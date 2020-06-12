Фракция "ЕС" заявила о незаконной слежке за Порошенко и требует объяснений от Зеленского. ФОТОрепортаж

За пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская Солидарность" Петром Порошенко ведется незаконная слежка.

Об этом во время брифинга сообщил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Артур Герасимов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он обнародовал фотографии автомобилей с несуществующими в базе номерными знаками, которые были зафиксированы вблизи помещения пятого Президента.

Герасимов отметил, что "Европейская Солидарность" требует от президента Зеленского ответа на вопрос, кто и с какой целью санкционирует незаконные слежки за лидером партии.

"Вчера неподалеку от его дома были зафиксированы неизвестные автомобили марки Toyota и Volkswagen и микроавтобус Volkswagen, в которых находились неизвестные люди, которые отказались представиться, назвать себя. А что касается номеров, которые были на этих машинах, то таких номеров в природе не существует. И в базе номеров этих номеров нет. Это говорит только об одном: это номера прикрытия и подтверждается тот факт, что за Петром Порошенко ведется незаконная слежка", - рассказал Герасимов.

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Он отметил, что нарушения закона в отношении лидера "Европейской Солидарности" стали системными.

"Мы обращаемся к Зеленскому, который, как мы все услышали по заявлениям его соратников, сосредоточил у себя абсолютную власть в стране: кто ведет эту незаконную слежку? Потому что все понимают, что центр этой незаконной слежки, центр незаконного прослушивания телефонов лидеров оппозиции, и пульт от всего этого находится на улице Банковой.

Герасимов также отметил, что вопрос незаконной деятельности силовиков гораздо шире, чем преследование Порошенко.

"Посмотрите, что происходит. Позавчера - незаконная попытка вручить подозрение пятому президенту Украины. После этого вы все видели вручение подозрения патриоту Украины Стерненко. Вы видите, что делается в деле Шеремета, вы видели незаконное наблюдение так же за Национальным музеем Гончара и его руководством. Вы видели обыски сегодня утром у министра инфраструктуры Омеляна. Возникает очень устойчивое мнение, что все, кто критикует власть, сегодня получают мгновенную реакцию правоохранительных органов", - добавил он.

"Европейская Солидарность" жестко требует от господина Зеленского и государственной репрессивной машины ответить на три вопроса. Первое - кто отдал приказ о незаконной слежке за пятым президентом Украины Петром Порошенко. Второе - кто ведет это незаконную слежку за пятым Президентом Украины Петром Порошенко. И третий вопрос - а кого еще из лидеров оппозиции - из тех, кто сегодня справедливо критикует эту бестолковую и непрофессиональную власть, также так незаконно "ведут" и незаконно прослушивают. Вот эти три вопроса", - подытожил Герасимов.

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