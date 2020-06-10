Крутые Зе!достижения, совет "легитимного", генератор случайных идей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Совет "легитимного"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленскому стоит позвонить Януковичу и спросить, чем закончится политическое преследование оппозиции, - Порошенко. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко после визита в Офис Генпрокурора: Венедиктова получила четкое указание от Зеленского по вручению мне подозрения

Зря передумал...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заявил, что хотел заболеть коронавирусом: На себе пройти этот этап, но потом решили, что перебор. ВИДЕО

... потому, что страшно

Слабо?

Крутые Зе!достижения

Показалось...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советую Зеленскому заняться укреплением государства, а не политическими преследованиями, - Волкер

Генератор случайных идей

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обязанности первой леди должны быть закреплены в законодательстве, - Зеленский

Все лучшее - детям

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Тищенко решил с горкой наполнить киевские песочницы: "Делаем родной город комфортным". ФОТОрепортаж

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