СБУ блокировала контрабанду из РФ поражающих элементов к бронебойным снарядам. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины блокировала контрабандный ввоз комплектующих к танковым боеприпасам российского производства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным предварительного следствия, незаконные сделки наладили четверо переселенцев из Луганской области. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса РФ злоумышленники закупали комплектующие к военным средствам поражения и через ряд подконтрольных фирм-нерезидентов ввозили их в Украину как металлолом. Импорт происходил без получения предусмотренных законодательством разрешений и согласований Государственной службы экспертного контроля.
В Украине детали транспортировали в один из городов Луганщины и на собственных производственных мощностях осуществляли их переработку и возвращение на оборонные предприятия страны-агрессора. На днях правоохранители предотвратили в Днепропетровской области попытку контрабанды в Украину российских военных деталей более чем на 2,5 миллиона гривен.
Отмечается, что прошли обыски в офисах подконтрольных дельцам фирм в Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях, а также по месту жительства участников махинации и в их транспортных средствах.
Изъята цифровая и вычислительная техника, бухгалтерская отчетность фирм-импортеров, уставные документы и печати фирм-нерезидентов, а также другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.
В рамках производства, начатого по ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела и сотрудничество злоумышленников с предприятиями ВПК РФ и пророссийскими террористами на Донбассе.
Мероприятия по разоблачению проводились совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры области.
Фото: сайт СБУ
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В Украине детали транспортировали в один из городов Луганщины и на собственных производственных мощностях осуществляли их переработку и возвращение на оборонные предприятия страны-агрессора. - а це - вивіз, і теж - контрабандний.
Хто погано читає?
Источник: https://censor.net/p3201111
Офигеть!
Один еврей покупал куриные яйца по 1,5 гривны, затем варил их в воде и продавал тоже по 1,5 гривны.
Его спрашивают, а какая ему выгода в этом.
Ответ: - Как таки какая вигода? А навар в воде после их варки!!
Не поймёшь .... где саботаж, а где идиотство.
Ну и железки на фото не являются частью ни танковых снарядов, ни артиллерии, ни какого-либо оружия вообще. Это просто формованные куски железа, они могут использоваться где угодно.
СБУ распотраняет какие-то фейки и занимается непойми чем.
А в украинских снарядах их нельзя использовать?