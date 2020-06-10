Главное следственное управление МВД горело в Киеве: пожар возник в комнате с вещдоками, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ночью в Киеве в здании Главного следственного управления МВД возник пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".
"Сегодня, ближе к утру, загорелось здание по адресу Набережное шоссе, 25. "Злые языки" говорят, что горело следственное управление МВД", - говорится в комментарии к видео.
Позже информация подтвердилась.
"По нашей информации, предварительная версия причины пожара на Набережном шоссе, 25, где находится Главное следственное управление - поджог в комнате с вещественными доказательствами", - сообщили в "КО".
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нал и более-менееценное там поделили
а чо добру пропадать
да + много дел, видимо, закроют - ещё навар, обратно ж.
шоб такое, да реформована нова полиция?
не клевещите!
Там миші погризли тонни зерна, а тут огонь з"їв вєщьдоки))))))))))))))
Ай да Рюкзаков, ай да Фейсбучный!!!
Креатив, мамой кланус!
шо это изменит?
или протестовать выйдете?
Слава макакову!