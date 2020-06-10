Люстрированный в 2015 году начальник управления ГСЧС на Закарпатье времен Януковича Щербей восстановился в должности: сегодня его представили коллективу. ФОТО
Начальником закарпатского управления ГСЧС стал Мирослав Щербей. Его люстрировали в 2015 году, но в 2020 году суд восстановил его в должности.
Мирослава Щербея представили коллективу закарпатского управления ГСЧС в среду, 10 июня, говорится на сайте службы, передает Цензор.НЕТ.
"Мирослав Щербей поблагодарил за высокое доверие и заверил, что приложит все усилия, чтобы задачи, которые стоят перед Службой спасения выполнялись качественно, своевременно и результативно", - говорится в сообщении.
Как сообщает местное издание 0312, Щербей через суд доказал незаконность своего увольнения в 2015 году и восстановился в должности с 2 июля 2015 года.
В решении Закарпатского окружного административного суда от 25 мая 2020 года говорится, что приказ председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям №348 от 1 июля 2015 года об увольнении Щербея был противоправным, поскольку чиновник в это время находился на больничном, и отменен.
Решение еще не вступило в силу, но ГСЧС не стала его дожидаться, пишет lb.ua.
Щербей возглавлял облуправление МЧС и ГСЧС в 2010-2015 годах.
Он был активным функционером Партии регионов на Закарпатье и был уволен в рамках процесса люстрации по итогам Революции достоинства.
Сейчас он представляет пророссийскую партию ОПЗЖ.
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Пачімуто.
Паравоз уже в пути.....
Прікольно.
В октагон їх, хто переможе, той прєз.
кстати, как оказалось он был не самым худшим...