"Слуга народа" Тищенко принес больным детям книги и несколько упаковок воды. ФОТО

Один из возможных кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа" Николай Тищенко с помощниками принесли больным детям книги и несколько упаковок воды.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пользователь Валерия Такса, информирует Цензор.НЕТ.

"Коля Тищенко (на фото справа) решил попиариться на больных детках и выставил фото. Фото очень примечательное. На нем Коля несет веером 4 (!) Книги и его помощники 3 (!) Упаковки воды. Такая она Колина благотворительность, бессмысленная и беспощадная", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Тищенко решил с горкой наполнить киевские песочницы.

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