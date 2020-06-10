Преступник стрелял по полицейским в Черновицкой области: его ранили ответным огнем, пострадали 2 сотрудника НПУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Черновицкой области задержали мужчину, который при попытке побега отстреливался от полицейских.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований НПУ, передает Цензор.НЕТ.
В результате стрелок ранил двух стражей порядка, которые применили оружие в ответ. Подозреваемый и полицейские находятся в больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Оперативники управления стратегических расследований получили информацию о том, что готовится разбойное нападение на частный дом местного жителя. Во время ее отработки информация подтвердилась. Выяснилось, что это 36-летний гражданин другой страны, который в 2010 году был приговорен к 11-ти годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений на территории Одесской области, в том числе и разбойного нападения.
В ходе следствия установлено, что злоумышленник готовится к преступлению, в частности - разбойному нападению на частный дом. По информации правоохранителей, мужчина мог быть вооружен, поэтому для его задержания привлекли спецподразделение КОРД.
Задержание нападающего проводилось в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.
Оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области, следователи следственного управления областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры области и при силовой поддержке КОРД устроили засаду в доме местного жителя.
Ночью, с 9 на 10 июня, нападающий проник в дом через окно подвального помещения. Когда он услышал фразу "Работает полиция", сразу попытался скрыться и начал стрелять в сторону спецназа, в результате чего двое бойцов получили огнестрельные ранения. Чтобы задержать нападавшего, полицейским пришлось применить оружие: правонарушитель получил ранения бедра.
Сейчас полицейских с огнестрельными ранениями головы и голени, злоумышленника с ранением бедра госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.
Решается вопрос о правовой квалификации события.
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