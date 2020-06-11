РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11637 посетителей онлайн
Новости Фото
6 615 53

Если эта власть хочет последовать примеру Януковича, она должна будет последовать ему до конца, - Стерненко под главком СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Одесский активист Сергей Стерненко прибыл в Главное управление СБУ в Киеве, где ему должны вручить подозрение.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В своем выступлении перед входом в здание он отметил, что "Аваков и Венедиктова хотят отобрать у нас право на защиту нашей жизни".

По его словам, показательным является то, что один из нападавших на Стерненко сбежал из Украины и его до сих пор не объявили в розыск, несмотря на ходатайство сделать это.

"Если эта власть хочет поиграть в диктатуру, то она очень об этом пожалеет. Если эта власть берет пример с Виктора Януковича, она должна знать, что берет этот пример до конца", - сказал Стерненко.

Смотрите также: Активисты пришли под главк СБУ поддержать Стерненко: "Будет жарко, будет гореть. Очень ху#во будет, если Сергея закроют". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Если эта власть хочет последовать примеру Януковича, она должна будет последовать ему до конца, - Стерненко под главком СБУ 01
Если эта власть хочет последовать примеру Януковича, она должна будет последовать ему до конца, - Стерненко под главком СБУ 02
Если эта власть хочет последовать примеру Януковича, она должна будет последовать ему до конца, - Стерненко под главком СБУ 03
Если эта власть хочет последовать примеру Януковича, она должна будет последовать ему до конца, - Стерненко под главком СБУ 04
Если эта власть хочет последовать примеру Януковича, она должна будет последовать ему до конца, - Стерненко под главком СБУ 05
Если эта власть хочет последовать примеру Януковича, она должна будет последовать ему до конца, - Стерненко под главком СБУ 06
Если эта власть хочет последовать примеру Януковича, она должна будет последовать ему до конца, - Стерненко под главком СБУ 07

Фото, видео - Олег Богачук

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

СБУ (19931) Стерненко Сергей (403) Богачук Олег (1462)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
До конца не получиться,Ростов не резиновый
показать весь комментарий
11.06.2020 13:16
+12
в тебе VPN не спрацював! Відклеївся, касап ти ольгінський!
показать весь комментарий
11.06.2020 13:27
+11
До самого Ростова!
показать весь комментарий
11.06.2020 13:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До самого Ростова!
показать весь комментарий
11.06.2020 13:15 Ответить
До конца не получиться,Ростов не резиновый
показать весь комментарий
11.06.2020 13:16 Ответить
Може то до Ростова і не вийде, а до якогось кінця - запросто! Можливо, до чеченського "кінця". 🤔
показать весь комментарий
11.06.2020 13:31 Ответить
ой, ой 100500 больных! только что! да антирекорд! срочно карантин и комендантский час!
показать весь комментарий
11.06.2020 13:17 Ответить
Стерненко розумний, він наш українець, патріот. Якщо вбережемо його - це наш новий Степан Бандера, впевнений.
показать весь комментарий
11.06.2020 13:18 Ответить
Чет я не припомню чтоб Бандера крышевал наркоту и бардели, да и в АТО этого Стерненко никто не видел.
показать весь комментарий
11.06.2020 13:20 Ответить
Про наркоту, яку він кришував в 18 років, це тобі пітушарій розповів, даун ти?
показать весь комментарий
11.06.2020 13:37 Ответить
Есть дело, есть прослушка. шарий здесь при чем?
показать весь комментарий
11.06.2020 14:36 Ответить
януковощ наивный ребенок с совковой партией регионов ...
показать весь комментарий
11.06.2020 13:18 Ответить
а 4 тис беркутні це жовтенята?
показать весь комментарий
11.06.2020 14:16 Ответить
Да задолбал, получил бы подозрения и ждал суда чтоб доказать правоту, вот к чему весь этот пафос.
показать весь комментарий
11.06.2020 13:18 Ответить
Суд - то для звичайних громадян. Активісти мають бути звільнені від слідства і суду у будь-якому випадку що б вони не зробили. Перед законом усі рівні, але деякі - рівніші.
показать весь комментарий
11.06.2020 13:22 Ответить
А че то поменялось??
Наступники роблять Все , чого боялися вПОПУредники..
Таки вже 30(!!!) років!
🤣
показать весь комментарий
11.06.2020 13:20 Ответить
він не визнає цього... Бо він - 73/43%зебіл, Дебіл, короче.

А мені - боляче... я не переконав сусідів...
показать весь комментарий
11.06.2020 13:28 Ответить
Система та сама, що і за часів хама та петрика..що ж він хотів..?
показать весь комментарий
11.06.2020 13:21 Ответить
в тебе VPN не спрацював! Відклеївся, касап ти ольгінський!
показать весь комментарий
11.06.2020 13:27 Ответить
Отримую інструкуції у масквабаді..я ти як думав..?
показать весь комментарий
11.06.2020 13:34 Ответить
якби тільки петрика
Если эта власть хочет последовать примеру Януковича, она должна будет последовать ему до конца, - Стерненко под главком СБУ - Цензор.НЕТ 4016
показать весь комментарий
11.06.2020 13:27 Ответить
Это пять.
показать весь комментарий
11.06.2020 14:05 Ответить
Як це ти пропхався на Цензор з аквафрешем?
показать весь комментарий
11.06.2020 13:29 Ответить
а что, в паРашке ЦН запрещен?
показать весь комментарий
11.06.2020 13:34 Ответить
Бандерівський Цензор за паребріком заблокований.
показать весь комментарий
11.06.2020 13:45 Ответить
вона чо. не знал.
терзают меня смутные сомнения....а ты откудова знаешь?
показать весь комментарий
11.06.2020 13:53 Ответить
От верблюда.
показать весь комментарий
11.06.2020 13:54 Ответить
а шас он напишет - шо в разведку ходил)))
показать весь комментарий
11.06.2020 13:35 Ответить
Кажу ж, за інструкціями мотався..
показать весь комментарий
11.06.2020 13:49 Ответить
Якщо ця влада хоче взяти приклад з Януковича, вона муситиме наслідувати його до кінця, - Стерненко під головком СБУ - Цензор.НЕТ 6874
показать весь комментарий
11.06.2020 13:50 Ответить
а мавзолей видел ,а дедушку ленина в нем - а водку пил и на балалайке поиграл вдоволь -да уж )))
показать весь комментарий
11.06.2020 14:07 Ответить
Не забувайте про приємний сморід лаптей..це можна відчути тільки в реалі..
показать весь комментарий
11.06.2020 14:32 Ответить
До провайдера питання..вай хвай такий упіймав..
показать весь комментарий
11.06.2020 13:51 Ответить
а почему СБУ занимается обычной уголовкой?
показать весь комментарий
11.06.2020 13:25 Ответить
ты что - действительно не понимаешь? Это же сам СТЕРНЕНКО!!!
показать весь комментарий
11.06.2020 13:27 Ответить
Если эта власть хочет последовать примеру Януковича, она должна будет последовать ему до конца, - Стерненко под главком СБУ - Цензор.НЕТ 2734
ВЕРНОЙ ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ, СОРАТНИКИ -ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕ БИЛЫ -КАПИТУЛЯНТЫ!
показать весь комментарий
11.06.2020 13:33 Ответить
Отпустите его, он всего навсего шлялся по улице с ножом, а потом догнал убегавшего хулигана и в целях самообороны его зарезал. Это нормально же
показать весь комментарий
11.06.2020 13:34 Ответить
Премія Дарвіна твоя
показать весь комментарий
11.06.2020 13:36 Ответить
Дарвин - по твоей части, животное
показать весь комментарий
11.06.2020 14:00 Ответить
Быдлу смешно.
показать весь комментарий
11.06.2020 13:44 Ответить
А что сказать то хотел, аристократ?
показать весь комментарий
11.06.2020 13:46 Ответить
хароший мальчік - подивимось шо з нього виросте. Дай Бог, шось добре получиця
показать весь комментарий
11.06.2020 13:51 Ответить
КОгда он говорит "эта власть" - он должен бить себя по башке. Сам и привел эту банду к власти а теперь ему эта власть "не такая".
показать весь комментарий
11.06.2020 14:02 Ответить
на четвертой фотке снизу - чувак в розовой футболке. карл, мужик в розовой футболке! розовый цвет - женский цвет. а хотя, это ж представитель петушария. ему можно. у них все там пассивные гомосеки.
показать весь комментарий
11.06.2020 15:00 Ответить
це колись закінчиться?як тільки в чомусь обвинувачують,зараз же погрози.де ми живемо?
показать весь комментарий
11.06.2020 17:28 Ответить
Шо то ми за виродків вибрали - хєр його знає .
показать весь комментарий
11.06.2020 18:29 Ответить
Якщо влада піде по дорозі януковича, нікому з них втекти вже не вдасться. Бо вже навчані люди, що ворогів потрібно знищувати до кінця, а не лімітуватися полумірами
показать весь комментарий
11.06.2020 19:04 Ответить
 
 