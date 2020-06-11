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Контрразведка СБУ в районе проведения ООС "прикрыла" работу call-центра, который обслуживал российский бизнес. ФОТО

Контрразведка СБУ в районе проведения ООС

Деятельность нелегального call-центра, который обслуживал несколько ведущих российских операторов мобильной связи и одну из торговых сетей страны-агрессора, блокировали контрразведчики Службы безопасности Украины в районе проведения операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, подпольную фирму организовал частный предприниматель из Северодонецка.

Сall-центр в течение нескольких месяцев действовал в обход налогового законодательства. Теневая структура предоставляла услуги диспетчерской связи и обеспечивала работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые причастны к финансированию террористов и оккупационной администрации в ОРДЛО. Во время обысков в помещении call-центра правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, которые доказывают сотрудничество нелегальной структуры со страной-агрессором.

Контрразведка СБУ в районе проведения ООС прикрыла работу call-центра, который обслуживал российский бизнес 01

Фото: сайт СБУ

Зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

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Проверяется причастность сотрудников и организаторов call-центра к деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях.

Пресечения незаконной деятельности проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.

россия (95683) СБУ (19931) Северодонецк (605)


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Я не совсем понял - это преступление? Я понимаю от налогов уклонялись (хотя только ли они?), но впаивать как преступление "службу клиентской разведки"....
Те газ и уголь покупать у страны агрессора - это норм, а вот обрабатывать телефонные звонки - страшное преступление...
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11.06.2020 10:44 Ответить
Прикольно. Всегда восхищался мнениями "раз не только они одни - значит наверное можно?"
Вообще-то можно прицитировать текст статьи:
услуги диспетчерской связи и обеспечивала работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые причастны к финансированию террористов и оккупационной администрации в ОРДЛО
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11.06.2020 11:40 Ответить
Не возражаю, но тогда давайте одинаковое отношение ко всем. Включая покупку газа, угля, нефтепродуктов и электричества (что тоже периодически случается).
А то так как-то некрассиво получается - одним можно (и это гут), а другие рожей не вышли...
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11.06.2020 11:44 Ответить
А чо, давайте!
Для незрячих ещё раз напишу:
услуги диспетчерской связи и обеспечивала работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые причастны к финансированию террористов и оккупационной администрации в ОРДЛО

Вот вы газ, уголь, нефнепродукты и электричество покупаете у тех, кто ************ кормит?
Я - нет. выпячиваю грудь, горжусь. и не трындю по поводу ограничания связеф с расисянами. Горять вони у пеклі.
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22.06.2020 02:36 Ответить
Напишу еще раз для тугоумных и жителей крайнего севера. Газпром финансирует терроризм и войну в Украине. Нефтепродукты завезенные из Беларуси изготовлены из российской нефти, которые вы заливаете в бак, финансируют терроризм. Если это не доходит и вы думаете, что террористов финансирют торгаши с базара, то подумайте еще раз, и посчитайте сколько стоит оккупация Украины и ведение военных действий.
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22.06.2020 02:50 Ответить
Гмм...
Вернёмся к истокам.
По тексту - СБУ взяла за яйца контору обслуживавшую расисянские шайки которые (как утверждает СБУ) финансируют ************ с усчемлённым руским езыком.
Что именно в тексте этой статьи вызывает ваше возмущение?
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22.06.2020 09:48 Ответить
Меня в этой новости возмущают двойные стандарты и развод лохов. Когда десяток - другой людей работающих в колцентре и обслуживающих звонки для торгашей угрожают нацбезопасности. А эти торгаши, якобы, финансируют терроризм, а покупка нефтепродуктов, газа, удобрений, битумов для строительства дорог не финансирует, только потому, что там есть крыша, там делятся. А тут не поделились, не договорились, не занесли... Меня тошнит от этого лицемерия. Напомните, сколько уголовных дел открыто за продажу нефтепродуктов финансирующих терроризм? Откровенные сепары гуляют по Киеву и рассказывают как нам жить с экранов телевизора (и рассказывали до смены власти). А нам говорят, что, оказывается, это колцентр финансирует терроризм.

А если позвать юристов, то окажется, что люди просто создали рабочие места и создали колцентр на аутсорсе, обслуживали всех кто мог платить. И, конечно, русских клиетов, тк они платят, а знающих английский на нормальном уровне мало - эту нишу плотно заняли индусы. И за это (создание нескольких рабочих мест) людям шьют финансирование терроризма. Надо быть полным мудаком, чтоб такое делать. И полнейшим лохом, чтоб на это вестись.
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22.06.2020 13:37 Ответить
 
 