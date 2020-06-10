Ночью в Одессе обрушилась часть жилого четырехэтажного дома, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

10 июня в 3:09 в г.. Одесса по ул. Ясная, 10 произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома (1912 года постройки) на 10 квартир.

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что в доме зарегистрировано 37 человек, однако проживало 24 человека. Из дома выведены 24 жителя.

В разрушенной части дома расположены 5 квартир, в которых проживало 4 семьи. В результате обрушения повреждена газовая труба. Место повреждения не обнаружено.

Также сообщается, что по прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло обрушение угловой части четырех этажного жилого дома с 1-го по 4-й этаж, существует угроза дальнейшего обрушения фрагментов дома. Крыша и чердачное помещение не пострадали.

Во время эвакуации получил трамавмы житель одной из квартир, который госпитализирован в медицинское учреждение. По предварительной информации других пострадавших нет.

Отметим, что позже информация о пострадавшем с сайта ГСЧС исчезла.

В полиции также сообщили, что никто из жителей дома не пострадал.

Службой энергоснабжения дом обесточен. Проводятся работы по расчистке засыпанного колодца для отключения здания от газа. Работы по разбору строительных конструкций не проводятся в связи с наличием в воздухе запаха газа.

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На месте происшествия с жильцами дома работают психологи ГСЧС.

Развернут штаб по ликвидации аварии. От ГСЧС привлечены 33 чел. личного состава и 4 ед. техники.

Как отметили в полиции, в настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 18 мая в Одессе обвалилась с первого по третий этаж стена пятиэтажного жилого дома на ул Торговая, 10. Обошлось без пострадавших.

Также 21 мая на улице Среднефонтанской в Одессе произошло частичное обрушение жилого дома.



Фото: ГСЧС