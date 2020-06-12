Камеры автофиксации зафиксировали нарушителя скоростного режима, разогнавшегося до 237 км/ч. ФОТО

47 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч., зафиксировали камеры автоматической фиксации за прошедшие сутки.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Патрульная полиция Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Наибольшей скорость была у автомобиля Volkswagen Touareg ДНЗ АА969***, который двигался со скоростью 237 км/ч. на автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский, разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч. А также в авто Audi A6 ДНЗ АВ550*** - 213 км/ч. Камеры зафиксировали нарушителя на трассе М06 Киев-Чоп, где разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч.

Наибольшее количество раз нарушал автомобиль Skoda Fabia с номерным знаком ВО 357***. Он нарушал скоростной режим аж 10 раз за вчерашний день.

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