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Мужчина, ранее служивший в районе проведения ООС, подорвал себя гранатой на Харьковщине, - полиция (обновлено)

Полиция устанавливает обстоятельства гибели жителя пгт Краснопавловка Харьковской области, который по предварительной информации подорвал себя гранатой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

По данным полиции, сообщение о происшествии в пгт Краснопавловка поступило 10 июня около 22:30 по спецлинии полиции 102.

Предварительно полицейские установили, что в районе лесополосы 45-летний местный житель подорвал себя гранатой Ф-1. Мужчина от полученных травм погиб.

Мужчина, ранее служивший в районе проведения ООС, подорвал себя гранатой на Харьковщине, - полиция 01

Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. По их данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина, ранее служивший в районе проведения ООС, подорвал себя гранатой на Харьковщине, - полиция 02

В квартире  мужчины полицейские обнаружили 4 предмета, похожие на магазины к автомату Калашникова, два предмета, похожие на свето-дымовые шашки, 7 патронов. Также у погибшего правоохранители обнаружили ручную гранату РГД-5, которая не сдетонировала. Боеприпас обезвредили взрывотехники.

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Также полицицейские установили, что мужчина ранее служил в зоне проведения ООС. Причины его поступка сейчас выясняют следователи.

Мужчина, ранее служивший в районе проведения ООС, подорвал себя гранатой на Харьковщине, - полиция 03

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Мужчина, ранее служивший в районе проведения ООС, подорвал себя гранатой на Харьковщине, - полиция 04
Мужчина, ранее служивший в районе проведения ООС, подорвал себя гранатой на Харьковщине, - полиция 05
Фото: сайт Нацполиции

взрыв (6742) граната (998) Нацполиция (16463) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
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Какая нелепая смерть.
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11.06.2020 08:05
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Какая нелепая смерть.
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11.06.2020 08:05 Ответить
а где же фотки??????
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11.06.2020 14:16 Ответить
біда ,горе рідним !!!! ехо війни, Земля Пухом !!!
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11.06.2020 21:13 Ответить
 
 