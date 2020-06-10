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Новости Фото Убийство Виталия Олешко
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Убийцы Олешко просто в суде угрожали его жене и нам как свидетелям убийства, но их все равно отпустили, - побратимы Сармата продолжают голодовку под ОП. ВИДЕО+ФОТО

Побратимы убитого добровольца Виталия Олешко (Сармата) продолжают голодовку под Офисом Президента. Они требуют отправить в СИЗО четверых обвиняемых в убийстве, которых недавно отпустили под домашний арест, а также наказать коллегию судей, принявших такое решение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в данный момент голодают в знак протеста пятеро ветеранов, и намерены стоять до конца.

"У нас два главных условия. Первое – посадить убийц назад в СИЗО. А также разобраться, каким образом получилось такое беспрецедентное судебное решение от коллегии бердянских судей в составе Днистрян, Вирченко и Богомоловой. Никто не может понять мотивации, которая написана в решении, - ни мы как главные свидетели обвинения, ни люди с юридическим опытом. Например, они ссылаются на коронавирус, говоря, что убийцы должны быть под домашним арестом, а фактически на воле. Мы не желаем слышать отговорок. Хотим выполнения двух требований, и только тогда прекратим голодовку", - сказал побратим погибшего Антон Пшеничный.

Убийцы Олешко просто в суде угрожали его жене и нам как свидетелям убийства, но их все равно отпустили, - побратимы Сармата продолжают голодовку под ОП 01

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Глава ГО "Сармат", бывший руководитель штурмовой группы батальона "Донбасс" Тарас Костанчук предполагает, что обвиняемых в убийстве отпустили, рассчитывая на то, что его побратимы устроят над ними самосуд, что в результате дестабилизирует ситуацию в Украине:

"Для чего это было сделано? Чтобы мы устроили суд Линча? Возможно, и для этого. Нас загнали в угол: либо мы идем до конца этим путем, чтобы восстановить справедливость (путем голодовки – Ред), либо мы возьмемся за оружие. Мы не хотим браться за оружие, потому что это будет работать на Россию. Поэтому пошли другим путем. Это шаг отчаяния, и мы пойдем до конца".

Убийцы Олешко просто в суде угрожали его жене и нам как свидетелям убийства, но их все равно отпустили, - побратимы Сармата продолжают голодовку под ОП 02

При этом как юрист он назывет решение о домашнем аресте для убийц на том этапе, когда дело дошло до суда, опасным.

"Расследование закончено по статье "заказное убийство, совершенно группой лиц", дело в суде. И людям дают возможность убежать, влиять на свидетелей и их семьи. Ведь даже если обвиняемые дома, то могу общаться с кем угодно, в том числе с остатками своей банды. Могут заказать убийство свидетеля, и так далее. То есть, эти люди знают, что они под статьей, предполагающей от 10 лет тюрмы, им терять нечего. При этом один из обвиняемых, Обухов, угрожал в суде прокурорам, судьям, жене Сармата, нам как свидетелям. Это есть на видеофиксации. И после этого его отпускают.

Это решение может развязать руки всем участникам убийств – мол, не страшно, можно выходить на свободу. Или же страна должна пойти путем государственности", - сказал Костанчук.

Также он подчеркивает, что власти могут выполнить их требования:

"Мы знаем точно, что когда власть хочет, то делает все, что угодно, чтобы решить вопрос. Я как юрист точно знаю, что судей можно наказать. Президент либо кто-то из его команды, либо прокуратура может написать жалобу в Высший совет правосудия. Не мы должны об этом беспокоиться. Год назад по Сигиде, организатору, был прецедент. Его выпустили, мы пришли в суд, заблокировали судью, и сразу же был решен вопрос – Сигиду закрыли назад. То есть, правоохранительная система знает, как урегулировать все нюансы. Когда они хотят, то мигом делают новые уголовные дела, даже нарушая ЕРДР".

Побратимы, бывшие свидетелями убийства, подтвердили, что видели киллера, с которым были связаны обвиняемые.

"Мы видели киллера – Матюшина. Он сейчас  находится за решеткой. Обухов вывозил их на совей Мазде. Сигида - организатор. Остальные – группа наблюдения. Со слов киллера Матюшина, Сигида встретил его в Бердянске, поселил в отеле, предоставил Таврию, которая принадлежит бердянскому управлению Госгеокадастра. О пропаже автомобиля бердянский Госгеокадастр заявил почти через сутки после убийства Сармата. Также Сигида ему предоставил обрез и патроны, дал фотографию Сармата и рассказал о его передвижению", - объяснил Алекснадр Печников.

Андрей Маджаров напомнил, что активисты и побратимы высказывали предположения по поводу возможного заказчика - Сергея Валентиров, который являлся правой рукой тогдачнего нардепа Александра Пономарева:

"Ко всем троим у Сармата были вопросы. Он мешал им грабить наш запорожский край - выкрывал их коррупционные схемы. У Валентпрова был тесный контакт с Сигидой, они дружат семьями".

Убийцы Олешко просто в суде угрожали его жене и нам как свидетелям убийства, но их все равно отпустили, - побратимы Сармата продолжают голодовку под ОП 03

При этом руководитель ГО "Сармат" Костанчук настаивает, что убийство Олешко было частью спланированной РФ операции:

"Тогда буквально за несколько дней, то есть одномоментно, произошло несколько покушений на общественных активистов и ветеранов, в том числе на Катю Ганзюк. Одесса, Херсон, Харьков, Днепр, Бердянск – в тех регионах, которые эрефия считала Новороссией. Алгоритм покушений был похожим: есть заказчик, криминальный авторитет, которые дает указание своей банде. Эта была спецоперация РФ. Такая версия не озвучивается СБУ, потому что это был огромный прокол украинской контрразведки, допустившей исполнение этих покушений".

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Читайте также: Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) объявили голодовку и пикетируют Офис Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемый организатор убийства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

Полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились, их вызвали повторно.

Читайте также: Четырех фигурантов дела об убийстве ветерана Олешко "Сармата" отпустили под домашний арест

В конце июля 2019 года дело в отношении предполагаемых исполнителей и организаторов убийства Сармата передали в суд. На скамье подсудимых - подозреваемые в совершении убийства Артем Матюшин, Николай Ломака, Александр Обухов и Максим Владимиренков, предполагаемые организаторы Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк, а также фигуранты дела о разбойном нападении в Днепре Денис Зеленкин, Тарас Мовчан, Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов.

Двое судей заявили о самоотводе.

В августе 2019 года ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими информации о подготовке убийства Сармата.

29 мая 2020 года суд отпустил под домашних арест четверых обвиняемых - Михаилу Сигиду, Николая Ломако, Александра Обухова, Максима Владимиренкова.

Фото и видео: Олег Богачук.

голодовка (829) пикет (697) Богачук Олег (1462) Олешко Виталий (80) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+22
;... каким образом получилось такое беспрецедентное судебное решение от коллегии бердянских судей в составе Днистрян, Вирченко и Богомоловой ...;

ЗЕ!
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10.06.2020 21:59
+20
а Порох арестовал 13 тысяч добровольцев.
после прихода к власти Зеленского их в тюрьмах не нашли.

впрочем, никто особо никто и не искал......
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10.06.2020 22:00
+20
Розгадка ;арештованих Порохом 13 000 добровольців; виявилася дуже простою. 24% акцій каналів 1+1 та 2+2 належать...
Належать.....
Медведчуку.
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10.06.2020 22:02
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Правила форума Совет форумчан
Тепер часи змінилися і влада дає команду суддям, щоб виправдовувати вбивць.
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10.06.2020 21:57 Ответить
;... каким образом получилось такое беспрецедентное судебное решение от коллегии бердянских судей в составе Днистрян, Вирченко и Богомоловой ...;

ЗЕ!
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10.06.2020 21:59 Ответить
а Порох арестовал 13 тысяч добровольцев.
после прихода к власти Зеленского их в тюрьмах не нашли.

впрочем, никто особо никто и не искал......
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10.06.2020 22:00 Ответить
Розгадка ;арештованих Порохом 13 000 добровольців; виявилася дуже простою. 24% акцій каналів 1+1 та 2+2 належать...
Належать.....
Медведчуку.
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10.06.2020 22:02 Ответить
Торнадівці досі сидять.
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10.06.2020 22:43 Ответить
Військові злочини проти людяності не відміняли навіть для лейтенанта Келлі із Сонгмі
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11.06.2020 01:37 Ответить
На торнадівців нічого нема, всі матеріали сфальшовані Матіосом. Тому суд і зробили закритим.
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11.06.2020 06:15 Ответить
2 вбитих поліцейських у Дніпрі підтверджують- сидять.
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11.06.2020 03:30 Ответить
Тоесть они требуют чтоб власть нарушила закон и отдала приказ судьям?
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10.06.2020 22:01 Ответить
Министр юстиции Молюск мог бы вылезти из-под стола, отряхнуть пыль с розового костюма и прокомментировать незаконное решение судей.
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10.06.2020 22:10 Ответить
А почему бы им не требовать пересмотра у тех 3 судей что у них на плакате, на крайняк обратится на них с заявой о нарушениях в ведении дела., при чем здесь ОП.
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10.06.2020 22:05 Ответить
Нам треба нормальний през, який буде служити свойому народу, а не всім, кому попало, окрім українців. Тому не виснажуйте себе, а краще пропонуйте якусь узгоджену кандидатуру на дострокові цього літа.
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10.06.2020 22:20 Ответить
Порошенко
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11.06.2020 05:07 Ответить
8% довіри. В смітник. Треба хтось інший.
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11.06.2020 06:16 Ответить
Про 8 проц. у тебе давно застаріла інформація. Знімай з ручника і міняй методичку.
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11.06.2020 11:50 Ответить
Куплені російським шпигуном Порошенком рейтинги мене не цікавлять
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11.06.2020 14:32 Ответить
роками і роками пишу і буду писати: доки українці не ораггнізують свої справжні ідеологчні партії, які зможуть висувати кандидатів на виборах, чекати якогось нормального президента чи депутата марно. Доки будемо вибирати з запропонованих діючою владою інших у нас не буде.
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11.06.2020 11:11 Ответить
"Ах, Вы не протягивали руки?! - Не протягивал! - Так протянете ноги, старый идиот!"(с)
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10.06.2020 22:22 Ответить
Не знаю петя посадил бы этих негодяев, или нет, но блазень этих преступников выпустил на волю, делайте выводы.
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10.06.2020 22:52 Ответить
ну таки если просто не брать во внимание . что там довольно мутная история связанная и с выбиванием денег с фермеров и многого другого . то пономарёв далеко не последний человек в окружении медведчука которое сейчас и правят страной
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11.06.2020 01:04 Ответить
Вбивці Олешка просто в суді погрожували його дружині і нам як свідкам убивства, але їх все одно відпустили, - побратими Сармата продовжують голодування під ОП - Цензор.НЕТ 439
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10.06.2020 23:06 Ответить
М.С. прав, но к кому он обращается?! К попундуполо! И зачем себя компроментировать, сначала сотрудничеством с сладкодупой барыжной нечистью, сейчас с зеленой мразью?!
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11.06.2020 01:23 Ответить
Карлсону Мишке бросили Г... на пропеллер.
Его задача покрутить пропеллер......
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11.06.2020 01:40 Ответить
под видом Слуг в Украину вернулся руссский мир
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10.06.2020 23:17 Ответить
кто их выбрал
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11.06.2020 00:13 Ответить
Чому влада Порошенка не посадила вбивць Сармата?
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11.06.2020 06:57 Ответить
не трогайте Порошенко - ЦЭ СВЯТЭ
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11.06.2020 08:30 Ответить
Приписдентская рать занята. Хулиганство Пороху шьют. А тут какое то убийство. Чи ни событие для зелепузых.
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11.06.2020 00:34 Ответить
А чому під дверима попундополо?! Під двері суду з муляжем! Чи до солодкодупого бариги, він суди реформував!
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11.06.2020 01:19 Ответить
"... Солодкодупого бариги...". Якась нікчема називає промисловця, який тяжко працює і дає тисячам людей роботу, чесно сплачує податки в бюджет, займається благодійністю і є меценатом, який зробив для України більше, ніж попередники за 700 років. І таких нікчемних заздрісників до чорта. Бути вам вічно у чужому ярмі, бидло промосковське.
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11.06.2020 09:45 Ответить
Когда в стране не работает правосудие, то начинает работать правосудие Линча.
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11.06.2020 05:52 Ответить
Скотська влада, коли їй прийде кінець.
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11.06.2020 06:20 Ответить
Доки не буде кримінальної відповідальності за погрози, так і залишатимемося на печерному рівні.
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11.06.2020 06:56 Ответить
ви б їх перестреляли та й все....із судів та голодовки діла не буде.
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11.06.2020 08:46 Ответить
Ця влада поважає тільки силу.
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11.06.2020 09:51 Ответить
все потому что слабоумные выбрали тупое, гнилое, сцикливое, малоПИД...роское бенино Гавно!!!!!
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11.06.2020 09:59 Ответить
Продажні суки. Убивць під домашній арешт, а Ріфмастера і Кузьменко в СІЗО. Колись цим суддям прилетить бумеранг.
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11.06.2020 10:33 Ответить
"Убийцы Олешко просто в суде угрожали его жене и нам как свидетелям убийства, но их все равно отпустили" - суды без присяжных работают на власть за хорошие деньги. Поэтому к нашим судам никакого доверия нет.
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11.06.2020 10:33 Ответить
 
 