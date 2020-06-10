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Медведчук задекларировал долю в телеканалах "1+1" и "2+2", которой раньше владел Суркис. ДОКУМЕНТ

Медведчук задекларировал долю в телеканалах

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Согласно информации, которую указал Виктор Медведчук в своей имущественной декларации, его жена телеведущая Оксана Марченко - конечная бенефициарная владелица компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов.

Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 01

Эта фирма через цепочку других компаний имеет в собственности 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", говорится в сообщении о структуре собственности на сайте канала "1+1" по состоянию на 2 марта 2020 года. В этом же сообщении указано, что эту компанию контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Виктора Медведчука.

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Другим крупным совладельцем "1+1" является олигарх Игорь Коломойский, указано на сайте канала.

Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 02

Так же кипрская фирма, задекларированная Виктором Медведчуком, фигурирует в структуре собственности другого телеканала группы, "2+2" (ООО "Гравис-Кино"). Через ряд компаний она контролирует здесь долю размером 24,51%, говорится в отчете на сайте этого телеканала, опубликованном 16 марта. Как и в случае с "1+1", на официальном сайте телеканала "2+2" указано, что компания Bolvik Ventures LTD контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Виктора Медведчука.

Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 03

В то же время, в структуре собственности другого телеканала, входящего в группу, "Плюсплюс" (ООО "УнианТБ"), Bolvik Ventures не фигурирует. Телеканал ТЕТ (ЗАО "ТК "ТЕТ") структуру собственности не обнародовал.

"Схемы" обратились для получения комментария к совладельцу группы каналов "1+1" бизнесмена Игоря Коломойского.

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Во время телефонного разговора Коломойский отметил, что информация о доле семьи Медведчуков в структуре "Студии 1+1" для него новость: "Для меня это новость. Порядок следующий. Мы получили эту информацию. Телеканал должен в срок отправить запросы: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. То есть почему сообщили? Почему об этом узнаем из декларации?", - отметил бизнесмен.

На уточняющий вопрос, комфортно ли Игорю Коломойскому быть партнером семьи Медведчуков, бизнесмен отметил: "А мне какая разница? Он не единственный владелец. Зачем обсуждать - комфортно или некомфортно, если это от меня не зависит? Если Суркис продал Медведчуку. Как я могу на это повлиять? Если речь идет о Bolvik, то раньше там был Суркис. Теперь в декларации написали, что владелец Марченко. Надо выяснить, на какую долю, сколько акций. Там же не написано ничего… Кстати, я никогда не разделял Медведчука и Суркиса. Я всегда считал, что они вместе. По каким активам и в каком соотношении - это уже другой вопрос".

Журналисты также обратились с вопросами к пресс-секретарю организации "Украинский выбор - право народа" Олега Бабанина, который пока не ответил.

До самого Виктора Медведчука дозвониться не удалось, он не отвечал на телефонные звонки. Не отвечала на звонки и его жена Оксана Марченко.

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По телефону бизнесмена Игоря Суркиса ответил его охранник, который посоветовал обращаться в его приемную, где не ответили на звонки. По номеру его брата, народного депутата Григория Суркиса, ответил его охранник, который пообещал передать вопрос журналистов "Схем" об обстоятельствах передачи доли в "1+1" Виктору Медведчуку, но по состоянию на момент публикации Григорий Суркис не вышел на обратную связь с редакцией.

Журналисты отправили просьбу о комментарии также в пресс-службу телеканала "1+1", но на момент публикации новости ответа не получили.

В то же время, в пресс служба "1+1" по просьбе другого СМИ - "Детектор медиа" - прокомментировать отношение к собственности канала Виктора Медведчука отметили: "Мы пока не можем комментировать эту информацию, поскольку для нас она тоже является новой. Юристы медиагруппы направили соответствующие запросы к компаниям, которые входят в структуру собственности телеканала, и ожидаем ответ".

Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 04
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 05
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 06
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 07
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 08
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 09
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 10
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 11
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 12
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 13
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 14
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 15
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 16
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 17
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 18
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 19
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 20
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 21
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 22

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Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 23
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 24
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 25
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 26
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 27
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 28
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 29
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 30
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 31
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 32
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 33
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 34
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 35
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 36
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 37
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 38
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 39
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, которой раньше владел Суркис 40

Читайте: Когда начинается такое от каналов Медведчука и Коломойского - я понимаю, что все делаю правильно, - нардеп от "Голоса" Устинова о фейках. ДОКУМЕНТ

Автор: 

декларация (1357) Медведчук Виктор (1789) Суркис (338) 1+1 (167) собственность (90)


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Топ комментарии
+36
З криками "чому не сидить Медведчук", дибіли пішли, і проголосували за кандадата від Медведчука.

визначення слова "Ідіот": людина, що своїми вчинками шкодить іншим, не маючи від того користі, або, навіть на свою шкоду.
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10.06.2020 22:09
+36
Плюси офіційно стали профуйловським тв.
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10.06.2020 22:15
+32
Шмаркли так критиковали, что Порох не посадил Медведчука что аж проголосовали за его кандидата))))
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10.06.2020 22:11
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10.06.2020 22:01 Ответить
оце в нас така, вибачайте на слові, "національна еліта"?
а чи не пора тій "еліті" летіти, пердіти та кашляти?
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10.06.2020 22:04 Ответить
тєлєящік скуплєн. пора скупать сємкі
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10.06.2020 22:05 Ответить
Медведчук задекларировал долю в телеканалах "1+1" и "2+2", которой раньше владел Суркис - Цензор.НЕТ 9738

...
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10.06.2020 22:05 Ответить
твой урод незебил уничтожил страну
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10.06.2020 22:46 Ответить
Медведчук задекларировал долю в телеканалах "1+1" и "2+2", которой раньше владел Суркис - Цензор.НЕТ 4625

...
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10.06.2020 22:48 Ответить
Вот так Беня ТВ превращается в ху№ловидение .
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10.06.2020 22:06 Ответить
Медведчук задекларировал долю в телеканалах "1+1" и "2+2", которой раньше владел Суркис - Цензор.НЕТ 7637
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10.06.2020 22:06 Ответить
Медведчук задекларировал долю в телеканалах "1+1" и "2+2", которой раньше владел Суркис - Цензор.НЕТ 563
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10.06.2020 22:11 Ответить
З криками "чому не сидить Медведчук", дибіли пішли, і проголосували за кандадата від Медведчука.

визначення слова "Ідіот": людина, що своїми вчинками шкодить іншим, не маючи від того користі, або, навіть на свою шкоду.
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10.06.2020 22:09 Ответить
Ты дурак? Доля в канале куплена в марте 19 а Зелю и СН начали раскручивать намного раньше. Да и судя по каналам Медвечука думать что Зеля его кандидат может только дурак.
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10.06.2020 22:17 Ответить
только идиот может думать ,что жена ,тогда изгоя, медведчука вытанцовывала на г+г просто так)
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10.06.2020 22:22 Ответить
Опа, и снова хулиган Порошенко насрал на голову зелени))
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10.06.2020 22:10 Ответить
О, Порошенко навіть примусив Патріота Зеленського наступного ж дня після інавгурації продати права на показ ;Слугі народа; російській компанії ;Яндекс;, забороненій в Україні.
І навіть примусив Зеленського покласти ті гроші від торгівлі на крові на офшорний рахунок!
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10.06.2020 22:13 Ответить
порошенко очень известный человек.
ютюб его знает.
инстаграм его знает.
яху его знает.
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10.06.2020 22:20 Ответить
Шмаркли так критиковали, что Порох не посадил Медведчука что аж проголосовали за его кандидата))))
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10.06.2020 22:11 Ответить
Медведчук задекларировал долю в телеканалах "1+1" и "2+2", которой раньше владел Суркис - Цензор.НЕТ 5971
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10.06.2020 22:11 Ответить
От вам і розгадка ;арештованих Порохом 13 000 добровольців;.
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10.06.2020 22:12 Ответить
Яких і досі не відпустили
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11.06.2020 05:29 Ответить
Скоро Мосейчук выпустит передачу о стоимости набора для Щей, передачу должна вести в кокошнике на фоне портрета пуйла.
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10.06.2020 22:13 Ответить
https://twitter.com/food__junta

https://twitter.com/food__junta Починаємо о 10.05 am https://twitter.com/food__junta @food__junta https://twitter.com/food__junta/status/1270775128650113024 1 ч

Мосійчук на хліб не намажеш.
А з підошв треба ретельно відмити, бажано щіточкою.
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10.06.2020 22:38 Ответить
...стоімості набора укрАінскіх Щєй, наігривая прі етом на укрАінской балалайкє...
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10.06.2020 22:44 Ответить
Суркис продал свою долю еще в марте 2019, и особых изменений в политике канала не произошло, а значит никакого влияния со своими 24% он не имеет.
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10.06.2020 22:13 Ответить
Зараз купили 24, з часом докуплять ще.
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10.06.2020 23:59 Ответить
Плюси офіційно стали профуйловським тв.
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10.06.2020 22:15 Ответить
Ну це то вже на хліб точно намажеш. Все стало на свої місця; кум хутіна - власник каналу на якому обсирають Україну.
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10.06.2020 22:17 Ответить
24% это не владелец, все решает тот у кого контрольный пакет, Беня правильно говорит что ему плевать кто там что купил.
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10.06.2020 22:21 Ответить
😂😂😂 А теперь представь если бы эта же новость была два года назад про 5 канал Пороха? Ты бы бедный от возмущений тут уже на гавно изошел, а тут ты смотри ниче такого, ну купил кум Пуйла 25% канала хозяина Бубочки и что))) Сколько у Вас осталось до нах нам вашь ЕС мы с кацапами один народ?))))
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10.06.2020 22:28 Ответить
Мне и ночных совещаний с Мертвячуком у Пети дома хватило понять что это одна шайка.
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10.06.2020 22:43 Ответить
Ви в кума секретарем, чи в охрані працюєте?
Знаєте точно, про що йшлося?
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11.06.2020 00:01 Ответить
А что Петя имеет общего с Макеенко в самом "прямом" ?
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11.06.2020 00:20 Ответить
Мля, наше, зомбо ТВ вже не дивлюся років 5..
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10.06.2020 22:21 Ответить
Медведчук задекларировал долю в телеканалах "1+1" и "2+2", которой раньше владел Суркис - Цензор.НЕТ 8723
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10.06.2020 22:27 Ответить
😂😂😂 У тя кризис жанра или картинок новых не подогнали, опять Порох?))))
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10.06.2020 22:29 Ответить
Очевидно ж- Порох украв у нього жорсткий диск з усіма картинками... Тепер доводиться самому отаку херню клепати)
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11.06.2020 03:22 Ответить
Одним словом, бубочка внук не тільки бабусі Бені, а й кума *****? Ну що 73% зедебіли, завдяки вам нас усіх зробили разом? Мажте тепер лайно на хліб та їжте, щоб вас всіх подавило.
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10.06.2020 22:28 Ответить
вова це входить до твоїх обов'язків?"Зеленський зателефонував міністру Петрашку і закликав скасувати мито на імпорт полімерів."Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - продавці України (2015-2018) Наталія Микольська відзначила, що мито може скасувати не Кабмін, не міністр, а Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі.

"Він (Зеленський, - ред.) просто не знає, що у нас є рішення, які приймаються колегіальним органом …", - зазначила вона.
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10.06.2020 22:31 Ответить
Так от чого Оксанку Марченко танцювати звали на плюси.
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10.06.2020 22:33 Ответить
Уже тогда, с приходом Марченко на плюсы организовалась коалиция Беня + Мудачук.
73 процентным кричали во весь голос, думайте дебилы что творите, это реванш, но они с затуманенным разумом собственноручно, словно зомби сделали себя и свою страну вместе.
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11.06.2020 00:04 Ответить
припарашенкотакогонебыло.....
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10.06.2020 22:45 Ответить
1+1 дивляться лише лохи і латентні сєпари.... Так що нічого дивного.
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10.06.2020 22:48 Ответить
Ползучая интервенция. Где СБУ или картины создают большую Угрозу чем обработка Мозгов в нужном Направлении.Власть не Реагирует, а значит Поддерживает.Нужен Гетьман Украины и только ЕЕ.
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10.06.2020 22:51 Ответить
Помнится, кандидат в президенты Украины Зеленский обещал разобраться с промосковскими телеканалами в Украине. В итоге он разбирается с проукраинскими, а в телеэфире Украины скоро останутся только пророссийские каналы.
Сторонникам Зеленского, по всей видимости, это нравится.

Был бы Зеленский хоть чуть-чуть проукраинским президентом, уже давно был бы принят закон "слугами народа", пресекающий деятельность пророссийских медиа в Украине, тем более монополизацию телевизионного рынка ставленниками Москвы. Это вопрос национальной безопасности, а вовсе не свободы слова. Но, увы, пока что зе-команда гнобит и старается закрыть исключительно патриотические украинские телеканалы.
Забудьте о Майдане, о европейском выборе, о цивилизованной стране, правовом государстве и независимости Украины. Видимо, украинский народ создан для того, чтобы быть холопами Москвы. Увы.
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10.06.2020 22:54 Ответить
А новость то в чём?
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10.06.2020 22:57 Ответить
Про те що при кловуні канали скуповують *************.
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10.06.2020 23:08 Ответить
Про те що при кловуні канали скуповують *************.

**********
Так. Тільки ЗіК, 112 і Ньюс-ван Медведчук скупив ще при Порошенкові.
В цьому плані клоун лише продовжує традиції Петра Олексійовича.
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11.06.2020 00:06 Ответить
Порох барига, а чому небарига ЗЕ дозволяє ************** скуповувати канали.
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11.06.2020 00:32 Ответить
У бариги хоча б досвід держуправлінця був. Як би там не було.
А клоун, - взагалі пусте місце, нуль без палички.
Багато бажань, - ніяких діянь (Spei permultum, sed rei nihil).
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11.06.2020 00:51 Ответить
Порох промисловець і меценат, а ЗЕ барига, що торгує своєю совістю.
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11.06.2020 10:49 Ответить
112 и newsone и были прокацапские там особо ничего и не изменилось, а вот украинский zik был как раз куплен не при Порохе, а после прихода Зе.
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11.06.2020 08:18 Ответить
А як це ЗЕ допустив що канал купив кум *****?
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10.06.2020 23:07 Ответить
ЗЕ сам мечтает стать кумом *****. Всё просто.
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10.06.2020 23:08 Ответить
Зебіли зависли.
Вам же казали, що бубАчка проект бені та фуйла
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10.06.2020 23:17 Ответить
Границы, тюрьмы, кордоны, запреты и каналы с политиканствующими приматами это всё "добро" для народа, а Ея Величество Мафия едина.
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10.06.2020 23:49 Ответить
О.Так медведчук таки плохой и кум "уйлаНаконец-то определились.А то я с 14-го года этого жду...А у него ни то что никаких проблем-а просто ренессанс и полный шоколад.И это всё при "гетьмане".Но "ярость благородная" закипела "почему-то" только сейчас
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10.06.2020 23:56 Ответить
Выходит Медведчук таки подсунул 73 процентным дебилам своего кандидата через телевизор
Хотя дебилов из 73 процента всего процентов 50, остальные 23% вата, электорат Медведчука сразу почувствовали что бубочка их человек, ну и россми агитировали за клоуна.
Вот 50% из 73% - действительно дебилы.
А если убрать кухарок и каких разниц, и выделить оттуда патриотическую часть заблудших овец, которые собственноручно выбрали кандидата Медведчука под крики, что Порошенко им не подходит, потому что по телеку рассказали, что Порошенко это типа друг Медведчука, то можно сделать вывод, что они просто дебильнейшие лохи.
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10.06.2020 23:59 Ответить
медведчук-враг Украины?Его нужно осудить?Он-проводник интересов рашки в Украине?
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11.06.2020 00:04 Ответить
Судячи скоро всі канали можуть належить Медведчуку , тобто бути рупором Путіна ....ті хто продають судячи мають патриотизму в --
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11.06.2020 00:02 Ответить
мда... ТВ в Украине небыло, нет, и, похоже, не будет...
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11.06.2020 00:32 Ответить
кто то еще смотрит телевизор и каналы олигархов пропагадистов, врунов и манипуляторов?? это прошлый век, интернет рулит, вся инфа тут есть.
Выкиньте телевизор на помойку и проснитесь...от зомбоящика 24 часа в сутки промывает мозги стаду баранам.
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11.06.2020 01:18 Ответить
Ну судя по статистике около 73% смотрят.
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11.06.2020 08:19 Ответить
За сприяння солодкодупой мерзоти почалась узурпація телеефіра мацковітами, зараз продовжується за сприяння зеленонікчеми! Олігархат - посібники ху@лостана, без поділу на кольори та масті!
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11.06.2020 01:33 Ответить
Согласна с первой частью , но не согласна со второй. Какие есть поводы отказать Медведчуку на законных основаниях сейчас купить что-то или нет? Он народный депутат, глава оппозиционной так сказать фракции. Порошенко легализовал его. Я всегда писала именно о том, что самым плохим последствием правления порошенко было именно то, что он позволили Медведчуку вернуться в большую политику. Когда пишут, что у нас СМИ скупает медведчук- мне просто смешно. Все намного хуже. Медведчук не стал бы тратить деньги на это неприбыльный дело- наши СМИ скупает путен через свое доверенное лицо.
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11.06.2020 07:33 Ответить
Вернулся в политику он тогда когда команда пришла с Москвы о том что херовы их дела, а легализовал его тупой лохторат уставший от войны.
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11.06.2020 08:22 Ответить
То есть, по-вашему, это 'тупой лохторат' пригласил его в качестве представителя от Украины в переговорную группу в Минск? Или вам повылазило?
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11.06.2020 08:41 Ответить
Ладно с петей разобрались , ну все видели как зе по ТВ заявил , что мы знаем , что деньги мертветчука кацапские и скоро ему писец прийдёт , а в это время продавался 1+1 - выходит так , что твой бох брешит на каждом шагу и это вам нравится , вы от этого кипятком писяете (((
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11.06.2020 09:23 Ответить
Оценочно могу допустить, что Коломойский должен "обрубить" все концы и в итоге продать этот актив Медведчуку полностью, понимая, что это корыто с затвердевающим цементом на ногах у приговоренного.
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11.06.2020 03:16 Ответить
Рак распространяется. Вот теперь ясно понятно, откуда ноги растут. Плюсы хаят президента уже просто наравне с оккупированными Зиком и 112, Ньюз Ван и до того был чужеродным.
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11.06.2020 07:27 Ответить
этот полицаевский Выродок, кгбэшный стукач "соколовский" за бабки ботаксного педофила своего кума расширяет возможность говновливания в пустые бошки, а с таким малоПИД,,,,роским "недогарантом" ему преград нет!!!!!
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11.06.2020 07:34 Ответить
Ая то думаю чому від "плюсів" так смердить 112 і зіком!!! Яке то щастя знати кілька мов мати супутникове телебачення і не нюхати цей сморід вже пів року!!!
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11.06.2020 08:21 Ответить
С времен реинкарнации Медведчука ( при Порошенко) и по сей день ( день ЗЕ"). Контроль над СМИ Украины все больше и больше берет в свои руки Медведчук и компани, считай Путин. И это при том что Украина ведет 6 лет войну, и до недавних пор у нас был президент " патриот" ( мастер договорняков и не нужно пылить что это не так) С такой тенденцией и чего там скрывать скоростью, скоро 90% ТВ будет не украинскими ( по факту) А в РФ все утверждают что в Украине засилье бЕндеровцев, национал- патриотов, партий войны, западников, внешнее управление США и еще много чего. Смотря на развитие событий и не только в СМИ и ТВ, у нас и патриоты, в большинстве " на бумаге" ( имеют свою полит. нишу, и значит свой кусок хлеба с маслом, постепенно превращаясь просто в бренд, торговую марку.), а вот рашен приспешники и агентура, это реальность, что и доказывает все происходящее в нашей стране. Как бы неприятно это не звучало.
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11.06.2020 08:55 Ответить
тенденция прискорбная, но с другой стороны - население это хавает. Не хавало бы, ничего бы ***** не скупал. Поэтому и называть это стадо народом нельзя, просто население определенной территории.

Хотя с другой стороны, это и возможность наладить экспорт телеканалов в Россию. Надо создавать больше телеканалов, раскручивать их - и Рашка будет посылать Кащея с мешком денег чтобы купить. Пусть спускают все свои бабки на это говно
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11.06.2020 11:11 Ответить
Помню був передвиборчий плакат "Порох проти Клоуна (*****)" - правда я і так не сумнівався, що Бубочка це спецпроект кацапів. З часом все вилазить назовні. Через деякий час ми також взнаємо що за сепаратні переговори Лох вів в Омані з спецслужбами рф, правда, видно, не договорився, бо інакше б не збивали наш Боїнг над Тегераном.
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11.06.2020 09:04 Ответить
Порох промисловець і меценат, а ЗЕ барига, що торгує своєю совістю.
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11.06.2020 10:54 Ответить
http://komotoz.ru/gifki/images/gifki_smeh/gifki_smeh_04.gif Olga Svitla Порох промисловець і меценат
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11.06.2020 11:23 Ответить
это было очевидно еще с того времени, когда ботоксная жена Кащея внезапно ворвалась в эфир 1+1 в 2018 году, если не ошибаюсь. Как раз тогда Кремль понял что у нихс обиженным олигархом цели совпадают, так почему бы и нет))
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11.06.2020 11:07 Ответить
Нужно поблагодарить ребят типа Шабунина, и Нардепов прошлого созыва, благодаря которым был разработан и принят соответствующий Законы "Про НАЗК" и "Про запобігання корупції".
Именно благодаря им мы имеем возможность видеть декларации таких тварей как Медведчук, который усиливает свои позиции при Зеленском, концентрируя в своих руках огромный медийный ресурс.

Телеканал "1+1" в последнее время показывает по вечерам треш в стиле "Надзвичайних Новин" ICTV, а ток-шоу "Право на Владу" с дебилкой Мосейчук превращается в шоу Коломойского. Чего стоит последний выпуск, где в студии собрались ручные шлюхи Коломойского (Тимошенко, Палица, Дубинский и т.д.) и всю передачу посвятили истерике против МВФ.
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11.06.2020 11:15 Ответить
 
 