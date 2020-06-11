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На Подольско-Воскресенском мосту в Киеве вешают ржавые забракованные ванты, - активист Селик. ФОТОрепортаж

Ванты, которые начали устанавливать на арочную конструкцию Подольско-Воскресенского моста в Киеве, покрыты ржавчиной и были ранее забракованы производителем.

Об этом сообщает активист Виталий Селик, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас подвешивают старые, закупленные еще в 2010 году ванты, которые пролежали все это время под открытым небом и которые забраковал сам производитель: "Для понимания, никто другой, кроме завода-изготовителя, не имеет права принять решение о возможности эксплуатации вант. Все - они металлолом!"

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Селик специально отправился на место строительства моста, чтобы запечатлеть установку ржавых вант.

На Подольско-Воскресенском мосту в Киеве вешают ржавые забракованные ванты, - активист Селик 01

Вот так выглядели новые ванты, прибывшие из Германии в январе 2020 года. Они постоянно были прикрыты и до сих пор в таком состоянии.

На Подольско-Воскресенском мосту в Киеве вешают ржавые забракованные ванты, - активист Селик 02

А так выглядит анкер ванты, которую сейчас вешают на арку моста. Эта ржавчина возникла из-за грубого обращения с вантами. Банально, их повредили при транспортировке. А потом они лежали под открытым небом. Гарантия завода на них уже не действует. Их следует заменить без разговоров.

На Подольско-Воскресенском мосту в Киеве вешают ржавые забракованные ванты, - активист Селик 03

Всего должны подвесить 68 вант - по 34 с каждой стороны проезжей части.

На Подольско-Воскресенском мосту в Киеве вешают ржавые забракованные ванты, - активист Селик 04

Жилы канатов на большей части вант имеют следы коррозии. То есть они были повреждены при транспортировке, а затем хранились во влажной среде. На новых вантах следов повреждений нет и не может быть.

На Подольско-Воскресенском мосту в Киеве вешают ржавые забракованные ванты, - активист Селик 05

Чтобы ржавчина была менее заметной, ванты обмотали стрейч-пленкой.

На Подольско-Воскресенском мосту в Киеве вешают ржавые забракованные ванты, - активист Селик 06

Ржавчина на сколах довольно старая, но есть и много свежих царапин (там где блестит). Это говорит о том, что установка вант проводится очень грубо. Следует учитывать, что такие царапины уничтожают защитное цинковое покрытие.

На Подольско-Воскресенском мосту в Киеве вешают ржавые забракованные ванты, - активист Селик 07

Дерево, на котором хранили ванты, очень старое. У нынешних тросов упаковочных дерево до сих пор имеет светлый тон.

На Подольско-Воскресенском мосту в Киеве вешают ржавые забракованные ванты, - активист Селик 08На Подольско-Воскресенском мосту в Киеве вешают ржавые забракованные ванты, - активист Селик 09

Материал, который прокладывался между витками вант, сгнил за годы во влажной среде.

На Подольско-Воскресенском мосту в Киеве вешают ржавые забракованные ванты, - активист Селик 10

Гнездо, которое осы построили между вант.

На Подольско-Воскресенском мосту в Киеве вешают ржавые забракованные ванты, - активист Селик 11
На Подольско-Воскресенском мосту в Киеве вешают ржавые забракованные ванты, - активист Селик 12

На верхних анкерах, которые закручивают непосредственно в арку, следы многолетней ржавчины и плесени. Учитывая, что ванта будет постоянно находиться под давлением проезжей части, в какой-то момент резьба может окончательно сгнить, и эта болванка выстрелит в проезжающий автомобиль или автобус.

Селик отмечает, что по словам специалистов, из-за коррозии ванты прослужат не 100 гарантированных заводом лет, а 30-40. Кроме того, добавляет он, вантам нельзя долго быть в скрученном состоянии, они пропитаны специальным антикоррозийным герметиком (протектор-заполнитель), который со временем дубеет: "И если ванта будет скрученная, то он так и задубеет. И когда ванту развернуть, то антикоррозийное покрытие полопается и она изнутри станет негерметичной и непригодной к использованию".

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"Предполагаю, что подвешивание забракованных вант - это временное решение, чтобы ускорить открытие моста, но зачем во времена кризиса и государственной экономии тратить лишние средства киевлян на дополнительную замену вант?" - резюмирует Селик.

На Подольско-Воскресенском мосту в Киеве вешают ржавые забракованные ванты, - активист Селик 13
На Подольско-Воскресенском мосту в Киеве вешают ржавые забракованные ванты, - активист Селик 14
На Подольско-Воскресенском мосту в Киеве вешают ржавые забракованные ванты, - активист Селик 15

Киев (25580) мост (1028) строительство (1997)


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Топ комментарии
+17
Сколько не смотрел фото, так и не увидел, где же там проржавевшие насквозь ванты. Легкие локальный налет ржавчины, который вообще ни о чем.
Какой-то чудак на букву "м" разгоняет зраду, может надеясь что-то срубить.
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11.06.2020 12:34
+10
Для вантів ця іржа некритична, пофарбують зверху після монтажу і будуть кожен рік перевіряти і фарбувати і замінять якщо буде механічний розрив проволоки вантів! На пустому місці крик!
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11.06.2020 12:48
+9
легкий налет ржавчины это ржавые???
Опять надо бабла на новых отмыть?
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11.06.2020 12:25
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А ну, киевляне, давай слугу народа в меры!
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11.06.2020 12:23 Ответить
Для вантів ця іржа некритична, пофарбують зверху після монтажу і будуть кожен рік перевіряти і фарбувати і замінять якщо буде механічний розрив проволоки вантів! На пустому місці крик!
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11.06.2020 12:48 Ответить
Я думаю не на пустом месте, а к выборам под боксера.
Я посмотрел эти фотки, но экспертом-мостостроителем у нас является какой-то блоггер.
А президентом у нас является клоун.
А .....
Ну вы поняли, что в первом коменте моем был сарказм)))
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11.06.2020 12:54 Ответить
ісчо би.
Там він розгледів плісняву на вантах!
Все!
Ванти тепер в їжу не пригодні!
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11.06.2020 20:53 Ответить
Слесарь мостостроения 18-го разряда)))
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11.06.2020 21:28 Ответить
Вообще-то только в Киеве Гидрант не віиграл 2-ой тур...
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11.06.2020 13:30 Ответить
Ты со Львовом не путаешь?
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11.06.2020 14:27 Ответить
ой зелох и настроит мосты!
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11.06.2020 12:24 Ответить
ага, дороги строять зараз успішно тому він піариться дорогами, хоча не має до них відношення, вони будуватимуться і без нього і його відосіків. а чого моста не піарить собою? ось у чому суть.
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11.06.2020 13:29 Ответить
легкий налет ржавчины это ржавые???
Опять надо бабла на новых отмыть?
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11.06.2020 12:25 Ответить
А ржавчина только снаружи?
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11.06.2020 12:39 Ответить
для того они и предназначены - быть под открытым небом...и в стужу и в зной, и ночью и днем...
и в лондоне и сан-франциско и нью-йорке такая же картина...
и только мост через амур не такой
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11.06.2020 13:02 Ответить
Ты хоть сам слышишь то, что пишешь? Они, мол, предназначены для того, чтобы ржаветь...
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11.06.2020 15:24 Ответить
не меньше, чем ты живешь, чтобы стареть...
не, ну, борись, конечно с этим, - пей вовнутрь, мажь снаружи
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11.06.2020 21:45 Ответить
Пидалик голимый казнокрад поэтому для зе он тоже свой.
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11.06.2020 12:27 Ответить
Тищенко крепкий хозяйственник?)))
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11.06.2020 12:28 Ответить
Такая же мразота.
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11.06.2020 12:38 Ответить
Простите, а вы не из электората зеленского?
Просто....
Если вы хотите хорошего мера и вы киевлянин, то при въезде в Киев со стороны болванов, на метро черниговская перпендикулярно направо метров через четыреста соевой стороны перед магазином фора детский кукольный театр.
Там есть честные искренние.
За Артемона проголосует?
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11.06.2020 12:47 Ответить
Вот это надо было такой опус строчить? И да - я хочу, чтоб в Украине коррупция была на уровне плинтуса, а за коррупцию была смертная кара.
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11.06.2020 18:53 Ответить
Хотите коррупцию в Украине ниже плинтуса - делайте.
Есть два варианта:
один для вас неприемлем, а другой вы уже сделали.
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11.06.2020 20:41 Ответить
У меня есть только один вариант - давно и осмысленно, но главное этого желает украинский народ, а значит произойдёт.
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11.06.2020 21:20 Ответить
А..... Кукольный театр, так кукольный театр!)))
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11.06.2020 21:29 Ответить
Да, кукловодов готовят, но думаю всё закончится без них.
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11.06.2020 22:34 Ответить
Мудрый нарИд многое придумывал)))
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12.06.2020 02:10 Ответить
Украинский мудрый народ только в 21 веке уже неединыжды удивлял и восхищал весь мир, и дальше так же будет.
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12.06.2020 08:52 Ответить
и здесь облажались, ни хранить не установить ни рук ни мозга у людей нет, капец
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11.06.2020 12:30 Ответить
Вообще-то хранили с 2010 года - это сколько мэров сменилось?
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11.06.2020 12:51 Ответить
сумели, сохранили, не просрали...
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11.06.2020 13:03 Ответить
ой а хто у нас в той час був в президентах, прем'єрах і у мерах Києва?


Усє бубачкіни корефани!
Ой як невдобно получілась...
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11.06.2020 20:55 Ответить
Мери були гарні й різні - і помаранчеві, і риговські. Президент - вже третій з того часу. А ванти іржавіють.
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11.06.2020 23:44 Ответить
якщо ви про Черновецького, то він не помаранчевий, а ждвський - а що ті що ригі для українців однакові
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15.06.2020 08:30 Ответить
Я про Омельченка. А вас, як антисеміта - в спам.
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16.06.2020 01:49 Ответить
ну то наймись до богоізбраних підбирати крихти з їхнього столу
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16.06.2020 12:45 Ответить
тебе пора в родную говень
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11.06.2020 12:35 Ответить
Одним словом - активист!
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11.06.2020 12:33 Ответить
а когда поставят они ржаветь не будут?
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11.06.2020 12:34 Ответить
Сколько не смотрел фото, так и не увидел, где же там проржавевшие насквозь ванты. Легкие локальный налет ржавчины, который вообще ни о чем.
Какой-то чудак на букву "м" разгоняет зраду, может надеясь что-то срубить.
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11.06.2020 12:34 Ответить
Серьезно?
На последнем фото не полный кизлец!
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11.06.2020 12:36 Ответить
нє, слєгка повєрхносная коррозія
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11.06.2020 13:00 Ответить
Видимо у его знакомого есть новые ванты, которые "совершенно случайно" подходят к этому мосту и стоят не так дорого.
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11.06.2020 12:39 Ответить
Как говорил Александр Масляков, тут у нас в кустах случайно оказался рояль.
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11.06.2020 12:52 Ответить
Вы смеетесь, а я реально такое наблюдал 7 лет назад. В моем городе ставили платный проезд со шлагбаумом и спустя несколько дней после запуска оказалось, что шлагбаум не выдерживает нагрузки из-за частых открытий-закрытий. Приехал зам. мэра, посмотрел и сказал, что у него в гараже валяется (!) шлагбаум. Со временем шлагбаумы заменили на нормальные, но вот только был ли среди них "гаражный" я уже не в курсе)
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11.06.2020 12:57 Ответить
То они проржавели под тем снегом, за вывоз которого педалик заплатил 400 лимонов
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11.06.2020 12:34 Ответить
Чушь высосаная из пальца. А ещё они серые, а должны быть розовые и блестящие.
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11.06.2020 12:36 Ответить
краще б виглядала новина: на Подільсько-Воскресенському мості почали вішати колаборантів: поряд вісять шуфрич, королевська, єфрємов, мураєв, бойко, медвечук, рабінович, добкін, кернес та інші видатні просувачи *********
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11.06.2020 12:37 Ответить
І не ходіть по мосту бо вони можуть обірватися з бракованих вантів.
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11.06.2020 13:06 Ответить
Педалик со святашем ещё умудрились взять кредит на транспорт под такой процент, которого в природе не бывает
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11.06.2020 12:37 Ответить
Для жителей глухих хуторов докладаю.
Ближайший бизнеспартнер педалика святош - такая редкая скотина, что даже Портнова ещё надо долго стремиться.
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11.06.2020 12:43 Ответить
Шо маємо те маємо...
КРЩАТик - мостобудівник..
Чекаю АнаЛіз від профффесіОнала..
🤗
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11.06.2020 12:45 Ответить
Селик , ты безграмотный абсолютно...
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11.06.2020 12:48 Ответить
На Подільсько-Воскресенському мосту в Києві вішають іржаві забраковані ванти, - активіст Селик - Цензор.НЕТ 2584
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11.06.2020 12:50 Ответить
особой ржавчіни нє замєтіл. Нада бумагу гдє проізводітєль запєчатлєл брак
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11.06.2020 12:56 Ответить
Ты не там смотрел, нужно в голове у него. То он пишет нужно менять без разговоров, то 30-40 лет прослужат.
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11.06.2020 12:59 Ответить
Лише виробник може дати добро на використання? Це щось нове у будівництві, а я думав має бути стороння експертиза, бо виробнику лише дай волю, він такого наробить...
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11.06.2020 13:02 Ответить
ну, да...дає добро, вказує умови використання, несе відповідальність за якість, подовжує терміни експлуатації
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11.06.2020 13:07 Ответить
Кто такой этот Виталий Селик?
https://www.facebook.com/selykv

Человек, не имеющий никакого технического образования.
Увидел ржавчину - и в крик.
А он не видел только что изготовленного морского судна, еще не защищенного покрытиями? Оно всё ржавое!
Обыкновенный самопиарщик.
" Гарантия завода на них уже не действует. Их следует заменить без разговоров."
Откуда подобные заключения?
Он читал ТУ на эти ванты?
Хреново, когда за дело берутся неучи, но еще хуже, когда неучи начинают поучать.

Источник: https://censor.net/p3201349
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11.06.2020 13:06 Ответить
а от на найвищу владну гілку можна і нєучєй...
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11.06.2020 13:09 Ответить
Це не Селік це тупий малоосвіченний СЕЛЮК ! Хай візьме металеву щітку і ржи як не було. Що з рагуля взяти?
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12.06.2020 12:10 Ответить
Самый безмозглый вброс 2020 года!
Учись Шарий как надо вбрасывать!
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11.06.2020 13:08 Ответить
По его словам, сейчас подвешивают старые, закупленные еще в 2010 году ванты, в 2010 году мером до ноября был Я и моя молодая команда.
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11.06.2020 13:10 Ответить
А де був цей активіст коли десятиліттями там взагалі нічого не робилося на мосту???????
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11.06.2020 13:11 Ответить
ДБН В.2.3-22:2009

п.4.2. "Если блогер-недоучка где-то увидел ржавчину - то вс' пропало!"
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11.06.2020 13:20 Ответить
Мені здається що ці ванти, які називають ржавими ще прослужать років з 200
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11.06.2020 13:22 Ответить
Чекайте, справа тут не зовсім у іржі. Коли міст після довгого простою, почали відновлювати, старі ванти (які майже десять років пролежали скрученими невідомо в яких умовах) визнали непридатними і закупили у виробника в Німеччині нові і деяка їх частина вже, начебто, навіть прибула у Київ і скоро мала навішуватись. А питання в мене таке: чому (як видно із фото) навішуються старі ванти і де нові?
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11.06.2020 13:48 Ответить
Так они же все равно на открытом воздухе будут висеть.
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11.06.2020 13:57 Ответить
Не зовсім так, вони майже десять років пролежали у скрученому стані, деформувались і втратили свої проєктні несучі властивості, адже розраховані інженерами на тримання навантаження розпрямленими.
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11.06.2020 14:12 Ответить
Смотрел передачу - взгляд изнутри про сталь. И там показывали вантовый мост в Бруклине и говорят ванты из стали хотели повесить и была одна проблема - это коррозия. И они ее решили - сделав гальванизацию от коррозии. Это когда добавляются к стали цинк и сталь не ржавеет после этого. И там показали, что мост с этими вантами построили хер знает сколько и на вантах нету коррозии даже после десятков лет. И там сказали, если бы не гальванизация, то этот мост давно бы уже не стоял. вот такие и нам нужно делать ванты!
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11.06.2020 14:17 Ответить
если заглянуть на тормозные диски нового автомобиля, который месяц стоял на стоянке автосалона, можно обнаружить ржавщину. в принципе новость от активиста из этой серии
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11.06.2020 14:54 Ответить
Быть этому активисту депутатом от клоунов.
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11.06.2020 18:20 Ответить
Эта ржавчина возникла из-за грубого обращения с вантами. Банально, их повредили при транспортировке. А потом они лежали под открытым небом.
Интересно. Похоже, автор полагает что ванты должны работать в спец помещении, сухом и с кондиционером, а не на открытом воздухе.
Жилы канатов на большей части вант имеют следы коррозии.

На фото 2 и 3 нет следов коррозии на жилах канатов, есть коррозия на оплетке канатов, а это - не силовая часть, на прочность не влияет, нагрузку не несет. Факт нужна только при скрутке каната в бухту и транспортировке.
На верхних анкерах, которые закручивают непосредственно в арку, следы многолетней ржавчины
Это - явный бардак при хранении, нужно или заменять или обеспечить, чтоб заржавленная часть резьбы (если это резьба) не участвовала в работе. Ну и предотвратить дальнейшую коррозию.

и плесени.

Плесень на оцинкованной стали - это открытие.

Те бардак, требуется осмотр спецами перед монтажом, но автор - явно не спец. За неравнодушие автору - респект.
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11.06.2020 21:11 Ответить
А ванты, на мост повешенные не будут случайно подвергаться воздействию дождей?
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11.06.2020 21:12 Ответить
а ше глобальне потепління
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11.06.2020 23:14 Ответить
кому то отката походу не дали на лапу наверняка
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11.06.2020 21:17 Ответить
WD-шкой брызнуть и будет гуд...
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11.06.2020 23:55 Ответить
Страх, оказывается железо может покрыться окислом!!!
Как же люди тысячелетиями не знали этот факт?))
Или автор разгона этой зрады всех считает за зебилов либо сам в школе не учился и не знает, что любой металл покрывается окислом даже золото, не говоря уже о серебре, меди и железе. Железо может покрыться ржавчиной уже за сутки. Опасна не поверхностная ржавчина, а сквозная глубинная. Да и эти ванты будут работать под открытым небом, под дождем, снегом, обледенением, а не лежать под стеклом в музее.
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18.06.2020 18:52 Ответить
 
 