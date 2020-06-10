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Работавший на военную разведку РФ украинец задержан в Харькове, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работавший на военную разведку РФ украинец задержан в Харькове, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала в Харькове гражданина Украины, который работал на 74-й Разведывательный центр Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что агент был завербован спецслужбами страны-агрессора во время выезда в РФ. Российские кураторы выбрали ему псевдоним "Сумрак" и отработали задачи по сбору информации с ограниченным доступом из воинских частей, дислоцирующихся в Харьковской области.

В рамках уголовного производства следователи и контрразведчики СБУ задокументировали факт сбора "Сумраком" информации с ограниченным доступом по ротации конкретных военнослужащих бригады противовоздушной обороны Харькова в районы проведения операции Объединенных сил.

Правоохранители задержали агента в центральной части Харькова при попытке получения таблицы парольных сигналов для осуществления паролирования в воздушных радиосетях авиации Вооруженных Сил Украины и государственной авиации Украины, которая имеет гриф ограничения доступа "секретно".

В ходе задержания и обыска правоохранители изъяли у мужчины носители информации со сведениями с ограниченным доступом.

Сейчас задержанному злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании судом в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия.

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Работавший на военную разведку РФ украинец задержан в Харькове, - контрразведка СБУ 01
Работавший на военную разведку РФ украинец задержан в Харькове, - контрразведка СБУ 02
Работавший на военную разведку РФ украинец задержан в Харькове, - контрразведка СБУ 03

Автор: 

контрразведка (496) россия (95546) СБУ (19901) Харьков (7490) государственная измена (1540)


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Топ комментарии
+9
лапти
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10.06.2020 15:54
+8
А все ж класна емблема у контррозвідки СБУ якщо до гадини придивитися.
Работавший на военную разведку РФ украинец задержан в Харькове, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 9418
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10.06.2020 15:55
+6
Это-не украинец . Манкурт- подх@йловник☝️☝️☝️он же население, он же 73%й фанат педошария
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10.06.2020 16:15
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а шо за тапки у него странные...старые и не по размеру...
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10.06.2020 15:53 Ответить
лапти
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10.06.2020 15:54 Ответить
видимо роль агента должен был играть чел по крупнее, а старые так реквизит износился, кризис однако! и вообще, чего придираться к мало бюджетной постановке.
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10.06.2020 16:32 Ответить
Отправьте его в рашу . Пожизненно . Жестоко , согласен .
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10.06.2020 15:53 Ответить
Сегодня мощные телеобъективы журналистов на балконах Рады запечатлеют, как депутаты одной из партий отправляют такую СМС-ку в Кремль:
- Сумрак - всё.
И получают ответ:
- Ой!
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10.06.2020 15:53 Ответить
Каждый день пачками задерживаю российских агентов, но ни одной фамилии не звучит. Постановка 95 квартала, чтоб показать патриотичность Баканова.
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10.06.2020 15:55 Ответить
А все ж класна емблема у контррозвідки СБУ якщо до гадини придивитися.
Работавший на военную разведку РФ украинец задержан в Харькове, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 9418
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10.06.2020 15:55 Ответить
Если умеешь читать латынь, поймешь, что "Орёл не ловит мух". К сожалению, наши орлы пока знамениты только тем, что ловят именно мух. Ни одну крупную птицу им поймать не получается. Или не хотят, или не дают. Ведь все эти птицы известны - от Медведчука, до Кучмы...
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10.06.2020 15:57 Ответить
Вс это слова, поймали бы хоть одну зеленую муху.
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10.06.2020 15:59 Ответить
Лэйтенант я, младшой!
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10.06.2020 15:57 Ответить
Это-не украинец . Манкурт- подх@йловник☝️☝️☝️он же население, он же 73%й фанат педошария
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10.06.2020 16:15 Ответить
цирк и клоунада филиала фсб продолжается 👎👎👎
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10.06.2020 16:41 Ответить
гівнюк тепер присяде
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10.06.2020 16:43 Ответить
З 1997 року СБУ влізло в економіку ... отруїлось і здохло. Сьогодні це якась тупа контора зайнята висмоктуванням хабарів з підприємців. Все. Нічим дійсно корисним ці особи під час війни давно не займаються. Під кервництвом жидобільшовиків У них, як мені здається, уже давно "мірь і дрючьба" з кацапами і безкінечний "дерибан". Інакше навіть бути не може коли під час війни з кацапами на посади в СБУ призначаються саме кацапи (саботують на користь *****) та жиди з громадянством декількох країн (продають всі секрети "на дорогу")...
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10.06.2020 16:46 Ответить
А Гордона когда брать будете???
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10.06.2020 19:18 Ответить
На палю зрадника.
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10.06.2020 19:34 Ответить
Типовий московський жирний козел,
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10.06.2020 22:05 Ответить
Теперь республика у этого жирного гондона будет у тюремной параши...))

Готовься, жирный петушарий.)))
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17.06.2020 16:44 Ответить
 
 