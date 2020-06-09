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Новости Фото Взяточники
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Арбитражного управляющего и посредника задержали на получении 125 тыс грн взятки в Киеве, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

По данным следствия, арбитражный управляющий совместно с посредником требовал от руководителя компании 50 тыс грн за перезаключение договора аренды объекта недвижимости в деле о банкротстве предприятия.

Еще 75 тыс грн они вымогали за влияние на принятие решения судьей Хозяйственного суда Черниговской области об утверждении порядка реализации имущества банкрота, пишет со ссылкой на сайт Офиса Генпрокурора.

В ходе контроля за совершением преступления 28 мая 2020 года задокументирован факт получения арбитражным управляющим от руководителя компании первой части неправомерной выгоды в сумме 50 тыс грн.

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №7 после передачи второго транша неправомерной выгоды в сумме 75 тыс грн 9 июня задержаны арбитражный управляющий и посредник (ч. 4 ст. 368-4 УК Украины).

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Следственные действия продолжаются, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным отделом Подольского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве при оперативном сопровождения Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Арбитражного управляющего и посредника задержали на получении 125 тыс грн взятки в Киеве, - Офис Генпрокурора 01
Арбитражного управляющего и посредника задержали на получении 125 тыс грн взятки в Киеве, - Офис Генпрокурора 02

Также смотрите: Руководитель филиала госпредприятия задержан в Сумах на взятке 211 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Арбитражного управляющего и посредника задержали на получении 125 тыс грн взятки в Киеве, - Офис Генпрокурора 03
Фото: gp.gov.ua

Автор: 

взятка (6167) Киев (25587) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Офис Генпрокурора (2478)


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Топ комментарии
+2
Китайский вариант, может и так надо в Украине на первых порах.
Законопослушность граждан основана на страхе наказания, нет страха все будут нарушать закон.
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09.06.2020 23:01
+1
Взглянув на барышню в "гриме" вспомнилось: - "Или крестик сними, или трусы одень".
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09.06.2020 21:55
+1
Клеймо взяточника должно быть навсегда, детей тоже не надо брать на госслужбу потому, что яблочко от яблонька....
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09.06.2020 21:59
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Взглянув на барышню в "гриме" вспомнилось: - "Или крестик сними, или трусы одень".
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09.06.2020 21:55 Ответить
Считайте, что он уже отсидел срок и на на неделе этой или другой выпишется,'" заплатив штраф и раздав чаевые ", ведь это норма для нашей судебной системы
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09.06.2020 21:57 Ответить
А ну да и его компаньон также
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09.06.2020 21:59 Ответить
Клеймо взяточника должно быть навсегда, детей тоже не надо брать на госслужбу потому, что яблочко от яблонька....
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09.06.2020 21:59 Ответить
Коррупционер должен знать, что пытаясь получить какие-то ничтожные блага, он может потерять все-имущество, стаж, свободу и даже благополучие его детей. Только так можно искоренить коррупцию, только жесточайшими мерами.
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09.06.2020 22:03 Ответить
Искоренить её можно только лишая взяточника жизни и по другому ни как
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09.06.2020 22:15 Ответить
Китайский вариант, может и так надо в Украине на первых порах.
Законопослушность граждан основана на страхе наказания, нет страха все будут нарушать закон.
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09.06.2020 23:01 Ответить
Арбитражного управляющего и посредника задержали на получении 125 тыс грн взятки в Киеве

===============
суркіси підкупили ?
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09.06.2020 22:03 Ответить
Надо такие профессии уже своими именами называть. И в дипломе писать - взяточник-жопорук. Потому что в дипломе стоит другая профессия, которой они не соответствуют. Нельзя ж таракана называть страусом.
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09.06.2020 22:15 Ответить
 
 