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КОРД задержал в Виннице банду из семи человек за вымогательство 50 тыс. грн несуществующего долга. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

10 июня в Виннице следователи-детективы ГУ Нацполиции в Винницкой области совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований под процессуальным руководством прокуратуры области задокументировали противоправные действия участников преступной группировки, которые требовали несуществующий долг в размере 50 тыс. гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Злоумышленников задержали бойцы спецподразделения КОРД во дворе многоэтажек на улице Андрея Первозванного.

По словам начальника полиции Винницкой области Ивана Ищенко, в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство) в процессуальном порядке задержаны семь злоумышленников в возрасте от 21 до 27 лет, по подозрению в вымогательстве у 23-летнего винничанина.

Задержание произошло во время встречи злоумышленников с потерпевшим, в ходе которой последний передал вымогателям часть указанной суммы.

КОРД задержал в Виннице банду из семи человек за вымогательство 50 тыс. грн несуществующего долга 01

На месте происшествия проведены первоочередные следственные действия, у злоумышленников изъяты денежные средства.

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Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения - содержание под стражей. За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

КОРД задержал в Виннице банду из семи человек за вымогательство 50 тыс. грн несуществующего долга 02

Правоохранители проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям.

КОРД задержал в Виннице банду из семи человек за вымогательство 50 тыс. грн несуществующего долга 03
КОРД задержал в Виннице банду из семи человек за вымогательство 50 тыс. грн несуществующего долга 04
КОРД задержал в Виннице банду из семи человек за вымогательство 50 тыс. грн несуществующего долга 05
Фото: сайт полиции

Винница (726) Винницкая область (1037) вымогательство (428) Нацполиция (16498) КОРД (169)


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Топ комментарии
+2
Судя по последнему фото, нехилые задницы отъели себе вымогатели.
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11.06.2020 13:59
+1
Це той Іван Іщенко, що 2 травня був зафіксований поруч із заколотниками, що стріляють з-за спин поліції в бік українських активістів
КОРД задержал в Виннице банду из семи человек за вымогательство 50 тыс. грн несуществующего долга - Цензор.НЕТ 3262

Тоді не вірю
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11.06.2020 13:18
+1
Какой-то мелкий вымогатель пошел, полтос гривень на семерых как-то маловато
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11.06.2020 14:00
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Грося фулюганить?
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11.06.2020 13:13 Ответить
Це той Іван Іщенко, що 2 травня був зафіксований поруч із заколотниками, що стріляють з-за спин поліції в бік українських активістів
КОРД задержал в Виннице банду из семи человек за вымогательство 50 тыс. грн несуществующего долга - Цензор.НЕТ 3262

Тоді не вірю
показать весь комментарий
11.06.2020 13:18 Ответить
Судя по последнему фото, нехилые задницы отъели себе вымогатели.
показать весь комментарий
11.06.2020 13:59 Ответить
Какой-то мелкий вымогатель пошел, полтос гривень на семерых как-то маловато
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11.06.2020 14:00 Ответить
головпес перестав платити своїм ботам? швидко перекваліфікувались!
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11.06.2020 14:04 Ответить
ну если все действительно как написано, тогда мусорам зачет. так глядишь в будущем и полицейскими станут.
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11.06.2020 16:10 Ответить
Ну і нормально . По десяточці впаяти кожному , нехай будівельникам рукавиці шиють .
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11.06.2020 18:23 Ответить
Виталий , нет , по 10ке не дадут при любом раскладе , что есть плохо
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11.06.2020 19:12 Ответить
Всі затримані поліцаї ?
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11.06.2020 20:28 Ответить
все смешило когда при задержании кричат одновременно "руки за спину" и "руки за голову"
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12.06.2020 10:12 Ответить
ублюдки , коллекторы
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12.06.2020 11:37 Ответить
 
 