Автомобиль ВСУ подорвался на неустановленном устройстве в Авдеевке, травмированы 10 военных, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Около половины десятого утра 9 июня во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры коксохимического завода в Авдеевке последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывном устройстве.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры начато досудебное расследование по факту подрыва на взрывном устройстве военного автомобилю ВС Украины, в результате чего 10 военнослужащих получили минно-взрывные травмы.
Отмечается, что пострадавшим оказана медицинская помощь.
Сведения о ЧП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, досудебное расследование продолжается.
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Мінно-вибухові поранення можуть бути дуже тяжкими, але хто ж зараз розкаже правду?...
Нужно переходить на Козак 2.
Правду может узнаем от волонтеров в госпиталях.
А классификацию ранений зеленые официально поменяли. Многое, что раньше называлось ранением, у них стало называться травмами.
Волонтеры возмущались этим несколько месяцев, а может и пол года назад.
Поэтому даже сообщения от штаба АТО, ССО выглядели иначе, у нас на фронте были раненые, а теперь у капитулянтов сплошные травмированные.
Очень удобно для их стратегии "какая разница" и затирания темы войны.
Відповідний запит було оголошено на пленарному засіданні ще шостого грудня 2019 року, а відповідь надійшла лише нині.
«Міністерству знадобився місяць для надання відповіді на запит, що вдвічі перевищує строк, передбачений ч. 5 ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України», - наголосила Ірина Фріз.
Це, наголошує депутат, дасть змогу владі статистично зменшувати на 25-30 відсотків кількість бойових втрат саме за рахунок штучної підміни категорії поранень. «Наприклад, із чотирьох поранених один військовослужбовець має тяжку контузію з можливим розривом барабанних перетинок та струсом головного мозку.
Відповідно до нового класифікатора, воїн не віднесений до поранених під час бойових дій, а класифікується як легко травмований», - ідеться в запиті.
Написано ж: "последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывном устройстве".
и если тм - то какая ( их много )
Журналіст Юрій Бутусов розповів подробиці підриву автомобіля "Спартан" Збройних сил України у Донецькій області
Про це він повідомив у Facebook.
"Російська диверсійна група проникла на тилову дорогу біля Авдіївки і підірвала бронеавтомобіль "Спартан" підрозділу Нацгвардії під Авдіївкою. В автомобілі перебувало 10 бійців одного з підрозділів, всі вони завдяки захисту "Спартану" залишилися живі, відбулися травмами. Можна стверджувати, що це не випадковий наїзд на свою стару міну - а цілеспрямована диверсія", - зазначив Бутусов.
Вибух стався на самій околиці - місце вибуху видно з верхніх поверхів найближчих будинків.
"Очевидно, що диверсійна група російських найманців проникла в передмісті Авдіївки в цьому районі і встановила міну прямо в колії. Не виключено, що противник міг вести і цілеспрямоване полювання за нашими бійцями, оскільки підрозділ, який було атаковано, доставляє противнику чимало клопоту", - написав Бутусов.
Как работают управляемые мины?
Хомчака, Военные контрразведчики СбУ к ответу.
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Армией руководят лузеры, недо-профессионалы тупорье совковые, и предатели, крысы тыловые, крысы в генштабах. Все руководство профнепригодность. При Зе один бардак.
Еще один маразм от совкового генералитета Генштаба и Зеленского.
ВСУ запретили ответный огонь по российским военным оккупантам на Донбассе
Бойцы украинской армии недовольны ситуацией на фронте из-за распоряжения военного руководства, которое запрещает открывать огонь по российским наемникам и боевикам "Л/ДНР" на передовой.
ситуация для украинских воинов на передовой очень сложная, поскольку боевики накрывают украинские позиции огнем, а отвечать встречным обстрелом они не могут.
Более того, российские наемники используют тяжелые виды вооружений. "Когда по тебе стреляют, а тебе запрещено отстреливаться, это уже не война, а какие-то прятки. Прячешься, чтобы по тебе не попали. Бегаешь, как в прятки. - рассказал военнослужащих Евгений рассказал журналистам "Радио Свобода.
-- https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/ukrainskiy-boets-rasskazal-zhestkih-provokatsiyah-1591599335.html
- https://www.dialog.ua/war/209019_1591612199