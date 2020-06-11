Если эта власть хочет последовать примеру Януковича, она должна будет последовать ему до конца, - Стерненко под главком СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Одесский активист Сергей Стерненко прибыл в Главное управление СБУ в Киеве, где ему должны вручить подозрение.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В своем выступлении перед входом в здание он отметил, что "Аваков и Венедиктова хотят отобрать у нас право на защиту нашей жизни".
По его словам, показательным является то, что один из нападавших на Стерненко сбежал из Украины и его до сих пор не объявили в розыск, несмотря на ходатайство сделать это.
"Если эта власть хочет поиграть в диктатуру, то она очень об этом пожалеет. Если эта власть берет пример с Виктора Януковича, она должна знать, что берет этот пример до конца", - сказал Стерненко.
Фото, видео - Олег Богачук
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
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Наступники роблять Все , чого боялися вПОПУредники..
Таки вже 30(!!!) років!
🤣
А мені - боляче... я не переконав сусідів...
терзают меня смутные сомнения....а ты откудова знаешь?
ВЕРНОЙ ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ, СОРАТНИКИ -ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕ БИЛЫ -КАПИТУЛЯНТЫ!