Контрразведка СБУ в районе проведения ООС "прикрыла" работу call-центра, который обслуживал российский бизнес. ФОТО
Деятельность нелегального call-центра, который обслуживал несколько ведущих российских операторов мобильной связи и одну из торговых сетей страны-агрессора, блокировали контрразведчики Службы безопасности Украины в районе проведения операции Объединенных сил.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным предварительного следствия, подпольную фирму организовал частный предприниматель из Северодонецка.
Сall-центр в течение нескольких месяцев действовал в обход налогового законодательства. Теневая структура предоставляла услуги диспетчерской связи и обеспечивала работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые причастны к финансированию террористов и оккупационной администрации в ОРДЛО. Во время обысков в помещении call-центра правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, которые доказывают сотрудничество нелегальной структуры со страной-агрессором.
Фото: сайт СБУ
Зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Проверяется причастность сотрудников и организаторов call-центра к деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях.
Пресечения незаконной деятельности проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.
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Те газ и уголь покупать у страны агрессора - это норм, а вот обрабатывать телефонные звонки - страшное преступление...
Вообще-то можно прицитировать текст статьи:
услуги диспетчерской связи и обеспечивала работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые причастны к финансированию террористов и оккупационной администрации в ОРДЛО
А то так как-то некрассиво получается - одним можно (и это гут), а другие рожей не вышли...
Для незрячих ещё раз напишу:
услуги диспетчерской связи и обеспечивала работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые причастны к финансированию террористов и оккупационной администрации в ОРДЛО
Вот вы газ, уголь, нефнепродукты и электричество покупаете у тех, кто ************ кормит?
Я - нет. выпячиваю грудь, горжусь. и не трындю по поводу ограничания связеф с расисянами. Горять вони у пеклі.
Вернёмся к истокам.
По тексту - СБУ взяла за яйца контору обслуживавшую расисянские шайки которые (как утверждает СБУ) финансируют ************ с усчемлённым руским езыком.
Что именно в тексте этой статьи вызывает ваше возмущение?
А если позвать юристов, то окажется, что люди просто создали рабочие места и создали колцентр на аутсорсе, обслуживали всех кто мог платить. И, конечно, русских клиетов, тк они платят, а знающих английский на нормальном уровне мало - эту нишу плотно заняли индусы. И за это (создание нескольких рабочих мест) людям шьют финансирование терроризма. Надо быть полным мудаком, чтоб такое делать. И полнейшим лохом, чтоб на это вестись.