Контрразведка СБУ в районе проведения ООС "прикрыла" работу call-центра, который обслуживал российский бизнес. ФОТО

Деятельность нелегального call-центра, который обслуживал несколько ведущих российских операторов мобильной связи и одну из торговых сетей страны-агрессора, блокировали контрразведчики Службы безопасности Украины в районе проведения операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, подпольную фирму организовал частный предприниматель из Северодонецка.

Сall-центр в течение нескольких месяцев действовал в обход налогового законодательства. Теневая структура предоставляла услуги диспетчерской связи и обеспечивала работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые причастны к финансированию террористов и оккупационной администрации в ОРДЛО. Во время обысков в помещении call-центра правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, которые доказывают сотрудничество нелегальной структуры со страной-агрессором.

Фото: сайт СБУ

Зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

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Проверяется причастность сотрудников и организаторов call-центра к деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях.

Пресечения незаконной деятельности проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.