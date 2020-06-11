РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11186 посетителей онлайн
Новости Фото
3 466 21

Полицейские офицеры общин Ривненщины получили 23 служебных Renault Duster. ФОТОрепортаж

Полицейские офицеры общин Ривненщины получили 23 служебных Renault Duster. ФОТОрепортаж

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко вручил полицейским офицерам общин Ривненщины ключи от 23 служебных автомобилей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

Отмечается, что 30 полицейских офицеров общин из 23 ОТО области получили новые кроссоверы Renault Duster.

Игорь Клименко отметил, что сейчас должности полицейских офицеров общин введены уже в 207-ми созданных в Украине ОТО.

"Месседж этого проекта - я здесь. Здесь, когда есть горе, здесь, когда есть проблема, здесь, когда преступление, когда надо оказывать помощь. Но самое главное - полицейский офицер общины всегда находится в населенном пункте. Кроме того, он обслуживает территории рядом с местом дислокации. Также с руководством ОТО решает те вопросы, которые стоят перед каждым жителем края, и выполняет поставленные перед полицией задачи", - подчеркнул он.

Читайте также: Начальника Запорожского отделения полиции Попова перевели на рядовую должность за драку, - облуправление НПУ

Полицейские офицеры общин Ривненщины получили 23 служебных Renault Duster 01
Полицейские офицеры общин Ривненщины получили 23 служебных Renault Duster 02
Полицейские офицеры общин Ривненщины получили 23 служебных Renault Duster 03
Полицейские офицеры общин Ривненщины получили 23 служебных Renault Duster 04
Полицейские офицеры общин Ривненщины получили 23 служебных Renault Duster 05
Полицейские офицеры общин Ривненщины получили 23 служебных Renault Duster 06

Нацполиция (16498) машина (34) Ровенская область (1238)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Полицейские офицеры общин Ривненщины получили 23 служебных Renault Duster.

Ну шо, принимаем ставки? На сколько их хватит?
показать весь комментарий
11.06.2020 15:13
+2
Фсьо...
Кріміналу канєц!
🤣
показать весь комментарий
11.06.2020 15:20
+2
"Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко вручил полицейским офицерам общин"
ГОСПОДИ!
Сколько лет тянется это непонятка!!

officer - в переводе с англ. не "офицер" в нашем понимании, как начальник над солдатами, а "должностное лицо"!
В этом смысле РЯДОВОЙ полицейский является ОФИЦЕРОМ!!!
показать весь комментарий
11.06.2020 15:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Полицейские офицеры общин Ривненщины получили 23 служебных Renault Duster.

Ну шо, принимаем ставки? На сколько их хватит?
показать весь комментарий
11.06.2020 15:13 Ответить
Злые языки говорят, что в укромных уголках нашей страны стоят на вечной стоянке несколько сот почти убитых полицейских авто. На ремонты денег не выделяется (а после дурантина их просто нет). Что делать с аварийными авто не знает никто. Зеленский не в курсе (от слова вообще).
показать весь комментарий
11.06.2020 17:00 Ответить
А кто там озвучивал парой лет раньше цифирь в виде процента разбитых машин в полиции?
показать весь комментарий
11.06.2020 15:14 Ответить
что б пешеходов сбивать .. у нас один на Дастере перевернулся его попросили на биржу труда
показать весь комментарий
11.06.2020 15:15 Ответить
Показувалась, знявши хмари пилюки, машина і тут же зникала в куряві, шмигали велосипеди (Ірина Вільде, Сестри.., 1958, 110)
показать весь комментарий
11.06.2020 15:19 Ответить
Фсьо...
Кріміналу канєц!
🤣
показать весь комментарий
11.06.2020 15:20 Ответить
А чё только Рено "дастер"?Я думал сабаков им вертолеты купит?
показать весь комментарий
11.06.2020 15:21 Ответить
Их очень много в Германии - самая дешёвая из возможных.
Простой пакет: 11000 евро, с кондиционером и парочкой люксов: 13000 евро.
Кто-то может рассказать, что за машина?
Есть там качество - или полный шротт?
показать весь комментарий
11.06.2020 15:24 Ответить
Продажи Дастеров в Украине на первом месте вроде как. Отличный автомобиль за свои деньги. Тут другой вопрос, где он собирался?
показать весь комментарий
11.06.2020 15:40 Ответить
Та, я вижу, цена такая, что немцы его тоже гребут...
Другое дело, как там кузов, мотор, ходовая себя показывают?
Интересно послушать человека, кто пару лет уже на ней поездил...
показать весь комментарий
11.06.2020 15:50 Ответить
Прошу прощения, в Германии Duster от производителя Dacia (не Рено) продаётся.
Я, вот, про Dacia хотел спросить...
показать весь комментарий
11.06.2020 15:54 Ответить
Не скажу ничего, хотел я Дастер но купил Шкоду Йети в результате. Можно в нете отзывы поискать, например
https://carexpert.ru/review/dacia/
показать весь комментарий
11.06.2020 18:32 Ответить
В Renault Duster они наверное ещё насиловать и убивать не пробовали)=
показать весь комментарий
11.06.2020 15:27 Ответить
"Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко вручил полицейским офицерам общин"
ГОСПОДИ!
Сколько лет тянется это непонятка!!

officer - в переводе с англ. не "офицер" в нашем понимании, как начальник над солдатами, а "должностное лицо"!
В этом смысле РЯДОВОЙ полицейский является ОФИЦЕРОМ!!!
показать весь комментарий
11.06.2020 15:28 Ответить
ты слишком умен для страны где правит Зебил. Береги себя, тут таких не любят
показать весь комментарий
11.06.2020 17:00 Ответить
Поэтому я сохраняю анонимность и не общаюсь в реале.
показать весь комментарий
11.06.2020 20:37 Ответить
Лучше бы им , за эти деньги, выдали машины производства ЗАЗа !
У них бы было машин в 10 - 20 раз больше
и не так бы было жалко будущих расхреначенных...
показать весь комментарий
11.06.2020 15:34 Ответить
"Бентлі" краще ...
показать весь комментарий
11.06.2020 15:36 Ответить
Як мило..ось вони, пріоритети держави в час епідемії і прірви в бюджеті. А ти, токар, столяр, будівельник... в'ябуй за офіційну мінімалку паразитам на гарне життя.
показать весь комментарий
11.06.2020 19:50 Ответить
рукожопы мусорские один хрен их побьют и угробят .а побюджетнее разве нельзя было .нехотят экономить кто то и сорвал с этой закупки куш ..наверняка.даже можно догадатся кто это
показать весь комментарий
11.06.2020 19:57 Ответить
 
 