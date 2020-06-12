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Печерский суд рассматривает иск Сивохо и "слуги народа" Бужанского против ветеранов АТО. "Нацкорпус" протестует под судом. ФОТОрепортаж

В Печерском райсуде Киева проходит заседание по иску экс-советника секретаря СНБО Сергея Сивохо и нардепа "Слуги народа" Максима Бужанского. Национальный корпус вышел на протест, чтобы поддержать подозреваемых ветеранов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В избиении Сивохо подозревают ветеранов-азовцев Александра Волкова, Юрия Каплю (позывной Змей) и Сергея Тамарина (позывной Собер).

Под судом собрались несколько десятков представителей Нацкорпуса, чтобы поддержать ветеранов.

По словам адвоката, его подзащитные считают, что они не виновны в том, что им инкриминируют. Свою вину во время досудебного следствия и сейчас они не признают.

"Прокуратура хотела арестовать круглосуточно, однако следственный судья вынес постановление об отказе и избрал личное обязательство", - отметил адвокат.

Отмечается, что в суде находится и нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский. В деле речь идет об инциденте с ним, который случился 6 марта, по словам нардепа, его тогда забросали яйцами.

Ранее в сети появилась видеозапись с общением нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского с ветераном "Азова".

Читайте также: Заявления Сивохо - это заигрывание с агрессором и дискредитация президента, - "слуга народа" Лерос

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.

Почти два десятка "слуг народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо.

30 марта 2020 Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сивохо о своем увольнении: "Клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса"

Печерский суд рассматривает иск Сивохо и слуги народа Бужанского против ветеранов АТО. Нацкорпус протестует под судом 01
Печерский суд рассматривает иск Сивохо и слуги народа Бужанского против ветеранов АТО. Нацкорпус протестует под судом 02
Печерский суд рассматривает иск Сивохо и слуги народа Бужанского против ветеранов АТО. Нацкорпус протестует под судом 03
Печерский суд рассматривает иск Сивохо и слуги народа Бужанского против ветеранов АТО. Нацкорпус протестует под судом 04
Печерский суд рассматривает иск Сивохо и слуги народа Бужанского против ветеранов АТО. Нацкорпус протестует под судом 05

Печерский суд рассматривает иск Сивохо и слуги народа Бужанского против ветеранов АТО. Нацкорпус протестует под судом 06
Печерский суд рассматривает иск Сивохо и слуги народа Бужанского против ветеранов АТО. Нацкорпус протестует под судом 07

Автор: 

суд (25097) Национальный корпус (393) Бужанский Максим (103) Сивохо Сергей (94)


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Топ комментарии
+42
Печерский суд рассматривает иск Сивохо и "слуги народа" Бужанского против ветеранов ООС. "Нацкорпус" протестует под судом - Цензор.НЕТ 2912
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12.06.2020 16:13
+36
Этот ватный боров хочет выяснить,кто ему в портки нассал?
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12.06.2020 16:09
+27
Печерский суд рассматривает иск Сивохо и "слуги народа" Бужанского против ветеранов ООС. "Нацкорпус" протестует под судом - Цензор.НЕТ 3740
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12.06.2020 16:16
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Этот ватный боров хочет выяснить,кто ему в портки нассал?
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12.06.2020 16:09 Ответить
Печерский суд рассматривает иск Сивохо и "слуги народа" Бужанского против ветеранов ООС. "Нацкорпус" протестует под судом - Цензор.НЕТ 3740
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12.06.2020 16:16 Ответить
Сцяв він на 73,22%...
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12.06.2020 16:26 Ответить
обоссане як s зЄ....лугандонське ч@мо - мішок л@йна...
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12.06.2020 17:24 Ответить
Когда эту сцивошу побили -- оно само упало жирное чучело !!!
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12.06.2020 16:38 Ответить
мало дали....
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12.06.2020 16:10 Ответить
у зеленского "правосудия" седни прям бенефис...
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12.06.2020 16:10 Ответить
Так ця гвардія доклала чимало зусиль, щоб привести до влади бужанського і сивохо. У чому проблема?
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12.06.2020 16:10 Ответить
Гвардия натужно надувала щеки, но хохмачи оказались более наридом любимы...
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12.06.2020 16:18 Ответить
если бы т.н."сивоху" действительно подвергли избиению - то он ходил бы под себя и пускал бульки,а не писал бы кляузы по судам..
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12.06.2020 16:11 Ответить
Респект тому, кто даст подсрачник Сивохе или гандону Бужанскому
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12.06.2020 16:12 Ответить
Или гандону Зеленскому
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12.06.2020 16:13 Ответить
зе суд
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12.06.2020 16:12 Ответить
а когда его ,,побили,, ...Оно ж само упало от страха...
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12.06.2020 16:12 Ответить
ну вот...упало и побилось )))))
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12.06.2020 16:42 Ответить
от страха за дальнейшую судьбу платформы примирения.
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12.06.2020 17:08 Ответить
та оно на эту платформу упало...и фсё...побилась и платформа... в дребезги ))))
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12.06.2020 17:57 Ответить
Печерский суд рассматривает иск Сивохо и "слуги народа" Бужанского против ветеранов ООС. "Нацкорпус" протестует под судом - Цензор.НЕТ 2912
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12.06.2020 16:13 Ответить
Ну , тут уместно вспомнить кацапскую пословицу , каков поп - такой и приход . .
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12.06.2020 16:29 Ответить
Да, це так, біля ЗЕ збирається бидлота, вона,ця бидлота й голосувала за ЗЕ, а зараз готується підтримувати ЖОПОБЛОК. Бидло є бидло.
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12.06.2020 21:48 Ответить
Уронить бы этого фукса сызнова еще пару раз...
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12.06.2020 16:14 Ответить
Сивоху пора гнать в лугандон - хай там и живёт, ему среди людей не место.
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12.06.2020 16:15 Ответить
Не думаю що Зеленський дозволить скривдити свого друга.
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12.06.2020 16:26 Ответить
От "чудно" це все як завжди.. Коли нагинали сЦивоху то там були окрім "рядових" азовців ще й колишні комполка та начштабу Моссе та Борисфен...
І де вони зара? Чи знов вилізуть як завжди "першими " на політичні барикади????
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12.06.2020 16:16 Ответить
Суки! Специально два суда в одно время...
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12.06.2020 16:25 Ответить
Обісцяний гімноїд Сівохо, розпочинає суд над військовими та добровольцями,які стали на захист Держави в 2014,бо на думку ЗЕленого блювотиння,українці не мали права захищатись,а повинні були скакати на сцені ,бити прутнем по клавішам та ухилятися від призиву,як це робив їх клоун.
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12.06.2020 16:35 Ответить
Україна держава чудес, втора ти обсирав тільки свої штани, а сьогодні всю україну, фантастика!
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12.06.2020 16:35 Ответить
Які вони нікчемні і огидні, ці сивохи ,бужанські ,дубінські так інша сепарська шваль.
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12.06.2020 16:36 Ответить
Гідро..під.ари. Скоти сєпарські.
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12.06.2020 17:41 Ответить
чому сьогодн1 майже в вс1х судах КИ1ВА СУДЯТЬ ПАТР1ОТ1В?
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12.06.2020 16:36 Ответить
а я Вам отвечу... подарок зелёха решил сделать к дню рахи...
такой скромный презентик...
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12.06.2020 16:44 Ответить
Печерський суд розглядає позов Сивохо і "слуги народу" Бужанського проти ветеранів ООС. "Нацкорпус" протестує під судом - Цензор.НЕТ 7937
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12.06.2020 16:46 Ответить
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12.06.2020 17:27 Ответить
Так шо батькам піонерські галстуки вже готувати чи як.
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12.06.2020 17:12 Ответить
а в чому там було "ИЗБИЕНИЕ" - був напрямок руху , а у того мішка л@йна ноги підкосились...
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12.06.2020 17:26 Ответить
А за Порошенко эти "патриоты" бегали в большем колличестве
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12.06.2020 18:20 Ответить
Очередной ублюдок Богом избранного народа.
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12.06.2020 19:15 Ответить
Що печерський,що басманний- один чорт...
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12.06.2020 19:21 Ответить
А що,власне, максімкє бужанськаму не сподобалося: "Якість яєць-не дуже протухлі?" Чи їх кількість.
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12.06.2020 20:00 Ответить
Проблем в Україні чимало . Вільно себе почувають в Україні ЇЇ вороги - пята колона-це і жопоблок медведчука, рабіновича, бойка, шуфрича. ,постійні недруги України-мураєв, добкін, шарій,лукаш,новінський, вілков та інші. Але є ще одна особа яка має звання ГЕРОЯ УКРАЇНИ-це Надія Савченко -відверта запроданка. ПРОПОНУЮ - (хто це зможе) - створити ПЕТИЦІЮ про позбавлення з цієї "патріотки" високого звання ГЕРОЯ УКРАЇНИ.
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12.06.2020 21:36 Ответить
Бачу, що націоналісти вийшли на захист Стерненка Але скільки вас там зібралося аби захистит патріота УКРАЇНИ? Коли ви виконували замовлення кремлівського ***** позбавити шансу виграти президенські перегони Петром Порошенком то вас була ціла армія а зараз мізер .Продажні ви горе патріоти
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12.06.2020 21:44 Ответить
Сивоха-мешок с гавном даунбаса.
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12.06.2020 21:51 Ответить
Да пусть радуется, что пока не его же яйцами закидали
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12.06.2020 22:25 Ответить
Останнім часом Зе і Слуги ***** як з ланцюга зірвались - пішли у тотальний наступ проти України і патріотів. Їх там ***** підганяє?
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13.06.2020 01:14 Ответить
ну що вам на то сказати, дійсно неможна людей так бити запросто, це незаконно та недемократично, але хіба ж такі медведчуки-сивохи люди? Це є політичні таргани і крисюки, що не входять у Червону книгу, тому на них не розповсюджується даже дія Закону про захист тварин та довколішного середовища
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13.06.2020 02:17 Ответить
 
 