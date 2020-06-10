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Люстрированный в 2015 году начальник управления ГСЧС на Закарпатье времен Януковича Щербей восстановился в должности: сегодня его представили коллективу. ФОТО

Начальником закарпатского управления ГСЧС стал Мирослав Щербей. Его люстрировали в 2015 году, но в 2020 году суд восстановил его в должности.

Мирослава Щербея представили коллективу закарпатского управления ГСЧС в среду, 10 июня, говорится на сайте службы, передает Цензор.НЕТ.

"Мирослав Щербей поблагодарил за высокое доверие и заверил, что приложит все усилия, чтобы задачи, которые стоят перед Службой спасения выполнялись качественно, своевременно и результативно", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минюст планирует отменить люстрацию бывших коммунистических деятелей: Люстрация коммунистов - больше популизм, чем борьба с системой

Люстрированный в 2015 году начальник управления ГСЧС на Закарпатье времен Януковича Щербей восстановился в должности: сегодня его представили коллективу 01

Как сообщает местное издание 0312, Щербей через суд доказал незаконность своего увольнения в 2015 году и восстановился в должности с 2 июля 2015 года.

Люстрированный в 2015 году начальник управления ГСЧС на Закарпатье времен Януковича Щербей восстановился в должности: сегодня его представили коллективу 02

В решении Закарпатского окружного административного суда от 25 мая 2020 года говорится, что приказ председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям №348 от 1 июля 2015 года об увольнении Щербея был противоправным, поскольку чиновник в это время находился на больничном, и отменен.

Решение еще не вступило в силу, но ГСЧС не стала его дожидаться, пишет lb.ua.

Щербей возглавлял облуправление МЧС и ГСЧС в 2010-2015 годах.

Он был активным функционером Партии регионов на Закарпатье и был уволен в рамках процесса люстрации по итогам Революции достоинства.

Сейчас он представляет пророссийскую партию ОПЗЖ.

Автор: 

люстрация (979) ПР (11356) ГСЧС (4971) Оппозиционная платформа - За жизнь (452) Закарпатская область (2585)


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Топ комментарии
+20
Зебилы возвратили Украину во времена рыговской падали.
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10.06.2020 15:38
+17
Любителям преЗедента, членам 95 квартала и всем слугам народа срочно собраться на центральном вокзале для почетной встречи (с шапкой и йолкой) донецкого Вити Ростовского!!!
Паравоз уже в пути.....
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10.06.2020 15:37
+16
Люстрований у 2015 році начальник управління ДСНС на Закарпатті часів Януковича Щербей поновився на посаді: сьогодні його представили колективу - Цензор.НЕТ 8097
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10.06.2020 16:14
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Здесь тоже рука Порошенко...вездесущий
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10.06.2020 15:36 Ответить
З штанами...😃
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10.06.2020 16:11 Ответить
Не.не. Если вездессущий, то в штаны
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10.06.2020 16:53 Ответить
хорошо отбашлял - факт... Всем ...
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10.06.2020 15:37 Ответить
А за часів Порошенка не вийшло.
Пачімуто.
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10.06.2020 16:03 Ответить
все елементарно - мЕртвечук договорився - зЄлі ОПЖЗ скоро ой як потрібна буде - все елементарно Доктор Ватсон...
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10.06.2020 16:05 Ответить
Люстрований у 2015 році начальник управління ДСНС на Закарпатті часів Януковича Щербей поновився на посаді: сьогодні його представили колективу - Цензор.НЕТ 8097
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10.06.2020 16:14 Ответить
зЄлене погано закінчить А Мама Рімма потім буде плакати...- алеж попереджали...
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10.06.2020 17:44 Ответить
Любителям преЗедента, членам 95 квартала и всем слугам народа срочно собраться на центральном вокзале для почетной встречи (с шапкой и йолкой) донецкого Вити Ростовского!!!
Паравоз уже в пути.....
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10.06.2020 15:37 Ответить
Два лєгітімних прєзіка.
Прікольно.
В октагон їх, хто переможе, той прєз.
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10.06.2020 16:05 Ответить
Кацапы работают в наглую не то что трусливые малороссы
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10.06.2020 15:38 Ответить
Зебилы возвратили Украину во времена рыговской падали.
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10.06.2020 15:38 Ответить
_3Енукович же! Иного от него и ждать безумно. Системно и упорно ведёт войну против Украины, украинской государственности.
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10.06.2020 15:39 Ответить
Зелебобики, вы где?
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10.06.2020 15:40 Ответить
А их все устраивает.
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10.06.2020 15:51 Ответить
Гы "восстановился в должности с 2 июля 2015 года" ему ещё и зарплату за 5 лет выплатят.
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10.06.2020 15:40 Ответить
за время правления зеленой орды, все вернется во времена януковича
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10.06.2020 15:43 Ответить
о да,кругом парашенка вінават...куди не кинь стомленим оком...кругом ліба барига лібо подбарижніки
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10.06.2020 15:44 Ответить
када вже хвьодорич взад?
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10.06.2020 15:45 Ответить
люстрировать нужно было по методу "Чечетова".. тогда рЫги не возвращаются..
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10.06.2020 15:45 Ответить
Та и с Бузиной неплохо вышло....
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10.06.2020 15:58 Ответить
новое **лицо!
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10.06.2020 15:49 Ответить
снова все дерьмо всплывает на старые места...тьху.
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10.06.2020 15:49 Ответить
Каких еще новых лиц вам не хватает?
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10.06.2020 15:51 Ответить
зедно
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10.06.2020 15:57 Ответить
новыйе лицца не иначе
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10.06.2020 16:00 Ответить
рашисты делают реванш в Украине при помощи "зеленных слуг"
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10.06.2020 16:06 Ответить
Люстрований у 2015 році начальник управління ДСНС на Закарпатті часів Януковича Щербей поновився на посаді: сьогодні його представили колективу - Цензор.НЕТ 4244
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10.06.2020 16:16 Ответить
ДаЗдра наш, рехформированный Суд!!
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10.06.2020 16:09 Ответить
Настоящий спасатель! Ради того, чтоб и в огонь и в воду, он прошел все суды!
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10.06.2020 16:20 Ответить
Осталось Килю Бимбу Азарова поновыть и дело в шляпе. Раньше все было Дамбас, а теперь все 95 квартал, безмозгло, тупо и примитивно.
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10.06.2020 16:45 Ответить
Совсем забыл, зарплату за 5 лет, я так поланаю, за вынужденный прогул, ему тоже выплатили?
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10.06.2020 16:46 Ответить
Уже выплатили и он уже не первый такой.
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10.06.2020 19:08 Ответить
А тепер порахуйте, скільки він ще отримає "компенсації" за 5 років
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10.06.2020 18:22 Ответить
ска Порошенко скільки ти ше будеш бубочку змушувати відновлювати на роботі люстровані кадри. Скілько можна!!! Нашо так бубочку підставляти?!
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10.06.2020 18:37 Ответить
Ему ещё зарплату за 5 лет выплатят.
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10.06.2020 19:07 Ответить
Вот это придурки наголосовали за Зебилов.
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10.06.2020 19:07 Ответить
Служить бы рад, прислуживаться тошно!!! Все твари!!!!
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10.06.2020 22:51 Ответить
ну и что, что он при Федрыче работал?
кстати, как оказалось он был не самым худшим...
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11.06.2020 08:53 Ответить
Ну, так це так і для цього й була організована "люстрація". Виключно для втихомирювання "розпоясавшогося бидла".
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11.06.2020 09:01 Ответить
 
 