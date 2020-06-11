На Подольско-Воскресенском мосту в Киеве вешают ржавые забракованные ванты, - активист Селик. ФОТОрепортаж
Ванты, которые начали устанавливать на арочную конструкцию Подольско-Воскресенского моста в Киеве, покрыты ржавчиной и были ранее забракованы производителем.
Об этом сообщает активист Виталий Селик, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас подвешивают старые, закупленные еще в 2010 году ванты, которые пролежали все это время под открытым небом и которые забраковал сам производитель: "Для понимания, никто другой, кроме завода-изготовителя, не имеет права принять решение о возможности эксплуатации вант. Все - они металлолом!"
Селик специально отправился на место строительства моста, чтобы запечатлеть установку ржавых вант.
Вот так выглядели новые ванты, прибывшие из Германии в январе 2020 года. Они постоянно были прикрыты и до сих пор в таком состоянии.
А так выглядит анкер ванты, которую сейчас вешают на арку моста. Эта ржавчина возникла из-за грубого обращения с вантами. Банально, их повредили при транспортировке. А потом они лежали под открытым небом. Гарантия завода на них уже не действует. Их следует заменить без разговоров.
Всего должны подвесить 68 вант - по 34 с каждой стороны проезжей части.
Жилы канатов на большей части вант имеют следы коррозии. То есть они были повреждены при транспортировке, а затем хранились во влажной среде. На новых вантах следов повреждений нет и не может быть.
Чтобы ржавчина была менее заметной, ванты обмотали стрейч-пленкой.
Ржавчина на сколах довольно старая, но есть и много свежих царапин (там где блестит). Это говорит о том, что установка вант проводится очень грубо. Следует учитывать, что такие царапины уничтожают защитное цинковое покрытие.
Дерево, на котором хранили ванты, очень старое. У нынешних тросов упаковочных дерево до сих пор имеет светлый тон.
Материал, который прокладывался между витками вант, сгнил за годы во влажной среде.
Гнездо, которое осы построили между вант.
На верхних анкерах, которые закручивают непосредственно в арку, следы многолетней ржавчины и плесени. Учитывая, что ванта будет постоянно находиться под давлением проезжей части, в какой-то момент резьба может окончательно сгнить, и эта болванка выстрелит в проезжающий автомобиль или автобус.
Селик отмечает, что по словам специалистов, из-за коррозии ванты прослужат не 100 гарантированных заводом лет, а 30-40. Кроме того, добавляет он, вантам нельзя долго быть в скрученном состоянии, они пропитаны специальным антикоррозийным герметиком (протектор-заполнитель), который со временем дубеет: "И если ванта будет скрученная, то он так и задубеет. И когда ванту развернуть, то антикоррозийное покрытие полопается и она изнутри станет негерметичной и непригодной к использованию".
"Предполагаю, что подвешивание забракованных вант - это временное решение, чтобы ускорить открытие моста, но зачем во времена кризиса и государственной экономии тратить лишние средства киевлян на дополнительную замену вант?" - резюмирует Селик.
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Я посмотрел эти фотки, но экспертом-мостостроителем у нас является какой-то блоггер.
А президентом у нас является клоун.
А .....
Ну вы поняли, что в первом коменте моем был сарказм)))
Там він розгледів плісняву на вантах!
Все!
Ванти тепер в їжу не пригодні!
Опять надо бабла на новых отмыть?
и в лондоне и сан-франциско и нью-йорке такая же картина...
и только мост через амур не такой
не, ну, борись, конечно с этим, - пей вовнутрь, мажь снаружи
Просто....
Если вы хотите хорошего мера и вы киевлянин, то при въезде в Киев со стороны болванов, на метро черниговская перпендикулярно направо метров через четыреста соевой стороны перед магазином фора детский кукольный театр.
Там есть честные искренние.
За Артемона проголосует?
Есть два варианта:
один для вас неприемлем, а другой вы уже сделали.
Усє бубачкіни корефани!
Ой як невдобно получілась...
Какой-то чудак на букву "м" разгоняет зраду, может надеясь что-то срубить.
На последнем фото не полный кизлец!
Ближайший бизнеспартнер педалика святош - такая редкая скотина, что даже Портнова ещё надо долго стремиться.
КРЩАТик - мостобудівник..
Чекаю АнаЛіз від профффесіОнала..
🤗
https://www.facebook.com/selykv
Человек, не имеющий никакого технического образования.
Увидел ржавчину - и в крик.
А он не видел только что изготовленного морского судна, еще не защищенного покрытиями? Оно всё ржавое!
Обыкновенный самопиарщик.
" Гарантия завода на них уже не действует. Их следует заменить без разговоров."
Откуда подобные заключения?
Он читал ТУ на эти ванты?
Хреново, когда за дело берутся неучи, но еще хуже, когда неучи начинают поучать.
Источник: https://censor.net/p3201349
Учись Шарий как надо вбрасывать!
п.4.2. "Если блогер-недоучка где-то увидел ржавчину - то вс' пропало!"
Интересно. Похоже, автор полагает что ванты должны работать в спец помещении, сухом и с кондиционером, а не на открытом воздухе.
Жилы канатов на большей части вант имеют следы коррозии.
На фото 2 и 3 нет следов коррозии на жилах канатов, есть коррозия на оплетке канатов, а это - не силовая часть, на прочность не влияет, нагрузку не несет. Факт нужна только при скрутке каната в бухту и транспортировке.
На верхних анкерах, которые закручивают непосредственно в арку, следы многолетней ржавчины
Это - явный бардак при хранении, нужно или заменять или обеспечить, чтоб заржавленная часть резьбы (если это резьба) не участвовала в работе. Ну и предотвратить дальнейшую коррозию.
и плесени.
Плесень на оцинкованной стали - это открытие.
Те бардак, требуется осмотр спецами перед монтажом, но автор - явно не спец. За неравнодушие автору - респект.
Как же люди тысячелетиями не знали этот факт?))
Или автор разгона этой зрады всех считает за зебилов либо сам в школе не учился и не знает, что любой металл покрывается окислом даже золото, не говоря уже о серебре, меди и железе. Железо может покрыться ржавчиной уже за сутки. Опасна не поверхностная ржавчина, а сквозная глубинная. Да и эти ванты будут работать под открытым небом, под дождем, снегом, обледенением, а не лежать под стеклом в музее.