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Подозреваемый в наркоторговле житель Херсона "заказал" мужчину, задолжавшего ему деньги, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские инсценировали убийство потерпевшего и задержали заказчика после передачи 100 тыс. гривен за совершение преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В рамках документирования уголовного производства по факту сбыта жителем Херсона наркотических средств и психотропов полицейские получили информацию об организации заказного убийства.

Установлено, что подозреваемый в сбыте наркотиков из-за личной неприязни, которая возникла на основании невозвращенного долга, запланировал умышленное убийство 27-летнего местного жителя.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность исполнителя.

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Для совершения преступления заказчик передал исполнителю данные и фото потенциальной жертвы. Также предоставил координаты "закладки" с оружием - боевого пистолета с глушителем и 40 патронами. Денежное вознаграждение определил в 100 тыс. гривен.

Чтобы задержать заказчика, полицейские инсценировали убийство жертвы. Злоумышленник получил от "исполнителя" фото "тела" потерпевшего. Убедившись в исполнении убийства, подозреваемый отправил исполнителю 100 тыс. гривен. Сразу после этого его задержали сотрудники полиции.

Сейчас задержанному уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство по заказу), а также ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (25 фактов сбыта наркотических средств). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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Подозреваемый в наркоторговле житель Херсона заказал мужчину, задолжавшего ему деньги, - Нацполиция 01
Подозреваемый в наркоторговле житель Херсона заказал мужчину, задолжавшего ему деньги, - Нацполиция 02
Подозреваемый в наркоторговле житель Херсона заказал мужчину, задолжавшего ему деньги, - Нацполиция 03
Подозреваемый в наркоторговле житель Херсона заказал мужчину, задолжавшего ему деньги, - Нацполиция 04
Подозреваемый в наркоторговле житель Херсона заказал мужчину, задолжавшего ему деньги, - Нацполиция 05

Автор: 

заказное убийство (163) Нацполиция (16468) Херсон (2822)


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жизнь в коксо-обороте ничего не стоит!
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12.06.2020 12:02 Ответить
..ну типа кило...
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12.06.2020 21:38 Ответить
пестык нулёвый,складской..
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12.06.2020 12:02 Ответить
Васю так и не вальнули. Будет жить долго.
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12.06.2020 12:35 Ответить
рідна ти моя україна....амінь
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12.06.2020 12:58 Ответить
Что за времена, что за нравы...
Раньше гулящих девок себе заказывали, а тут мужик заказал мужчину, задолжавшего ему деньги...
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12.06.2020 13:42 Ответить
 
 