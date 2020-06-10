РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14481 посетитель онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
4 395 36

С начала года в мире из-за коронавируса умерло больше людей, чем от малярии, гриппа, алкоголизма и наркотиков. ИНФОГРАФИКА

Для сравнения смертности были взяты грипп (influenza), убийства (homicide), утопления (drowning), алкоголизм, терроризм, наркотики и другие причины смертей.

Как соотносится глобальное количество смертей от новой болезни COVID-19 с некоторыми другими летальными факторами мировой смертности, показал на анимированном графике Марк Дж. Перри, профессор экономики и финансов в Школе менеджмента в кампусе Флинта Мичиганского университета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Автор взял период с начала января по конец мая 2020 года и показал, с какой скоростью за этот период шло накопление смертей от той или иной болезни/причины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки - 525 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека, всего зафиксирован 28 381 случай

За исключением COVID-19, на указанные причины смерти приходится ~7% смертей в мире ежегодно.

С начала года в мире из-за коронавируса умерло больше людей, чем от малярии, гриппа, алкоголизма и наркотиков 01

Автор: 

грипп (573) карантин (16729) смертность (268) смерть (9223) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Чекаємо на Зябликожера і Дідовика з вересками, що вони бухають кожень день з малярійними комарами і все нормально.
показать весь комментарий
10.06.2020 09:52
+4
Контора своей статистикой пытается объяснить свою нужность по тричине отказа США финансировать ВОЗ
показать весь комментарий
10.06.2020 10:18
+3
От тільки малярія має обмежений ареал розповсюдження в рамках певних кліматичних умов. Тому, якщо порівнювати корону і малярію в тих регіонах, де остання є, то, певно, вийде, що малярія значно смертельніша
показать весь комментарий
10.06.2020 09:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От тільки малярія має обмежений ареал розповсюдження в рамках певних кліматичних умов. Тому, якщо порівнювати корону і малярію в тих регіонах, де остання є, то, певно, вийде, що малярія значно смертельніша
показать весь комментарий
10.06.2020 09:52 Ответить
ага так, на кінець року видно буде
показать весь комментарий
10.06.2020 09:56 Ответить
Італійські приписки заради отримання страховки портять світову статистику! Потрібно призначити міжнародне епідеміологічне розслідування випадків смертей від коронавірусу в Італії!
показать весь комментарий
10.06.2020 13:50 Ответить
Дело не только в этом. Нужна полная статистика по всем смертям (не только инфекционным), сердца, сосуды, легкие, рак..... за последние несколько лет и сравнение с текущими данными.
Более чем уверен, что смертность по остальным причинам (кроме как СОВИД19) чудным образом уменьшилась. А все потому, что если ты умер от сердечного приступа или от оторвавшегося тромба, но при вскрытии деагностируют короновирус, то тебя запишут в статистику по короновирусу полагая, что он есть причина вызвавшая осложнения приведшие к смерти (что конечно не так)
показать весь комментарий
10.06.2020 11:04 Ответить
Таки- так, якщо діагностовано ковід то, далі аналіз вже не робиться, хай у покійника навіть в голові дірка буде. Особливо це, стосується людей віком 80+.
показать весь комментарий
10.06.2020 12:25 Ответить
Чекаємо на Зябликожера і Дідовика з вересками, що вони бухають кожень день з малярійними комарами і все нормально.
показать весь комментарий
10.06.2020 09:52 Ответить
А на втором месте малярия. То есть смертность очень низкая.
показать весь комментарий
10.06.2020 09:53 Ответить
На третьому алкоголіки, значить нікто не п'є.
показать весь комментарий
10.06.2020 09:56 Ответить
Не алкоголики, а умершие от алкгольного отравления.
показать весь комментарий
10.06.2020 11:43 Ответить
Фигня, пусть возьмет данные по онкологии или сердечно-сосудистым и Ковид тут же станет ерундой.
показать весь комментарий
10.06.2020 09:56 Ответить
По летальності на першому місці куля, раніше був спис.
показать весь комментарий
10.06.2020 09:57 Ответить
Обратно какойто профессор экономики Ну и что у нас и янек был проффесором и ничего.
Где дебаты вирусологов? Боятся показываться.
показать весь комментарий
10.06.2020 10:08 Ответить
Контора своей статистикой пытается объяснить свою нужность по тричине отказа США финансировать ВОЗ
показать весь комментарий
10.06.2020 10:18 Ответить
Ну он же открытым тестом сказал, как ВОЗ говорила, что он не так опасен и поэтому СЩА прекращают финансирование. ну не подходит им вариант с неопасным вирусом. Теперь они будут трубить, что это чума 21 века, которая выкосит половину населения.... Все как пожелает клиент!
показать весь комментарий
10.06.2020 11:09 Ответить
так це майже півроку тому Фаучі обіцяв.
показать весь комментарий
10.06.2020 12:27 Ответить
США відмовились фінансувати Мічіганський університет?
показать весь комментарий
10.06.2020 11:25 Ответить
О идиоты бесчисленные, мнящие сибя анал-литиками!
Если человек умер от инсульта, вызванного короновирусом - он умер ОТ ЧЕГО?
показать весь комментарий
10.06.2020 10:38 Ответить
Если человеку к ногам привязали гири и кинули в воду, он умер от чего?
показать весь комментарий
10.06.2020 10:42 Ответить
Это манипуляция. Умер он от асфикции вызванной попаданием воды в дыхательные пути. Если мы хотим разобраться в причинах попадания воды, то прийдем к тому, что виноваты гири, но ведь можно пойти дальше и поинтересоваться причинами появления гирь на ногах и тут причиной может оказаться что погибший не вернул карточный долг, т.е. причина - проигрыш в карты...., дойти до родителей и их родителей и т.д.
Сама манипуляция в том, что вы начинаете искать причину за пределами организма и медицины в частности
показать весь комментарий
10.06.2020 11:18 Ответить
Зеб, надеюсь ты на этот пост

https://censor.net/user/137888
О идиоты бесчисленные, мнящие сибя анал-литиками!
Если человек умер от инсульта, вызванного короновирусом - он умер ОТ ЧЕГО?
https://censor.net/comments/locate/3201015/019214e5-56e5-7260-b497-03eceb090118Ответить Мне нравится 1

ответил?
показать весь комментарий
10.06.2020 11:48 Ответить
Откуда вывод, что инсульт вызван именно короновирусом?! А не к примеру, гемороем, которым так же страдал больной?
Тут однозначно сказать сложно. Нужно сравнивать статистику по инсультам за прошлые периоды и если произошло "снижение" смертности то очевидно, что часть смертей просто были приписаны короновирусу
PS. Кстати, почему если больной умер от инсульта и у него был грипп, то в причинах смерти ему напишут "инсульт", а не "грипп"?! Чем, в данном случае короновирус, лучше гриппа, который точно так же вызывает осложнения (причем такие же)!!!
показать весь комментарий
10.06.2020 12:01 Ответить
Извини, я не знал, что ты уже выяснил, что от коронавируса такие же осложнения, как и от гриппа.
А эту диаграмму

З початку року у світі через коронавірус померло більше людей, ніж від малярії, грипу, алкоголізму і наркотиків - Цензор.НЕТ 3856

своими мантрами ты безвозвратно опроверг.
показать весь комментарий
10.06.2020 12:31 Ответить
То, что от короновируса такие же осложнения, выяснили еще до меня и вполне компетентные люди (пневмония тоже кстати является одним из осложнений гриппа).
Мои слова никак не опровергают эту диаграмму, от слова вообще!
Я лишь говорю, что она без Статистики СМЕРТНОСТИ ВСЕХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (не только вирусных) за ЭТОТ ПЕРИОД и за АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД прошлого года, просто БЕССМЫСЛЕННА и МАНИПУЛЯТИВНА!!!
показать весь комментарий
10.06.2020 15:16 Ответить
Конечно уже давно всё основательно выяснили и года не прошло.
показать весь комментарий
10.06.2020 16:07 Ответить
от короновируса
показать весь комментарий
10.06.2020 11:46 Ответить
Слышь, гимнософист доморощенный, сначала проработай трактат Гунь Сун Лунь "О белой лошади" и постигни, что белая лошадь есть чёрная лошадь, а потом умничать будешь. Если тебе попроще - сформулирую так - тот человек, который умер от инсульта, вызвнанного тромабами, вызванными короновирусом - он умер бы БЕЗ короновируса в тот день и час, когда он умер?
показать весь комментарий
10.06.2020 12:48 Ответить
помер від того що перестав дихати, а отже всі смерті у світі - від асфіксії, всі ці інсульти, грипи, ДТП, і т.д. то просто щоб розвести істерію з ціллю впарити вам корвалол, і паски безпеки у машину
показать весь комментарий
10.06.2020 10:52 Ответить
Наверно как-то так...
показать весь комментарий
10.06.2020 12:52 Ответить
Сейчас эту смерть запишут на короновирус.
Но решается это просто - нужно сравнить статистику по смертям отличным от короновируса за прошлые года и грубо говоря отнять ее (с учетом роста с ростом населения) от аналогичной статистики по тем же болезням (+короновирус) за текущий период. В результате останутся только смерти от короновируса
показать весь комментарий
10.06.2020 11:22 Ответить
Как соотносится глобальное количество смертей от новой болезни COVID-19 с некоторыми другими летальными факторами мировой смертности, показал на анимированном графике Марк Дж. Перри, профессор экономики и финансов в Школе менеджмента в кампусе Флинта Мичиганского университета, Источник: https://censor.net/p3201015

ОТ СКАЗАНО Ж ЩОБ КОЖНИЙ ЗАЙМАВСЯ СВОЄЮ СПРАВОЮ - ЛІКАР ЛІКУВАВ, ЕКОНОМІСТ ЕКОНОМІКОЮ ЗАЙМАВСЯ, А ТУТ ЯК В ТОМУ ПРИКОЛІ КОЖЕН СУСЛІК АГРОНОМ

БРЄД СИВОЮ КОБИЛИ - ВІД ОДНИХ АВТОКАТАСТРОФ У СВІТІ КОЖЕН ДЕНЬ ЛЮДЕЙ ГИНЕ БІЛЬШЕ НІЖ ВІД РОЗДУТОГО ЗМІ "КОРОНОВІРУСУ".
показать весь комментарий
10.06.2020 11:48 Ответить
Можна ще простіше зробити - всі смерті в лікарнях всього світу списувати на "короновірус"
Зробимо увесь світ брехнею

І це при тому що не показують не переповнених лікарняних палат, ні купи хворих на "короновірус" знайомих. За те статистика гарна і можна ще гайки закрутити усім держорганам для громадян.
показать весь комментарий
10.06.2020 11:54 Ответить
Ну, людина показала які гарні вона вміє будувати анімовані графіки.
показать весь комментарий
10.06.2020 12:29 Ответить
ЗАГАДКА: тот человек, который умер от инсульта, вызвнанного тромбами, вызванными короновирусом - он умер бы БЕЗ короновируса в тот день и час, когда он умер?
показать весь комментарий
10.06.2020 12:50 Ответить
Для геніїв без освіти - любителів порівнювати все на світі - згідно офіційних даних РАГСів м.Санкт-Петербург за три весняні місяці 2020 року померло на 35%!!!!!!! людей більше, ніж за весну 2019 року. Розказуйте далі вашу конспірологічну маячню. до речі, хто не в курсі, з точки зору психіатрії практично всі конспірологи - або психічно хворі, або з психічними відхиленнями - шизОїди
показать весь комментарий
10.06.2020 13:00 Ответить
 
 