В мусорном контейнере в 30 метрах от жилой многоэтажки в Харькове обнаружили минометную мину, - ГСЧС. ФОТО

В Харькове в мусорном контейнере в 30 метрах от жилого 9-этажного дома на Московском проспекте, 264, была обнаружена минометная мина калибра 81 мм времен Второй мировой войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

"Группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области данный боеприпас изъят и обезврежен путем контролируемого подрыва вне города на специальной подрывной площадке... Пострадавших нет", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Место находки было обследовано, но других взрывоопасных предметов там не обнаружили.

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Фото: пресс-служба ГСЧС