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Ночью в Одессе обрушилась часть жилого четырехэтажного дома, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

10 июня в 3:09 в г.. Одесса по ул. Ясная, 10 произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома (1912 года постройки) на 10 квартир.

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что в доме зарегистрировано 37 человек, однако проживало 24 человека. Из дома выведены 24 жителя.

В разрушенной части дома расположены 5 квартир, в которых проживало 4 семьи. В результате обрушения повреждена газовая труба. Место повреждения не обнаружено.

Ночью в Одессе обрушилась часть жилого четырехэтажного дома, - ГСЧС 01

Также сообщается, что по прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло обрушение угловой части четырех этажного жилого дома с 1-го по 4-й этаж, существует угроза дальнейшего обрушения фрагментов дома. Крыша и чердачное помещение не пострадали. 

Ночью в Одессе обрушилась часть жилого четырехэтажного дома, - ГСЧС 02

Во время эвакуации получил трамавмы житель одной из квартир, который госпитализирован в медицинское учреждение. По предварительной информации других пострадавших нет.

Отметим, что позже информация о пострадавшем с сайта ГСЧС исчезла.

В полиции также сообщили, что никто из жителей дома не пострадал.

Ночью в Одессе обрушилась часть жилого четырехэтажного дома, - ГСЧС 03

Службой энергоснабжения дом обесточен. Проводятся работы по расчистке засыпанного колодца для отключения здания от газа. Работы по разбору строительных конструкций не проводятся в связи с наличием в воздухе запаха газа.

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На месте происшествия с жильцами дома работают психологи ГСЧС.

Ночью в Одессе обрушилась часть жилого четырехэтажного дома, - ГСЧС 04

Развернут штаб по ликвидации аварии. От ГСЧС привлечены 33 чел. личного состава и 4 ед. техники.

Как отметили в полиции, в настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Ночью в Одессе обрушилась часть жилого четырехэтажного дома, - ГСЧС 05

Напомним, 18 мая в Одессе обвалилась с первого по третий этаж стена пятиэтажного жилого дома на ул Торговая, 10. Обошлось без пострадавших.

Также 21 мая на улице Среднефонтанской в Одессе произошло частичное обрушение жилого дома.

Ночью в Одессе обрушилась часть жилого четырехэтажного дома, - ГСЧС 06
Фото: ГСЧС

обрушение (179) Одесса (7888) ГСЧС (4971)


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Топ комментарии
+20
Дідько... Тут вже треба робити заголовки: "Вы таки будете смеяться, но в Одессе опять обвалился дом"
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10.06.2020 08:01
+17
Бо із Трухою гляба чекати чогось іншого, аніж трухи.
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10.06.2020 08:04
+14
Местная ботва решила в первом посте запустить про Зелемойского и Авакова, совершенно не желая высказать предположение об обрушении. Ты, очевидно, из Одессы и что-то можешь нам рассказать?
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10.06.2020 07:59
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Интересно, кого сейчас местная ботва назовет виноватым - Зеленского или Авакова?
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10.06.2020 07:42 Ответить
№60
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10.06.2020 07:46 Ответить
Местная ботва решила в первом посте запустить про Зелемойского и Авакова, совершенно не желая высказать предположение об обрушении. Ты, очевидно, из Одессы и что-то можешь нам рассказать?
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10.06.2020 07:59 Ответить
http://archodessa.com/all/yasnaya-10/
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10.06.2020 13:27 Ответить
Николая 2 мироточивого
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10.06.2020 08:10 Ответить
В лихие девяностые, после заката солнца, выходить на улицы города Одессы было смертельно опасно. С наступлением темноты были слышны автоматные очереди и одиночные пистолетные выстрелы. Иногда раздавались сильные взрывы, от которых дрожали стёкла в окнах. В ночной тишине был слышен вой пожарных сирен техники МЧС, спешащих на очередной поджог автостоянки или подпольного цеха по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции. Интенсивно шел передел общественной собственности.
Дорогие легковые автомобили иностранного производства взрывались вместе с их хозяевами и персональными водителями. Таким варварским способом в Украине убирались конкуренты и устанавливался контроль над финансовыми потоками и наркотрафиком.
Нынешняя «реформированная» украинская полиция при шестом президенте Украины возвращается на уровень времен дважды судимого шапкокрада пана Виктора Януковича и похоже что «съехала с катушек».
При каденции Януковича силовики чувствовали себя достаточно вольготно, потому что над ними не было надлежащего контроля. Так, например, во Врадиевке трое мужчин затащили в автомобиль 29-летнюю женщину, вывезли ее в лесополосу возле села Сырово, избили и изнасиловали. Жертва насилия сообщила следователю, что ее избили и изнасиловали два офицера милиции - лейтенант Дмитрий Полищук и старший лейтенант Евгений Дрыжак. Ее также бил местный таксист, сказала пострадавшая Ирина Крашкова.
Преступление такого же характера, с тяжкими последствиями совершили силовики в украинском городе Кагарлык.
Как рассказали журналистам в ГБР, ночью с 23 на 24 мая 2020 оперативники Кагарлыцкого отделения полиции в своем кабинете пытали женщину, которую вызвали в качестве свидетеля кражи. Ей надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После издевательств и запугивания гражданки, начальник сектора криминальной полиции пан Николай Кузив и оперуполномоченный пан Сергей Сулима несколько раз изнасиловали свою жертву.
Если министр внутренних дел Украины пан Арсен Борисович Аваков не отреагирует должным образом на это преступление, то украинская полиция может трансформироваться в «бандитське угруповання» в погонах.
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10.06.2020 08:27 Ответить
..таки- может, а не уже-ли...???
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10.06.2020 23:21 Ответить
Почти каждую недели именно в Одессе обрушаются стены домов, все очень старое. Но похоже мэрии плевать.
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10.06.2020 07:45 Ответить
Бо із Трухою гляба чекати чогось іншого, аніж трухи.
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10.06.2020 08:04 Ответить
мерія має ізраїльські паспорти
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10.06.2020 08:51 Ответить
Ежемесячно в Одессе разрушаются дома. Происходят пожары. Гибнут люди, гибнет город. Грабеж бизнеса и всех, кого можно ограбить приобрел невероятных масштабов.
Откровенные бандиты действуют ровно точно так же, как делали это в девяностых. Город при Труханове живет по понятиям, а не по закону!
это именно откровенное бандитский беспредел при власте Трухе и его команды сейчас в Одессе.

Почему не принимаются решительные меры? Куда смотрят правоохранительные органы?
Или мы ждем, пока город окончательно добьют!? Ну, так такими темпами ждать осталось не долго!
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10.06.2020 19:06 Ответить
Не слабо все обвалилось, это просто чудо что только один пострадавший да и то легко.
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10.06.2020 07:48 Ответить
и то при эвакуации. если бы вылез сам, не пострадал бы.
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10.06.2020 08:07 Ответить
наверное, оказывал сопротивление при эвакуации.
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10.06.2020 08:11 Ответить
Щось в Одесі почались катаклізьми після відвідин Бубачки. Як не згорить щось, так обвалиться.
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10.06.2020 07:52 Ответить
Странные и непредсказуемые события происходят с нашим Бубочкой из Кривого Рога. Мальчик посетил Париж - сгорел Собор Нотр-Дам. Навестил шоумен Меркель - у фрау начались приступы неконтролируемой дрожи. Выкупался Верховный потерпевший на одесском пляже «Дельфин» - танкер-бункеровщик «ДЕЛФИ», выбросило в шторм на пляж «Дельфин», а в отеле «Токио Стар» в пожаре сгорело девять человеческих душ.
Холупь міра прилетел в Турцию, и тут же произошло землетрясение магнитудой 6,5. Двадцать семь пострадавших жителей обратились за медицинской помощью. Приехал гаер в лесничество - уволил лесника, почирикал по телефону с Президентом США - Трампом, Дональду тут же объявляют импичмент. Пообщался в Киеве с хавером Биньямином Нетаньяху и пообещал высокому гостю взять на финансовое довольствие всех бывших граждан Украины, проживающих ныне в Израиле, как в святом городе - Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
В Мариуполе, правда, обошлось без огня и пожаров. В этом славном городе Божьим Провидением были наказаны 16 (шестнадцать) студентов Украинской Академии лидерства, которые участвовали в презентации шестого президента Украины. Сразу после отъезда Первого лица их госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Предварительный диагноз пострадавших - острый гастроэнтерит.
Повез супругу в турне по Японии, чтобы показать первой леди цветущую сакуру - в городе Наха в префектуре Окинава загорелся замок Сюри, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В результате пожара выгорело 4200 квадратных метров замка.
Четвёртый, внеочередной отпуск, за полгода своего президенства «слуга народа» на семейном совете решил провести в Омане и снять номер для проживания в самом дорогом 5 - звездочном отеле «Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel», но отдых пришлось прервать из-за авиакатастрофы «Боинга» авиакомпании «МАУ» и гибели 180 человеческих жизней.
Султан Омана господин Кабус бен Саид аль Саид, после отдыха любителя шаурмы в его стране, на второй день «приложился к отцам своим», а в некоторых районах Омана сильные дожди вызвали внезапные наводнения в Султанате. В результате стихийного бедствия в больницы города Маската были доставлены и госпитализированы с различными травмами около 200 человек. Визит в Израиль украинского политика с «еврейской кровью» закончился землетрясением.
Почему за Янелохом Первым тянется шлейф трагических случаев? Некоторые читатели в своих коментариях пишут полушутя и полусерьезно, что инородцу «ПОРОБЛЕНО», но страдают при этом невинные люди.
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10.06.2020 08:29 Ответить
Як би його ще в Москву відправити ?!!!
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10.06.2020 09:05 Ответить
Був , з Оману полетів таємно в мордор , а на наступний день у них згорів нафтопереробний завод .
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10.06.2020 11:47 Ответить
Кара Господня за глупость по приколу.
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10.06.2020 09:21 Ответить
раніше казали що в людину "вселилися біси"
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10.06.2020 10:58 Ответить
Крыша и чердак не пострадали,большая "радость" .....
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10.06.2020 07:56 Ответить
кто то расчищает место под новые ЖК
Часто дома в центре Одессы стали падать
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10.06.2020 07:59 Ответить
У меня возле работы строили дом и когда забивали сваи метрах в 100, компьютер у меня на столе чуть ли не подпрыгивал...
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10.06.2020 08:02 Ответить
Ага, у вас как всегда - технологии позапрошлого века, сваи уже давно не бьют.
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10.06.2020 08:55 Ответить
Так у нас Лукашенко - прошлый век, а у вас, как у передовых - Зелемойский - новый век.
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10.06.2020 09:01 Ответить
Но сваи уже действительно давно вдавливают, это правда.
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10.06.2020 12:55 Ответить
Дідько... Тут вже треба робити заголовки: "Вы таки будете смеяться, но в Одессе опять обвалился дом"
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10.06.2020 08:01 Ответить
Зазначається, що в будинку зареєстровано 37 осіб, проте проживало 24 людини. З будинку виведено 24 мешканці.
У зруйнованій частині будинку розташовані 5 квартир, в яких проживало 4 сім'ї. Джерело: https://censor.net/ua/p3200989
Як вважаєте Вельт, а де тут статистика? 5квартир=4сім'ї=37осіб чи 24людини?
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10.06.2020 11:40 Ответить
Це складно. Логіки наявність специфічної підозрюю тут я.
Принаймні тут точно є розсинхронізація між людьми та особами, тобто особа не обов'язково є живою людиною...
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10.06.2020 20:20 Ответить
Похоже что одесские катакомбы ,проснулись,, да и старье дореволюционное свое уже отслужило. Но умиляет фраза, что крыша и чердак не пострадали...Это такой юмор одесских МЧСников ?
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10.06.2020 08:07 Ответить
что-то Одесса сыпаться стала уж совсем активно...
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10.06.2020 08:10 Ответить
перекрытия дерево-труха ,многоэтажные сараи, они такие
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10.06.2020 08:25 Ответить
перекрытия дерево-труха

...
Оцінив вашу фразу. В одеському контексті вона multilayered (багатошарова).
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10.06.2020 20:16 Ответить
100 лет прошло и вышло время таким постройкам, надо выселять народ, валить их самим, расчищать место для новых
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10.06.2020 21:32 Ответить
теперь людей отселят в гребеня, а на лакомом месте построят пятизвездочный отель
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10.06.2020 08:24 Ответить
Чей-то Одесса валится и валится...
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10.06.2020 08:25 Ответить
Тільки но повернувся з Одеси (працював, бо з місцевих робітники в основному як з лайна куля), враження неабиякі. Місто величезних грошей (видно по порту), занедбаних будинків та інфраструктури (видно по вулицях), місто ледарів, наркоманів та кацапського по@уїзму (видно по мешканцях). Враження як від величезної купи гною... "перлина біля моря", аякже.
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10.06.2020 09:03 Ответить
Одесса по уровню коррупции и ******** на первом месте в стране. Обходит даже Киев. Воруют конечно везде, но хоть что-то и делают. где-то больше, где-то меньше, но делают. Львов, Харьков, Днепр... В Одессе вообще глухо. При том что бабла валом. Порт, таможня, туризм, торговля, сельское хозяйство. Как был я там первый раз в начале нулевых, с тех пор там мало что изменилось. Город тупо застыл. Ну может пару дорого сделали... за пару десятков лет. А теперь судя по всему даже разваливается. Даже Львов в этом плане гораздо лучше и по развитию туризма и по инфраструктуре. И это с худшими туристическими возможностями и скудным бюджетом. По сути город нищий, но и то развивается хоть как-то.
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10.06.2020 09:43 Ответить
Проблема в том, что всякий гной в Одессу едет денег заработать.
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10.06.2020 10:27 Ответить
Пока рулит Одессой коррупионер, бандит Труханов и его гоп компашка, другого ожидать не стоит.
коррупция и мафия полностью поглатила город Одессу. Там бардак реальный и порядка нет.

Там нужно чистку делать в судах, прокуротуре, Сбу...все прогнило и коррумпировано.
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10.06.2020 19:13 Ответить
вокруг дома понастраивали всякого говна - вот и рушится.
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10.06.2020 09:20 Ответить
Там целые дома вообще остались? Скорее всего кто-то перепланировочку сделал и это все ляпнуло. Дом не такой уж и старый. В те времена строили получше чем сейчас. Сто лет для дома не показатель. В европе по 200-300 лет домам и еще столько же простоят. Ну либо изначально из говна строились. Но я сомневаюсь
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10.06.2020 09:31 Ответить
то другие дома 200-300 лет стоят, надежные, из сплошного камня
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10.06.2020 21:35 Ответить
В нашому хуторі ліпше ? І як би Одеса так могла зберегтися в такій процвітаючій, яко Швейцарія Україні..?. "Тільки но повернувся з Одеси (працював, бо з місцевих робітники в основному як з лайна куля), враження неабиякі. Місто величезних грошей (видно по порту), занедбаних будинків та інфраструктури (видно по вулицях), місто ледарів, наркоманів та кацапського по@уїзму (видно по мешканцях). Враження як від величезної купи гною... "перлина біля моря", аякже".
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10.06.2020 09:43 Ответить
****** Одессе
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10.06.2020 11:02 Ответить
Походу там пол-города живет в аварийных домах которым по двести лет.
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10.06.2020 11:18 Ответить
Труханов строит свои дома а за то что надо вкладывать в кап-ремонт города деньги он забывает!
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10.06.2020 12:22 Ответить
И этот курятник, который упал под собственным весом, является архитектурным объектом культуры Одессы?? Да, умеют одесситы из ничего деньги делать!! Особенно если учесть, что зарегистрированных в доме, вдвое больше, чем проживающих!!
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10.06.2020 12:41 Ответить
http://archodessa.com/all/yasnaya-10/
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10.06.2020 13:28 Ответить
Шо опять?🙁
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10.06.2020 13:32 Ответить
Коли падає будинок, навіть без жертв, відповідальний за технічний стан має сідати у в'язницю!!! А з тим бл#дством що робиться в Україні роками - 0 відповідальності для чиновників, ситуація не зміниться.
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10.06.2020 13:47 Ответить
На место трухи метит свои фсбшные личинки рабинович...метят и зеленая саранча...перспективы говно...((((
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10.06.2020 21:44 Ответить
 
 