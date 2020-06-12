Жены и матери украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, проводят лежачий протест под ОП: "Забуття гірше зради. 2111 днів у полоні". ФОТОрепортаж

Родные и близкие украинских пленных, удерживаемых в плену наемников РФ на Донбассе, пикетируют Офис Президента в центре Киева.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Сегодня, 12 июня, матери и жены украинских пленных, удерживаемых в плену наемников РФ на Донбассе, проводят лежачий протест под Офисом Президента. Они требуют встречи с президентом Владимиром Зеленским, так как, по их словам, их родных даже не выносили на обмен, хотя они находятся в плену с 2014 года, более 2100 дней. Кроме того, по словам родных украинских пленных с ними отсутствует какая-либо коммуникация относительно вопроса обмена.

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Женщины легли на брусчатку под ОП и укрылись плакатами с фотографиями их родных, удерживаемых в плену наемников РФ. Также они разложили плакаты с их фотографиями.









Фото: Наталия Шаромова, Цензор.НЕТ