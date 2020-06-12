Печерский суд рассматривает иск Сивохо и "слуги народа" Бужанского против ветеранов АТО. "Нацкорпус" протестует под судом. ФОТОрепортаж

В Печерском райсуде Киева проходит заседание по иску экс-советника секретаря СНБО Сергея Сивохо и нардепа "Слуги народа" Максима Бужанского. Национальный корпус вышел на протест, чтобы поддержать подозреваемых ветеранов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В избиении Сивохо подозревают ветеранов-азовцев Александра Волкова, Юрия Каплю (позывной Змей) и Сергея Тамарина (позывной Собер).

Под судом собрались несколько десятков представителей Нацкорпуса, чтобы поддержать ветеранов.

По словам адвоката, его подзащитные считают, что они не виновны в том, что им инкриминируют. Свою вину во время досудебного следствия и сейчас они не признают.

"Прокуратура хотела арестовать круглосуточно, однако следственный судья вынес постановление об отказе и избрал личное обязательство", - отметил адвокат.

Отмечается, что в суде находится и нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский. В деле речь идет об инциденте с ним, который случился 6 марта, по словам нардепа, его тогда забросали яйцами.

Ранее в сети появилась видеозапись с общением нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского с ветераном "Азова".

Читайте также: Заявления Сивохо - это заигрывание с агрессором и дискредитация президента, - "слуга народа" Лерос

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.

Почти два десятка "слуг народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо.

30 марта 2020 Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сивохо о своем увольнении: "Клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса"















