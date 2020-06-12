Контрразведка СБУ задержала в Светлодарске экс-сотрудника милиции, который работал на вражеские спецслужбы. ФОТОрепортаж

В районе проведения операции Объединенных сил контрразведка совместно со следователями Службы безопасности Украины разоблачила агента террористической организации "ЛНР", бывшего сотрудника милиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следственных органов безопасности, экс-сотрудник Дебальцевского горотдела милиции был завербован представителем так называемой разведки "народной милиции ЛНР", подконтрольной спецслужбам РФ.

По заданию кураторов экс-силовик собирал актуальную информацию о силах и средствах украинских военных формирований в районе проведения ООС, а также численности, личном составе и маршрутах передвижения этих подразделений. Для этого он налаживал знакомства с военнослужащими и осуществлял их изучение с целью вербовки. Отчеты злоумышленник отправлял кураторам по электронным каналам связи.

Разоблачили экс-силовика в Светлодарске. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, следователи органов безопасности сообщили ему о подозрении. Он находится под стражей. Продолжается следствие.

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Фото: пресс-служба СБУ