Кадры с места подрыва автомобиля с нацгвардейцами в Авдеевке: Яма диаметром три метра и метр глубиной, запчасти разбросаны в радиусе 20 метров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
9 июня 2020 г. на выезде из города Авдеевка на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль Национальной гвардии Украины, в котором находились 10 воинов. В результате украинские воины получили контузии различной степени.
Корреспонденту Цензор.НЕТ, который постоянно находится в зоне боевых действий, сегодня удалось побывать на месте происшествия.
В результате подрыва образовалась яма диаметром три метра. Глубина примерно метр. Остатки запчастей разбросаны в радиусе двадцати метров. Он отмечает, что сейчас на месте происшествия свободно гуляет местное население и фотографирует последствия взрыва.
Вместе с Михаилом Ухманом место подрыва автомобиля посетил один из украинских воинов, который с 2014 года на войне и занимается минно-подрывной деятельностью. Вот его комментарий:
- Мину установили в траве возле дороги, чтобы не было видно, как копали. Работали профессионалы, которые четко понимали, что будет происходить. Они знали, кто сюда ездит, не повезло воинам НГУ... Что это за взрывное устройство, трудно сказать, официальную версию пусть озвучат официальные структуры. Но из этого всего можно понять одно - оккупанты начали войну с обеих сторон линии разграничения. Они бросили нам вызов, если мы на него не отреагируем - проиграем. И "надо просто перестать стрелять" уже не получится.
Напомним, 9 июня Офис Генпрокурора сообщил, что автомобиль ВСУ подорвался на неустановленном устройстве в Авдеевке, травмированы 10 военных.
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Я точно на таком-же "Спартане" имел "счастье" получить РПГ в "нос" и ещё подорваться на ПТМ.
Матюков и иносказаний, мы, находившиеся внутри наслушались.
Однако, все, остались живы.
Шишки и гематомы, в расчёт брать не будем))))
Игорок L..... это отдельная эпическая история дебила))))
Не ребёнок. Тогда были бы детальки.
Ото заживемо.
А ми рік-півтора тому попереджали...
P.S. После таково подрыва совдеповского БТРа от водилы остались бы фрагменты.
Судя по размеру воронки, было 0,5-1 кг в толе. При подрыве такого заряда под БТР повреждения были бы похожие.
А разницу ему подсказал ЗЕК: разница в том родной ты мой колега -...резидент Вова - ЗЕбил капитулянт, в том что я предал -продал Украину но успел и с@******, а ты не успеешь.
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Зєлю геть. Дострокові. Узгоджуєм кандидата в президенти на дострокові цього літа від демсил
бойцы пристегнутыми ( пасками ) были , или нет
Ты главнокомандующий или клоун??? Хотя ответ очевиден...….
Уклоняться от армии, жрать шаурму, бегать по фонтанам, отдыхать в Омане за счет народа, стрелять из лука - вот и вся деятельность Прызыдента из клоунов.