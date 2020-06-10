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Глобальный индекс миролюбия: Украина поднялась на 148 место из 163, США остались на 121-м, Россия - в десятке наименее миролюбивых стран. ИНФОГРАФИКА

Уровень миролюбия на планете снижается, однако за год 81 страна стала более миролюбивой, а 80 - менее.

"Глобальный индекс миролюбия" за 2020 год (Global Peace Index) обнародован 10 июня Институтом экономики и мира (IEP), сообщает Цензор.НЕТ.

Наиболее миролюбивыми государствами ("очень высокая" оценка) признаны 14 стран. Лидирует в перечне Исландия. За ней идут Новая Зеландия, Португалия, Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия, Япония, Швейцария, Словения, Ирландия, Австралия и Финляндия. Германия по сравнению с 2019 годом немного улучшила свои показатели (с 22 до 16 места).

Беларусь (94-я строка) и почти все центральноазиатские страны удостоились "средней" оценки: в этой категории расположились, например, Молдавия (71-е) и Казахстан (70-е место). Сюда же попали и Соединенные Штаты (121), при этом они заняли позицию после Гондураса и Азербайджана.

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"Очень низкую" оценку в рейтинге получила Украина (148-я строчка), однако по сравнению с показателями 2018 года она улучшила свои результаты на 6 позиций и находится теперь на грани перехода в более высокую категорию.

Россия заняла 154 место из 163 возможных, расположившись между Суданом и ЦАР. Специалисты подчеркивают, что одной из основных проблем в РФ продолжает оставаться политическая нестабильность.

По мнению экспертов, еще менее благоприятная ситуация, чем в РФ, сложилась лишь в Демократической Республике Конго, Ливии, Сомали, Йемене, Южном Судане, Ираке, Сирии и Афганистане.

В общем и целом уровень миролюбия на планете снизился, при этом это уже девятое ухудшение за минувшие 12 лет, отмечает основатель Института экономики и мира Стив Киллелеа, передает DW.

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При составлении рейтинга учитываются 23 индикатора в трех различных категориях, включая "безопасность в обществе", "продолжающиеся конфликты" и "милитаризация". В первой категории, в частности, обращается внимание на уровень убийств, число заключенных, число полицейских и восприятие преступности, в последней рассматривалось число военнослужащих, расходы на вооружение в соотношении к ВВП и экспорт оружия. Аналитики оценивают ситуацию более чем в 160 странах мира.

Глобальный индекс миролюбия: Украина поднялась на 148 место из 163, США остались на 121-м, Россия - в десятке наименее миролюбивых стран 01
Глобальный индекс миролюбия: Украина поднялась на 148 место из 163, США остались на 121-м, Россия - в десятке наименее миролюбивых стран 02
Глобальный индекс миролюбия: Украина поднялась на 148 место из 163, США остались на 121-м, Россия - в десятке наименее миролюбивых стран 03
Глобальный индекс миролюбия: Украина поднялась на 148 место из 163, США остались на 121-м, Россия - в десятке наименее миролюбивых стран 04

Также смотрите: Работавший на военную разведку РФ украинец задержан в Харькове, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

рейтинг (1637) россия (95546) США (26672)


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Топ комментарии
+20
це після того, як Україна відмовилась від ядерної зброї, вона на 148-му місці????
та засуньте собі у сраку той рейтинг, дебіли!
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10.06.2020 18:11
+17
Ну правильно, что нужно воюющей стране? Естественно приступ пацифизма! Эрихи, мать их, Марии, мать их, Ремарки... В ГУЛАГе будет тихо, мирно и холодно. Так же как и на кладбище. Мертвецы вообще самые мирные существа.
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10.06.2020 18:10
+16
Глобальный индекс миролюбия: Украина поднялась на 148 место из 163, США остались на 121-м, Россия - в десятке наименее миролюбивых стран - Цензор.НЕТ 4795
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10.06.2020 18:09
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Глобальный индекс миролюбия: Украина поднялась на 148 место из 163, США остались на 121-м, Россия - в десятке наименее миролюбивых стран - Цензор.НЕТ 8008
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10.06.2020 18:08 Ответить
Глобальный индекс миролюбия: Украина поднялась на 148 место из 163, США остались на 121-м, Россия - в десятке наименее миролюбивых стран - Цензор.НЕТ 4795
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10.06.2020 18:09 Ответить
Ну правильно, что нужно воюющей стране? Естественно приступ пацифизма! Эрихи, мать их, Марии, мать их, Ремарки... В ГУЛАГе будет тихо, мирно и холодно. Так же как и на кладбище. Мертвецы вообще самые мирные существа.
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10.06.2020 18:10 Ответить
Лучше бы поднимались в других категориях, а то кругом упали, а тут надо же такое...
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10.06.2020 18:12 Ответить
це після того, як Україна відмовилась від ядерної зброї, вона на 148-му місці????
та засуньте собі у сраку той рейтинг, дебіли!
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10.06.2020 18:11 Ответить
Фигня эти рейтинги .
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10.06.2020 18:12 Ответить
В сложившейся ситуации, я думаю, индекс миролюбивости Украині не может біть віше, чем онже у рашки...
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10.06.2020 18:14 Ответить
Експерти по любому прокацапські. Або взагалі з іншого світу, або тільки народились.
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10.06.2020 18:14 Ответить
Рейтинг от дебилов и для дебилов.
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10.06.2020 18:15 Ответить
играть в игру "хто миролюбивее" - не знаю хто придумал, но он таки был полный долбомаладец - бо чем меньше ты себя защищаещь, тем "миролюбивее" ты..
терпилы короче рулят....
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10.06.2020 18:15 Ответить
А що це таке ,,миролюбива країна,,.Україна була миролюбивою ми даже майже армії не мали так що з цього вийшло?Вже шостий рік війни та тисячі загиблих.А мали би військо та його постачали всім новим та навчали то нас би в мирний час миролюбивою не назвали за то кацапи тисячу раз подумали чи анексовувати Крим та чи розвязувати війну на сході України.
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10.06.2020 18:16 Ответить
Охренеть прогресс - с 15-го места по агрессивности в мире спуститься на 16-е.
Вот такие украинцы прям кровожадные злодеи - что прям боремся с Северной Кореей, Пакистаном и Венесуэлой, чтоб догнать по кровожадности раку-засрашку.
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10.06.2020 18:17 Ответить
Жовтим показано шлях до миру з російським агресором.
Глобальный индекс миролюбия: Украина поднялась на 148 место из 163, США остались на 121-м, Россия - в десятке наименее миролюбивых стран - Цензор.НЕТ 5099
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10.06.2020 18:17 Ответить
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10.06.2020 18:45 Ответить
За "0" треба взяти людожерів з Папуа Нова Гвінея..
Може так буде справедливіше..
Імхо...)))
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10.06.2020 18:18 Ответить
В тот момент, когда человек начинает задумываться о смысле и ценности жизни, можно начинать считать его больным.
Зигмунд Фрейд
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10.06.2020 18:22 Ответить
Пусть враги Украины не рассчитывают на наше миролюбие
Глобальный индекс миролюбия: Украина поднялась на 148 место из 163, США остались на 121-м, Россия - в десятке наименее миролюбивых стран - Цензор.НЕТ 2825
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10.06.2020 18:26 Ответить
нехай начуваються. І милосердя нехай не чекають
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10.06.2020 19:50 Ответить
завтра, во всех кинотеатрах киева: украинцы до последней капли крови защищают крым...
основано на реальных событиях
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10.06.2020 23:33 Ответить
миролюбивая малоросня....

Глобальный индекс миролюбия: Украина поднялась на 148 место из 163, США остались на 121-м, Россия - в десятке наименее миролюбивых стран - Цензор.НЕТ 7804
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10.06.2020 18:26 Ответить
Гімно хохломанкурта.
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10.06.2020 18:48 Ответить
Треба просто припыныты стриляты, рецепт успеха от оманского стратега
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10.06.2020 18:44 Ответить
Цей індекс когось хвилює?
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10.06.2020 18:57 Ответить
Какой же рейтинг миролюбия может быть у агрессора.
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10.06.2020 19:21 Ответить
если вы отдали даром третий в мире ядерный потенциал, то вашу страну будут держать в последней двадцатке миролюбивых стран. Очень серьезный ретинг. Обхохочешся.
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10.06.2020 19:30 Ответить
Українці - тюрки за походженням. А тюрки найбільш войовничі народи Евразії. І не дивно, що Україна одна із найменш миролюбних країн.Так що бійтеся, европейські варвари ! Ще прийде із степу народ який вас завоює
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10.06.2020 19:45 Ответить
 
 