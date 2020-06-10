С начала года в мире из-за коронавируса умерло больше людей, чем от малярии, гриппа, алкоголизма и наркотиков. ИНФОГРАФИКА

Для сравнения смертности были взяты грипп (influenza), убийства (homicide), утопления (drowning), алкоголизм, терроризм, наркотики и другие причины смертей.

Как соотносится глобальное количество смертей от новой болезни COVID-19 с некоторыми другими летальными факторами мировой смертности, показал на анимированном графике Марк Дж. Перри, профессор экономики и финансов в Школе менеджмента в кампусе Флинта Мичиганского университета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Автор взял период с начала января по конец мая 2020 года и показал, с какой скоростью за этот период шло накопление смертей от той или иной болезни/причины.

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За исключением COVID-19, на указанные причины смерти приходится ~7% смертей в мире ежегодно.