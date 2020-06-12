Печерский суд рассматривает иск Сивохо и "слуги народа" Бужанского против ветеранов АТО. "Нацкорпус" протестует под судом. ФОТОрепортаж
В Печерском райсуде Киева проходит заседание по иску экс-советника секретаря СНБО Сергея Сивохо и нардепа "Слуги народа" Максима Бужанского. Национальный корпус вышел на протест, чтобы поддержать подозреваемых ветеранов.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В избиении Сивохо подозревают ветеранов-азовцев Александра Волкова, Юрия Каплю (позывной Змей) и Сергея Тамарина (позывной Собер).
Под судом собрались несколько десятков представителей Нацкорпуса, чтобы поддержать ветеранов.
По словам адвоката, его подзащитные считают, что они не виновны в том, что им инкриминируют. Свою вину во время досудебного следствия и сейчас они не признают.
"Прокуратура хотела арестовать круглосуточно, однако следственный судья вынес постановление об отказе и избрал личное обязательство", - отметил адвокат.
Отмечается, что в суде находится и нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский. В деле речь идет об инциденте с ним, который случился 6 марта, по словам нардепа, его тогда забросали яйцами.
Ранее в сети появилась видеозапись с общением нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского с ветераном "Азова".
Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.
12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.
13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.
Почти два десятка "слуг народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо.
30 марта 2020 Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.
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І де вони зара? Чи знов вилізуть як завжди "першими " на політичні барикади????
такой скромный презентик...