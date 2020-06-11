Электричка "Киев-Нежин" в разгар пандемии коронавируса: переполненные вагоны и пассажиры без масок. ФОТО
Пользователи обнародовали фотографии из переполненной пригородной электрички "Киев-Нежин". Вместе с тем, в Украине сегодня зафиксировано "рекордное" число выявленных за сутки случаев COVID-19.
1 июня в Украине возобновились пригородные железнодорожные пассажироперевозки. В "Укрзализныце" опубликовали условия, при которых пассажиров будут допускать в поезда. Основными правилами, в частности, являются следующие: пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках; измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон. Кроме того, остается в силе рекомендация Минздрава о соблюдении дистанции в 1,5 м, сообщает Цензор.НЕТ.
Вместе с тем, в сети опубликованы кадры из переполненной электрички "Киев-Нежин". На фотографиях видно, что пассажиров значительно больше, чем мест для сидения. Также значительная часть пассажиров находятся в поезде без маски или со спущенной на бороду маской.
Напомним, сегодня в Украине "рекордное" количество случаев COVID-19 за сутки - 689, умер 21 человек, всего зафиксировали 29 070 случаев. Кроме того, в столице рекорд суточной заболеваемости COVID-19: зафиксирован 91 новый случай.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
НАЗВИ МЕНІ ХОТЬ ОДНОГО ДЕПУТАТА ,ЩО ПОМЕР ВІД ТАК ЗВАНОГО "КОРОНАВІРУСУ"!
в 33+ хорошо в тени на берегу водоёма с прохладным белым винцом, разведённым пополам с водой....
снимая маску НИКТО о "бульонах бактерий" не думает!
скоро тоже по 1к+ заболевших в день будет.
В них кортежів та літаків немає.
Хотіла би я побачити його після 20-30 км на самокаті при +28 тепла.
ВСІХ КРАЇН СВІТУ.
АЛЕ СУСПІЛЬСТВО З МЕТОЮ САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ПОВИННО ІГНОРУВАТИ ЦЮ ПРОБЛЕМУ.
А тем временем: Лучанку, яка перебувала на зупинці без маски в 00.19 , оштрафували на 17 тисяч гривень http://bug.org.ua/news/luchanku-iaka-perebuvala-na-zupyntsi-bez-masky-oshtrafuvaly-na-17-tysiach-hryven-435900/
За останні роки це не перше адміністративне правопорушення лучанки. Рік тому, коли вона ще працювала комплектувальницею на заводі "Кромберг енд Шуберт Україна", цей же суд визнав її винною у вчиненні іншого адмінпорушення - зберіганні наркотичних речовин. Тоді на жінку відкрили і кримінальне провадження, яке згодом просто закрили.
Саму ж Кульчецьку хоч і визнали винною в адмінпорушенні, але штрафувати не стали через закінчення строків накладення адмінстягнення. До того ж, суд взяв до уваги, що жінка перебувала на стаціонарному лікуванні у Волинській обласній психіатричній лікарні м. Луцька.
Цікаво чи судді пройшли тестування?
Она не разговаривает с народом , не объясняет , не инвестирует в развитие этого народа как это есть в той Дании например , где даже Королева выступала с обращением к народу и четко и ясно все людям объясняла .
Примьер-министр тоже почти каждый день выступала и говорила , что и как надо делать .
Там даже поручней нет. Если, не дай Бог, будет экстренное торможение - масса народу покалечится.
страждання ,сум і біль нерозуміння
застиг в очах..
вже другий рік..
Їй жарко і сумно в електричці..
і навіть пожалів би..
але маю підозру,що повернувшись додому ,за тиждень більшість її родини отримає позитивні
Ковід-тести (((
Ковід-тести (((" - может и да, а может и нет( 50/50 (с)). Но то, что ее семье нечего будет есть, если она не будет ездить на работу - наверняка.
количество электричек сокращено в двое
работающих не сократилось в двое
люди по неделе жили в вагоначиках
нанимали квартиры на 3-4 человека
в половине населённых пунктах нет аптек
надо купить самое элементарное /вот и едут /
многие жили с продаж на привокзальных рыночках
надо продать пучок зелени редиски
у них нет как депутатов три дня работы в неделю
Так было, есть и будет !
Метрополітен - ранковий інтервал складає 6-7 хвилин (червона гілка). На перонах й у вагонах скупчення людей. Більшість у масках. Іноді закривають на вхід - утворюють скупчення біля входу.
Київ. Й не понятно чого росте кількість інфікованих...