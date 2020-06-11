КОРД задержал в Виннице банду из семи человек за вымогательство 50 тыс. грн несуществующего долга. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

10 июня в Виннице следователи-детективы ГУ Нацполиции в Винницкой области совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований под процессуальным руководством прокуратуры области задокументировали противоправные действия участников преступной группировки, которые требовали несуществующий долг в размере 50 тыс. гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Злоумышленников задержали бойцы спецподразделения КОРД во дворе многоэтажек на улице Андрея Первозванного.

По словам начальника полиции Винницкой области Ивана Ищенко, в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство) в процессуальном порядке задержаны семь злоумышленников в возрасте от 21 до 27 лет, по подозрению в вымогательстве у 23-летнего винничанина.

Задержание произошло во время встречи злоумышленников с потерпевшим, в ходе которой последний передал вымогателям часть указанной суммы.

На месте происшествия проведены первоочередные следственные действия, у злоумышленников изъяты денежные средства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое жителей Николаева требовали у бизнесмена несуществующий долг, - полиция. ФОТО

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения - содержание под стражей. За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям.







Фото: сайт полиции