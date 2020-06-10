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Новости Фото Репрессии в оккупированном Крыму
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94 украинских политзаключенных находятся в тюрьмах России и оккупированного Крыма, 71 из них крымские татары, - правозащитники. ИНФОГРАФИКА

Правозащитники "ZMINA. Центр прав человека" насчитали 96 украинских политзаключенных, которые находятся в тюрьмах России и оккупированного ею Крыма.

По информации правозащитников, 71 человек из 96 – крымские татары, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Самый новый "приговор" вынесли Артему Герасимову, члену "Свидетелей Иеговы", которого осудили на 6 лет за его вероисповедание", – говорится в сообщении.

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94 украинских политзаключенных находятся в тюрьмах России и оккупированного Крыма, 71 из них крымские татары, - правозащитники 01
94 украинских политзаключенных находятся в тюрьмах России и оккупированного Крыма, 71 из них крымские татары, - правозащитники 02

Автор: 

Крым (26389) правозащитники (678) репрессии (2767) политзаключенные (1622) крымские татары (2717)


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Всех на всех говорите...
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10.06.2020 13:30 Ответить
Дії України повинні бути сіметричні.
Треба створювати обмінний фонд.
Медведчук перший в черзі.
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10.06.2020 19:22 Ответить
 
 