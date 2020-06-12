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Контрразведка СБУ задержала в Светлодарске экс-сотрудника милиции, который работал на вражеские спецслужбы. ФОТОрепортаж

В районе проведения операции Объединенных сил контрразведка совместно со следователями Службы безопасности Украины разоблачила агента террористической организации "ЛНР", бывшего сотрудника милиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следственных органов безопасности, экс-сотрудник Дебальцевского горотдела милиции был завербован представителем так называемой разведки "народной милиции ЛНР", подконтрольной спецслужбам РФ.

По заданию кураторов экс-силовик собирал актуальную информацию о силах и средствах украинских военных формирований в районе проведения ООС, а также численности, личном составе и маршрутах передвижения этих подразделений. Для этого он налаживал знакомства с военнослужащими и осуществлял их изучение с целью вербовки. Отчеты злоумышленник отправлял кураторам по электронным каналам связи.

Контрразведка СБУ задержала в Светлодарске экс-сотрудника милиции, который работал на вражеские спецслужбы 01

Разоблачили экс-силовика в Светлодарске. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, следователи органов безопасности сообщили ему о подозрении. Он находится под стражей. Продолжается следствие.

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Контрразведка СБУ задержала в Светлодарске экс-сотрудника милиции, который работал на вражеские спецслужбы 02
Фото: пресс-служба СБУ

милиция (2710) СБУ (19901) Светлодарск (22) Луганская область (6497)


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Топ комментарии
+10
Чому затушовано обличчя? Країна повинна знати власних героїв!
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12.06.2020 12:54
+7
мєнт є мєнт... хороший мєнт, мертвий мєнт...
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12.06.2020 12:53
+5
А потом его обменяют на захваченного на улицах Донецка алкаша, который помочился не в положенном месте.
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12.06.2020 13:09
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мєнт є мєнт... хороший мєнт, мертвий мєнт...
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12.06.2020 12:53 Ответить
Чому затушовано обличчя? Країна повинна знати власних героїв!
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12.06.2020 12:54 Ответить
Може знову Пеця злодій?
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12.06.2020 12:56 Ответить
треба питати у Лероса)
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12.06.2020 12:59 Ответить
а скільки ще замаскованих тварюк ходить по українській землі
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12.06.2020 12:58 Ответить
мусарня, "суди", прокурватура - 90%.
Як не більше.
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12.06.2020 20:29 Ответить
Баканов словил черта.
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12.06.2020 13:02 Ответить
А потом его обменяют на захваченного на улицах Донецка алкаша, который помочился не в положенном месте.
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12.06.2020 13:09 Ответить
который даже не думал мочиться, а шел что бы устроиться таксистом.
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12.06.2020 13:31 Ответить
Но имел пад-а неосознанные намерения это сделать.
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12.06.2020 15:19 Ответить
Почему сразу не расстреляли?
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12.06.2020 16:03 Ответить
з нього видоять інформацію ,а потім піде тушка на обмін.
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12.06.2020 18:58 Ответить
 
 