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СБУ блокировала контрабанду из РФ поражающих элементов к бронебойным снарядам. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала контрабандный ввоз комплектующих к танковым боеприпасам российского производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, незаконные сделки наладили четверо переселенцев из Луганской области. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса РФ злоумышленники закупали комплектующие к военным средствам поражения и через ряд подконтрольных фирм-нерезидентов ввозили их в Украину как металлолом. Импорт происходил без получения предусмотренных законодательством разрешений и согласований Государственной службы экспертного контроля.

В Украине детали транспортировали в один из городов Луганщины и на собственных производственных мощностях осуществляли их переработку и возвращение на оборонные предприятия страны-агрессора. На днях правоохранители предотвратили в Днепропетровской области попытку контрабанды в Украину российских военных деталей более чем на 2,5 миллиона гривен.

СБУ блокировала контрабанду из РФ поражающих элементов к бронебойным снарядам 01

Отмечается, что прошли обыски в офисах подконтрольных дельцам фирм в Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях, а также по месту жительства участников махинации и в их транспортных средствах.

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Изъята цифровая и вычислительная техника, бухгалтерская отчетность фирм-импортеров, уставные документы и печати фирм-нерезидентов, а также другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

СБУ блокировала контрабанду из РФ поражающих элементов к бронебойным снарядам 02

В рамках производства, начатого по ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела и сотрудничество злоумышленников с предприятиями ВПК РФ и пророссийскими террористами на Донбассе.

СБУ блокировала контрабанду из РФ поражающих элементов к бронебойным снарядам 03

Мероприятия по разоблачению проводились совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры области.

СБУ блокировала контрабанду из РФ поражающих элементов к бронебойным снарядам 04

Фото: сайт СБУ

боеприпасы (2339) Нацполиция (16468) правоохранительные органы (2970) прокуратура (5013) россия (95546) СБУ (19901) силовики (2799) танк (2256)


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Топ комментарии
+8
це детонатор на танковий снаряд? А що, в ******** немає потужностей, щоб виробляти подібні деталі?!! мутна якась історія..
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10.06.2020 14:03
+4
і головне: а як же ж це ввозили-вивозили? Прикордонники та таможня в долі чи в темі?
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10.06.2020 14:04
+4
победили снабжение зсу?
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10.06.2020 14:19
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контрабанды нет, торговли с окупантом нет, ****!
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10.06.2020 14:03 Ответить
це детонатор на танковий снаряд? А що, в ******** немає потужностей, щоб виробляти подібні деталі?!! мутна якась історія..
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10.06.2020 14:03 Ответить
Схоже на заготовки під сердечник.
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10.06.2020 14:28 Ответить
щоб не було, все одно якась дурня. Або нам не все кажуть, або в ******** зовсім справи кепські, якщо вони підрядників шукають таким чином..
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10.06.2020 14:59 Ответить
Ви статью читаете ? Чем отличается "контрабандє ввезення " від "вивезення" различаете?
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10.06.2020 15:03 Ответить
а Ви? Там було як везення, так й вивезення..
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10.06.2020 15:07 Ответить
На предприятиях оборонно-промышленного комплекса РФ злоумышленники закупали комплектующие к военным средствам поражения и через ряд подконтрольных фирм-нерезидентов ввозили их в Украину как металлолом. Импорт происходил без получения предусмотренных законодательством разрешений и согласований Государственной службы экспертного контроля. - це ввоз (без дозвілу, тобто контрабанда).
В Украине детали транспортировали в один из городов Луганщины и на собственных производственных мощностях осуществляли их переработку и возвращение на оборонные предприятия страны-агрессора. - а це - вивіз, і теж - контрабандний.
Хто погано читає?
Источник: https://censor.net/p3201111
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10.06.2020 15:09 Ответить
За второе надо яйца отрывать,согласен частично.
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10.06.2020 15:09 Ответить
і головне: а як же ж це ввозили-вивозили? Прикордонники та таможня в долі чи в темі?
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10.06.2020 14:04 Ответить
идиоты?
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10.06.2020 14:10 Ответить
Т.е., понизили боеготовность вооруженных сил?
Офигеть!
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10.06.2020 14:10 Ответить
То не боєготовність, що залежить від контрабанди.
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10.06.2020 15:45 Ответить
победили снабжение зсу?
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10.06.2020 14:19 Ответить
Это что прикол? Ввозили к нам восстанавливали и завозили к оркам, какой цинизм и продажность у нас что они даже напрямую завозить не захотели а еще и использовали наши мощности для производства оружия которое убивает и калечит наших бойцов.
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10.06.2020 14:19 Ответить
Странно что поймали на импорте, а не экспорте. Так как по факту это и есть металлолом, а вот на экспорте товара военного назначения это уже была бы другая статья.
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10.06.2020 14:20 Ответить
"наладили четверо переселенцев из Луганской области Источник: https://censor.net/p3201111" луганда она есть луганда, а эти лугандонские орки!!
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10.06.2020 14:23 Ответить
Эта история напоминает старый анекдотец.
Один еврей покупал куриные яйца по 1,5 гривны, затем варил их в воде и продавал тоже по 1,5 гривны.
Его спрашивают, а какая ему выгода в этом.
Ответ: - Как таки какая вигода? А навар в воде после их варки!!
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10.06.2020 15:03 Ответить
- навар остайоцца і йа прі дєлє
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10.06.2020 19:36 Ответить
За что арестовали? Они же завозили то, чем убивать оккупанта. Раньше этим волонтеры постоянно занимались,и им спасибо говорили,а теперь уже арестовывают.
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10.06.2020 15:06 Ответить
статью внимательно читайте
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10.06.2020 15:07 Ответить
ну повезли бы они это обратно - то бабка надвое сказала
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10.06.2020 15:19 Ответить
Тю! Нужно было продолжать, только делать боеприпасы непригодными. Украине баблишко, а рашке дуля. И всё было бы замечательно.)
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10.06.2020 15:07 Ответить
как-то тупо.. или что-то не договаривают в ведомстве ватника-йурыста Бакланова
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10.06.2020 15:20 Ответить
А потом спрашивают, откуда у сепаров снаряды.
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10.06.2020 15:24 Ответить
СБУ сама должна доставать эти детали для заводов, если сами не могут сделать.
Не поймёшь .... где саботаж, а где идиотство.
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10.06.2020 18:29 Ответить
це шо? субпідрядчик ВПК московії ???
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10.06.2020 19:38 Ответить
Не такое это простое дело делать подкалиберные снаряды, да и возить через границу по два раза нету смысла. В рашке таких снарядов еще со времен СССР очень много. И что-что, а снаряды они сами умеют делать.
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10.06.2020 20:50 Ответить
Дык это во вред или на пользу Нэнэчке ??????
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10.06.2020 23:01 Ответить
В танковых бронебойных снарядах НЕТ никаких поражающих элементов. У бронебойного снаряда единственный поражающий элемент - это он сам.

Ну и железки на фото не являются частью ни танковых снарядов, ни артиллерии, ни какого-либо оружия вообще. Это просто формованные куски железа, они могут использоваться где угодно.

СБУ распотраняет какие-то фейки и занимается непойми чем.
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11.06.2020 16:18 Ответить
"Служба безопасности Украины блокировала контрабандный ввоз комплектующих к танковым боеприпасам российского производства."

А в украинских снарядах их нельзя использовать?
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11.06.2020 16:27 Ответить
 
 