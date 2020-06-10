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В мусорном контейнере в 30 метрах от жилой многоэтажки в Харькове обнаружили минометную мину, - ГСЧС. ФОТО

В Харькове в мусорном контейнере в 30 метрах от жилого 9-этажного дома на Московском проспекте, 264, была обнаружена минометная мина калибра 81 мм времен Второй мировой войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

"Группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области данный боеприпас изъят и обезврежен путем контролируемого подрыва вне города на специальной подрывной площадке... Пострадавших нет", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Место находки было обследовано, но других взрывоопасных предметов там не обнаружили.

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В мусорном контейнере в 30 метрах от жилой многоэтажки в Харькове обнаружили минометную мину, - ГСЧС 01
В мусорном контейнере в 30 метрах от жилой многоэтажки в Харькове обнаружили минометную мину, - ГСЧС 02
Фото: пресс-служба ГСЧС

боеприпасы (2339) Харьков (7490) ГСЧС (4971)


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Топ комментарии
+1
Какие затейники в Харькове живут. Умышленный выброс боеприпаса в мусорный банк можно расценивать как теракт
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10.06.2020 08:05
+1
Почему сразу бомжи? Эпоха бедности же закончилась. Возможно какой-та зебобик побирался в мусорном баке
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10.06.2020 08:13
+1
Почему же. Представим, что черный археолог с металоискателем нашел мину при копе. С мыслью, а чо в доме пригодится - притащил ее домой. Но потом понял, что в хозяйстве она не пригодится. Пошел и выкинул на мусорку, как вариант =)
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10.06.2020 08:17
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Какие затейники в Харькове живут. Умышленный выброс боеприпаса в мусорный банк можно расценивать как теракт
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10.06.2020 08:05 Ответить
Что-то мне кажется, это какая-то хрень. Инфоповод по-геповски.
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10.06.2020 08:12 Ответить
Почему же. Представим, что черный археолог с металоискателем нашел мину при копе. С мыслью, а чо в доме пригодится - притащил ее домой. Но потом понял, что в хозяйстве она не пригодится. Пошел и выкинул на мусорку, как вариант =)
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10.06.2020 08:17 Ответить
в детстве игрался такой . а мины разбирали на тол . бомбу авиационную толпой затягивали на обрыв и вниз скидывали взорвать пытались. как оно всё обходилось
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10.06.2020 09:18 Ответить
у нас тоже всякое было в детстве. без летальных исходов, даже глаза у всех на месте, у всех кого помню на раене. фартануло наверное
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10.06.2020 09:24 Ответить
Интересно, а кто и как обнаружил? Неужели бомжи сообщили? Чтоб найти что-то в мусорном контейнере, надо туда залезть и хорошо покопаться. И вообще понять,что это мина.
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10.06.2020 08:11 Ответить
Почему сразу бомжи? Эпоха бедности же закончилась. Возможно какой-та зебобик побирался в мусорном баке
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10.06.2020 08:13 Ответить
порошенко, там прятался от допроса, он и обнаружил...
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10.06.2020 08:20 Ответить
Сам то веришь в тобой написанное? А то что там действительно побирался зебобик, то вероятность этого большая
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10.06.2020 08:23 Ответить
Надя готовится.
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10.06.2020 08:12 Ответить
Это надо с головой нырнуть в м. бак, чтобы мину найти.
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10.06.2020 08:26 Ответить
на фото - чуть не пинком мину передает, мол - прими подачу.
возможно шо да - Гепка чет задумал - типо если взорвут чет, высрет - Ну у нас же мины в контейнерах, подумаешь, взорвали чет.
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10.06.2020 08:29 Ответить
С Донбасса прилетела.
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10.06.2020 10:14 Ответить
 
 