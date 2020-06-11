Тело пропавшего нацгвардейца Богдана Хамаздира обнаружили на обочине дороги на Киевщине: подробности трагедии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Павоохранители обнаружили тело пропавшего 24-летнего бойца Национальной гвардии Украины, который участвовал в ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, жителя Кагарлыка Богдана Хамаздира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции в Киевской области.

"9 июня, в полицию обратились родственники 24-летнего жителя Кагарлыка и сообщили о его исчезновении. Известно, что молодой человек в ночь на 7 июня поехал на собственном мотоцикле в неизвестном направлении и домой не вернулся.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Сразу было начато проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения парня", - сказано в сообщении.

Как сообщил и.о. начальника Кагарлыкского отделения полиции Дмитрий Литвин, на его поиски был поднят по тревоге весь личный состав районной полиции, ориентированные все мобильные полицейские наряды, задействованные бойцы Нацгвардии Украины и полка "Миротворец", общественность, все неравнодушные жители района и летательный аппарат - квадрокоптер.

"С помощью камер видеонаблюдения работники полиции установили направление, в котором двигался мотоциклист и начали тщательно прочесывать все дороги.

Нашли тело молодого человека на обочине, в кустах, на расстоянии около 30 км от того места, где он был зафиксирован камерами наблюдения. Также был обнаружен мотоцикл с характерными для ДТП повреждениями.

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По предварительным данным парень погиб в результате дорожной аварии. Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти", - сообщили в ведомстве.



Фото: сайт полиции

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины страшной трагедии.

В то же время в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины в Facebook уточнили, что погибшим является именно Хамаздир, и выразила соболезнования его родным и близким.

"В нашей части ужасная потеря: в результате ДТП в районе Кагарлыка погиб наш боец ​​пожарного взвода батальона обеспечения, солдат Богдан Хамаздир. Он был водителем-пожарным, в этом году участвовал в ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне, всегда приходил на помощь своим побратимам. Был достойным и профессиональным воином, не боялся препятствий и никогда не отступал в сложных ситуациях. Жизнь 24-летнего Богдана трагически оборвалась на дороге, за рулем любимого мотоцикла ...", - сказано в сообщении.

"Вся наша часть выражает глубокие соболезнования родным и близким Богдана. Вечная память нашему побратиму", - говорится в сообщении бригады.





Фото: Бригада быстрого реагирования Нацгвардии/Facebook