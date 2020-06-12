Камеры автофиксации зафиксировали нарушителя скоростного режима, разогнавшегося до 237 км/ч. ФОТО
47 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч., зафиксировали камеры автоматической фиксации за прошедшие сутки.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Патрульная полиция Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Наибольшей скорость была у автомобиля Volkswagen Touareg ДНЗ АА969***, который двигался со скоростью 237 км/ч. на автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский, разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч. А также в авто Audi A6 ДНЗ АВ550*** - 213 км/ч. Камеры зафиксировали нарушителя на трассе М06 Киев-Чоп, где разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч.
Наибольшее количество раз нарушал автомобиль Skoda Fabia с номерным знаком ВО 357***. Он нарушал скоростной режим аж 10 раз за вчерашний день.
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Также и с автомобилями. Только купил машину. Права на сдачу получил. Не важно какая. Ты уже Король или Господь Бог на дороге. Какие правила ??? Не, не слышали.
В Киеве киевлян практически нет. А селюков валом.
<20 - 3EUR/km
20-40 6EUR/km
40+ 16eur/km
камера вышлет штраф за превышение в 3 км/ч.
едешь 103 в городе. добро. 50*16=800 евро штрафа придет. 30 дней для оплаты.
иначе 2 судебных заседания за счет виновного конечно. и в итоге арест банковских счетов.
сколько было подобных случаев, проингорировал штраф на парковку в 20 евро. платишь уже 180 через 3 месяца.
представляешь как аккуратно ездят те кто парковался на инвалидном месте?
или парковка была на тротуаре? едешь 103 в горроде и штраф уже красиво 1600 евро.
система работает.
фото. штраф. 40 евро. езжу как иисус.
даже если колесом на тротауре - штраф.
на тротуаре - штраф.
проезд по полосе автобуса - штраф.
камера - фиксирует проезд на желтый - штраф.
не уступил пешеходу на переходе, повороте - штраф.
сейчас идет анализ определения толщины протектора на шинах. есть камеры которые уже это следят.
в таллине сложно найти лихача..... штраф придет если едешь 54+ в городе.
причем это административный штраф. поэтому виновен владелец. если он может доказать что за рулем был его брат/друг, то только тогда штраф уйдет другому.
Лучше бы камеры фиксировали разворовывание бюджетных средств, и публиковали рекорды с фамилиями.
А кому суждено утонуть - тот на машине не разбьётся.
Другой пользы от писем счастья я не вижу. Они не выполняют главной задачи - не прекращают правонарушения. Летящий на 237 км/час может просто не дожить до получения квитанции, да еще десяток людей с собой прихватит.
да еще и на туареге... натуральное самоубийство
Справка: у Ан-2 максимально допустимая скорость 258 км/ч. Крейсерская 190
Так оно и на западе явл спортом - для оч богатых, постановка такого рекорда обойдется идиоту в стоимость машины. Таких дураков немного. А гарантий от них к сожалению нет.
А поки прийде перше повідомлення Укрпоштою то і всі 10 або 100 млн назбирає
Кстати о птичках...а есть ли уголовка за тотализаторы, и распространяется ли на них статья "мошенничество" ???
Уродов - не отучит, но их станет много меньше. Оч ещё помогает уголовная ответственность=тюрьма за езду без прав. Даже домашний арест, те сиди дома и ни-ни, тоже помогает от богатых придурков.