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 8777
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10.06.2020 04:03 Ответить
Хороша машина Спартан! Нормально витримала удар російської міни.
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09.06.2020 21:31 Ответить
больше бы таких машин, прочных и не дорогих - вспоминается https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01ILH8g-XahhfQJyRrTVEuuZlcTwg:1591750769312&source=univ&tbm=isch&q=%D0%91%D0%A2%D0%A0-152&client=opera&sa=X&ved=2*******************************************&biw=1880&bih=939#imgrc=aDpgheHjRoSu2M БТР-152 ...
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10.06.2020 04:00 Ответить
Cкорейшего выздоровления!
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09.06.2020 21:50 Ответить
посмотрите,передка нет, а пол в салоне даже не поднялся. Конструкторам респект за спасённые жизни.
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09.06.2020 22:32 Ответить
Нашим бойцам скорейшего выздоровления и возвращения в строй с целью мочитькак можно больше русских ублюдков!
Автомобіль ЗСУ підірвався на невстановленому пристрої в Авдіївці, травмовано 10 військових, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 8134
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09.06.2020 22:37 Ответить
не русских (ублюдков) а просто москалей, как у нас в Украине издавна принято.
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10.06.2020 03:57 Ответить
издавна принято говорить
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10.06.2020 03:58 Ответить
Російські військові проникли на тилову дорогу біля Авдіївки і підірвали бронеавтомобіль, - Бутусов.

Журналіст Юрій Бутусов розповів подробиці підриву автомобіля "Спартан" Збройних сил України у Донецькій області
Про це він повідомив у Facebook.

"Російська диверсійна група проникла на тилову дорогу біля Авдіївки і підірвала бронеавтомобіль "Спартан" підрозділу Нацгвардії під Авдіївкою. В автомобілі перебувало 10 бійців одного з підрозділів, всі вони завдяки захисту "Спартану" залишилися живі, відбулися травмами. Можна стверджувати, що це не випадковий наїзд на свою стару міну - а цілеспрямована диверсія", - зазначив Бутусов.

Вибух стався на самій околиці - місце вибуху видно з верхніх поверхів найближчих будинків.

"Очевидно, що диверсійна група російських найманців проникла в передмісті Авдіївки в цьому районі і встановила міну прямо в колії. Не виключено, що противник міг вести і цілеспрямоване полювання за нашими бійцями, оскільки підрозділ, який було атаковано, доставляє противнику чимало клопоту", - написав Бутусов.
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09.06.2020 22:38 Ответить
Где там колея в поле, да тогда бы подорвалась первая машина в колонне.
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09.06.2020 22:45 Ответить
В каком поле? Окраина населенного пункта.

Как работают управляемые мины?
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09.06.2020 22:51 Ответить
Выше есть фото с другого ракурса...
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10.06.2020 12:33 Ответить
Автомобіль ЗСУ підірвався на невстановленому пристрої в Авдіївці, травмовано 10 військових, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 9763
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09.06.2020 22:38 Ответить
особый статус этим минерам, как минимум
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09.06.2020 23:14 Ответить
А кто должен отвечать за это?? что на нашей территории и тем более на подконтрольной Авдеевке постоянно устанавливает мины враг РФ, на которых подрываются как военные.

Хомчака, Военные контрразведчики СбУ к ответу.
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10.06.2020 03:42 Ответить
Травмированы, не убиты, как https://ipress.ua/ru/news/******************************************************************************.html ранее Значит доставлять лс подразделений лучше с помощью таких бронеавтомобилей, не загорелся. Был бы еще сьемный защитный экран от мин у машины... и подешевле бы стоили - вспоминается БТР-152... вопрос вообще проверяют автодороги перед движением машин? . Надеемся на выздоровление
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10.06.2020 03:54 Ответить
А У Додика война в голове уже давно закончилась и в глазах врагов он видит "мир".
...
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10.06.2020 07:57 Ответить
Всё таки не зря порошенко вкладывал деньги в армию!! Наш "Спартан" с честью выдержал взрыв и спас жизни десяти 10 солдат!! А если бы были российские сраные бтр-70 или бтр-80??? давно бы души наших солдат ушли бы в небо!!! Ясно одно !! Нам с Россиянами и пуйлом- не по пути!!
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10.06.2020 12:46 Ответить
В Херсоне военного ВСУ упаковали и похитили, легко и просто, на подконтрольной Украине - Авдеевке работает враг, российское ДРГ. С.ка проходной двор и дырявая оборона.

Армией руководят лузеры, недо-профессионалы тупорье совковые, и предатели, крысы тыловые, крысы в генштабах. Все руководство профнепригодность. При Зе один бардак.

Еще один маразм от совкового генералитета Генштаба и Зеленского.
ВСУ запретили ответный огонь по российским военным оккупантам на Донбассе
Бойцы украинской армии недовольны ситуацией на фронте из-за распоряжения военного руководства, которое запрещает открывать огонь по российским наемникам и боевикам "Л/ДНР" на передовой.

ситуация для украинских воинов на передовой очень сложная, поскольку боевики накрывают украинские позиции огнем, а отвечать встречным обстрелом они не могут.
Более того, российские наемники используют тяжелые виды вооружений. "Когда по тебе стреляют, а тебе запрещено отстреливаться, это уже не война, а какие-то прятки. Прячешься, чтобы по тебе не попали. Бегаешь, как в прятки. - рассказал военнослужащих Евгений рассказал журналистам "Радио Свобода.
-- https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/ukrainskiy-boets-rasskazal-zhestkih-provokatsiyah-1591599335.html

- https://www.dialog.ua/war/209019_1591612199
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10.06.2020 13:22 Ответить
устал бомбить военкомат не хотят брать сапером
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10.06.2020 15:04 Ответить
 
 