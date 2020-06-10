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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Кадры с места подрыва автомобиля с нацгвардейцами в Авдеевке: Яма диаметром три метра и метр глубиной, запчасти разбросаны в радиусе 20 метров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

9 июня 2020 г. на выезде из города Авдеевка на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль Национальной гвардии Украины, в котором находились 10 воинов. В результате украинские воины получили контузии различной степени.

Корреспонденту Цензор.НЕТ, который постоянно находится в зоне боевых действий, сегодня удалось побывать на месте происшествия.

В результате подрыва образовалась яма диаметром три метра. Глубина примерно метр. Остатки запчастей разбросаны в радиусе двадцати метров. Он отмечает, что сейчас на месте происшествия свободно гуляет местное население и фотографирует последствия взрыва.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Автомобиль ВСУ подорвался на неустановленном устройстве в Авдеевке, травмированы 10 военных, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Вместе с Михаилом Ухманом место подрыва автомобиля посетил один из украинских воинов, который с 2014 года на войне и занимается минно-подрывной деятельностью. Вот его комментарий:

- Мину установили в траве возле дороги, чтобы не было видно, как копали. Работали профессионалы, которые четко понимали, что будет происходить. Они знали, кто сюда ездит, не повезло воинам НГУ... Что это за взрывное устройство, трудно сказать, официальную версию пусть озвучат официальные структуры. Но из этого всего можно понять одно - оккупанты начали войну с обеих сторон линии разграничения. Они бросили нам вызов, если мы на него не отреагируем - проиграем. И "надо просто перестать стрелять" уже не получится.

Кадры с места подрыва автомобиля с нацгвардейцами в Авдеевке: Яма диаметром три метра и метр глубиной, запчасти разбросаны в радиусе 20 метров 01
Кадры с места подрыва автомобиля с нацгвардейцами в Авдеевке: Яма диаметром три метра и метр глубиной, запчасти разбросаны в радиусе 20 метров 02
Кадры с места подрыва автомобиля с нацгвардейцами в Авдеевке: Яма диаметром три метра и метр глубиной, запчасти разбросаны в радиусе 20 метров 03

Напомним, 9 июня Офис Генпрокурора сообщил, что автомобиль ВСУ подорвался на неустановленном устройстве в Авдеевке, травмированы 10 военных.

Автор: 

взрыв (6749) Национальная гвардия (2121) Авдеевка (2444) операция Объединенных сил (6766) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+107
А чем занимается СБУ? Фальсификацией дел против Порошенко?
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10.06.2020 17:19
+74
Або шукають досягнення Зеленського. Ну, зокрім пошуку Бакановим чортів.
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10.06.2020 17:24
+44
шиють справу проти Стерненка
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10.06.2020 17:24
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Правила форума Совет форумчан
А чем занимается СБУ? Фальсификацией дел против Порошенко?
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10.06.2020 17:19 Ответить
Або шукають досягнення Зеленського. Ну, зокрім пошуку Бакановим чортів.
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10.06.2020 17:24 Ответить
Я знаю одно досягнення зеленского!
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10.06.2020 18:16 Ответить
шиють справу проти Стерненка
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10.06.2020 17:24 Ответить
Путін нєгодуєт, что Порошенко до сіх пор на волє.
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10.06.2020 17:34 Ответить
Как это чем,СБУ занимается стратегичными для страны делами отлавливая по городам бомжей и гоняя проституток.
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10.06.2020 17:50 Ответить
как чем? сегодня утром пришли Стерненко арестовывать!
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11.06.2020 09:27 Ответить
кто же вас так учил снимать видео, нет мл*ть перевернуть телефон
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10.06.2020 17:24 Ответить
За вертикальную сьемку оператора нужно хоронить стоя...
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10.06.2020 17:25 Ответить
живйом
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10.06.2020 18:40 Ответить
баная мразота,скорей бы уже мужик с яйцами у руля стал..
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10.06.2020 17:25 Ответить
Скорішого одужання, і хай сгинуть наші вороги.
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10.06.2020 17:25 Ответить
Кугуар то что надо, спас наших Воинов.
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10.06.2020 17:30 Ответить
"Спартан"
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10.06.2020 19:07 Ответить
жаль, у игореши в дурке вайфай отключили, сейчас бы объяснил, что машина говно, надо на уазиках ездить. Помните, сколько было воя по поводу этих бронеавтомобилей?
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11.06.2020 11:40 Ответить
К счастью, я Вам сообщаю))))
Я точно на таком-же "Спартане" имел "счастье" получить РПГ в "нос" и ещё подорваться на ПТМ.
Матюков и иносказаний, мы, находившиеся внутри наслушались.
Однако, все, остались живы.
Шишки и гематомы, в расчёт брать не будем))))
Игорок L..... это отдельная эпическая история дебила))))
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11.06.2020 22:06 Ответить
Какие остатки запчастей? Грузовик запчасти перевозил?
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10.06.2020 17:32 Ответить
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10.06.2020 17:41 Ответить
Уцелевшие детали автоматически становятся запчастями)
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10.06.2020 17:49 Ответить
Текст писала женщина или трансгендер.
Не ребёнок. Тогда были бы детальки.
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10.06.2020 18:37 Ответить
#Ливия. Там, где ступает нога #русского - там смерть, разруха, подлость, кровь,. Убегая, русские из банды #Вагнера заложили большое кол-во мин-ловушек чтобы подрывать мирных жителей. Сегодня на юге #Триполи на русской мине подрвались трое крестьян - двое погибли, один ранен
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10.06.2020 17:42 Ответить
Восени будуть вибори, за участю цього Лугандона.
Ото заживемо.
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10.06.2020 17:45 Ответить
Не будуть.
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10.06.2020 19:09 Ответить
И "надо просто перестать стрелять" уже не получится.
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10.06.2020 17:47 Ответить
а що, у ваше 73/43%зебільне "хуженебудет" вам вже самим не віриться?
А ми рік-півтора тому попереджали...
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10.06.2020 17:58 Ответить
И все, кто внутри, живы остались (в соседней новости вроде писали)? А некислый такой пепелац...
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10.06.2020 18:05 Ответить
Пепелац реально крутой. Представьте что осталось бы от Газона или Камаза после такого взрыва.
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10.06.2020 21:01 Ответить
а шо, уже и бронеКамазы есть в природе?... а шо скажешь за немецкий Порш Панамеро - ведь тоже бы разорвало в лоскуты...вот ведь ведро с болтами...
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11.06.2020 17:16 Ответить
так части машины разбросаны или запчасти?...)
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10.06.2020 18:41 Ответить
БМ із задачею впоралась- усі живі.
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10.06.2020 19:02 Ответить
Хлопці, насипте цим лугандонам так, щоб від них місця мокрого не залишилось! І так кожного дня, поки рачки не прилізуть.
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10.06.2020 19:11 Ответить
Как-та ни панятна, эта што палучаецца?, шакаладнакрававые порахи и пастары не успели все намарадёржнишчаи накрави 100500 лярдав бахрейнских динарав перекинуть на липецк?
P.S. После таково подрыва совдеповского БТРа от водилы остались бы фрагменты.
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10.06.2020 19:13 Ответить
После таково подрыва совдеповского БТРа от водилы остались бы фрагменты.
Судя по размеру воронки, было 0,5-1 кг в толе. При подрыве такого заряда под БТР повреждения были бы похожие.
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10.06.2020 20:13 Ответить
Про що це говорить ? На лінії розмежування -- дірки ! Або педики проникли на підконтрольну нам територію і заклали вибухівку, або мають своїх і нашому тилу. І те і інше не надає "плюсів" генштабу , коли орки вільно почуваються в наших тилах.
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10.06.2020 19:20 Ответить
Ставлю на "своїх в тилу".
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10.06.2020 21:02 Ответить
Суцільної лінії немає, є тільки опорники та патрулі. При бажанні можна інфільтрувати ворожі диверсійні групи. Що й відбувається регулярно. Як правило обстріли з локальними сутичками пов'язані якраз з намаганням проникнення диверсантів сюди чи назад.
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11.06.2020 09:51 Ответить
Кадри з місця підриву автомобіля з нацгвардійцями в Авдіївці: Яма діаметром три метри і метр глибиною, запчастини розкидано в радіусі 20 метрів - Цензор.НЕТ 2045
А разницу ему подсказал ЗЕК: разница в том родной ты мой колега -...резидент Вова - ЗЕбил капитулянт, в том что я предал -продал Украину но успел и с@******, а ты не успеешь.
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10.06.2020 19:27 Ответить
Фьодрич. А тобі ні краплі не соромно, що ти зрадник?
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10.06.2020 19:33 Ответить
Джип выдержал ребята живые.
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10.06.2020 19:28 Ответить
Треба просто не стріляти.
_______________________
Зєлю геть. Дострокові. Узгоджуєм кандидата в президенти на дострокові цього літа від демсил
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10.06.2020 19:30 Ответить
Хорошая машина значит. Спасла парням жизнь. А если бы опять Шишига или урал то все трупы были бы
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10.06.2020 20:02 Ответить
На фото явно видно: воронка глубиной парню меньше чем по колено, те с полметра, диамерт куда меньше роста - метр - 1,2м. похожий размер воронки дает 500-800 г тола. Полагаю, такое завышение размера воронки в статье - чтоб через преувеличенное количество взрывчатки оправдать разрушение бронеавтомобиля Казак - разбросаны не запчасти, а оторванные части бронеавто, в нем разрушен передок. А обещали, что выдержит подрыв на противотанковой мине, а та ВВ ого - в ТМ-62М около 8 кг.
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10.06.2020 20:10 Ответить
Ну, у Зеленского враги - это Порошенко и патриоты Украины, а никак не Путин.
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10.06.2020 20:28 Ответить
уклонисту-рецидивисту было бы полезно хотя бы раз в месяц проезжать там, где оно запретило стрелять ВСУ, как он любит, на велосипеде, в треуголке, с оператором Г+Г, и можна сразу в памперсе, для стрима.. чтобы зебилы сполна насладились мужеством своего ссыкливого мачи..
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10.06.2020 21:30 Ответить
любители руцкаго мира не дремлют
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10.06.2020 22:07 Ответить
ипать ямище , по ходу фугасик был , и не слабый , обычная тарелка такого не сделает , но машина спасла жизнь экипажу , респект конструкторам
бойцы пристегнутыми ( пасками ) были , или нет
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10.06.2020 22:52 Ответить
Гарна машина раз бойцов от такого мощного заряда уберегла Ну а контрразведка наша сопли жуёт Да **** с них толку Их самих в машинах в мирных городах подрывают
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10.06.2020 23:05 Ответить
На вопрос, что он будете делать, если в итоге ничего не выйдет из переговоров, президент Украины ответил: "В любом случае я не начну войну на Донбассе". Правильно, війну по новій вже почали орки з москалями а не ЗЄля

Кадри з місця підриву автомобіля з нацгвардійцями в Авдіївці: Яма діаметром три метри і метр глибиною, запчастини розкидано в радіусі 20 метрів - Цензор.НЕТ 9267
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10.06.2020 23:40 Ответить
Що на це скаже Зебубочка?
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11.06.2020 09:52 Ответить
минная война в нашем тылу...вот он результат разведения....А где СБУ??
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11.06.2020 09:58 Ответить
ЗЕ, чего молчишь???

Ты главнокомандующий или клоун??? Хотя ответ очевиден...….

Уклоняться от армии, жрать шаурму, бегать по фонтанам, отдыхать в Омане за счет народа, стрелять из лука - вот и вся деятельность Прызыдента из клоунов.
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11.06.2020 10:00 Ответить
Может в этом месте надо строчно отвести войска на 3 км вглубь территории? А по сути: Трамп зовет на G7 человека, который минирует дороги в стране ассоциированной с ЕС.
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11.06.2020 10:57 Ответить
 
 