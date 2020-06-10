Кадры с места подрыва автомобиля с нацгвардейцами в Авдеевке: Яма диаметром три метра и метр глубиной, запчасти разбросаны в радиусе 20 метров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

9 июня 2020 г. на выезде из города Авдеевка на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль Национальной гвардии Украины, в котором находились 10 воинов. В результате украинские воины получили контузии различной степени.

Корреспонденту Цензор.НЕТ, который постоянно находится в зоне боевых действий, сегодня удалось побывать на месте происшествия.

В результате подрыва образовалась яма диаметром три метра. Глубина примерно метр. Остатки запчастей разбросаны в радиусе двадцати метров. Он отмечает, что сейчас на месте происшествия свободно гуляет местное население и фотографирует последствия взрыва.

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Вместе с Михаилом Ухманом место подрыва автомобиля посетил один из украинских воинов, который с 2014 года на войне и занимается минно-подрывной деятельностью. Вот его комментарий:

- Мину установили в траве возле дороги, чтобы не было видно, как копали. Работали профессионалы, которые четко понимали, что будет происходить. Они знали, кто сюда ездит, не повезло воинам НГУ... Что это за взрывное устройство, трудно сказать, официальную версию пусть озвучат официальные структуры. Но из этого всего можно понять одно - оккупанты начали войну с обеих сторон линии разграничения. Они бросили нам вызов, если мы на него не отреагируем - проиграем. И "надо просто перестать стрелять" уже не получится.









Напомним, 9 июня Офис Генпрокурора сообщил, что автомобиль ВСУ подорвался на неустановленном устройстве в Авдеевке, травмированы 10 военных.