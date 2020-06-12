Фракция "ЕС" заявила о незаконной слежке за Порошенко и требует объяснений от Зеленского. ФОТОрепортаж
За пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская Солидарность" Петром Порошенко ведется незаконная слежка.
Об этом во время брифинга сообщил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Артур Герасимов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Он обнародовал фотографии автомобилей с несуществующими в базе номерными знаками, которые были зафиксированы вблизи помещения пятого Президента.
Герасимов отметил, что "Европейская Солидарность" требует от президента Зеленского ответа на вопрос, кто и с какой целью санкционирует незаконные слежки за лидером партии.
"Вчера неподалеку от его дома были зафиксированы неизвестные автомобили марки Toyota и Volkswagen и микроавтобус Volkswagen, в которых находились неизвестные люди, которые отказались представиться, назвать себя. А что касается номеров, которые были на этих машинах, то таких номеров в природе не существует. И в базе номеров этих номеров нет. Это говорит только об одном: это номера прикрытия и подтверждается тот факт, что за Петром Порошенко ведется незаконная слежка", - рассказал Герасимов.
Он отметил, что нарушения закона в отношении лидера "Европейской Солидарности" стали системными.
"Мы обращаемся к Зеленскому, который, как мы все услышали по заявлениям его соратников, сосредоточил у себя абсолютную власть в стране: кто ведет эту незаконную слежку? Потому что все понимают, что центр этой незаконной слежки, центр незаконного прослушивания телефонов лидеров оппозиции, и пульт от всего этого находится на улице Банковой.
Герасимов также отметил, что вопрос незаконной деятельности силовиков гораздо шире, чем преследование Порошенко.
"Посмотрите, что происходит. Позавчера - незаконная попытка вручить подозрение пятому президенту Украины. После этого вы все видели вручение подозрения патриоту Украины Стерненко. Вы видите, что делается в деле Шеремета, вы видели незаконное наблюдение так же за Национальным музеем Гончара и его руководством. Вы видели обыски сегодня утром у министра инфраструктуры Омеляна. Возникает очень устойчивое мнение, что все, кто критикует власть, сегодня получают мгновенную реакцию правоохранительных органов", - добавил он.
"Европейская Солидарность" жестко требует от господина Зеленского и государственной репрессивной машины ответить на три вопроса. Первое - кто отдал приказ о незаконной слежке за пятым президентом Украины Петром Порошенко. Второе - кто ведет это незаконную слежку за пятым Президентом Украины Петром Порошенко. И третий вопрос - а кого еще из лидеров оппозиции - из тех, кто сегодня справедливо критикует эту бестолковую и непрофессиональную власть, также так незаконно "ведут" и незаконно прослушивают. Вот эти три вопроса", - подытожил Герасимов.
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Це, по-перше, прагнення домогтися підняття свого рейтингу, зупинити його постійне падіння. По-друге - задовольнити особисту антипатію, яку він і не приховує. По-третє, задовольнити особисту антипатію і спрагу помсти Ігоря Коломойського. Відносини з ним після прийняття "банківського закону" у Зеленського погіршилися і він цілком може розраховувати, що олігарх оцінить його завзяття. По-четверте, задовольнити особисту антипатію Володимира Путіна. Зеленський може сподіватися, що розправа над Порошенком зворушить кремлівського правителя і той піде на поступки - ну, хоча б зволить ще раз зустрітися.
Можливо, є ще якісь, більш дрібні причини. Я їх не хочу навіть перераховувати. Адже ясно головне - що боротьба з Порошенком не має нічого спільного ні з правосуддям, ні - а про це говорить зміст звинувачень - з боротьбою з корупцією.
Найголовніше - не вірним є сам розрахунок. Те, що зараз відбувається - чергова дурість. Рейтинг так не піднімеш. Більш того - цей рейтинг нічим вже не можна підняти. Дуже скоро холодильник здобуде остаточну перемогу над телевізором. Дуже скоро вчорашні прихильники Зеленського його зненавидять. Ось до цього потрібно готуватися - до того, як вижити в атмосфері загальної ненависті.
Порошенку від всієї цієї безглуздої комедії гірше не буде. Своїми переслідуваннями команда Зеленського тільки зміцнює його авторитет як лідера опозиції і національно-демократичного табору. Зміцнює навіть у тих, хто може не любити Порошенка. Своїми переслідуваннями Зеленський "вбиває" Тимошенко і Вакарчука, як колись Янукович своїми переслідуваннями Тимошенко перетворив всіх інших проукраїнських політиків просто на її попутників. Тому задовольнити свою антипатію теж не вийде.
І не вийде задовольнити Коломойського. Інтереси Коломойського і інтереси України зараз є діаметрально протилежними. І якщо ти президент України, тобі з ним не домовитися. Саме тому стався конфлікт Порошенка і Коломойського. Саме тому почалося охолодження із Зеленським.
І не вийде задовольнити Путіна. Путін, як і раніше, має намір воювати. Йому не Порошенко потрібен, йому Україна потрібна. Причому вся.
Нічого не вийде. У цій ситуації президента очікує, по-перше, крах. По-друге, крах. По-третє - крах. І по-четверте - крах. Але ж Зеленський - український президент і ніхто не бажає йому краху. Ніхто не бажає краху Україні.
Саме тому все залежить від самого Зеленського. Він повинен просто спробувати оцінити ситуацію, у якій опинився. І зрозуміти, що без міцного союзу з українськими патріотами і державниками нічого не буде. Якщо ти не знаєш що робити з владою, поділися з професіоналами. І не з олігархами, не з пройдисвітами. Із професіоналами і патріотами.
Януковичу це теж говорили. Він почав думати тільки тоді, коли мільйони вийшли на вулиці - та й тоді нічого не зрозумів. Чим це завершилося для нього і для країни, ми знаємо.
Не варто перетворюватися на Януковича у блазенському ковпаку. https://espreso.tv/tag/vitaliy_portnykov Віталій Портников
це ваша ідея -фікс,на якій ви прої..али вибори і Владу..
звинувативши виборців України у нелюбові до Порошенко,а значить у любові до путіна..
А, по правді - все стандартно: оскільки це типова нагла, цинічна брехня та маніпуляція від касапа-провокатора https://censor.net/user/31269, є типовою головною ознакою кожного випускника ФЭДа; як мінімум - упоротого зебіла.