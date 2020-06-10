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Преступник стрелял по полицейским в Черновицкой области: его ранили ответным огнем, пострадали 2 сотрудника НПУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Черновицкой области задержали мужчину, который при попытке побега отстреливался от полицейских.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований НПУ, передает Цензор.НЕТ.

В результате стрелок ранил двух стражей порядка, которые применили оружие в ответ. Подозреваемый и полицейские находятся в больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Преступник стрелял по полицейским в Черновицкой области: его ранили ответным огнем, пострадали 2 сотрудника НПУ 01
Преступник стрелял по полицейским в Черновицкой области: его ранили ответным огнем, пострадали 2 сотрудника НПУ 02
Преступник стрелял по полицейским в Черновицкой области: его ранили ответным огнем, пострадали 2 сотрудника НПУ 03
Преступник стрелял по полицейским в Черновицкой области: его ранили ответным огнем, пострадали 2 сотрудника НПУ 04
Преступник стрелял по полицейским в Черновицкой области: его ранили ответным огнем, пострадали 2 сотрудника НПУ 05
Преступник стрелял по полицейским в Черновицкой области: его ранили ответным огнем, пострадали 2 сотрудника НПУ 06
Преступник стрелял по полицейским в Черновицкой области: его ранили ответным огнем, пострадали 2 сотрудника НПУ 07

Оперативники управления стратегических расследований получили информацию о том, что готовится разбойное нападение на частный дом местного жителя. Во время ее отработки информация подтвердилась. Выяснилось, что это 36-летний гражданин другой страны, который в 2010 году был приговорен к 11-ти годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений на территории Одесской области, в том числе и разбойного нападения.

В ходе следствия установлено, что злоумышленник готовится к преступлению, в частности - разбойному нападению на частный дом. По информации правоохранителей, мужчина мог быть вооружен, поэтому для его задержания привлекли спецподразделение КОРД.

Задержание нападающего проводилось в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

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Оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области, следователи следственного управления областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры области и при силовой поддержке КОРД устроили засаду в доме местного жителя.

Ночью, с 9 на 10 июня, нападающий проник в дом через окно подвального помещения. Когда он услышал фразу "Работает полиция", сразу попытался скрыться и начал стрелять в сторону спецназа, в результате чего двое бойцов получили огнестрельные ранения. Чтобы задержать нападавшего, полицейским пришлось применить оружие: правонарушитель получил ранения бедра.

Сейчас полицейских с огнестрельными ранениями головы и голени, злоумышленника с ранением бедра госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

Буковина (895) Нацполиция (16468) стрельба (3254)


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Топ комментарии
+38
Прямо хитман какой-то... Вслепую выстрелив, из дряхлого макара навскидку подсёк двух спецназовцев (!!!), сидевших в засаде (!!!).
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10.06.2020 09:41
+14
Проффесионалы.......Готовились-готовились и чуть не обкакались....Хотя ,обкакались !
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10.06.2020 09:51
+10
Після лікарні, завдяки Малюсьці, він має можливість опинитись в камері підвищеного комфорту, та лікувати його будуть за наш з вами рахунок.
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10.06.2020 09:51
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Прямо хитман какой-то... Вслепую выстрелив, из дряхлого макара навскидку подсёк двух спецназовцев (!!!), сидевших в засаде (!!!).
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10.06.2020 09:41 Ответить
Так Анатолий Захаренко, который завалил 7 человек тоже какой-то Джон Уик. С них получился бы не плохой отряд самоубийц для зачисток на Домбасе. А еще если бы к ним в команду Мазурка, то было б ваще чотко
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10.06.2020 11:41 Ответить
А якби поліція не знала про цей напад на будинок? Цей вбивця вбив би господарів будинку! Потрібно надати громадянам України дозвіл на володіння та вільне носіння зброї, в тому числі і автоматичної!
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10.06.2020 13:55 Ответить
Та есть там у хазяин зброя. Думаю там вцелый арсенал в подвальном помещении у него и камера для пыток с винным погребом. В таких хоромах, то с мраморной плиткой и винажными лесницами кованными =)
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10.06.2020 14:03 Ответить
Наприклад в мене немає питочної а зброя в сейфі, якщо на мене нападе вбивця з пістолетом, як не встигну добігти до сейфа зі зброєю! Потрібні дозволи на носіння зброї, щоб в машині можна було перевозити пістолет або автомат і не боятись бандитів! Хай бандити бояться добропорядних громадян з автоматами!
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10.06.2020 14:07 Ответить
Не волнуйся, к тебе не придут среди ночи с целью отобрать твои кредиты за Ланос и новый телевизор. Спи спокойно, Неуловимый Джо
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10.06.2020 19:23 Ответить
Анатолий Захаренко покрывает 1-2 подельников, возможно родственников
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10.06.2020 14:00 Ответить
ну дык сказано же "он готовился". этим и отличаются финны, линия Маннергейма, Лига Наций без кацапов и т.п. от мирного плана, торговли с оккупантами и ООН с кацапским ветом
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10.06.2020 13:16 Ответить
Кацап?
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10.06.2020 09:41 Ответить
Звичайно кацап, чи ще реформатор із Грузії.
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10.06.2020 09:50 Ответить
Может и помидор.
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10.06.2020 10:59 Ответить
Добить надо было гада, теперь лечить, кормить его...
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10.06.2020 09:50 Ответить
Після лікарні, завдяки Малюсьці, він має можливість опинитись в камері підвищеного комфорту, та лікувати його будуть за наш з вами рахунок.
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10.06.2020 09:51 Ответить
за твои американские деньги?
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10.06.2020 10:34 Ответить
За мої податки!
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10.06.2020 13:03 Ответить
Проффесионалы.......Готовились-готовились и чуть не обкакались....Хотя ,обкакались !
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10.06.2020 09:51 Ответить
Два выстрела и два попадания, - что то не так с Корд или полицейскими , не понятно кого Подстрелили. Думаю будит разбор Полетов.Сохранили здоровье Ушлепку , а свое потеряли.Ранение , а как оно будит дальше по Жизни , никто не знает.
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10.06.2020 09:53 Ответить
так пресупник или подозреваемый?
лажа какая-то
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10.06.2020 10:03 Ответить
преСупник..
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10.06.2020 10:35 Ответить
представляю что было бы без засады - перестреллял бы всех
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10.06.2020 10:24 Ответить
люксембуржец, должно быть
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10.06.2020 10:24 Ответить
От що ще цікавить - отой Власник тої Хатинки - сплатив ВСІ податки - чи він як наш зЄ-през...
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10.06.2020 10:25 Ответить
Умеют на Буковине строить красивые дома!!!
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10.06.2020 11:02 Ответить
Добычу не поделили?
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10.06.2020 11:32 Ответить
"в 2010 году был приговорен к 11-ти годам лишения свободы" - 100% вышел из тюрьмы и сразу пошёл мстить сдавшему его подельнику.
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10.06.2020 11:34 Ответить
2010+11 = 2021.. хотя наверное закон Савченко + срок в сизо сделали свое дело
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10.06.2020 13:18 Ответить
Пистолет ржавый, он вообще с этой оперы или сами по друг другу палили а домушнику старье подбросили.
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10.06.2020 11:35 Ответить
Фрэндлифаер? Бывает..
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10.06.2020 18:05 Ответить
жаль у парня не было прикрытия с флангов, пару зушек перекрошили бы бандитов из корда на солому
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10.06.2020 12:54 Ответить
бандиты при власти умеют поставить лохов на место
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10.06.2020 12:56 Ответить
Коли звичайна людина приходить в лікарню без грошей, то їй випишуть ліки, а далі хоть вмирай, якщо бабосіків не має. Зато злочинця будуть лікувати за наш рахунок.
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10.06.2020 13:07 Ответить
непрофессионально. по сути это проваленная операция.
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10.06.2020 13:36 Ответить
иностранец, это черно... усый?
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10.06.2020 14:03 Ответить
То что он защищал свою свободу с оружием в руках, говорит о нем как о СВОБОДНОМ ЧЕЛОВЕКЕ, не как большиество - безоружные и послушные РАБЫ! А вот, "бандит он" или нет не знаю, веры сАбаковцам никакой нет, они уж тожно БАНДИТЫ при власти!
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10.06.2020 17:29 Ответить
А как же простоперестатьстрелять етоженашилюди? Или по полицаям низзя безнаказанно стрелять а по наших солдатах можно?
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10.06.2020 20:15 Ответить
Це ж яким бовдуром треба бути, щоб полізти "бомбити" таку жирну хату? І де? - в мєнтовських Чернівцях! Пощастило зальотному, що не грохнули. Премія Дарвіна пройшла мимо .
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10.06.2020 22:02 Ответить
Профи, ничего не скажешь. КОРД во время спецоперации застал врасплох человека с ПМом, и получил люлей, сам обезвредил преступника ранением в бедро.
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10.06.2020 23:25 Ответить
Дом прокурора, судьи или таможенника?
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11.06.2020 05:13 Ответить
Цензор цнотливо написав "ґражданіна друґой страни". Кажіть конкретно: молдавана, румуна чи взагалі довбаного цигана.
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11.06.2020 08:00 Ответить
Якщо йому дали 11 років у 2010-му, то чому він на волі у 2020?
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11.06.2020 09:26 Ответить
 
 