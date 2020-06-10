Работавший на военную разведку РФ украинец задержан в Харькове, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала в Харькове гражданина Украины, который работал на 74-й Разведывательный центр Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что агент был завербован спецслужбами страны-агрессора во время выезда в РФ. Российские кураторы выбрали ему псевдоним "Сумрак" и отработали задачи по сбору информации с ограниченным доступом из воинских частей, дислоцирующихся в Харьковской области.

В рамках уголовного производства следователи и контрразведчики СБУ задокументировали факт сбора "Сумраком" информации с ограниченным доступом по ротации конкретных военнослужащих бригады противовоздушной обороны Харькова в районы проведения операции Объединенных сил.

Правоохранители задержали агента в центральной части Харькова при попытке получения таблицы парольных сигналов для осуществления паролирования в воздушных радиосетях авиации Вооруженных Сил Украины и государственной авиации Украины, которая имеет гриф ограничения доступа "секретно".

В ходе задержания и обыска правоохранители изъяли у мужчины носители информации со сведениями с ограниченным доступом.

Сейчас задержанному злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании судом в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия.

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