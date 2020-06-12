"Слуга народа" Тищенко принес больным детям книги и несколько упаковок воды. ФОТО
Один из возможных кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа" Николай Тищенко с помощниками принесли больным детям книги и несколько упаковок воды.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пользователь Валерия Такса, информирует Цензор.НЕТ.
"Коля Тищенко (на фото справа) решил попиариться на больных детках и выставил фото. Фото очень примечательное. На нем Коля несет веером 4 (!) Книги и его помощники 3 (!) Упаковки воды. Такая она Колина благотворительность, бессмысленная и беспощадная", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Тищенко решил с горкой наполнить киевские песочницы.
Топ комментарии
+34 Коцапам Тут Не Место
показать весь комментарий12.06.2020 10:35
+31 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий12.06.2020 10:35
+27 саша паламарчук
показать весь комментарий12.06.2020 10:40
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Порошенко работал, как умел, много сделал ошибок и нехорошего,
но это прошлое,
а зеленский слыгался с охметовым и прокидал лохобанов-избирателей
Теперь, можно и баиньки
чи на солодку воду розкошелився
Тищенко, лучше бронируй место на Ростов!"
Умного не посоветуют
дай ему Бог вырасти умным и сильным,чтобы воплотить в жизнь то,что этот взгляд выражает..
https://censor.net/photo_news/3199405/marina_poroshenko_peredala_shveyitsarskie_ifatesty_i_oborudovanie_v_detskiyi_reabilitatsionnyyi_tsentr
"Директор Центра Валерий Иваненко отметил, что семья Порошенко системно поддерживает заведение, начиная с 2016 года.
"Автобус, оборудование лифта, компьютерное оборудование - все это благодаря их усилиям. С 2016 года помощь от Фонда является постоянной. А компьютерное оборудование, предоставленное реабилитационному центру, является настоящим требованием современности. Мы уже имеем 4 рабочих места для врачей-реабилитологов в режиме онлайн, в ближайшее время будет обустроено таких рабочих мест еще для 7-х врачей", - рассказал он."
ну Ок, "в автобус, оборудование лифта и проч., и проч.", допустим, Коля не может.
Но!!! три упаковки воды и "Здесь собираются построить бассейн для детей с инвалидностью."
Как говорят в Одессе, это две большие разницы, ну или три-четыре маленькие.
у корытау бюджета. Даже страшно подумать сколько он возьмёт компенсации из бюджета за свою "благотворительность".
Коля деткам воду из самых-самых лучших побуждений понес, угу... Как раз к выборам. Книги веером на груди. Более органично с резиновой женщиной смотрелся бы
лучший комент на ветке
)))
Никакой это не ПиАр.
стверджуєте,що Піар Бариги на засобах захисту куди потужніший і "дохідливий ?
Погоджусь.
вот вилкул младший креативил - печатал школьные дневники с рекламой партии регионов
Дуже ЗАМІТНО... ))
попередня "на піску" була ще геніальніша...)))
МЕР "ВІД БОГА" )))
Чи не розориться тепер благодійник...???