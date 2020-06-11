Полицейские офицеры общин Ривненщины получили 23 служебных Renault Duster. ФОТОрепортаж

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко вручил полицейским офицерам общин Ривненщины ключи от 23 служебных автомобилей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

Отмечается, что 30 полицейских офицеров общин из 23 ОТО области получили новые кроссоверы Renault Duster.

Игорь Клименко отметил, что сейчас должности полицейских офицеров общин введены уже в 207-ми созданных в Украине ОТО.

"Месседж этого проекта - я здесь. Здесь, когда есть горе, здесь, когда есть проблема, здесь, когда преступление, когда надо оказывать помощь. Но самое главное - полицейский офицер общины всегда находится в населенном пункте. Кроме того, он обслуживает территории рядом с местом дислокации. Также с руководством ОТО решает те вопросы, которые стоят перед каждым жителем края, и выполняет поставленные перед полицией задачи", - подчеркнул он.

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