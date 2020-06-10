Чешские фермеры готовы оплачивать работникам из Украины тесты на COVID-19. ФОТОрепортаж

В сезон летних полевых работ чешские фермеры готовы на все, чтобы как можно быстрее вернуть украинских работников.

Корреспонденты "Радіо Свобода" побывали предприятии, выращивающем овощи в 40 км от Праги. Сейчас его работники убирают морковь. Большинство тех, кто трудится на поле — граждане Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Светлана Ивасюк из Ивано-Франковской области рассказала журналистам, что сотрудничает с этой фирмой уже почти 20 лет.

"Мы сюда приехали в начале марта, нас всегда просили так приезжать. Еще этого карантина не было. Нам просто повезло, что мы вовремя приехали. Должно было быть немножко больше людей. Но, надеемся, что этот карантин уже кончится, и наши люди сюда приедут", — говорит Светлана.

Светлана Ивасюк, заробитчанка

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Предприятие в ближайшие дни ждет еще нескольких работников из Украины. Добраться в Чехию для заробитчан — непростая задача. Ведь регулярного авиасообщения по-прежнему нет, и попасть в страну из Украины можно только авто-транзитом через Польшу, Венгрию или Австрию.

Кроме этого, украинцам, которые приезжают в Чехию нужно либо привезти с собой справку об отрицательном результате теста на COVID-19, либо пройти 2 недели обсервации.

"Если в Украине нашем работнику сделать тест не удалось, его можно сделать здесь в Чехии. Правда, на это есть 72 часа. Прохождение теста не означает, что человек может свободно передвигаться. Рабочий должен переждать в карантине до момента, пока не будет известен результат", — рассказала менеджер.

Специально для этого на территории фирмы поставили вагончик для работников, которые ожидают результатов теста. Внутри — три кровать, холодильник, чайник, микроволновка, туалет и душ.

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Тест на коронавирус стоит в Чехии 1800 крон (примерно 2000 гривен). За украинских работников платят чешские наниматели.

Только по официальной статистике ежегодно на сезонные работы в Чехии приезжает около 20 000 работников, большинство их них — из Украины. По состоянию на 2019 год квоты на привлечение на работу в Чехии украинцев различных профессии были увеличены вдвое и достигли 40 000 человек.







