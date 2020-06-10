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Главное следственное управление МВД горело в Киеве: пожар возник в комнате с вещдоками, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью в Киеве в здании Главного следственного управления МВД возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".

"Сегодня, ближе к утру, загорелось здание по адресу Набережное шоссе, 25. "Злые языки" говорят, что горело следственное управление МВД", - говорится в комментарии к видео.

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Позже информация подтвердилась.

"По нашей информации, предварительная версия причины пожара на Набережном шоссе, 25, где находится Главное следственное управление - поджог в комнате с вещественными доказательствами", - сообщили в "КО".

Главное следственное управление МВД горело в Киеве: пожар возник в комнате с вещдоками, - СМИ 01
Главное следственное управление МВД горело в Киеве: пожар возник в комнате с вещдоками, - СМИ 02
Главное следственное управление МВД горело в Киеве: пожар возник в комнате с вещдоками, - СМИ 03
Главное следственное управление МВД горело в Киеве: пожар возник в комнате с вещдоками, - СМИ 04

Главное следственное управление МВД горело в Киеве: пожар возник в комнате с вещдоками, - СМИ 05

МВД (9318) пожар (5948)


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Топ комментарии
+28
Аваков - лучший министр МВД всех времен и народов!
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10.06.2020 13:46
+19
"если вещдоки зажигают, значит это кому-нибудь нужно" )
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10.06.2020 13:52
+17
Ха-ха-ха.Бандиьська поліція замітає сліди.Ще хтось тих бандюків тут захищатиме?
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10.06.2020 14:01
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Аваков - лучший министр МВД всех времен и народов!
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10.06.2020 13:46 Ответить
ну так - он же живого зЭлю видел....
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10.06.2020 13:52 Ответить
Скурили все вещдоки ?
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10.06.2020 14:25 Ответить
шо скурили, шо на продажу пойдёт
нал и более-менееценное там поделили
а чо добру пропадать
да + много дел, видимо, закроют - ещё навар, обратно ж.
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10.06.2020 14:38 Ответить
эта тема у них вечная - особенно рыжуха-камушки и зЭлень ...- там вообще проблем нет.... все мЫши уничтожают...
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10.06.2020 14:48 Ответить
Аваков стайл!
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10.06.2020 13:47 Ответить
із вєщдоков остался тока старий ламповий тілівізор
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10.06.2020 13:47 Ответить
а изята была 107-ми дюймовая Плазма
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10.06.2020 13:51 Ответить
две штуки
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10.06.2020 14:41 Ответить
а хтось чекав повернення - вЭщдока ...- а воно обана ы згорыло
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10.06.2020 14:49 Ответить
Сами и подпалили.
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10.06.2020 13:47 Ответить
ну это клевета!
шоб такое, да реформована нова полиция?
не клевещите!
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10.06.2020 14:40 Ответить
ну що не розуміти ...- віват хАваковщині
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10.06.2020 13:49 Ответить
бабло перемагає..
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10.06.2020 13:50 Ответить
простая случайность
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10.06.2020 13:50 Ответить
Не проста, а дуже випадкова випадковість. І головне - не обурені прості громадяни це робили. Бо тоді горів бы весь главк. 😁
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10.06.2020 13:57 Ответить
"если вещдоки зажигают, значит это кому-нибудь нужно" )
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10.06.2020 13:52 Ответить
З вещьдоками !?!?)))))
Там миші погризли тонни зерна, а тут огонь з"їв вєщьдоки))))))))))))))
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10.06.2020 13:58 Ответить
Єпа?ть нам не фартить))))))
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10.06.2020 13:58 Ответить
Ха-ха-ха.Бандиьська поліція замітає сліди.Ще хтось тих бандюків тут захищатиме?
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10.06.2020 14:01 Ответить
Мыши кончились или объелись - приходится палить.
Ай да Рюкзаков, ай да Фейсбучный!!!
Креатив, мамой кланус!
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10.06.2020 14:04 Ответить
Головне слідче управління МВС горіло в Києві: пожежа виникла в кімнаті з речовими доказами, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9933
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10.06.2020 14:07 Ответить
і кого зараз суперсищик акаків відпустить за відсутністю доказів ?
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10.06.2020 14:24 Ответить
а какого-нибудь наркомана с сигаретой рядом с пожаром уже поймали?
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10.06.2020 14:27 Ответить
Знайти наркомана - діло нехитре. Тут цікавшим є питання: чи не настав час на місці згарища відшукати візитку Яроша?
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10.06.2020 15:03 Ответить
не удивили
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10.06.2020 14:31 Ответить
Конфискованные у поджигателей лесов спички самовозгорелись.
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10.06.2020 14:35 Ответить
Скорее всего сгоревшие вещдоки: лям баксов, золото и т.д.
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10.06.2020 14:37 Ответить
А вам разве не видно,что сгорело?
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10.06.2020 16:36 Ответить
Смешно и рассчитано на зебилов...Комната с вещдоками или сама загорелась... или мышки подожгли 😄
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10.06.2020 14:40 Ответить
ну хорошо, допустим вы не зебил
шо это изменит?
или протестовать выйдете?
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10.06.2020 14:43 Ответить
О-о-о!!! Очєнь-дуже-сильно-надзвичайно ефективний міністр макаков працює! І, головно, як працює - аж дим іде! А робота горить - земля дрижить!
Слава макакову!
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10.06.2020 14:52 Ответить
от чего же не горела хата собакова вместе с собаковым?
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10.06.2020 15:00 Ответить
Шо скажет антин? Брдибилдера трусы остались целы, дело будет раскрыто, остальное к сожалению сгорело до тла
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10.06.2020 15:04 Ответить
Хм. От вороги Авакова стараються Уже і речові докази про злочини, напевно, зелених служок спалили.
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10.06.2020 15:17 Ответить
вже писали---речові докази ніколи не повертають.
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10.06.2020 15:56 Ответить
сами все и спалили...менты=мафия...реХформы от потужного авакова.
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10.06.2020 16:20 Ответить
Шо за хипишь,на пожар в комнате вещ доков никак не тянет.
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10.06.2020 16:38 Ответить
Арсенали злітають у повітря, а тут такий дріб*язок.
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10.06.2020 17:29 Ответить
Комусь добре повезло!!!
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10.06.2020 17:29 Ответить
шо згорить то не зiдять мишi
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10.06.2020 18:16 Ответить
 
 