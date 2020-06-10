Преступник стрелял по полицейским в Черновицкой области: его ранили ответным огнем, пострадали 2 сотрудника НПУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Черновицкой области задержали мужчину, который при попытке побега отстреливался от полицейских.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований НПУ, передает Цензор.НЕТ.

В результате стрелок ранил двух стражей порядка, которые применили оружие в ответ. Подозреваемый и полицейские находятся в больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь.















Оперативники управления стратегических расследований получили информацию о том, что готовится разбойное нападение на частный дом местного жителя. Во время ее отработки информация подтвердилась. Выяснилось, что это 36-летний гражданин другой страны, который в 2010 году был приговорен к 11-ти годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений на территории Одесской области, в том числе и разбойного нападения.

В ходе следствия установлено, что злоумышленник готовится к преступлению, в частности - разбойному нападению на частный дом. По информации правоохранителей, мужчина мог быть вооружен, поэтому для его задержания привлекли спецподразделение КОРД.

Задержание нападающего проводилось в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: Грабителей, отнявших у предпринимателя 4,5 млн грн, задержали во Львове. ФОТОрепортаж

Оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области, следователи следственного управления областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры области и при силовой поддержке КОРД устроили засаду в доме местного жителя.

Ночью, с 9 на 10 июня, нападающий проник в дом через окно подвального помещения. Когда он услышал фразу "Работает полиция", сразу попытался скрыться и начал стрелять в сторону спецназа, в результате чего двое бойцов получили огнестрельные ранения. Чтобы задержать нападавшего, полицейским пришлось применить оружие: правонарушитель получил ранения бедра.

Сейчас полицейских с огнестрельными ранениями головы и голени, злоумышленника с ранением бедра госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.

Решается вопрос о правовой квалификации события.