Арбитражного управляющего и посредника задержали на получении 125 тыс грн взятки в Киеве, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
По данным следствия, арбитражный управляющий совместно с посредником требовал от руководителя компании 50 тыс грн за перезаключение договора аренды объекта недвижимости в деле о банкротстве предприятия.
Еще 75 тыс грн они вымогали за влияние на принятие решения судьей Хозяйственного суда Черниговской области об утверждении порядка реализации имущества банкрота, пишет со ссылкой на сайт Офиса Генпрокурора.
В ходе контроля за совершением преступления 28 мая 2020 года задокументирован факт получения арбитражным управляющим от руководителя компании первой части неправомерной выгоды в сумме 50 тыс грн.
Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №7 после передачи второго транша неправомерной выгоды в сумме 75 тыс грн 9 июня задержаны арбитражный управляющий и посредник (ч. 4 ст. 368-4 УК Украины).
Следственные действия продолжаются, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным отделом Подольского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве при оперативном сопровождения Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.
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суркіси підкупили ?