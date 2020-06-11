Мужчина, ранее служивший в районе проведения ООС, подорвал себя гранатой на Харьковщине, - полиция (обновлено)

Полиция устанавливает обстоятельства гибели жителя пгт Краснопавловка Харьковской области, который по предварительной информации подорвал себя гранатой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

По данным полиции, сообщение о происшествии в пгт Краснопавловка поступило 10 июня около 22:30 по спецлинии полиции 102.

Предварительно полицейские установили, что в районе лесополосы 45-летний местный житель подорвал себя гранатой Ф-1. Мужчина от полученных травм погиб.

Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. По их данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

В квартире мужчины полицейские обнаружили 4 предмета, похожие на магазины к автомату Калашникова, два предмета, похожие на свето-дымовые шашки, 7 патронов. Также у погибшего правоохранители обнаружили ручную гранату РГД-5, которая не сдетонировала. Боеприпас обезвредили взрывотехники.

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Также полицицейские установили, что мужчина ранее служил в зоне проведения ООС. Причины его поступка сейчас выясняют следователи.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Все обстоятельства происшествия устанавливаются.





Фото: сайт Нацполиции