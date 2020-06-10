Медведчук задекларировал долю в телеканалах "1+1" и "2+2", которой раньше владел Суркис. ДОКУМЕНТ
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".
Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Согласно информации, которую указал Виктор Медведчук в своей имущественной декларации, его жена телеведущая Оксана Марченко - конечная бенефициарная владелица компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов.
Эта фирма через цепочку других компаний имеет в собственности 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", говорится в сообщении о структуре собственности на сайте канала "1+1" по состоянию на 2 марта 2020 года. В этом же сообщении указано, что эту компанию контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Виктора Медведчука.
Другим крупным совладельцем "1+1" является олигарх Игорь Коломойский, указано на сайте канала.
Так же кипрская фирма, задекларированная Виктором Медведчуком, фигурирует в структуре собственности другого телеканала группы, "2+2" (ООО "Гравис-Кино"). Через ряд компаний она контролирует здесь долю размером 24,51%, говорится в отчете на сайте этого телеканала, опубликованном 16 марта. Как и в случае с "1+1", на официальном сайте телеканала "2+2" указано, что компания Bolvik Ventures LTD контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Виктора Медведчука.
В то же время, в структуре собственности другого телеканала, входящего в группу, "Плюсплюс" (ООО "УнианТБ"), Bolvik Ventures не фигурирует. Телеканал ТЕТ (ЗАО "ТК "ТЕТ") структуру собственности не обнародовал.
"Схемы" обратились для получения комментария к совладельцу группы каналов "1+1" бизнесмена Игоря Коломойского.
Во время телефонного разговора Коломойский отметил, что информация о доле семьи Медведчуков в структуре "Студии 1+1" для него новость: "Для меня это новость. Порядок следующий. Мы получили эту информацию. Телеканал должен в срок отправить запросы: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. То есть почему сообщили? Почему об этом узнаем из декларации?", - отметил бизнесмен.
На уточняющий вопрос, комфортно ли Игорю Коломойскому быть партнером семьи Медведчуков, бизнесмен отметил: "А мне какая разница? Он не единственный владелец. Зачем обсуждать - комфортно или некомфортно, если это от меня не зависит? Если Суркис продал Медведчуку. Как я могу на это повлиять? Если речь идет о Bolvik, то раньше там был Суркис. Теперь в декларации написали, что владелец Марченко. Надо выяснить, на какую долю, сколько акций. Там же не написано ничего… Кстати, я никогда не разделял Медведчука и Суркиса. Я всегда считал, что они вместе. По каким активам и в каком соотношении - это уже другой вопрос".
Журналисты также обратились с вопросами к пресс-секретарю организации "Украинский выбор - право народа" Олега Бабанина, который пока не ответил.
До самого Виктора Медведчука дозвониться не удалось, он не отвечал на телефонные звонки. Не отвечала на звонки и его жена Оксана Марченко.
По телефону бизнесмена Игоря Суркиса ответил его охранник, который посоветовал обращаться в его приемную, где не ответили на звонки. По номеру его брата, народного депутата Григория Суркиса, ответил его охранник, который пообещал передать вопрос журналистов "Схем" об обстоятельствах передачи доли в "1+1" Виктору Медведчуку, но по состоянию на момент публикации Григорий Суркис не вышел на обратную связь с редакцией.
Журналисты отправили просьбу о комментарии также в пресс-службу телеканала "1+1", но на момент публикации новости ответа не получили.
В то же время, в пресс служба "1+1" по просьбе другого СМИ - "Детектор медиа" - прокомментировать отношение к собственности канала Виктора Медведчука отметили: "Мы пока не можем комментировать эту информацию, поскольку для нас она тоже является новой. Юристы медиагруппы направили соответствующие запросы к компаниям, которые входят в структуру собственности телеканала, и ожидаем ответ".
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а чи не пора тій "еліті" летіти, пердіти та кашляти?
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визначення слова "Ідіот": людина, що своїми вчинками шкодить іншим, не маючи від того користі, або, навіть на свою шкоду.
І навіть примусив Зеленського покласти ті гроші від торгівлі на крові на офшорний рахунок!
ютюб его знает.
инстаграм его знает.
яху его знает.
https://twitter.com/food__junta Починаємо о 10.05 am https://twitter.com/food__junta @food__junta https://twitter.com/food__junta/status/1270775128650113024 1 ч
Мосійчук на хліб не намажеш.
А з підошв треба ретельно відмити, бажано щіточкою.
Знаєте точно, про що йшлося?
"Він (Зеленський, - ред.) просто не знає, що у нас є рішення, які приймаються колегіальним органом …", - зазначила вона.
73 процентным кричали во весь голос, думайте дебилы что творите, это реванш, но они с затуманенным разумом собственноручно, словно зомби сделали себя и свою страну вместе.
Сторонникам Зеленского, по всей видимости, это нравится.
Был бы Зеленский хоть чуть-чуть проукраинским президентом, уже давно был бы принят закон "слугами народа", пресекающий деятельность пророссийских медиа в Украине, тем более монополизацию телевизионного рынка ставленниками Москвы. Это вопрос национальной безопасности, а вовсе не свободы слова. Но, увы, пока что зе-команда гнобит и старается закрыть исключительно патриотические украинские телеканалы.
Забудьте о Майдане, о европейском выборе, о цивилизованной стране, правовом государстве и независимости Украины. Видимо, украинский народ создан для того, чтобы быть холопами Москвы. Увы.
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Так. Тільки ЗіК, 112 і Ньюс-ван Медведчук скупив ще при Порошенкові.
В цьому плані клоун лише продовжує традиції Петра Олексійовича.
А клоун, - взагалі пусте місце, нуль без палички.
Багато бажань, - ніяких діянь (Spei permultum, sed rei nihil).
Вам же казали, що бубАчка проект бені та фуйла
Хотя дебилов из 73 процента всего процентов 50, остальные 23% вата, электорат Медведчука сразу почувствовали что бубочка их человек, ну и россми агитировали за клоуна.
Вот 50% из 73% - действительно дебилы.
А если убрать кухарок и каких разниц, и выделить оттуда патриотическую часть заблудших овец, которые собственноручно выбрали кандидата Медведчука под крики, что Порошенко им не подходит, потому что по телеку рассказали, что Порошенко это типа друг Медведчука, то можно сделать вывод, что они просто дебильнейшие лохи.
Выкиньте телевизор на помойку и проснитесь...от зомбоящика 24 часа в сутки промывает мозги стаду баранам.
Хотя с другой стороны, это и возможность наладить экспорт телеканалов в Россию. Надо создавать больше телеканалов, раскручивать их - и Рашка будет посылать Кащея с мешком денег чтобы купить. Пусть спускают все свои бабки на это говно
Именно благодаря им мы имеем возможность видеть декларации таких тварей как Медведчук, который усиливает свои позиции при Зеленском, концентрируя в своих руках огромный медийный ресурс.
Телеканал "1+1" в последнее время показывает по вечерам треш в стиле "Надзвичайних Новин" ICTV, а ток-шоу "Право на Владу" с дебилкой Мосейчук превращается в шоу Коломойского. Чего стоит последний выпуск, где в студии собрались ручные шлюхи Коломойского (Тимошенко, Палица, Дубинский и т.д.) и всю передачу посвятили истерике против МВФ.