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Чешские фермеры готовы оплачивать работникам из Украины тесты на COVID-19. ФОТОрепортаж

В сезон летних полевых работ чешские фермеры готовы на все, чтобы как можно быстрее вернуть украинских работников.

Корреспонденты "Радіо Свобода" побывали предприятии, выращивающем овощи в 40 км от Праги. Сейчас его работники убирают морковь. Большинство тех, кто трудится на поле — граждане Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Светлана Ивасюк из Ивано-Франковской области рассказала журналистам, что сотрудничает с этой фирмой уже почти 20 лет.

"Мы сюда приехали в начале марта, нас всегда просили так приезжать. Еще этого карантина не было. Нам просто повезло, что мы вовремя приехали. Должно было быть немножко больше людей. Но, надеемся, что этот карантин уже кончится, и наши люди сюда приедут", — говорит Светлана.

Чешские фермеры готовы оплачивать работникам из Украины тесты на COVID-19 01

Светлана Ивасюк, заробитчанка

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Предприятие в ближайшие дни ждет еще нескольких работников из Украины. Добраться в Чехию для заробитчан — непростая задача. Ведь регулярного авиасообщения по-прежнему нет, и попасть в страну из Украины можно только авто-транзитом через Польшу, Венгрию или Австрию.

Кроме этого, украинцам, которые приезжают в Чехию нужно либо привезти с собой справку об отрицательном результате теста на COVID-19, либо пройти 2 недели обсервации.

"Если в Украине нашем работнику сделать тест не удалось, его можно сделать здесь в Чехии. Правда, на это есть 72 часа. Прохождение теста не означает, что человек может свободно передвигаться. Рабочий должен переждать в карантине до момента, пока не будет известен результат", — рассказала менеджер.

Специально для этого на территории фирмы поставили вагончик для работников, которые ожидают результатов теста. Внутри — три кровать, холодильник, чайник, микроволновка, туалет и душ.

Чешские фермеры готовы оплачивать работникам из Украины тесты на COVID-19 02Чешские фермеры готовы оплачивать работникам из Украины тесты на COVID-19 03

Также на Цензор.НЕТ: Украинцы выстаивают по 7-9 часов на границе, чтобы уехать на заработки в Польшу: "Привет президенту. Еду не от хорошей жизни". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тест на коронавирус стоит в Чехии 1800 крон (примерно 2000 гривен). За украинских работников платят чешские наниматели.

Только по официальной статистике ежегодно на сезонные работы в Чехии приезжает около 20 000 работников, большинство их них — из Украины. По состоянию на 2019 год квоты на привлечение на работу в Чехии украинцев различных профессии были увеличены вдвое и достигли 40 000 человек.

Чешские фермеры готовы оплачивать работникам из Украины тесты на COVID-19 04


Чешские фермеры готовы оплачивать работникам из Украины тесты на COVID-19 05

Автор: 

Чехия (1705) заробитчане (587) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
В нас є все.
==
Брехня. В нас нема головного - глузду.
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10.06.2020 16:55
+2
З однієї сторони це нормально.що люди заробляють гроші.А з другої це ганьба для країни.Тому що наша країна,багатіша від любої європейської країни надрами.В нас є все.
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10.06.2020 16:47
+1
А наши фермеры на Днепропетроовщине сбиваются в группы, шоб давать отпор рейдерам!!! Вот где уровень
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10.06.2020 16:44
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Правила форума Совет форумчан
А наши фермеры на Днепропетроовщине сбиваются в группы, шоб давать отпор рейдерам!!! Вот где уровень
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10.06.2020 16:44 Ответить
Чешские фермеры готовы оплачивать работникам из Украины тесты на COVID-19 - Цензор.НЕТ 4618
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10.06.2020 16:44 Ответить


Чешские фермеры готовы оплачивать работникам из Украины тесты на COVID-19 - Цензор.НЕТ 4868
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10.06.2020 16:45 Ответить
Чешские фермеры готовы оплачивать работникам из Украины тесты на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3378
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10.06.2020 16:47 Ответить
так не только єти условия проблема, а то, что вдруг у одного из єтих трех будет тест положительньім, остальньіе два автоматические считаются положительньіми даже при негативном тесте, потому что тест бьіл сделан до контакта с больньім. ну конечно, если они уже добирались до места работьі вместе около 2 дней, тогда ожидание вместе результата не проблема.
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10.06.2020 18:11 Ответить
може тест роблять не довго. але без матрасів якось діко смотрітся.
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10.06.2020 18:14 Ответить
З однієї сторони це нормально.що люди заробляють гроші.А з другої це ганьба для країни.Тому що наша країна,багатіша від любої європейської країни надрами.В нас є все.
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10.06.2020 16:47 Ответить
В нас є все.
==
Брехня. В нас нема головного - глузду.
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10.06.2020 16:55 Ответить
Шо у тебе э ? кроме нихуа? Бабушкин дом в силе и дедушкин лисапет?
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10.06.2020 16:59 Ответить
https://censor.net/user/406193 Ти звідки вилізло,сміття?
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10.06.2020 17:01 Ответить
О, а ты нам тут байкы травишь..
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10.06.2020 17:05 Ответить
https://censor.net/user/406193 Ти московський педофіл?
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10.06.2020 17:13 Ответить
Ты что за чмо ?
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10.06.2020 18:17 Ответить
Ще й людей мучають не потрібними тестами. Здоровий глузд втратив сенс. Цікаво в кого закупляють тести і хто подучає надприбуток на цій лапші?
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10.06.2020 16:58 Ответить
Гастери позорнi.
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10.06.2020 17:01 Ответить
тебе на блюдечке принести, а дупу не вытереть за тебя? Почему у меня гидная зарплата а у тебя нет, сказать?
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10.06.2020 20:59 Ответить
Болван, русскоязычному ветерану АТО сможешь это же сказать?
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10.06.2020 21:51 Ответить
Морковку убирать тяжело.
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10.06.2020 17:16 Ответить
Батрачить на кого-то вообще тяжело. Но все не могут быть работодателями.
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10.06.2020 17:35 Ответить
а кацапи виють, що українці їздять горшки драїть. щось поки жодного рейсу на ці горшки не було. мабуть то кацапи себе так пркривають бо самі горшки миють, а за іншими ховаються.
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10.06.2020 18:16 Ответить
 
 