РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12952 посетителя онлайн
Новости Фото
117 176 78

Камеры автофиксации зафиксировали нарушителя скоростного режима, разогнавшегося до 237 км/ч. ФОТО

47 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч., зафиксировали камеры автоматической фиксации за прошедшие сутки.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Патрульная полиция Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Наибольшей скорость была у автомобиля Volkswagen Touareg ДНЗ АА969***, который двигался со скоростью 237 км/ч. на автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский, разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч. А также в авто Audi A6 ДНЗ АВ550*** - 213 км/ч. Камеры зафиксировали нарушителя на трассе М06 Киев-Чоп, где разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч.

Наибольшее количество раз нарушал автомобиль Skoda Fabia с номерным знаком ВО 357***. Он нарушал скоростной режим аж 10 раз за вчерашний день.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 12 июня увеличится количество дорог, где скоростной режим будет контролироваться приборами TruCAM, - патрульная полиция. ИНФОГРАФИКА

Камеры автофиксации зафиксировали нарушителя скоростного режима, разогнавшегося до 237 км/ч 01
Камеры автофиксации зафиксировали нарушителя скоростного режима, разогнавшегося до 237 км/ч 02
Камеры автофиксации зафиксировали нарушителя скоростного режима, разогнавшегося до 237 км/ч 03

Автор: 

нарушения (947) ПДД (532) скорость (98) патрульная полиция (1813)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
ЗА рулем была мама дубинского. она любить скорость
показать весь комментарий
12.06.2020 13:23
+13
А поставте камери біля Держрезерву. Ну там де миші
показать весь комментарий
12.06.2020 13:24
+8
Сколько же дебилов оголтелых в Украине...
показать весь комментарий
12.06.2020 13:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знач хорошие машины
показать весь комментарий
12.06.2020 13:12 Ответить
ЗА рулем была мама дубинского. она любить скорость
показать весь комментарий
12.06.2020 13:23 Ответить
надо принимать закон о прохождении теста идиота, если совершает подряд 2 и более одинаковых правонарушения
показать весь комментарий
12.06.2020 14:17 Ответить
Раз идиотам штрафы до одного места, то нужно их увеличивать. Какой штраф получит этот олигофрен - гонщик? Думаю для него копейки.
показать весь комментарий
12.06.2020 19:24 Ответить
у нього абонемент на місяць
показать весь комментарий
18.06.2020 00:02 Ответить
туарег - отличный авто, скорость вообще не чувствуется!
показать весь комментарий
12.06.2020 14:18 Ответить
это все пневма)
показать весь комментарий
12.06.2020 22:03 Ответить
Сколько же дебилов оголтелых в Украине...
показать весь комментарий
12.06.2020 13:13 Ответить
Процент дебилов он везде примерно одинаков .Если в Германии на 5 лет отменить автофиксацию процент умалишенных догонит Украину .
показать весь комментарий
12.06.2020 13:17 Ответить
https://autotraveler.ru/spravka/speed-limit-in-europe.html#.XuNXyNpR1PY

у нас 50
показать весь комментарий
12.06.2020 13:25 Ответить
В Германии у людей есть обычно мозг. А не просто голова. Поэтому люди там не бросают мусор на улице. Ибо знают - что заплатят штраф. Да и громко харкать на тротуар не будут. А в Украине. Да ладно в Киеве селюков валом. Которые с трудом отличат грязную обувь от чистой. А про манеры поведения - на Гидропарке заходить в одежде на станции. А не с вонючим потным телом заваливаться летом. Про дезодорант такие слышали только из фильмов.
Также и с автомобилями. Только купил машину. Права на сдачу получил. Не важно какая. Ты уже Король или Господь Бог на дороге. Какие правила ??? Не, не слышали.
показать весь комментарий
12.06.2020 16:57 Ответить
так именно об этом и пишет Aleks.если там убрать контроль на дорогах будет тоже самое.
показать весь комментарий
12.06.2020 20:56 Ответить
А "селюк"-это что,оскорбление? По-моему не совсем удачное. Сейчас исконно городского быдла и хамья в разы больше,чем в сёлах.
показать весь комментарий
13.06.2020 01:42 Ответить
1) Селюк - это житель села.Который приехав в город, учится культуре не собирается вовсе. А хочет , чтобы общество подстраивалось под него. И свою культуру преподносит. Громко сморкаться и харькать по середине улицы. Ссать под деревом в парке и тд. Курить везде , где нельзя. Бухать тоже. Материться в общественном транспорте.

В Киеве киевлян практически нет. А селюков валом.
показать весь комментарий
13.06.2020 20:28 Ответить
То есть житель села уже по факту своего рождения там-быдло? Прекрасный вывод.
показать весь комментарий
14.06.2020 04:30 Ответить
краще використовувати термін "бидло", бо "бидло" територіально не обмежується
показать весь комментарий
18.06.2020 00:04 Ответить
Теория разбитых окон, но в немного другом проявлении.
показать весь комментарий
12.06.2020 23:20 Ответить
С такими смехоштрафами, складывается впечатление появления нового увлечения - "а вот как я могу".
показать весь комментарий
12.06.2020 13:17 Ответить
сделайте как в эстонии.
<20 - 3EUR/km
20-40 6EUR/km
40+ 16eur/km
камера вышлет штраф за превышение в 3 км/ч.
едешь 103 в городе. добро. 50*16=800 евро штрафа придет. 30 дней для оплаты.
иначе 2 судебных заседания за счет виновного конечно. и в итоге арест банковских счетов.
сколько было подобных случаев, проингорировал штраф на парковку в 20 евро. платишь уже 180 через 3 месяца.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:41 Ответить
ты иди в Омерике керуй!, у нас зарплаты 300 баксов и парковочный беспредел.....
показать весь комментарий
12.06.2020 22:05 Ответить
в эстонии. причем это цифры первого штрафа. прошлый штраф в течении года удваивает цифры.
представляешь как аккуратно ездят те кто парковался на инвалидном месте?
или парковка была на тротуаре? едешь 103 в горроде и штраф уже красиво 1600 евро.
система работает.
показать весь комментарий
12.06.2020 22:11 Ответить
у нас тротуары разрисовали местные власти под парковку!!!)))
показать весь комментарий
12.06.2020 22:32 Ответить
я парканулся, до пешеперехода 3 метра оставалось. по закону 5 метров. 1.5 автомобиля.
фото. штраф. 40 евро. езжу как иисус.
даже если колесом на тротауре - штраф.
на тротуаре - штраф.
проезд по полосе автобуса - штраф.
камера - фиксирует проезд на желтый - штраф.
не уступил пешеходу на переходе, повороте - штраф.

сейчас идет анализ определения толщины протектора на шинах. есть камеры которые уже это следят.
в таллине сложно найти лихача..... штраф придет если едешь 54+ в городе.

причем это административный штраф. поэтому виновен владелец. если он может доказать что за рулем был его брат/друг, то только тогда штраф уйдет другому.
показать весь комментарий
12.06.2020 22:55 Ответить
напиши преЗе!денту, щоб підняв... Інших методів же не має, якщо 10% дятли притрушені?
показать весь комментарий
12.06.2020 15:16 Ответить
Складається таке враження, що ті камери провокують певну категорію водіїв на перевищення швидкості, іще і документ видають про "рекорд".
показать весь комментарий
12.06.2020 13:19 Ответить
Ну зафиксировали и зафиксировали - в чем радость?
Лучше бы камеры фиксировали разворовывание бюджетных средств, и публиковали рекорды с фамилиями.
А кому суждено утонуть - тот на машине не разбьётся.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:22 Ответить
Я от що думаю, а якого чорта в Україні продають автомобілі, максимальна швидкість яких перевищує допустиму? Чи то провокація для водіїв?
показать весь комментарий
12.06.2020 13:22 Ответить
"Запорожец" способен разогнаться до 130 км/ч . Лично проверял . Был у меня такой зверь в начале 90-х .
показать весь комментарий
12.06.2020 13:29 Ответить
А на ушах не взлетел, или спилил ?
показать весь комментарий
12.06.2020 13:40 Ответить
"Жужик" был без "ушей" . 40 реальных коней .
показать весь комментарий
12.06.2020 13:43 Ответить
красава
показать весь комментарий
12.06.2020 13:46 Ответить
Молодой был . Уши на ветру трепетали .
показать весь комментарий
12.06.2020 13:50 Ответить
но если на нём так часто ездить то двигателя хватит на неделю...
показать весь комментарий
12.06.2020 20:58 Ответить
Не секрет, что в Швейцарии народ побогаче и хороших машин больше. Дороги, само собой, намного лучше. Но на автобане все едут 120 км/час, потому что знают, что будь ты при бабках, но такой штраф влепят, шо будет больно. В Чехии, превышение на 50км/час - забирают права.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:23 Ответить
А в Сингапуре?
показать весь комментарий
12.06.2020 13:50 Ответить
10 років розстрілу!
показать весь комментарий
12.06.2020 13:59 Ответить
через повешение.
показать весь комментарий
12.06.2020 14:24 Ответить
Я не компетентен тебе отвечать, спроси у своего врача, он тебе всё объяснит.
показать весь комментарий
12.06.2020 14:21 Ответить
Давно по врачам ходишь?
показать весь комментарий
12.06.2020 14:23 Ответить
А поставте камери біля Держрезерву. Ну там де миші
показать весь комментарий
12.06.2020 13:24 Ответить
Мне бы сердце грели фото квитанций о растущих в геометрической прогрессии уплаченных штрафах - а то восторг о 10 нарушениях - это же убийца на дороге !
показать весь комментарий
12.06.2020 13:24 Ответить
Завидую . Устал ползать . Пробки вообще с ума сводят .
показать весь комментарий
12.06.2020 13:26 Ответить
Ну и что ? Конфисковали тачки ?
показать весь комментарий
12.06.2020 13:29 Ответить
я считаю что каждому водителю привысившиму скорость в 2-3 раза государство должно подарить по мотоциклу!
показать весь комментарий
12.06.2020 13:29 Ответить
самое страшное, что менотры как прятались, так и прячутся... вместо того, чтобы предупреждать и упреждать, эти дятлы радуются количеству штрафов за превышение скорости... товарищи менты, пока вы не инициируете закон, в соответствии с которым штраф складывается из величины превышения скорости, автотранспортного средства, которое его нарушило (стоимость) и дохода нарушителя, тот как были вы ментами, так и останетесь... почему-то в тех же Швейцарии и Финляндии штрафы могут доходить 1 миллиона долларов (потому как сложены ), а в Украине - такого нет... вот и выходит, что я на Брабусе разогнался до 250 км, превысив скорость на скоростной трассе на 140 км, сама машина стоит 400 тысяч евро, мой годовой доход составляет 3 млн евро, а штраф я заплачу всего 125 грн, т.е. 5 долларов...
показать весь комментарий
12.06.2020 13:29 Ответить
если у тебя дорогая машина, то ты должен заправляться по 200 грн. за 1 литр бензина и платить в магазине 500 грн. за буханку хлеба?
показать весь комментарий
12.06.2020 13:39 Ответить
Хліб усі придбаватимуть і за 500 грн., а ПДР за 500 грн. перестануть порушувати не усі. Ті, хто здатен сплатити штраф вартістю у свою автівку за 400000, цінують життя більше за понти на туарегу.
показать весь комментарий
12.06.2020 18:09 Ответить
Интересно, а как "предупреждать"? Водители за рулём - взрослые вменяемые люди, прекрасно осознающие, что превышают скорость. И все равно нарушают.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:45 Ответить
повним та безповоротним менінгітом із анульованим вод. посвідченням, громадськими роботами та іншими стимулюючими плюшками.
показать весь комментарий
12.06.2020 15:24 Ответить
ДУЖЕ ЦІКАВО, коли покажуть ХОЧАБ ОДНОГО з цих "героїв доріг" з чеком про сплату ХОЧАБ ОДНОГО штрафу з тих десятків та сотен?? Покажуть вилучене за несплату штрафів авто?? Зафіксувати це добре, а далі??
показать весь комментарий
12.06.2020 13:39 Ответить
Я понял. Теперь среди определенного контингента начался конкурс на максимальную скорость. Доказательством является квитанция штрафа. 500 грн - фигня за такое официальное подтверждение достижения.

Другой пользы от писем счастья я не вижу. Они не выполняют главной задачи - не прекращают правонарушения. Летящий на 237 км/час может просто не дожить до получения квитанции, да еще десяток людей с собой прихватит.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:42 Ответить
"Летящий на 237 км/час может просто не дожить до получения квитанции"
да еще и на туареге... натуральное самоубийство
показать весь комментарий
12.06.2020 13:47 Ответить
Ну, так 237 - это почти максималка для кукурузника.

Справка: у Ан-2 максимально допустимая скорость 258 км/ч. Крейсерская 190
показать весь комментарий
12.06.2020 14:07 Ответить
ВАГіни вони на те і ВАГіни.
показать весь комментарий
12.06.2020 20:06 Ответить
А на ушах не взлетел, или спилил ?
показать весь комментарий
12.06.2020 13:42 Ответить
Автогонщик-залетчик...как истинный стукач провокатор отрабатывает заказ...А далее репрессии против таксисов, и простых водил...
показать весь комментарий
12.06.2020 13:44 Ответить
Еще вариант..поставил на бабки, что он проедет в тком то месте с такой то скростью...на тотализатор)))
показать весь комментарий
12.06.2020 13:47 Ответить
Прикольно, так и ачивки (Достижения) скоро введут в Дії
показать весь комментарий
12.06.2020 13:52 Ответить
навіщо про ці швидкості знати нормальним людям? порушникам медалі роздають чи що? таким треба не штрафи виписувать , а в буцигарню саджати, бо воно потенційний вбивця - їде і знає, що на такій швидкості когось вб"є...
показать весь комментарий
12.06.2020 13:57 Ответить
Треба запровадити медаль "заслужений льотчик України". З бетону. Кілограмів на 25-30. І заставляти носити на шиї протягом року. Інакше нікєра не поможе. А для бухих водіїв - орден "за взятіє на грудь". У вигляді мішка зі склотарою. Героїв має бути видно здалеку.
показать весь комментарий
12.06.2020 14:04 Ответить
Странно, что никого не волнует вопрос - а всем ли приходят письма счастья? Или колоду тихонько тасуют?
показать весь комментарий
12.06.2020 14:44 Ответить
Ну .....шо теперь ? Возьмут в сборную по автоспорту?
показать весь комментарий
12.06.2020 14:56 Ответить
штрафы хоть оплатили или только фиксируете, а штрафы выборочно будете начислять, а вдруг мама или папа попадется.
показать весь комментарий
12.06.2020 15:12 Ответить
Ну, це вже перетворилося на спорт.
показать весь комментарий
12.06.2020 15:29 Ответить
Ну, це вже перетворилося на спорт.
Так оно и на западе явл спортом - для оч богатых, постановка такого рекорда обойдется идиоту в стоимость машины. Таких дураков немного. А гарантий от них к сожалению нет.
показать весь комментарий
12.06.2020 17:42 Ответить
нарушать будут - штрафы копеечные , предлагаю минимальный 2500 - 3500 , пару раз не заплатил - тачку на штрафстоянку ( особенно маршрутчиков )
показать весь комментарий
12.06.2020 17:03 Ответить
ну так якщо хтось не знає, то за один проїзд по трассі Київ-Одеса може на мільйон зібрати.
А поки прийде перше повідомлення Укрпоштою то і всі 10 або 100 млн назбирає
показать весь комментарий
18.06.2020 00:16 Ответить
Все магистральные шоссе должны быть такими, чтоб по ним нормальным считалось ездить со скоростью 230-320 км/ч!
показать весь комментарий
12.06.2020 17:30 Ответить
Есть простые способы ограничить таких лихачей: величина штрафа берется от величины превышения скорости и далее - коэф увеличения от величины дохода. При скорости за 200 при разрешенной в 100 получается неск тыс Евро базового штрафа, умноженное на коэф дохода + лишение прав на опр период. Далее - коэф, увеличивающие штарафы за последующие нарушения , не помогает - полное лишение прав на вождение.
показать весь комментарий
12.06.2020 17:39 Ответить
Это кстати отучит уродов от "доказательств"...они на бабки спорят, что в такое то время проедут тот или иной участок дороги, либо проедут на таком то участке со скоростью выше оспореной...И как доказательсво выиграша у них видеокамера...штраф они заплатят по госрасценке...а вот если с коэффициентами, то желание упринимать в подобных автогонках резко пропадет...
Кстати о птичках...а есть ли уголовка за тотализаторы, и распространяется ли на них статья "мошенничество" ???
показать весь комментарий
12.06.2020 20:19 Ответить
Это кстати отучит уродов от "доказательств"...они на бабки спорят, что в такое то время проедут тот или иной участок дороги,
Уродов - не отучит, но их станет много меньше. Оч ещё помогает уголовная ответственность=тюрьма за езду без прав. Даже домашний арест, те сиди дома и ни-ни, тоже помогает от богатых придурков.
показать весь комментарий
12.06.2020 22:25 Ответить
тюрьма за езду без прав...это не для богатых придурков...Это для строителей на покоцаных жигулях...у них часто нету прав, ибо жигуль они покупают за копейки в селе у бабушки у которй умер дедушка...и у них нету времени и денег на сдачи медкомиссий и прочих сборов
показать весь комментарий
13.06.2020 08:48 Ответить
Вистачить на штрафи водієві шкоди від продажі шкоди?
показать весь комментарий
12.06.2020 20:05 Ответить
Це був потенційний вбивця... Знайти і знешкодити його треба.
показать весь комментарий
12.06.2020 20:12 Ответить
При скорости 237 км/ч Туарег на лежачем полицейском превращается в Цессну.
показать весь комментарий
12.06.2020 23:12 Ответить
благодаря этим камерам теперь украинцы будут соревноваться кто больше разгонится... деньги у соискателей есть
показать весь комментарий
13.06.2020 10:33 Ответить
Если хотят снизить скорость то пускай на дороге наделают ********** тогда скоростного режима будут придерживаться как мажоры так и похеристы.
показать весь комментарий
13.06.2020 11:40 Ответить
 
 