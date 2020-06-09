Автомобиль ВСУ подорвался на неустановленном устройстве в Авдеевке, травмированы 10 военных, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Около половины десятого утра 9 июня во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры коксохимического завода в Авдеевке последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры начато досудебное расследование по факту подрыва на взрывном устройстве военного автомобилю ВС Украины, в результате чего 10 военнослужащих получили минно-взрывные травмы.

Отмечается, что пострадавшим оказана медицинская помощь.

Сведения о ЧП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, досудебное расследование продолжается.

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Фото: gp.gov.ua

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