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Новости Фото Агрессия России против Украины Обмен пленными
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Жены и матери украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, проводят лежачий протест под ОП: "Забуття гірше зради. 2111 днів у полоні". ФОТОрепортаж

Родные и близкие украинских пленных, удерживаемых в плену наемников РФ на Донбассе, пикетируют Офис Президента в центре Киева.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Сегодня, 12 июня, матери и жены украинских пленных, удерживаемых в плену наемников РФ на Донбассе, проводят лежачий протест под Офисом Президента. Они требуют встречи с президентом Владимиром Зеленским, так как, по их словам, их родных даже не выносили на обмен, хотя они находятся в плену с 2014 года, более 2100 дней. Кроме того, по словам родных украинских пленных с ними отсутствует какая-либо коммуникация относительно вопроса обмена.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Родные украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, пришли под посольство Франции в Киеве просить о помощи в освобождении их близких. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Женщины легли на брусчатку под ОП и укрылись плакатами с фотографиями их родных, удерживаемых в плену наемников РФ. Также они разложили плакаты с их фотографиями.

Жены и матери украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, проводят лежачий протест под ОП: Забуття гірше зради. 2111 днів у полоні 01
Жены и матери украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, проводят лежачий протест под ОП: Забуття гірше зради. 2111 днів у полоні 02
Жены и матери украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, проводят лежачий протест под ОП: Забуття гірше зради. 2111 днів у полоні 03
Жены и матери украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, проводят лежачий протест под ОП: Забуття гірше зради. 2111 днів у полоні 04

Фото: Наталия Шаромова, Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) пикет (697) Донбасс (26956) пленные (2142) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+14
Зебил, а почему пока Порох спасал страну от кацапской армии ты вместе с Зелей бегал от военкомата?
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12.06.2020 10:54
+13
Ни один канал в новостях это не покажет. Здобулы...
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12.06.2020 10:51
+13
ОПЗЖневшие с днем расии поздравляют,а мамы пленных на полу лежат,а надо бы спалить этих"народных избранников"
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12.06.2020 10:57
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Ни один канал в новостях это не покажет. Здобулы...
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12.06.2020 10:51 Ответить
Стоп, стоп, стоп, а як же обміни, які так пафосно висвітлювали ЗМІ? Бубочька вимінює лише таксистів?
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12.06.2020 11:13 Ответить
Дружини і матері українців, утримуваних у полоні найманців РФ, проводять лежачий протест під ОП: "Забуття гірше зради. 2111 днів в полоні" - Цензор.НЕТ 4854
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12.06.2020 11:23 Ответить
а как обмены при порошенко? тоже забили на них?
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12.06.2020 13:58 Ответить
Ну, для початку просто поцікавтеся, скільки було осіб поміняно при Порошенку, а скільки при Зєлєнскому. І ще - ви пропонує е цим родичам протестувати під Рошеном? Так Рошен - це кондитерська фірма. Вона випускає цукерки, а не займається обміном. Тому незвй Зєлєнскій робить те, що обіцяв перед виборами. Тим більше, що це - його прямий обов'язок, як президента.
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12.06.2020 14:34 Ответить
ну так давай продолжай под ростовом при порошенке в плен было взято 500 солдат. при ЗЕ - 0.
при порохе 3 катера было сбито и арестовано, при ЗЕ - 0.
при порохе 5 взорваных военскладов при ЗЕ - 0.
при порохе индекс мощи армии упал с 30 место до 39. при ЗЕ вырос до 37....
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12.06.2020 21:04 Ответить
Розкпжи, що там, під Ростовом було. Бо я не в курсі. 😁 І про ЗБИТІ?!!! 😮 катери розкажи! 😄 Де вас таких бурптір тіл ки знаходять? 🤥
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12.06.2020 22:11 Ответить
украинские военные "заблудились" в 2014. и нечаянно перешли границу. их поймали, накормили, отпустили.
причем россия их не посчитала военнопленными? как так?
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12.06.2020 22:17 Ответить
Це яку історію тобі розповіли у такій інтерпретації? Це перше. І друге. Ти впевнений, кацап, що "заблудилися" аж до Ростова?
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13.06.2020 12:20 Ответить
Жены и матери украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, проводят лежачий протест под ОП: "Забуття гірше зради. 2111 днів в полоні" - Цензор.НЕТ 3299
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12.06.2020 10:52 Ответить
Зебил, а почему пока Порох спасал страну от кацапской армии ты вместе с Зелей бегал от военкомата?
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12.06.2020 10:54 Ответить
порох присягу украине или ссср давал? начнем с простого.
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12.06.2020 22:19 Ответить
почему порох сказал, когда он был главой мида при яныке, что в нато при политической воле можно вступить всего за 2 недели? и вот он стал прехидентом..
большая дружба с россией действовала до марта 2019 года...
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12.06.2020 22:22 Ответить
Жены и матери украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, проводят лежачий протест под ОП: "Забуття гірше зради. 2111 днів в полоні" - Цензор.НЕТ 4422
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12.06.2020 10:55 Ответить
Зе! Президент, Зеленский: "Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"

https://www.youtube.com/watch?v=kLAfA7Gf1Ig https://www.youtube.com/watch?v=kLAfA7Gf1Ig
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12.06.2020 10:57 Ответить
Чудовища хелловина!
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12.06.2020 10:57 Ответить
если в стране ходят на воле такие московские подстилки как сруль габинович и его друг мертвенчук-ДЕЛА НЕ БУДЕТ !!!!!!!!!
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12.06.2020 11:15 Ответить
І що? Яке відношення сьогодні має син Пороха до того, що Зеліку не хватає розуму виконувати президентські обовязки? Ви обсиратись від одного імені Петро,а краще заставте своє жалюгіддя працювати , а не урочисто відкривати курятники і зустрічати товар для Епіцентра!
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12.06.2020 11:00 Ответить
Ви обсиратись від одного імені Петро

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Впечатление такое,что вы из его штанов не вылазите.
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12.06.2020 12:20 Ответить
казали, що дійство відбувалось на хеловуїн. І що? Ну, не повинен був підліток, не повинен...
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12.06.2020 11:16 Ответить
А що, в зєбілів більше не получається повертати полонених з ********* рашистів? А так верещали, так собі пятами в груди торохтіли...
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12.06.2020 10:55 Ответить
У нас війна! Люди ви розумієте, що це таке? Ви розумієте, що таке військовий? Ви розумієте, що терорист та ворог завжди використовує заручників для того, щоб задовольнити свої інтереси, а ви такими діями тільки сприяєте цьому. При чому хтось не свідомо, а хтось свідомо. Кожного заручника агресор використовує для перемоги над вами. Коного дня вони вбивають по одному і калічать по три не тому, що вони такі слабкі чи милосердні, а тому, що такими діями вони порабощають вас мяко так щоб ви прасілі міра. Всі на колінах під завивання агентів та зрадників в середині нас під соусом "благих" намірів, які відомо куди ведуть, на колінах як тут прасілі міра..
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12.06.2020 10:56 Ответить
при войне действует большой договор о дружбе? можно и дружить и воевать?
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12.06.2020 22:24 Ответить
ОПЗЖневшие с днем расии поздравляют,а мамы пленных на полу лежат,а надо бы спалить этих"народных избранников"
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12.06.2020 10:57 Ответить
Извиняюсь за совет. Лежать нужно под посольством РФ....
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12.06.2020 10:59 Ответить
А кто обещал обмен всех на всех, и видел мир в глазах пуйла?
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12.06.2020 11:01 Ответить
Чего просят? Капитуляции? Да?
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12.06.2020 11:01 Ответить
Эко ты проспал, капитулянтов выбрали год назад...
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12.06.2020 11:02 Ответить
ни фига - не спал я! орал и пытался вразумить... но...
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12.06.2020 11:04 Ответить
Ты хороший Человек.
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12.06.2020 11:07 Ответить
...но не услышали.
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12.06.2020 12:21 Ответить
Нет, это ты все проспал, капитуляция была 5 лет назад, 12 февраля 2015 года.
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12.06.2020 11:13 Ответить
Дурак ты дядя, бери выше, когда подписали Будапештский меморандум, и отдали за бусы стратегические вооружения. Или даже не так, когда Богдан Хмельницкий решился иметь дела с кацапьем грязножопым 350 лет назад.
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12.06.2020 11:17 Ответить
Да, даже тогда. Но как это противоречит моим словам о Минской капитуляции 2015 года?
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12.06.2020 11:21 Ответить
Этот пасквиль подписанный Кучмой, покойным захарастом и плотвой могут считать серьезным документом только ЗЕленые дегенераты. Его цель была просто оттянуть время. У нас куча межгосударственных договоров с рашей о признании границ, и добрососедстве, на которые положили хер. Но про них никто не вспоминает, капитулянтам нужен Минск...
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12.06.2020 12:47 Ответить
зебіл касапний, я не сумніваюсь, що ти вчора дивився своє Г+Г з мосійчучкою. Тому маєш згадати Дениса Казанського, і його резюме штибу (не дослівно, але по смислу) "Я впрягся в Мінський процес, і зрозумів, що Мінські документи складені так, що їх неможливо виконати". Якщо кому потрібно детальніше - то це розписав розумний єврей https://espreso.tv/article/2020/06/09/vitaliy_portnykov_pereselenci_nichogo_ne_zminyat Віталій Портников в блозі "Переселенці нічого не змінять" на Еспресо . Іншими словами: в Мінських документах (в спільній резолюції та протоколі) жодної зради України нема. Якщо їх, звісно, виконувати на двосторонній основі. А не так, як вимагаєте ви, касапи (і намагаються виконувати гастролери з 95-го кв.) - лише щоб Україна витконувала в односторонньму порядку.
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12.06.2020 12:27 Ответить
Наоборот, просят не капитулировать, заморозить конфликт, отказаться от Донбасса, оградить его рвом и колючей проволокой и навсегда оставить там украинских пленных и заложников.
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12.06.2020 11:14 Ответить
Це нагадування тій пороховаті, яка вважає, що конфлікт на Донбасі не треба вирішувати, а треба його законсервувати разом з тими полоненими та заручниками, які там знаходяться.
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12.06.2020 11:08 Ответить
жебіл касапний, вирішувати "конфлікт на Донбасі" мають "вирішувати" мають зовсім інші люди, не твої зебільнозажопні
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12.06.2020 11:14 Ответить
Тобто, ти стверджуєш, що Україна не має сама вирішувати справи, які її стосуються? Ти позбавляєш Україну суб'єктності? Добре, так а як же "інші люди" мають вирішити конфлікт на Донбасі? Відокремити Донбас від України назавжди, та залишити там українських полонених?
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12.06.2020 11:19 Ответить
https://censor.net/ua/user/419136

Дружини і матері українців, утримуваних у полоні найманців РФ, проводять лежачий протест під ОП: "Забуття гірше зради. 2111 днів в полоні" - Цензор.НЕТ 307
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12.06.2020 11:26 Ответить
Коли у людини немає аргументів, вона постить безглузді малюнки. Вата, вона однакова, що проукраїнська, що російська.
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12.06.2020 11:30 Ответить
Дебіл зебільний, ще раз: ці проблеми України мають вирішувати патріоти України, а не гастролери (за визначенням Оксани Забужко)
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12.06.2020 12:06 Ответить
В Україні діє злочинна група, яка продає місця в списках на обмін полоненими. За даними журналістів, за місце в списку представники української влади вимагають від 30 до 80 тисяч доларів. Сенсаційне розслідування провів журналіст-криміналіст Володимир Бойко. Подробиці дивіться в програмі "СтопРеванш".
"Починаючи з грудня 2019-го року, процес обміну утримуваних осіб просто був перетворений владою на відвертий, примітивний бізнес, коли за включення в список на обмін утримувані особи на території так званих Л/ДНР вони змушені платити чималі гроші. Людина, котра організовує цей обмін добре відома. Це генерал-майор СБУ Генадій Кузнецов", - стверджує Володимир Бойко.
Бойко каже, що за місце в списку представники української влади вимагають від 30 до 80 тисяч доларів. Ця інформація також підтверджується з інших джерел.
"Це не люди умовного Медведчука, чи ще когось, який розказував, що він своїми каналами когось там міняв. Це люди, які наближені до офіційної переговорної групи. Вони казали, що для того, щоб пришвидшити цей обмін і повернути ваших рідних, треба якась там певна сума", - розповів Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук.
У програмі зазначають, що в прес-службі СБУ поки не готові коментувати скандал.
"Зрозумійте, просто на кожну публічну заяву СБУ не реагує", - відповідають у відомстві.
"Очевидно, немає сенсу рекламувати цей процес обміну полонених, оскільки іде просто тупе заробляння грошей. Цей процес буде нескінченним. А бійців включають для проформу, щоб це хоча б ззовні трішечки виглядало на реальне звільнення наших бійців ув'язнених", - пояснює Володимир Бойко.
"Мені здається, що СБУ щонайменше повинно цим зацікавитися, провести якесь розслідування і з'ясувати, хто вимагає ці гроші, кому потім вони ідуть", - додав Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук.
https://www.5.ua/polityka/v-ukraini-diie-zlochynna-hrupa-iaka-prodaie-mistsia-v-spyskakh-na-obmin-polonenymy-stoprevansh-215681.html
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12.06.2020 11:09 Ответить
С кем из патриотов поспорить что при очередном обмене пленными опять как всегда граждан Украины сепаратистов на граждан Украины украинских силовиков обменяют?
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12.06.2020 11:18 Ответить
парочку військових (скоріш за все - "замазаних", завербованих касапами) - таки да, повернуть, як і при двох попередніх обмінах. А інші - "таксисти"...
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12.06.2020 12:10 Ответить
У них хоч є надія.
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12.06.2020 11:30 Ответить
Тю, а сколько радостных воплей зелебобиков было, что освободили пленных, лалала. А на деле что?
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12.06.2020 11:55 Ответить
НЕ ПОНИМАЮ, А ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ВЫХОДИЛИ СКОЛЬКО ЛЕТ ПОД ОФИС ПОРОШЕНКА?
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12.06.2020 12:21 Ответить
тому що при Порошенку https://www.5.ua/polityka/v-ukraini-diie-zlochynna-hrupa-iaka-prodaie-mistsia-v-spyskakh-na-obmin-polonenymy-stoprevansh-215681.html "місця на обмін" не продавались; і при обмінах повертались військові, а не таксисти.
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12.06.2020 12:30 Ответить
Ну, теперь то в переговорах есть Гармаш и Казанский, это тебе не какие-то упоротые сепары, с ними можно договориться. Так что жены и матери, не плачьте, теперь уж точно вернут вам ваших родных, ага...
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12.06.2020 12:27 Ответить
Да у Гармаша папа большой начальник в ЛНР.
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12.06.2020 15:48 Ответить
Местной? Да еще и "властью"? Это с кем? С "шахтером" Соплёй и "трактористом" Гнилым?
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12.06.2020 14:17 Ответить
Хотя бы в заголовках ошибки не делали.
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12.06.2020 14:24 Ответить
При всьому співчутті, під російським посольством це було б логічно.
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12.06.2020 15:04 Ответить
А Зеленський в цей час буде бойовиків на таксистів вимінювати?
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13.06.2020 00:20 Ответить
 
 