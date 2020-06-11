Электричка "Киев-Нежин" в разгар пандемии коронавируса: переполненные вагоны и пассажиры без масок. ФОТО

Пользователи обнародовали фотографии из переполненной пригородной электрички "Киев-Нежин". Вместе с тем, в Украине сегодня зафиксировано "рекордное" число выявленных за сутки случаев COVID-19.

1 июня в Украине возобновились пригородные железнодорожные пассажироперевозки. В "Укрзализныце" опубликовали условия, при которых пассажиров будут допускать в поезда. Основными правилами, в частности, являются следующие: пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках; измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон. Кроме того, остается в силе рекомендация Минздрава о соблюдении дистанции в 1,5 м, сообщает Цензор.НЕТ.

Вместе с тем, в сети опубликованы кадры из переполненной электрички "Киев-Нежин". На фотографиях видно, что пассажиров значительно больше, чем мест для сидения. Также значительная часть пассажиров находятся в поезде без маски или со спущенной на бороду маской.

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Напомним, сегодня в Украине "рекордное" количество случаев COVID-19 за сутки - 689, умер 21 человек, всего зафиксировали 29 070 случаев. Кроме того, в столице рекорд суточной заболеваемости COVID-19: зафиксирован 91 новый случай.