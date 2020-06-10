94 украинских политзаключенных находятся в тюрьмах России и оккупированного Крыма, 71 из них крымские татары, - правозащитники. ИНФОГРАФИКА
Правозащитники "ZMINA. Центр прав человека" насчитали 96 украинских политзаключенных, которые находятся в тюрьмах России и оккупированного ею Крыма.
По информации правозащитников, 71 человек из 96 – крымские татары, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Самый новый "приговор" вынесли Артему Герасимову, члену "Свидетелей Иеговы", которого осудили на 6 лет за его вероисповедание", – говорится в сообщении.
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Медведчук перший в черзі.