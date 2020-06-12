Жены и матери украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, проводят лежачий протест под ОП: "Забуття гірше зради. 2111 днів у полоні". ФОТОрепортаж
Родные и близкие украинских пленных, удерживаемых в плену наемников РФ на Донбассе, пикетируют Офис Президента в центре Киева.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Сегодня, 12 июня, матери и жены украинских пленных, удерживаемых в плену наемников РФ на Донбассе, проводят лежачий протест под Офисом Президента. Они требуют встречи с президентом Владимиром Зеленским, так как, по их словам, их родных даже не выносили на обмен, хотя они находятся в плену с 2014 года, более 2100 дней. Кроме того, по словам родных украинских пленных с ними отсутствует какая-либо коммуникация относительно вопроса обмена.
Женщины легли на брусчатку под ОП и укрылись плакатами с фотографиями их родных, удерживаемых в плену наемников РФ. Также они разложили плакаты с их фотографиями.
Фото: Наталия Шаромова, Цензор.НЕТ
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при порохе 3 катера было сбито и арестовано, при ЗЕ - 0.
при порохе 5 взорваных военскладов при ЗЕ - 0.
при порохе индекс мощи армии упал с 30 место до 39. при ЗЕ вырос до 37....
причем россия их не посчитала военнопленными? как так?
большая дружба с россией действовала до марта 2019 года...
https://www.youtube.com/watch?v=kLAfA7Gf1Ig https://www.youtube.com/watch?v=kLAfA7Gf1Ig
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Впечатление такое,что вы из его штанов не вылазите.
"Починаючи з грудня 2019-го року, процес обміну утримуваних осіб просто був перетворений владою на відвертий, примітивний бізнес, коли за включення в список на обмін утримувані особи на території так званих Л/ДНР вони змушені платити чималі гроші. Людина, котра організовує цей обмін добре відома. Це генерал-майор СБУ Генадій Кузнецов", - стверджує Володимир Бойко.
Бойко каже, що за місце в списку представники української влади вимагають від 30 до 80 тисяч доларів. Ця інформація також підтверджується з інших джерел.
"Це не люди умовного Медведчука, чи ще когось, який розказував, що він своїми каналами когось там міняв. Це люди, які наближені до офіційної переговорної групи. Вони казали, що для того, щоб пришвидшити цей обмін і повернути ваших рідних, треба якась там певна сума", - розповів Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук.
У програмі зазначають, що в прес-службі СБУ поки не готові коментувати скандал.
"Зрозумійте, просто на кожну публічну заяву СБУ не реагує", - відповідають у відомстві.
"Очевидно, немає сенсу рекламувати цей процес обміну полонених, оскільки іде просто тупе заробляння грошей. Цей процес буде нескінченним. А бійців включають для проформу, щоб це хоча б ззовні трішечки виглядало на реальне звільнення наших бійців ув'язнених", - пояснює Володимир Бойко.
"Мені здається, що СБУ щонайменше повинно цим зацікавитися, провести якесь розслідування і з'ясувати, хто вимагає ці гроші, кому потім вони ідуть", - додав Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук.
https://www.5.ua/polityka/v-ukraini-diie-zlochynna-hrupa-iaka-prodaie-mistsia-v-spyskakh-na-obmin-polonenymy-stoprevansh-215681.html